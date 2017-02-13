Пуски ракет «БраМос» воздушного базирования по целям начнутся в ближайшие месяцы

На данный момент модернизированные Су-30МКИ налетали около 25 часов с ракетой "БраМос" на борту. В марте проведем еще три испытания, после чего состоятся пуски по морским, а затем и наземным целям. Впрочем, мы уже сейчас полностью уверены в успешном исходе запусков,

Первый пуск российско-индийской сверхзвуковой ракеты «БраМос» с истребителя Су-30МКИ по морской цели состоится в ближайшие 1-3 месяца, сообщает Российская газета со ссылкой на директора СП «БраМос Аэроспейс» Судхира Мишру.Газета напоминает, что для испытаний нового, воздушного типа ракеты были модернизированы два индийских Су-30МКИ. «Российским и индийским специалистам пришлось внести ряд конструктивных изменений, в частности, усилить крепление подвески и "связать" ракету с бортовым радиоэлектронным оборудованием, – говорится в материале.Испытания начались в июне 2016 года. Они включали в себя серию полетов с массогабаритным макетом ракеты, а затем и сброс самой ракеты с истребителя без запуска ее двигателя.сказал Мишра.Как ранее отметили эксперты, «объединив возможности ракеты "БраМос" и истребителей Су-30МКИ, способных без дозаправки летать на расстояние до 3000 км, Россия и Индия могут получить эффективный ударный комплекс в классе неядерных авиационных вооружений», который значительно расширит круг заказчиков этого самолета.Одновременно в СП ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты. Мишра уточнил, что «работы ведут российское НПО машиностроения, Московский авиационный институт и индийское агентство перспективных военных разработок DRDO».По оценкам директора, гиперзвуковая ракета будет создана через 2-3 года.