Словения закупает новые бронеавтомобили MMV Survivor
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО, министерство обороны Словении в конце 2016 года заключило с австрийской компанией «Ахляйтнер» (Achleitner) контракт на поставку бронеавтомобилей «MMV Сюрвивор» (MMV Survivor).
Достигнутые договоренности предусматривают поставку подразделениям вооруженных сил, полиции и других силовых структур до 70 бронемашин на общую сумму 5,95 млн. евро (6,4 млн. долл.). Передачу техники предполагается начать до конца 2017 года, что предусмотрено условиями соглашения, согласно которым компании отведено на поставку 240 суток. Срок гарантии составит 48 месяцев с момента приемки или 198 тыс. км. пробега. Ожидается, что бронеавтомобили будут эксплуатироваться в ближайшие 15 лет.
Изготовленная австрийской «Ахляйтнер» «MMV Сюрвивор» с колесной формулой 4х4 является военной модификацией «Тойоты Лэнд Крузер» с усиленной подвеской, дополнительной защитой двигателя и коробки передач. Бронеавтомобили будут поставлены в оливково-зеленой окраске в конфигурации с пятью сиденьями, багажником на крыше, двумя креплениями для антенн, пространством для размещения двух радиостанций и пятью креплениями для штурмовых винтовок FN F2000 в заднем отделении.
В Словению автомобили пойдут в двух вариантах: базовом «Альфа» (стоимость 81,6 тыс. евро), предусматривающем буксировку 750-кг прицепа, и «Бета» (99,9 тыс. евро), который может оснащаться дополнительным оборудованием, включая вспомогательную систему обогрева, систему внутреннего освещения и модифицированную тормозную систему.
Максимальная боевая масса бронеавтомобиля составляет 3250 кг, грузоподъемность 800 кг. Силовая установка представлена двигателем мощностью 173 л.с., благодаря которому максимальная скорость по шоссе достигает 130 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.
Достигнутые договоренности предусматривают поставку подразделениям вооруженных сил, полиции и других силовых структур до 70 бронемашин на общую сумму 5,95 млн. евро (6,4 млн. долл.). Передачу техники предполагается начать до конца 2017 года, что предусмотрено условиями соглашения, согласно которым компании отведено на поставку 240 суток. Срок гарантии составит 48 месяцев с момента приемки или 198 тыс. км. пробега. Ожидается, что бронеавтомобили будут эксплуатироваться в ближайшие 15 лет.
Изготовленная австрийской «Ахляйтнер» «MMV Сюрвивор» с колесной формулой 4х4 является военной модификацией «Тойоты Лэнд Крузер» с усиленной подвеской, дополнительной защитой двигателя и коробки передач. Бронеавтомобили будут поставлены в оливково-зеленой окраске в конфигурации с пятью сиденьями, багажником на крыше, двумя креплениями для антенн, пространством для размещения двух радиостанций и пятью креплениями для штурмовых винтовок FN F2000 в заднем отделении.
В Словению автомобили пойдут в двух вариантах: базовом «Альфа» (стоимость 81,6 тыс. евро), предусматривающем буксировку 750-кг прицепа, и «Бета» (99,9 тыс. евро), который может оснащаться дополнительным оборудованием, включая вспомогательную систему обогрева, систему внутреннего освещения и модифицированную тормозную систему.
Максимальная боевая масса бронеавтомобиля составляет 3250 кг, грузоподъемность 800 кг. Силовая установка представлена двигателем мощностью 173 л.с., благодаря которому максимальная скорость по шоссе достигает 130 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.