Россия полностью выполнила контракт на поставку Индии палубных самолётов
Россия завершила поставку 29-ти истребителей МиГ-29К/КУБ в интересах ВМС Индии, передает РИА Новости сообщение Гендиректора корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.
«В 2016 году мы завершили масштабный контракт на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ», – сказал гендиректор.
По данным агентства, в настоящее время в индийских вооруженных силах эксплуатируются более 900 российских самолётов, в т.ч. истребители МиГ-21, МиГ-29, Су-30МКИ, военный транспортники Ил-76, заправщики Ил-78 и другие.
«Основным нашим партнером остается Индия, также мы работаем со странами, где эксплуатируются МиГ-29, это Перу, Болгария и Польша», – добавил он.
«В 2016 году мы завершили масштабный контракт на поставку Индии корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ», – сказал гендиректор.
По данным агентства, в настоящее время в индийских вооруженных силах эксплуатируются более 900 российских самолётов, в т.ч. истребители МиГ-21, МиГ-29, Су-30МКИ, военный транспортники Ил-76, заправщики Ил-78 и другие.
Хотел бы отметить, что сегодня наш портфель заказов составляет порядка 4 миллиардов долларов – это один из крупнейших портфелей заказов в рамках военно-технического сотрудничества,сообщил Тарасенко.
«Основным нашим партнером остается Индия, также мы работаем со странами, где эксплуатируются МиГ-29, это Перу, Болгария и Польша», – добавил он.
В странах, где имеются эти истребители, у нас есть контрактные обязательства, и мы их исполняем. Естественно, мы рассчитываем подписать и новые контракты, активно продвигаем МиГ-35, проводим переговоры с рядом стран,заключил Тарасенко.
Использованы фотографии: ВМС Индии