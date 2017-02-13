Танковые снаряды «Манго» будут поставлены Индии в феврале
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) завершит поставку в Индию снарядов «Манго» для Т-90С в текущем месяце, сообщила пресс-служба компании.
Договор с индийскими заказчиками о поставке снарядов был заключен в 2014 году и предполагает 2 этапа реализации. Первая партия боеприпасов была отправлена в 2016-ом.
Всего согласно договору индийская сторона получит 66 тыс. снарядов «Манго». Боеприпас разработан специалистами концерна на базе НИМИ им. Бахирева.
«Выполнение столь масштабного контракта является значительным событием для всего мирового рынка вооружений, а также дополнительным свидетельством растущей роли отечественных производителей в сфере боеприпасной промышленности», – сказал гендиректор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Вячеслав Горчаков.
По данным пресс-службы, «снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту».
Договор с индийскими заказчиками о поставке снарядов был заключен в 2014 году и предполагает 2 этапа реализации. Первая партия боеприпасов была отправлена в 2016-ом.
Высокое качество нашей продукции, а также устойчивые отношения с заказчиками позволяют рассчитывать на дальнейший рост объемов продаж. Учитывая масштабы растущего индийского рынка, концерн "Техмаш" заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества. Более того, концерн "Техмаш" осуществляет сейчас передачу Индии лицензии на производство танковых выстрелов,цитирует пресс-служба гендиректора концерна Сергея Русакова.
Всего согласно договору индийская сторона получит 66 тыс. снарядов «Манго». Боеприпас разработан специалистами концерна на базе НИМИ им. Бахирева.
«Выполнение столь масштабного контракта является значительным событием для всего мирового рынка вооружений, а также дополнительным свидетельством растущей роли отечественных производителей в сфере боеприпасной промышленности», – сказал гендиректор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» Вячеслав Горчаков.
По данным пресс-службы, «снаряд "Манго" предназначен для стрельбы по танкам, самоходным артиллерийским установкам и другим целям, имеющим мощную броневую защиту».
Использованы фотографии: http://pro-tank.ru, http://www.bocn.co.uk