Танковые снаряды «Манго» будут поставлены Индии в феврале

Высокое качество нашей продукции, а также устойчивые отношения с заказчиками позволяют рассчитывать на дальнейший рост объемов продаж. Учитывая масштабы растущего индийского рынка, концерн "Техмаш" заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества. Более того, концерн "Техмаш" осуществляет сейчас передачу Индии лицензии на производство танковых выстрелов,

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) завершит поставку в Индию снарядов «Манго» для Т-90С в текущем месяце, сообщила пресс-служба компании.Договор с индийскими заказчиками о поставке снарядов был заключен в 2014 году и предполагает 2 этапа реализации. Первая партия боеприпасов была отправлена в 2016-ом.цитирует пресс-служба гендиректора концерна Сергея Русакова.Всего согласно договору индийская сторона получит 66 тыс. снарядов «Манго». Боеприпас разработан специалистами концерна на базе НИМИ им. Бахирева.– сказал гендиректор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Вячеслав Горчаков.По данным пресс-службы, «снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту».