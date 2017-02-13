12:59 13 февраля

Пхеньян заявил о «радикальном повороте» в отечественном ракетостроении

После успешного испытания баллистической ракеты, проведенного накануне, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «радикальном повороте» в ракетной промышленности страны, сообщает РИА Новости.



В воскресенье с территории Северной Кореи был произведен успешный запуск баллистической ракеты Pukguksong-2 («Полярная звезда-2»). Пуском руководил лично Ким Чен Ын.


По его словам, «КНДР получила еще одно мощное средство для ядерного удара». Кроме того, «наша ракетная промышленность совершила радикальный поворот к твердотопливным двигателям высокой мощности вместо двигателей на жидком топливе», сказал Ким Чен Ын.

В заявлении северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК) отмечается, что военные «испытали возможность оснащения ракеты ядерной боеголовкой». Кроме того, в ходе испытания проверялось, сможет ли ракета избежать перехвата.

«"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.

Нынешнее испытание подтвердило надежность и безопасность системы холодного старта, работу высокомощного твердотопливного двигателя, возможности управления и наведения во время активной фазы полёта, а также отделения ступеней ракеты,
говорится в заявлении.

Использованы фотографии: REUTERS/ Kim Hong-Ji
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Комментарии 30
  1. Вадим237 Сегодня, 10:04
    Лет через 5, наверное, создадут аналог нашей Р 29.
    Вадим237
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
      Не радуют петарды на Корейском полуострове ! От слова "совсем" .
      bouncyhunter
      1. Злой543 Сегодня, 10:13
        А могли бы и космонавта запустить, хотя нет он в Ю.Корею дизертирует при спуске.
        Злой543
    2. Мур Сегодня, 10:43
      Цитата: Вадим237
      Лет через 5, наверное, создадут аналог нашей Р 29.

      Ну, сейчас они получили осовремененный аналог 15П696:

      с осухопученной ракетой морского базирования.
      Т.е. уровень начала 80-х. До Японии точно достанут, до Гавайев при должном старании...
      Мур
    3. Матак Сегодня, 11:50
      Скоро Северная Корея будет освобождёна от отвратительной династии Кимов в рамках пакетного соглашения между Трампом и Путиным. Иран и Северная Корея в обмен на Украину и базу в алавитском анклаве бывшей Сирии
      Матак
      1. kouldoom Сегодня, 12:57
        Чаво чаво не понял belay
        kouldoom
  2. dojjdik Сегодня, 10:06
    нормалек Ким -до калифорнии уже достает
    dojjdik
    1. dorz Сегодня, 10:08
      «"Пуккыксон-2" . Одно название ракеты должно повергнуть врагов в шок и ступор. laughing
      dorz
  3. Александр романов Сегодня, 10:07
    «"Пуккыксон-2"
    Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство
    Александр романов
    1. Балу Сегодня, 10:15
      Есть такой термин-диабетический тип личности у диабетиков. Один из известных примеров-секретарь ЦК по идеологии Суслов. Типичная черта-повышенный уровень тревожности, склонность к немотивированной агрессии. Не паранойя, но близко.
      Народ в заложниках. С одной стороны драконовский режим, с другой американы с " разделенными братьями" все норовят голодом задушить, разбомбить и т.д.
      Счастливы ли румыны? Были счастливы когда за две недели смели Чаушеско и чпокнули старого дракона.
      С Северной Кореей сложнее. С одной стороны увлеклись ракетами, с другой стороны уровень жизни хуже чем в Китае при Мао.
      Балу
      1. Александр романов Сегодня, 10:17
        Цитата: Балу
        с другой стороны уровень жизни хуже чем в Китае при Мао.

        А в долгой дороге к комунизму,кормить никто не обещал
        Александр романов
    2. Мур Сегодня, 10:33
      Цитата: Александр романов
      «"Пуккыксон-2"
      Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство

      А что с амерского bcps.org фоточку постим, а не вот такое, например:
      ?
      А так-то да, противные - хотят защищаться от мирных пенд_осов, развязавших более 60 войн за полвека, и мирных японцев, которые их чуть-чуть не вырезали.
      Мур
    3. yuriy55 Сегодня, 11:10
      Цитата: Александр романов
      Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство


      В начале 20-х годов в СССР такие картины были не редкость...В 30-е годы случалось...
      А вот, интересно, кому - "СПАСИБО!!!" за это детство? belay
      yuriy55
      1. Александр романов Сегодня, 11:40
        Цитата: yuriy55
        В начале 20-х годов в СССР такие картины были не редкость...В 30-е годы случалось...

