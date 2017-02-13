20:09 13 февраля

Россия полностью выполнила контракт на поставку Индии палубных самолётов

Россия завершила поставку 29-ти истребителей МиГ-29К/КУБ в интересах ВМС Индии, передает РИА Новости сообщение Гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.



«В 2016 году мы завершили масштабный контракт на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ», – сказал гендиректор.


По данным агентства, в настоящее время в индийских вооруженных силах эксплуатируются более 900 российских самолётов, в т.ч. истребители МиГ-21, МиГ-29, Су-30МКИ, военный транспортники Ил-76, заправщики Ил-78 и другие.

Хотел бы отметить, что сегодня наш портфель заказов составляет порядка 4 миллиардов долларов – это один из крупнейших портфелей заказов в рамках военно-технического сотрудничества,
сообщил Тарасенко.

«Основным нашим партнером остается Индия, также мы работаем со странами, где эксплуатируются МиГ-29, это Перу, Болгария и Польша», – добавил он.

В странах, где имеются эти истребители, у нас есть контрактные обязательства, и мы их исполняем. Естественно, мы рассчитываем подписать и новые контракты, активно продвигаем МиГ-35, проводим переговоры с рядом стран,
заключил Тарасенко.

Использованы фотографии: ВМС Индии
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Комментарии 20
  1. Vik66 Сегодня, 15:07
    Болгария и Польша ? Это все равно, если бы в ВОВ наши авиазаводы ремонтировали бы "Мессершмиты" и "Юнкерсы" ...
    Vik66
    1. seti Сегодня, 15:35
      Фраза "активно продвигаем МиГ-35" - вселяет оптимизм. Но думаю пройдет не меньше 2 лет пока заключат первый зарубежный контракт на них. Все потенциальные покупатели будут смотреть сколько и как их закупит наши ВКС.
      Их эффективность ну и конечно какова будет цена.
      seti
    2. kapitan92 Сегодня, 15:36
      Цитата: Vik66
      Болгария и Польша ? Это все равно, если бы в ВОВ наши авиазаводы ремонтировали бы "Мессершмиты" и "Юнкерсы" ...

      Чевое то я не совсем понял Ваш пост!? РФ, Болгария и Польша в состоянии войны? Есть контракт, есть гарантийные обязательства по контракту. "Миг" готов их выполнять в части обслуживания и ремонта, а там -хозяин барин. При прошлом президенте Болгарии, вопрос о ремонте движков хотели выполнить в Польше, но в таком случае "Миг" снимал гарантию. Как будет при новом президенте, а он в прошлом летун посмотрим. hi
      kapitan92
  2. bouncyhunter Сегодня, 15:23
    «В 2016 году мы завершили масштабный контракт на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ», – сказал гендиректор.

    Выполнение обеими сторонами контракта в оговоренные сроки и в полном объёме говорит о надёжности и поставщика , и потребителя .
    bouncyhunter
    1. Alex_Tug Сегодня, 15:53
      Выполнение обеими сторонами контракта в оговоренные сроки и в полном объёме говорит о надёжности поставщика

      Громко сказано, по предыдущей поставке Индия вернула на ремонт МИГ-у 32 двигателя.
      Alex_Tug
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:55
        Такое , к сожалению случается . Да и привередливость индусов известна . Важно то , что Индия не отказалась от контракта .
        bouncyhunter
        1. Alex_Tug Сегодня, 15:58
          Отказаться вряд-ли могли. Кроме России палубные истребители им никто не поставит.
          Alex_Tug
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:03
            Может и так - подробностей контракта мы всё равно не знаем . Индусы вполне могли купить у французов "Рафали" .
            bouncyhunter
            1. Alex_Tug Сегодня, 16:07
              Зато можем догадываться. Скорее всего доработали МИГ-и для подвески Брамоса. Иначе индусам самим придётся доделывать.
              Alex_Tug
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:09
                У России и Индии давние традиции сотрудничества в военной сфере - это тоже играет не последнюю роль .
                bouncyhunter
                1. Alex_Tug Сегодня, 16:12
                  Они тоже не хотят зависеть только от России. Скорее индусские Куб-ы отличаются от российских. Они модернизуют старые МИГ-и установкой французской авионики.
                  Alex_Tug
                  1. bouncyhunter Сегодня, 16:15
                    Пусть модернизируют - Кришна им в помощь . Главное что не забывают и у России того-сего прикупить lol
                    bouncyhunter
      2. kapitan92 Сегодня, 16:21
        Цитата: Alex_Tug
        по предыдущей поставке Индия вернула на ремонт МИГ-у 32 двигателя.


        .

        "С момента введения в эксплуатацию в феврале 2010 года 40 двигателей (62%) у двухмоторных МиГ-29К они были сняты с боевого дежурства в связи с дефектами разработки. Работоспособность боевых самолетов была низкой - начиная от 21,30 до 47,14%.

        Причиной этого является низкий контроль качества и сервисного обслуживания российской оборонной промышленности, предлагаемый военно-морским силам Индии в последние 25 лет ", - цитирует издание Defense News доклад аналитиков.
        Как пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, МиГ-29К - новый самолет, сделанный с нуля для ВМС Индии. "Естественно, неизбежны издержки. Однако самолет был принят и отправлен заказчику, причем без каких бы то ни было серьезных замечаний", - сказал Фролов.

        По его словам, индийцы планируют взять еще партию самолетов, а любые заявления о проблемах с техникой - результат политических игр внутри страны.
        http://vpk.name/news/161229_migi_zhalob_i_predloz
        henii.html
        Сервисное обслуживание всегда было "ахиллесовой пятой " нашего ВПК это факт.С другой стороны идет тендер на закупку авиакрыла для "Викрант" ,а коммерция дело серьезное, момент истины не за горами.
        kapitan92
        1. Alex_Tug Сегодня, 16:37
          По его словам, индийцы планируют взять еще партию самолетов, а любые заявления о проблемах с техникой - результат политических игр внутри страны.

          В какой стране? В России или Индии? Вообще-то про ненадежность движков доложила счетная палата (точнее аналог в Индии) в докладе президенту Индии.
          Alex_Tug
        2. ленивый Сегодня, 17:50
          и как тут не вспомнит Алжир и возврат мигов из за низкого качества, а нам говорили это политика, сейчас опять про низкое качестово, а нам опять говорят - это политика. ну почему у Су политика не заставляет говорить про низкое качество. может дело не в политике а в качестве (двигателей в часности можно ещё потерю нашего мига на Кузнецове вспомнить.)
          ленивый
        3. Alexey RA Сегодня, 18:19
          Причиной этого является низкий контроль качества и сервисного обслуживания российской оборонной промышленности, предлагаемый военно-морским силам Индии в последние 25 лет

          Ну да ну да. А вовсе не желание кое-кого сэкономить при покупке и техобслуживании. smile
          Была же уже история с "некачественными российскими двигателями для самолётов Су", которые по факту обернулись движками индийского производства, сборка и обслуживание которых велись, судя по всему, плодами противоестественной связи тyпoрылыx и криворуких.
          ...со слов министра обороны известно, что индийские ВВС уже имели пять аварий и 69 инцидентов со двигателями АЛ-31ФП, выпускающихся предприятием HAL с 2012 года. По словам Паррикара, из этих 69 инцидентов, 33 были вызваны наличием стружки в масле, 11 имели причиной вибрации в двигателе , а восемь произошли из-за очень низкого давления в подаче масла. Обвинения были сделаны в отношении плохого качества сборки, в результате которой быстро наступал усталостный эффект, вызывавший трещины, которые и приводили к появлению металлических фрагментов и масляном контуре. Расследование также обратила внимание и на качество масла. По приказу министерства обороны Индии были приняты меры: применение масла лучшего качества, переделка и замена сварочных и крепежных узлов между механическими частями.
          Alexey RA
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:27
    Заключайте новые контракты -вам работа и денежка, людям хорошее оружие.
    Изгоняющий либероидов
  4. Vik66 Сегодня, 15:40
    Цитата: kapitan92
    Цитата: Vik66
    Болгария и Польша ? Это все равно, если бы в ВОВ наши авиазаводы ремонтировали бы "Мессершмиты" и "Юнкерсы" ...

    Чевое то я не совсем понял Ваш пост!? РФ, Болгария и Польша в состоянии войны? Есть контракт, есть гарантийные обязательства по контракту. "Миг" готов их выполнять в части обслуживания и ремонта, а там -хозяин барин. При прошлом президенте Болгарии, вопрос о ремонте движков хотели выполнить в Польше, но в таком случае "Миг" снимал гарантию. Как будет при новом президенте, а он в прошлом летун посмотрим. hi

    Польша в НАТО, Болгария - тоже в скором времени возможно... А мы им самолеты ремонтируем winked За доллары и "выполнение контрактов" маму родную продадим ? Польша - ну прямо такаая себе "нейтральная" страна... what
    Vik66
    1. kapitan92 Сегодня, 15:52
      Цитата: Vik66
      Польша в НАТО, Болгария - тоже в скором времени возможно...

      Уважаемый! Болгария уже в НАТО с 2004 г.!!! Мат. часть учите.
      Цитата: Vik66
      А мы им самолеты ремонтируем За доллары и "выполнение контрактов" маму родную продадим ? Польша - ну прямо такаая себе "нейтральная" страна...

      США наш потенциальный противник , а мы им двигуны РД 180 поставляем и что?
      Фигню не пишите!! "Маму родную" зачем то вспомнили! hi
      kapitan92
    2. Alexey RA Сегодня, 18:21
      Цитата: Vik66
      Польша в НАТО, Болгария - тоже в скором времени возможно... А мы им самолеты ремонтируем

      А Болгария ремонтирует наши БДК и учебные корабли.
      Alexey RA

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