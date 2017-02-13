20:00 13 февраля

Разведка ЛНР: украинская армия испытывает кадровый голод

Многие подразделения украинской армии укомплектованы не полностью, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Нашей разведкой подтверждаются информация о нехватке личного состава в рядах украинской армии. Это связано с увеличением количества военнослужащих, нежелающих продлевать контракт на службу в рядах ВСУ, и, кроме того, растет количество уклонистов, не желающих служить в армии, где командиры отдают преступные приказы на истребление народа Донбасса,
– сказал Марочко журналистам.


По его словам, украинское командование вынуждено заниматься доукомплектованием подразделений, направляемых в зону АТО.

«Так, 59 бригада ВСУ проводит подготовительные мероприятия на полигоне в Львовской области, а 53 бригада – на Гончаровском полигоне в Черниговской области», – уточнил Марочко.

Он добавил, что Киев не оставляет надежды захватить территорию Луганской республики, поэтому проводит у линии разграничения перегруппировку сил.

Использованы фотографии: http://123ru.net
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Комментарии 22
  1. Громобой Сегодня, 15:29
    В цифрах бы узнать о чём говорит разведка ЛНР.Пока бригады ВСУ торчат на полигонах, крупной операции Киев не начнёт.
    Громобой
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
      Цитата: Громобой
      В цифрах бы узнать о чём говорит разведка ЛНР.Пока бригады ВСУ торчат на полигонах, крупной операции Киев не начнёт.

      С кастрюлеголовых станется - могут и недоукомплектованные бригады бросить в зону АТО . Ну а там их встретят и оформят очередной котёл .
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 16:40
        Цитата: bouncyhunter
        С кастрюлеголовых станется - могут и недоукомплектованные бригады бросить в зону АТО

        Так что они и делают:
        vovanpain
    2. Балу Сегодня, 15:58
      Киевская ОПГ никаких соглашений соблюдать не собирается. Каждое затишье в обстрелах, вероятно, свидетельствуют о потерях ВСУ , перегруппировке и ротации. Епоны подкинули кредит на 4 лярда, так что деньги есть и воевать они будут. Потом начнут рапродавать землю и за счет этого закупать боеприпасы. Основные силы на полигонах. Получается, что правосеки и прочая быдлота приезжают на позиции, провоцируют Донбасс обстрелами, вызывают огонь, ВСУ несет потери, попрошенко начинает вопить об агрессии России и несоблюдении России минских "договоренностях". Возможно как-то более активно действовать: смываются ОБСЕ, выдвигать пушки-танки грады и мгновенно открывать ответный огонь? Хотя я гражданский, в военных делах ничего не смыслю. Но ЛДНР тоже может перегруппировываться, почему нет. Место пушечного сала скоро займут "беженцы" из африки и азии, которых благородные гейропейцы уже пытаются выпереть куда-нибудь. Так что пушечное сало реально может поменять цвет, но в обозримом будущем оно пока бесконечно.
      Смерть врагам ЛДНР!
      Балу
    3. сибиралт Сегодня, 16:03
      ВСУ - фактически утилизатор безработной молодёжи. Кто не спрятался - в утиль (АТО). Готовых могил заготовлено на несколько украинских армий.
      сибиралт
  2. MoJloT Сегодня, 15:29
    Если они и дальше продолжат так утилизировать своих граждан, то эти граждане еще больше начнут разбегаться.
    MoJloT
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:35
    Вот иногда очень хочется матерится, как сейчас например! Нехватка "пушечного мяса и 120 тысяч вояк сосредоточено против республик!Шанс гигантский у ЛДНР выбить основу укроинской оккупационной группировки, перейдя в контрнаступление, а власти сопли жуют! Понемаю что республики неизбежно понесут потери,но,вы сможете деблокировать или даже полностью очистить многие населенные пункты, а это уже гигантский психологический удар по киевской власти, и той политике которую она проводит.
    Изгоняющий либероидов
    1. MoJloT Сегодня, 15:38
      Соотношение сил и средств, говорит одно - если начнется наступление ВСУ, то ВСН надо будет молится и держаться. Даст Бог удержатся.
      MoJloT
    2. Смог Сегодня, 16:28
      Изгоняющий либероидов
      А какова численность ВСН?????
      Смог
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47
        Смог -вас интересует с "отпускниками"и добровольцами,или без них?
        Изгоняющий либероидов
  4. Ампер Сегодня, 15:38
    Как бы не укомплектовывали пусть знают
    Ампер
  5. Горменгаст Сегодня, 15:48
    Умные украинцы, естественно, не желают принимать участие ни в каких АТО; а бандерлогов, видимо, не хватает.
    Горменгаст
  6. Deniska999 Сегодня, 15:49
    Можно подумать, подразделения ЛНР укомплектованы полностью.
    Deniska999
  7. Donch4ak Сегодня, 16:05
    На территориях Луганской и Донецкой областях подчинённых Киеву, местная молодежь из-за отсутствия работы пытаются попасть служить в ВСУ. Дают взятки в военкоматах, т.к. обещают платить до 20 000 гривен. В пример могу привести Станицу-Луганскую и Дружковку
    Donch4ak
    1. VadimSt Сегодня, 18:40
      Ты когда-либо был в Станице Луганской? Тогда просвети, что такое Станица для Войска Донского и казачество для станичников, сколько в станице населения, сколько станичников смотрят на родные дома из окопов ЛНР, у "Князя Игоря", и чем для станичников является Россия?
      Тебе, может и обещали 20 000 грн, а вот по Усраинскому КабМину, зарплата по контракту, составляет 7000 грн. Призывникам, зарплату заменяет, мобилизация - "не в службу, а в дружбу".
      Ты, такой же дончак ( Donch4ak), как я бурят!
      VadimSt
      1. VadimSt Сегодня, 18:57
        А это, митинг мирных граждан станицы в поддержку Усраины
        VadimSt
  8. любитель Сегодня, 16:25
    Та шо вы говорите...какой недобор..
    При нинешней зарплате контрактника всу 12тис.гривень в зоне АТО+льготы+участок земли,в армию кинулись масса народу но вы удивитесь...но многих не подписивают изза здоровья и неблагонадёжности.Сумская.обл
    любитель
  9. Владимир 70 Сегодня, 16:43
    Цитата: любитель
    Та шо вы говорите...какой недобор..
    При нинешней зарплате контрактника всу 12тис.гривень в зоне АТО+льготы+участок земли,в армию кинулись масса народу но вы удивитесь...но многих не подписивают изза здоровья и неблагонадёжности.Сумская.обл