        А в 80х этого не было? Сейчас у детеи в школе курить стало не модно,в отличие от 80х. Могу продолжить но не стану,ибо бесполезно глухому кричать в ухо
        Александр романов
    4. V.ic Сегодня, 11:16
      Цитата: Александр романов
      Спасибо товарищу Киму,за наше счастливое детство

      ...бедный Шурик, ну хоть сейчас-то отъелся маленько?
      V.ic
      1. Александр романов Сегодня, 11:47
        Цитата: V.ic
        ...бедный Шурик, ну хоть сейчас-то отъелся маленько?

        Бедненький вы мои,я смотрю по флагу ,вы из северной кореи. Может заидете на северокореиский саит и передадите им привет от меня ? Не можете да,печально,до слез crying
        Александр романов
        1. V.ic Сегодня, 11:57
          Цитата: Александр романов
          я смотрю по флагу ,вы из северной кореи.

          ...да Вы ещё и дальтоник! Тяжелыми последствиями для вашего организма отозвалось недоедание в детстве. Скажу Вам по секрету, что флажки у нас с вами одинаковые!
          V.ic
  4. Jovanni Сегодня, 10:11
    Пхеньян завил о «радикальном повороте» в отечественном ракетостроении

    Э! Не фиг, не фиг! Не надо поворачивать! Как запускали на Юго-Восток, так направления и не меняйте. А то нам сбивать придется ваши "достижения ракетостроения"
    А вообще то сэшэашникам есть чем заняться на досуге. А то "санкции, санкции", Россия, Россия...
    Jovanni
  5. Ампер Сегодня, 10:21
    Пуккыксон-2. Они че серьезно?ну а ракета на твердом топливе это прогрес для северной кореи
    Ампер
    1. yuriy55 Сегодня, 11:14
      Цитата: Ампер
      на твердом топливе это прогрес для северной кореи


      Для Северной Кореи твёрдо-топливные ракеты - прогресс... fellow
      "Жалка для России падобная песанина - ригрес..." crying
      yuriy55
      1. Ампер Сегодня, 11:30
        Не надо драматезировать.рано или поздно они бы это сделали.но на каждую хитрую ж... найдется свой хитрый
        Ампер
  6. Dashout Сегодня, 10:32
    Но ведь, по большому счету, в этом американцы виноваты? Может есть смысл В.В.Путину предложить КНДР ракетный зонтик, при условии отказа от претензий на Южную Корею?
    Dashout
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
      Dashout
      Может есть смысл В.В.Путину предложить КНДР ракетный зонтик, при условии отказа от претензий на Южную Корею?


      а оно нам надо, еще и северян тянуть с собой. мерикатосы это и ждут...
      a.s.zzz888
    2. сибиралт Сегодня, 12:00
      У КНДР главный смотритель Китай, а не Россия. По большому счёту, если США выведут свои базы с Японии и Южной Кореи, то китайцы сами отберут у Кимов "ядерные спички".
      сибиралт
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
    «"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.


    название ракеты что-то напоминает..
    a.s.zzz888
    1. Балу Сегодня, 12:08
      название ракеты что-то напоминает..
      Корейское национальное блюдо-жареная собака? laughing
      Балу
  8. Волька Сегодня, 11:37
    наверное думают: "... теперь точно никто к нам не сунется..."
    Волька
  9. Старый26 Сегодня, 11:56
    Цитата: Dashout
    Но ведь, по большому счету, в этом американцы виноваты? Может есть смысл В.В.Путину предложить КНДР ракетный зонтик, при условии отказа от претензий на Южную Корею?

    Плюс отказ от ЯО и ракет
    Старый26
  10. Костадинов Сегодня, 12:13
    Спасибо что не допустил новий мировой порядок дяди Сама у нас.
    Костадинов
  11. Полковник ВВС Сегодня, 12:24
    «"Пуккыксон-2" подтвердила способность нести ядерный заряд и уходить от перехвата», – подчеркнули в Пхеньяне.

    Я скажу, что могу по 20 раз за ночь,и кто в это поверит?
    Главное прокукарекать,что бы америкатосы вздрогнули.
    Полковник ВВС

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