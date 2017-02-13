В ВВО началось учение подразделений ракетного соединения
На полигоне, расположенном в Еврейской автономной области, началось командно-штабное учение с ракетным соединением Восточного округа, сообщила пресс-службы ВВО.
«В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по прибытии в назначенный район ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях».
«В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили задачи по перегрузке ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин», – рассказали в пресс-службе.
В ходе учения подразделениям предстоит выполнить комплекс задач с неоднократной сменой позиций без выполнения боевых пусков.
«Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски», – говорится в сообщении.
«В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по прибытии в назначенный район ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях».
«В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили задачи по перегрузке ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин», – рассказали в пресс-службе.
В ходе учения подразделениям предстоит выполнить комплекс задач с неоднократной сменой позиций без выполнения боевых пусков.
«Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