13:05 13 февраля

В ВВО началось учение подразделений ракетного соединения

На полигоне, расположенном в Еврейской автономной области, началось командно-штабное учение с ракетным соединением Восточного округа, сообщила пресс-службы ВВО.

В ВВО началось учение подразделений ракетного соединения


«В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий», – говорится в релизе.


Сообщается, что «по прибытии в назначенный район ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях».

«В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили задачи по перегрузке ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин», – рассказали в пресс-службе.

В ходе учения подразделениям предстоит выполнить комплекс задач с неоднократной сменой позиций без выполнения боевых пусков.

«Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2
  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:27
    На полигоне, расположенном в Еврейской автономной области, началось командно-штабное учение с ракетным соединением Восточного округа, сообщила пресс-службы ВВО.
    Израиль не против? laughing
    андрей юрьевич
  2. Scoun Сегодня, 09:29
    Я думаю евреи из Израиля оценили бы эту новость )))
    На полигоне, расположенном в Еврейской автономной области началось командно-штабное учение с ракетным соединением Восточного округа

    ПС.
    но не выходцы из бывшего СССР.
    Многие небось и не знают что в России есть такой округ )))
    Scoun

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня