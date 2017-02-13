Разведка ЛНР: украинская армия испытывает кадровый голод

Нашей разведкой подтверждаются информация о нехватке личного состава в рядах украинской армии. Это связано с увеличением количества военнослужащих, нежелающих продлевать контракт на службу в рядах ВСУ, и, кроме того, растет количество уклонистов, не желающих служить в армии, где командиры отдают преступные приказы на истребление народа Донбасса,

Многие подразделения украинской армии укомплектованы не полностью, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.– сказал Марочко журналистам.По его словам, украинское командование вынуждено заниматься доукомплектованием подразделений, направляемых в зону АТО.– уточнил Марочко.Он добавил, что Киев не оставляет надежды захватить территорию Луганской республики, поэтому проводит у линии разграничения перегруппировку сил.