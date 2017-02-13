Эксперт: стрельбы украинских военных из «Бука» представляют угрозу безопасности РФ

К чему приводят "упражнения" украинской ПВО мы уже знаем. Это сбитый (в 2001 году) российский пассажирский самолет Ту-154 над Черным морем, его уничтожила зенитно-ракетная система Украины С-200, а также сбитый украинским расчетом "Бука" малазийский "Боинг" над Донбассом. Поэтому вследствие низкого профессионализма, ошибок украинских боевых расчетов нельзя исключить, что эти стрельбы окончатся еще каким-то трагическим инцидентом,

Либо зенитная управляемая ракета полетит не туда, либо собьют опять не то, поэтому я бы крайне рекомендовал западным странам, которые приглашают Украину принять участие в каких-то маневрах, не пускать их со своей устаревшей зенитно-ракетной техникой,