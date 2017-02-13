Танковая атака ИГИЛ на севере Ирака
Ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщает о том, что боевики ИГИЛ (* запрещено в РФ) впервые за долгое время провели полномасштабную танковую атаку на севере Ирака – в нескольких километрах от государственной границы с Сирией. Эту территорию под своим контролем удерживают курдские вооружённые отряды, а также представители арабского ополчения. Сообщается об атаках в районех Айн-Талауи, Айн-Шараи, Айн-аль-Хасан. В общей сложности позиции антиигиловских сил атаковали более 200 боевиков.
Танковая атака ИГИЛ (*) была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.
На этом фоне приходят сообщения из Сирии, в которых говорится, что игиловцы осуществляют наступление и к западу от Эр-Ракки, где находятся позиции курдского ополчения. Боевики ИГИЛ (*) в воскресенье начали штурм позиций в районе селений Байюд, Видиан, Кабира, Сувайдия и др. Эта операция, как сообщают сами игиловцы на подконтрольных им ресурсам, «стала возмездием за действия неверных курдских сил».
Напомним, что в декабре и январе курды существенно продвинулись в провинции Ракка, освободив от ИГИЛ (*) сразу несколько населённых пунктов. По заявлениям террористов, им удалось убить свыше 20 курдов. 30 человек названы «получившими ранения и брошенными».
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(*) ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещённая в России.
Танковая атака ИГИЛ (*) была отбита силами ополчения. При этом 50 террористов в ходе оборонительной операции были уничтожены.
На этом фоне приходят сообщения из Сирии, в которых говорится, что игиловцы осуществляют наступление и к западу от Эр-Ракки, где находятся позиции курдского ополчения. Боевики ИГИЛ (*) в воскресенье начали штурм позиций в районе селений Байюд, Видиан, Кабира, Сувайдия и др. Эта операция, как сообщают сами игиловцы на подконтрольных им ресурсам, «стала возмездием за действия неверных курдских сил».
Напомним, что в декабре и январе курды существенно продвинулись в провинции Ракка, освободив от ИГИЛ (*) сразу несколько населённых пунктов. По заявлениям террористов, им удалось убить свыше 20 курдов. 30 человек названы «получившими ранения и брошенными».
______________________________________________________________________________________________________________
(*) ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещённая в России.
Использованы фотографии: http://english.almanar.com.lb