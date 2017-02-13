Бундесвер надеется на совместную эксплуатацию транспортников А-400М с Чехией и Швейцарией
Берлин ведет переговоры с рядом стран, в том числе Швейцарией и Чехией, относительно совместной эксплуатации 13-ти транспортных самолетов А-400М, которые ранее предполагалось продать на вторичном рынке, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
По данным газеты, «реализация данного проекта позволила бы немецким ВВС сохранить потенциал для обеспечения широкомасштабных воздушных перевозок при сокращении ресурсов, необходимых на эксплуатацию самолетов».
Бундесвер первоначально планировал приобрести 60 новых транспортников. Позднее это количество было сокращено до 53-х. Причем, 13 из них предназначались для продажи.
Издание отмечает, что на сегодняшний день «европейская многонациональная программа A-400M на несколько лет отстает от графика, а доля Германии в расходах возросла до 9,6 млрд. евро (10,2 млрд. долл.) с первоначальной расчетной суммы в 8,1 млрд. евро».
Кроме того, германские военные испытывают проблемы эксплуатацией A-400M. Газета, ссылаясь на сообщение германских ВВС, пишет, что «после поломки одного из самолета во время визита немецкого министра обороны в Литву, на текущий момент только один из восьми полученных A-400M пригоден к эксплуатации».
Согласно информации, «три самолета, в том числе один находящийся сейчас в Литве, готовились для внепланового ремонта, еще два проходят плановую инспекцию, один проходит запланированную модернизацию, седьмой самолет проходит процесс приемки после прибытия 31 января».
В этом году компания Airbus планирует передать бундесверу 10 самолетов (ранее говорилось о 12 единицах), в следующем году – 13.
Сообщается также, что задержка реализации программы связана в основном с проблемами в двигателях.
По данным газеты, «реализация данного проекта позволила бы немецким ВВС сохранить потенциал для обеспечения широкомасштабных воздушных перевозок при сокращении ресурсов, необходимых на эксплуатацию самолетов».
Бундесвер первоначально планировал приобрести 60 новых транспортников. Позднее это количество было сокращено до 53-х. Причем, 13 из них предназначались для продажи.
Издание отмечает, что на сегодняшний день «европейская многонациональная программа A-400M на несколько лет отстает от графика, а доля Германии в расходах возросла до 9,6 млрд. евро (10,2 млрд. долл.) с первоначальной расчетной суммы в 8,1 млрд. евро».
Кроме того, германские военные испытывают проблемы эксплуатацией A-400M. Газета, ссылаясь на сообщение германских ВВС, пишет, что «после поломки одного из самолета во время визита немецкого министра обороны в Литву, на текущий момент только один из восьми полученных A-400M пригоден к эксплуатации».
Согласно информации, «три самолета, в том числе один находящийся сейчас в Литве, готовились для внепланового ремонта, еще два проходят плановую инспекцию, один проходит запланированную модернизацию, седьмой самолет проходит процесс приемки после прибытия 31 января».
В этом году компания Airbus планирует передать бундесверу 10 самолетов (ранее говорилось о 12 единицах), в следующем году – 13.
Сообщается также, что задержка реализации программы связана в основном с проблемами в двигателях.
Использованы фотографии: https://airbusdefenceandspace.com