    Да, Вы правы! Самое плохое, что в АТО ломанулось русскоговорящее, безработное население, рагули же с заподной ломанулись в Польшу....
    Владимир 70
  10. sergei1975 Сегодня, 16:44
    Хотели и меня заманить в АТО.Там видетели хорошо :офицеру платят 200 баксов в месяц, потерь нет,и сепары сами в себя стреляют, а если сам стреляешь-то как в сказке-одним ударом семерых убиваешь.А 12 тысяч "бивней" не предлагали.
    sergei1975
  11. Волька Сегодня, 17:40
    можно сколько угодно трепать языком о недостатках ВСУ, но за последнее время даже при всем при этом, они упорно с тупым упрямством продолжают бомбить мирное население в населенных пунктах, ежедневно забрасывают свои ДРГ, что ж тогда командование ЛДНР не организует свою контртеррористические операции по тылам противника, во всяком случае информации об этом ничтожно мало, или все же ждут удара по джентельменски в лоб, или же надеются что кто-то на западе, да в мире тоже (кроме России) замолвит слово и все прекратится тут же, что есть глупость... Во времена ВОВ не стеснялись однако воровать вражеских генералов и одиозных политиков и управленцев
    Волька
  12. АлНиколаич Сегодня, 18:34
    Почитал статью, комментарии,подумал... По ходу в ВСУ вполне хватает солдат(мяса) , а вот со специалистами и командирами действительно проблемы... Эти люди должны уметь работать головой, и они работают! Им нахрен эта война не нужна. А из думающих, в ВСУ остались лишь упорото- свидомые...
    АлНиколаич
  13. VadimSt Сегодня, 18:44
    А казачки наши, наконец нашли пропавшую укроповскую ДРГ - подорвались "на своей растяжке", под Первомайском. Гранаты у них не того калибра!
    VadimSt

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