13:02 13 февраля

Эксперт: стрельбы украинских военных из «Бука» представляют угрозу безопасности РФ

Стрельбы подразделений ВСУ из зенитных комплексов «Бук», которые планируется провести близ границы с Крымом, могут угрожать безопасности воздушного пространства РФ, а также представлять опасность для воздушных судов, которые окажутся недалеко от места их проведения, приводит РИА Новости комментарий главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Эксперт: стрельбы украинских военных из «Бука» представляют угрозу безопасности РФ


Ранее украинское военное ведомство сообщило о планах провести в Херсонской области ракетные стрельбы из комплекса «Бук-М1», а также о намерении принять участие в учении НАТО в Болгарии со своими ЗРК С-300.


К чему приводят "упражнения" украинской ПВО мы уже знаем. Это сбитый (в 2001 году) российский пассажирский самолет Ту-154 над Черным морем, его уничтожила зенитно-ракетная система Украины С-200, а также сбитый украинским расчетом "Бука" малазийский "Боинг" над Донбассом. Поэтому вследствие низкого профессионализма, ошибок украинских боевых расчетов нельзя исключить, что эти стрельбы окончатся еще каким-то трагическим инцидентом,
сказал Коротченко.

По его словам, «технику ПВО, которую используют вооруженные силы Украины, уже давно пора сдать на утилизацию, однако они что-то "подшаманивают", пытаются продлевать ресурс без какого-либо технического надзора, всё это может привести к очень печальным последствиям».

Либо зенитная управляемая ракета полетит не туда, либо собьют опять не то, поэтому я бы крайне рекомендовал западным странам, которые приглашают Украину принять участие в каких-то маневрах, не пускать их со своей устаревшей зенитно-ракетной техникой,
заключил эксперт.

Использованы фотографии: Flickr/ Ryan
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Комментарии 23
  1. Мар.Тира Сегодня, 08:40
    Украина делает всё что бы развязать бойню с Россией.Пора бы уж предупредить не делать это,в случае игнорирования накрыть эти дивизионы!Пора бы и из Чёрного моря испытать "Калибры"?
    Мар.Тира
    1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:53
      Цитата: Мар.Тира
      Пора бы и из Чёрного моря испытать "Калибры"

      Не плохая мысль...
      День в день - час в час, провести учения на территории Крыма, по подавлению ПВО "предполагаемого" противника.
      товарищ ШУХЕР
      1. МВГ Сегодня, 12:46
        "День в день - час в час, провести учения на территории Крыма, по подавлению ПВО "предполагаемого" противника." - отличная идея, для наших будет хорошей тренировкой скоростные малоразмерные цели уничтожить
        МВГ
    2. Злой543 Сегодня, 08:56
      А тем временем, по сообщениям украинских сми кто то напал на расположение крымско-татарского батальона в Чонгаре, поломав забор бэтэром и раздавив палатку.
      Злой543
    3. viktor. Сегодня, 11:16
      Искандеры не годятся?
      viktor.
    4. МВГ Сегодня, 12:48
      Не, "Калибр"ы они для наземных целей, Украина обидится.
      МВГ
  2. cniza Сегодня, 08:41
    Повторюсь - Украина это "обезьяна с гранатой" и решать надо срочно , пока они не натворили бед.
    cniza
    1. vkl.47 Сегодня, 08:47
      А что там решать то ?Уничтожать все цели на земле и плевать на всех.хватит уже цацкаться
      vkl.47
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
        Уверен что все поползновения скакуасов вблизи российской границы отслеживаются . То , что 404-я будет провоцировать ни для кого не секрет . Вполне возможен и адекватный ответ свидомитам .
        bouncyhunter
  3. Балу Сегодня, 08:42
    Бандерлогов один раз предупредили, что в случае угрозы уничтожены будут и ракеты на подлете к Крыму и сами расчеты на украинской территории (я ничего не путаю?). Автор прав. Вопрос когда они собираются утилизировать свои буки? Смутное подозрение, что готовится нечто похлеще трагедии с боингом what .
    Балу
    1. Ольгович Сегодня, 08:59
      Цитата: Балу
      Бандерлогов один раз предупредили, что в случае угрозы уничтожены будут и ракеты на подлете к Крыму и сами расчеты на украинской территории (я ничего не путаю?).


