20:05 13 февраля

Танковые снаряды «Манго» будут поставлены Индии в феврале

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) завершит поставку в Индию снарядов «Манго» для Т-90С в текущем месяце, сообщила пресс-служба компании.



Договор с индийскими заказчиками о поставке снарядов был заключен в 2014 году и предполагает 2 этапа реализации. Первая партия боеприпасов была отправлена в 2016-ом.


Высокое качество нашей продукции, а также устойчивые отношения с заказчиками позволяют рассчитывать на дальнейший рост объемов продаж. Учитывая масштабы растущего индийского рынка, концерн "Техмаш" заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества. Более того, концерн "Техмаш" осуществляет сейчас передачу Индии лицензии на производство танковых выстрелов,
цитирует пресс-служба гендиректора концерна Сергея Русакова.

Всего согласно договору индийская сторона получит 66 тыс. снарядов «Манго». Боеприпас разработан специалистами концерна на базе НИМИ им. Бахирева.

«Выполнение столь масштабного контракта является значительным событием для всего мирового рынка вооружений, а также дополнительным свидетельством растущей роли отечественных производителей в сфере боеприпасной промышленности», – сказал гендиректор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Вячеслав Горчаков.



По данным пресс-службы, «снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту».

Использованы фотографии: http://pro-tank.ru, http://www.bocn.co.uk
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Комментарии 15
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:13
    Значит, у нас есть что то получше и посильнее, раз постовляем их зарубеж.
    Изгоняющий либероидов
    1. поневолебрат Сегодня, 16:45
      В стране победившего рынка - не факт.
      поневолебрат
      1. svp67 Сегодня, 17:32
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Значит, у нас есть что то получше и посильнее, раз постовляем их зарубеж.

        Цитата: поневолебрат
        В стране победившего рынка - не факт.

        Да, есть, как же не быть...Лишь бы денег хватило...
        svp67
  2. bouncyhunter Сегодня, 16:13
    Продолжаем вооружать братьев-индусов .Что же , у них неспокойно на границах с Пакистаном и Китаем - пусть вооружаются , коль деньги исправно платят .
    bouncyhunter
    1. Ампер Сегодня, 16:18
      Нечего личного только бизнес no
      Ампер
  3. voyaka uh Сегодня, 16:24
    Сердечник - 42 см... Это мало recourse .
    У американцев стержень из обедненнго урана длиной 68 см диаметром 25 мм
    voyaka uh
    1. neri73-r Сегодня, 16:36
      Цитата: voyaka uh
      Сердечник - 42 см... Это мало recourse .
      У американцев стержень из обедненнго урана длиной 68 см диаметром 25 мм


      Да, маловато, в последних модификациях пушки это исправили, там проблема, если не ошибаюсь, в размерах, не подходят для АЗ и МЗ.
      neri73-r
    2. kapitan92 Сегодня, 16:43
      Цитата: voyaka uh
      Сердечник - 42 см... Это мало recourse .
      У американцев стержень из обедненнго урана длиной 68 см диаметром 25 мм

      "Манго" принят на вооружения в 1986г, так что новым его никак не назовешь.Более современные
      «Лекало» 3БМ44 М , «Свинец-2» -уже идет с урановым сердечником. Эти поновее будут.
      kapitan92
      1. Вадим237 Сегодня, 18:09
        Свинец 2 на вооружение не поступал.
        Вадим237
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
      Вояка hi а потом эти стержни фонили по всему Ираку! Уран хоть и обеденный, но по прежнему радиоктивный, просто не пригоден для использования в атомной промышленности,а так металл с очень высокой плотностью,выдерживает большие нагрузки на сжатие и кручение, поэтому и используется как сердечник для пробития бронелистов повышенной прочности.
      Изгоняющий либероидов
      1. voyaka uh Сегодня, 16:55
        У него есть очень полезная особенность в отличие от
        вольфрама. Когда он проходит препятствие, он самозатачивается,
        а не затупляется. Эдакий "самозатачивающийся карандаш".
        Но, шутки шутками, а в Ираке ими пробивали лоб иракский Т-72 так, что
        стержень пролетал все боевое отделение.
        Пыль от него вредная, конечно. Но навоняли там обширно американцы не 120 ОБПСами
        Абрамсов (ими стреляли немного) а десятками тысяч крошечных стрелочек-снарядиков, которыми строчили штурмовики А-10 и Брэдли sad .
        Там из десятков снарядов - одно попадание. А остальные - в пыль с радиацией.
        voyaka uh
        1. LeeDer Сегодня, 17:57
          В Ираке американцы вроде мало работали с пушек А-10, больше ракетами.
          Не помню откуда точно, но пушку практически не использовали при атаке бронетехники.
          LeeDer
  4. Волька Сегодня, 17:32
    это лучше чем утилизация боеприпасов сроки годности которых истекают
    Волька
    1. Вадим237 Сегодня, 18:11
      Индусам поставляем новые боеприпасы, а не б/ушные.
      Вадим237
  5. APASUS Сегодня, 19:36

    Так наверно лучше будет и понятнее
    APASUS

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