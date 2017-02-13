Россия полностью выполнила контракт на поставку Индии палубных самолётов

Хотел бы отметить, что сегодня наш портфель заказов составляет порядка 4 миллиардов долларов – это один из крупнейших портфелей заказов в рамках военно-технического сотрудничества,

В странах, где имеются эти истребители, у нас есть контрактные обязательства, и мы их исполняем. Естественно, мы рассчитываем подписать и новые контракты, активно продвигаем МиГ-35, проводим переговоры с рядом стран,