      Это было, конечно.
      Но даже факт таких учений возле воздушных границ Крыма отпугивает туристов, ибо все знают укро"снайперов". В этом проблема....
      Ольгович
      1. Алекс_1973 Сегодня, 09:21
        Ольгович Сегодня, 08:59 ↑ Новый
        Но даже факт таких учений возле воздушных границ Крыма отпугивает туристов, ибо все знают укро"снайперов". В этом проблема....
        Да не смешите мои тапочки. Кого они там могут напугать? Во-первых, до курортного сезона еще целых три месяца. Во-вторых, наших туристов, хрен чем испугаешь. Они в Турцию ломанулись не смотря на угрозу терактов, "олл инклюзив" понимаешь ли. Так что нашим туристам глубоко пофиг, а не наши туда и так не ездят.
        Напугать скаклы могут только натовцев, если вспомнить как они проводили ракетные стрельбы с корабля, когда ракетой чуть не утопили соседний натовский корабль. Вот это было шоу... laughing
        Алекс_1973
    2. ИванИванов Сегодня, 12:22
      Цитата: Балу
      Бандерлогов один раз предупредили,


      Если продолжают лезть, значит мы были не слишком убедительны
      ИванИванов
      1. Балу Сегодня, 12:27
        Если продолжают лезть, значит мы были не слишком убедительны
        Что предлагаете? Попрошенко и киевской ОПГ нужно втянуть РФ на Донбасс, чтобы потом визжать на весь мир-Агрессор обижает свободолюбивую бандерию.
        Меня во всей этой истерии беспокоит другое: не готовят ли они провокацию в духе малазийского боинга.
        Балу
  4. Громобой Сегодня, 08:53
    намерении принять участие в учении НАТО в Болгарии со своими ЗРК С-300.
    Чудесно,будут там в роли загонного кролика против авиации НАТО.Славная судьба.
    Громобой
  5. Vita VKO Сегодня, 09:05
    Было большой ошибкой признавать власть в Киеве пришедшей к власти в результате военного переворота и убийств мирных граждан. Теперь остается бороться только с последствиями этой ошибки.
    Vita VKO
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:09
    Господи, ну что за буря в стакане воды! Они же ни на что не способны, эти укропские ПВО. И Боинг малазийский они сбили с перепугу, поскольку ИХ летчики орали в голос, что русские МиГи их истребляют. Вот они и передвинули дивизион в зону боев. Они же там всерьёз с призраками воюют, а тут вдруг летит что то. После этого - почти три года лжи, почти триста погибших...
    Но теперь то наши ракетчики - начеку. И наверняка собьют все, что полетит в сторону Крыма. wassat Бить по пусковым я бы лично не стал. Онижедети просто безрукие и неумелые. Так сразу их убивать? Хотя ...
    Горный стрелок
    1. Балу Сегодня, 09:39
      И Боинг малазийский они сбили с перепугу,
      Это была спланированная акция, каломой был в теме.
      Реально перепутали борт 1 с боингом при пересечении их маршрутов под варшавой или нет-вопрос.
      Пока ясно:
      -Маршрут боинга днепропетровской диспетчершей (уволилась утром и вместе с мужем бесследно исчезла)
      был преремещен в зону боевых действий и снижена высота эшелона.
      -Расшифровка переговоров помошничков каломоя: с земли? нет воздухом, с земли не получилось...
      -непонятки вокруг капитана\майора Волошина-вернулся без ракеты воздух-воздух
      -И наконец где данные спутников РФ и ФША?
      -Показания местных жителей-было два самолета, не было инверсионного следа и звука пуска ракеты с земли.
      Балу
    2. антивирус Сегодня, 09:50
      Онижедети просто безрукие и неумелые
      Пусть придут нормальные военные. вместо етих.
      антивирус
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    поэтому я бы крайне рекомендовал западным странам, которые приглашают Украину принять участие в каких-то маневрах, не пускать их со своей устаревшей зенитно-ракетной техникой, заключил эксперт.


    А вот это зря, пусть нацики тренируются на своих союзничьках! Глядишь и поймут раньше, с кем имеют дело. laughing
    a.s.zzz888
  8. PVOSV Сегодня, 09:24
    По его словам, «технику ПВО, которую используют вооруженные силы Украины, уже давно пора сдать на утилизацию, однако они что-то "подшаманивают", пытаются продлевать ресурс без какого-либо технического надзора, всё это может привести к очень печальным последствиям».


    печальные последствия в первую очередь грозят расчётам эксплуатирующим такую технику
    PVOSV
  9. Мавр Сегодня, 09:37
    Меня интересует сугубо практический вопрос: в случае прямой опасности воздушным судам над российской территорией, каковы шансы наших ПВО в Крыму своевременно перехватить украинскую ракету? Смех смехом, но откровенно невменяемых в армии Украины хватает. Наконец, нельзя исключать и откровенной провокации, как например со сбитым "Боингом",
    Мавр
  10. МВГ Сегодня, 12:51
    Главное, что бы к началам стрельб НАТовские корабли и самолеты ушли из Черного моря, а то посбивают их наши "меткие" "небратья", опыта в этом у них-то не занимать....
    МВГ

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