Разведка ЛНР: украинская армия испытывает кадровый голод
Многие подразделения украинской армии укомплектованы не полностью, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, украинское командование вынуждено заниматься доукомплектованием подразделений, направляемых в зону АТО.
«Так, 59 бригада ВСУ проводит подготовительные мероприятия на полигоне в Львовской области, а 53 бригада – на Гончаровском полигоне в Черниговской области», – уточнил Марочко.
Он добавил, что Киев не оставляет надежды захватить территорию Луганской республики, поэтому проводит у линии разграничения перегруппировку сил.
Нашей разведкой подтверждаются информация о нехватке личного состава в рядах украинской армии. Это связано с увеличением количества военнослужащих, нежелающих продлевать контракт на службу в рядах ВСУ, и, кроме того, растет количество уклонистов, не желающих служить в армии, где командиры отдают преступные приказы на истребление народа Донбасса,– сказал Марочко журналистам.
По его словам, украинское командование вынуждено заниматься доукомплектованием подразделений, направляемых в зону АТО.
«Так, 59 бригада ВСУ проводит подготовительные мероприятия на полигоне в Львовской области, а 53 бригада – на Гончаровском полигоне в Черниговской области», – уточнил Марочко.
Он добавил, что Киев не оставляет надежды захватить территорию Луганской республики, поэтому проводит у линии разграничения перегруппировку сил.
Использованы фотографии: http://123ru.net