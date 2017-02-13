Эксперт: стрельбы украинских военных из «Бука» представляют угрозу безопасности РФ
Стрельбы подразделений ВСУ из зенитных комплексов «Бук», которые планируется провести близ границы с Крымом, могут угрожать безопасности воздушного пространства РФ, а также представлять опасность для воздушных судов, которые окажутся недалеко от места их проведения, приводит РИА Новости комментарий главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Ранее украинское военное ведомство сообщило о планах провести в Херсонской области ракетные стрельбы из комплекса «Бук-М1», а также о намерении принять участие в учении НАТО в Болгарии со своими ЗРК С-300.
По его словам, «технику ПВО, которую используют вооруженные силы Украины, уже давно пора сдать на утилизацию, однако они что-то "подшаманивают", пытаются продлевать ресурс без какого-либо технического надзора, всё это может привести к очень печальным последствиям».
Ранее украинское военное ведомство сообщило о планах провести в Херсонской области ракетные стрельбы из комплекса «Бук-М1», а также о намерении принять участие в учении НАТО в Болгарии со своими ЗРК С-300.
К чему приводят "упражнения" украинской ПВО мы уже знаем. Это сбитый (в 2001 году) российский пассажирский самолет Ту-154 над Черным морем, его уничтожила зенитно-ракетная система Украины С-200, а также сбитый украинским расчетом "Бука" малазийский "Боинг" над Донбассом. Поэтому вследствие низкого профессионализма, ошибок украинских боевых расчетов нельзя исключить, что эти стрельбы окончатся еще каким-то трагическим инцидентом,сказал Коротченко.
По его словам, «технику ПВО, которую используют вооруженные силы Украины, уже давно пора сдать на утилизацию, однако они что-то "подшаманивают", пытаются продлевать ресурс без какого-либо технического надзора, всё это может привести к очень печальным последствиям».
Либо зенитная управляемая ракета полетит не туда, либо собьют опять не то, поэтому я бы крайне рекомендовал западным странам, которые приглашают Украину принять участие в каких-то маневрах, не пускать их со своей устаревшей зенитно-ракетной техникой,заключил эксперт.
Использованы фотографии: Flickr/ Ryan