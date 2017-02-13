12:59 13 февраля

Словения закупает новые бронеавтомобили MMV Survivor

Как сообщает интернет-портал ЦАМТО, министерство обороны Словении в конце 2016 года заключило с австрийской компанией «Ахляйтнер» (Achleitner) контракт на поставку бронеавтомобилей «MMV Сюрвивор» (MMV Survivor).

Словения закупает новые бронеавтомобили MMV Survivor


Достигнутые договоренности предусматривают поставку подразделениям вооруженных сил, полиции и других силовых структур до 70 бронемашин на общую сумму 5,95 млн. евро (6,4 млн. долл.). Передачу техники предполагается начать до конца 2017 года, что предусмотрено условиями соглашения, согласно которым компании отведено на поставку 240 суток. Срок гарантии составит 48 месяцев с момента приемки или 198 тыс. км. пробега. Ожидается, что бронеавтомобили будут эксплуатироваться в ближайшие 15 лет.


Изготовленная австрийской «Ахляйтнер» «MMV Сюрвивор» с колесной формулой 4х4 является военной модификацией «Тойоты Лэнд Крузер» с усиленной подвеской, дополнительной защитой двигателя и коробки передач. Бронеавтомобили будут поставлены в оливково-зеленой окраске в конфигурации с пятью сиденьями, багажником на крыше, двумя креплениями для антенн, пространством для размещения двух радиостанций и пятью креплениями для штурмовых винтовок FN F2000 в заднем отделении.

В Словению автомобили пойдут в двух вариантах: базовом «Альфа» (стоимость 81,6 тыс. евро), предусматривающем буксировку 750-кг прицепа, и «Бета» (99,9 тыс. евро), который может оснащаться дополнительным оборудованием, включая вспомогательную систему обогрева, систему внутреннего освещения и модифицированную тормозную систему.


Максимальная боевая масса бронеавтомобиля составляет 3250 кг, грузоподъемность 800 кг. Силовая установка представлена двигателем мощностью 173 л.с., благодаря которому максимальная скорость по шоссе достигает 130 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.


5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13
  1. uav80 Сегодня, 09:27
    Самое то военному начальству на рыбалку и охоту кататься....
    uav80
  2. twincam Сегодня, 09:35
    без фото салона - незачот!!!
    twincam
  3. dokusib Сегодня, 09:41
    Прадик? Хочу такой! wink
    dokusib
    1. midivan Сегодня, 09:56
      Рекомендую вам 105 с ДВС HDT-4.2 от 80ки, прадик покурит и дороже выйдет smile копите бабло и обращайтесь smile и будет вам счастье,отвечаю лично wink совсем забыл, у вас мохнатая лапа в ГИБДД по месту жительства есть? Иначе на учет не поставить, закон вышел год как уже о изменениях в конструкцию, железные бампера, каркас безопасности харам am при первой остановке органов на дороге изымают тех паспорт и пока не вернете все в девственный вид, забудьте про охоту.
      midivan
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
        Изготовленная австрийской «Ахляйтнер» «MMV Сюрвивор» с колесной формулой 4х4 является военной модификацией «Тойоты Лэнд Крузер» с усиленной подвеской, дополнительной защитой двигателя и коробки передач

        И это бронеавтомобиль ? request
        bouncyhunter
        1. midivan Сегодня, 10:20
          Развод,бампер 99% АРБ Австралия 100-120 тыс рублей российских, лебеда 80% Ворн стальной трос (жопашники) все люди давно кевларовым пользуются 40 тыс 30 метров,диски штамповка штатные. шноркель если Сафари 40 тыс примерно,защита порогов шляпа полная, что там защищает ДВС и КПП примерно догадываюсь и ржу, рычаг проглядывает кусочек штатный, что там усилили? возможно сайлентблоки как у нас называют полиулитановые(полиуретан) родные лучше и надежней, стекло лобовое не похоже на броню, ну от травмата броневик laughing lol
          midivan
  4. Bronevick Сегодня, 10:20
    Стёкла бронированные забыли поставить.
    Bronevick
  5. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:04
    Фуфло какое-то. На фото не Крузак, а Тойота Харриер, известная левее Урала как Лексус RX. И видно на фото, что стекла простые, небронированные.
    Товарищ_Сталин
    1. Horst78 Сегодня, 11:43
      Да, нет. Крузак 150 до последных изменениях ("Предпоследняя модель" х/ф "Любовь зла")
      Horst78
      1. Комментарий был удален.
  6. Олег Монархист Сегодня, 11:32
    Австрийский броневик???? Вроде японская машина, а австрийского там только местные "равшаны" и джумшуты" с венского автосервиса.... ЕвротИхнАлогиии пИрИдавые laughing
    Олег Монархист
  7. Berkut24 Сегодня, 11:40
    Похоже, Европа действительно готова воевать не съезжая с автобана... и с учетом правил дорожного движения.
    Berkut24
  8. Machete Сегодня, 11:55
    Всё: агрессоры в ужасе.
    Machete
  9. Громобой Сегодня, 12:32
    На фото машина черногорской армии;у них и "Нивы" есть.
    Громобой

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня