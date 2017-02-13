Пхеньян заявил о «радикальном повороте» в отечественном ракетостроении
После успешного испытания баллистической ракеты, проведенного накануне, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «радикальном повороте» в ракетной промышленности страны, сообщает РИА Новости.
В воскресенье с территории Северной Кореи был произведен успешный запуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Полярная звезда-2»). Пуском руководил лично Ким Чен Ын.
По его словам, «КНДР получила еще одно мощное средство для ядерного удара». Кроме того, «наша ракетная промышленность совершила радикальный поворот к твердотопливным двигателям высокой мощности вместо двигателей на жидком топливе», сказал Ким Чен Ын.
В заявлении северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК) отмечается, что военные «испытали возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой». Кроме того, в ходе испытания проверялось, сможет ли ракета избежать перехвата.
«"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.
В воскресенье с территории Северной Кореи был произведен успешный запуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Полярная звезда-2»). Пуском руководил лично Ким Чен Ын.
По его словам, «КНДР получила еще одно мощное средство для ядерного удара». Кроме того, «наша ракетная промышленность совершила радикальный поворот к твердотопливным двигателям высокой мощности вместо двигателей на жидком топливе», сказал Ким Чен Ын.
В заявлении северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК) отмечается, что военные «испытали возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой». Кроме того, в ходе испытания проверялось, сможет ли ракета избежать перехвата.
«"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.
Нынешнее испытание подтвердило надежность и безопасность системы холодного старта, работу высокомощного твердотопливного двигателя, возможности управления и наведения во время активной фазы полёта, а также отделения ступеней ракеты,говорится в заявлении.
Использованы фотографии: REUTERS/ Kim Hong-Ji