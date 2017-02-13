Пхеньян заявил о «радикальном повороте» в отечественном ракетостроении

Нынешнее испытание подтвердило надежность и безопасность системы холодного старта, работу высокомощного твердотопливного двигателя, возможности управления и наведения во время активной фазы полёта, а также отделения ступеней ракеты,

После успешного испытания баллистической ракеты, проведенного накануне, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «радикальном повороте» в ракетной промышленности страны, сообщает РИА Новости В воскресенье с территории Северной Кореи был произведен успешный запуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Полярная звезда-2»). Пуском руководил лично Ким Чен Ын.По его словам, «КНДР получила еще одно мощное средство для ядерного удара». Кроме того, «, сказал Ким Чен Ын.В заявлении северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК) отмечается, что военные «испытали возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой». Кроме того, в ходе испытания проверялось, сможет ли ракета избежать перехвата.«"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.говорится в заявлении.