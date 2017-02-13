20:08 13 февраля

Танковая атака ИГИЛ на севере Ирака

Ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщает о том, что боевики ИГИЛ (* запрещено в РФ) впервые за долгое время провели полномасштабную танковую атаку на севере Ирака – в нескольких километрах от государственной границы с Сирией. Эту территорию под своим контролем удерживают курдские вооружённые отряды, а также представители арабского ополчения. Сообщается об атаках в районех Айн-Талауи, Айн-Шараи, Айн-аль-Хасан. В общей сложности позиции антиигиловских сил атаковали более 200 боевиков.

Танковая атака ИГИЛ на севере Ирака


Танковая атака ИГИЛ (*) была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.

На этом фоне приходят сообщения из Сирии, в которых говорится, что игиловцы осуществляют наступление и к западу от Эр-Ракки, где находятся позиции курдского ополчения. Боевики ИГИЛ (*) в воскресенье начали штурм позиций в районе селений Байюд, Видиан, Кабира, Сувайдия и др. Эта операция, как сообщают сами игиловцы на подконтрольных им ресурсам, «стала возмездием за действия неверных курдских сил».

Напомним, что в декабре и январе курды существенно продвинулись в провинции Ракка, освободив от ИГИЛ (*) сразу несколько населённых пунктов. По заявлениям террористов, им удалось убить свыше 20 курдов. 30 человек названы «получившими ранения и брошенными».

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(*) ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещённая в России.

Использованы фотографии: http://english.almanar.com.lb
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Комментарии 14
  1. Шептун Сегодня, 15:01
    интересно, сколько танков принимало участие в этой танковой атаке?
    Шептун
    1. donavi49 Сегодня, 15:09
      До 6 Т-72/Т-62/Т-55 + БМП и истшихадии. + бомбардировщики с ВОГами.


      В Сирии сейчас теснят курдов - из АльБаба и окрестных нп вывели основные силы и бросили под Ракку. В АльБабе и окрестных нп остались лишь местные ополчения (которые за день в целом прекратили организованное сопротивление), некоторое количество бабахов с миссией амалии истшихадии (ну взорваться/помереть).
      donavi49
      1. Deniska999 Сегодня, 15:49
        Насчет прекращения сопротивления в Эль-Бабе вы преувеличиваете. Турки никак Кабасин и Бзаа взять не могут и зависли в северных предместьях города.
        Deniska999
        1. donavi49 Сегодня, 16:05
          Тут проблема в турках больше. Однако после выхода большей части боевиков, там сразу все сдулось.

          Как максимум еще дней десять-недельки две посопротивляются, если Султан не даст приказ взять решительным штурмом за пару дней под какую нить дату/выступление.
          donavi49
        2. Mareco Сегодня, 16:27
          Аль-Баб "все" на самом деле. Вопрос в днях. Но это уже мелочи. Вот что будут дальше делать турки это вопрос интересный.
          Mareco
    2. sir_obs Сегодня, 16:19
      Танковая атака ИГИЛ (*) была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.

      Судя по тексту, танков не было совсем, поскольку про потери в танках ничего не говорится.
      Или их сначала вытаскивали из танков, чтобы не портить матчасть.
      sir_obs
  2. Altona Сегодня, 15:02
    Жаль саму атаку не описали. И чем предварялась атака? Снова джихад-грузовиками с шофером-смертником, обшитыми железом спереди и начиненными взрывчаткой.
    Altona
    1. donavi49 Сегодня, 15:13
      Сейчас очень широко применяют бомбардировщики.

      В Ираке в основном бросают 40мм гранаты. В Сирии уже довели нагрузку до 600-800 грамм и метают оборонительные гранаты типа эФки со стабилизатором.

      Плюс была массовая атака смертников, вроде даже абрашку взорвали + кучу всяких хамви. Но обрушить оборону не смогли, "Аллах по своей мудрости не даровал бомжахедам победу".
      donavi49
  3. bogart047 Сегодня, 15:11
    - заводите все наши танки!
    - что, сразу оба?
    bogart047
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:26
    Просто игиловцы не стадо баранов, там есть и офицеры с несколькими высшими образаваниями, получившие во время оккупации сша Ираком опыт ведения гражданской войны, и,сейчас они свои знания и опыт реализуют на практике.
    Изгоняющий либероидов
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:45
    Усиленная рота в атаке. Фигня какая то. Паре-тройке гаубичных батарей на 10 минут работы. Что там вообще происходит? Там вообще кто нибудь воюет с бармалеями или делает вид?
    Горный стрелок
    1. dzvero Сегодня, 16:06
      Ваш аршин подходит для СА/ВС РФ, но никак для арабов. У них свой менталитет - иногда танковая бригада может запросто спасовать перед пары-тройки гранатометчиков, иногда танковая рота (или даже десяток джихадмобилей) легко опрокидывает дивизию...
      dzvero
  6. любитель Сегодня, 16:56
    belay Это ж как нада бомбить игил что ини на танках рассекают. belay
    любитель
  7. svp67 Сегодня, 17:35
    Помниться один "чудак, из француз писал, что ДАИШ не может применять танки в Ираке, из-за действий авиации американской коалиции... Опять "сомравши" negative
    svp67

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