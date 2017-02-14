10:50 14 февраля

Барбаросса. Начало

Сегодня представлю вам немецкие фото первых месяцев вторжения в СССР

22 июня . Окрестности Бреста




Июнь 1941. Немецхий мехкорпус рвётся вглубь Украины



Механик-водитель немецкой бронемашины



Готовятся к атаке. Снимок сделан 30 июня 1941 года



На Крым



Форсирование Днепра



Русские варвары не построили хороших дорог на Кольском полуострове. Поэтому немцам передвигаться там непросто даже в августе, когда сделан этот снимок



Киев. Горящий мост через Днепр



Июль 41. Сбитый немецкий бомбер



Штурм Киева. Немецкая пехота накапливается на исходных позициях для рывка вперёд



Киев. Погибшие советские солдаты



2 июля 1941 года. Советские военнопленные



Север Финляндии. Олени пасутся на немецком аэродроме. На заднем плане взлетает Дорнье-215.



Июль 1941 года. Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных



26 июня 1941 года. Где то в Белоруссии



Разрушенная Рига



Сентябрь 1941 года. Вешают партизан в Смоленской области. Один из присутствовавших на фото немцев умудрился попасть в плен к нашим, имея вот эту фотку в планшетке. Это было крайне не предусмотрительно с его стороны



Сентябрь 1941 года Поезд с финскими солдатами едет к Ленинграду посмотреть на памятную табличку Маннергейму. Первая попытка проехать не удалась-эшелон разнесла советская авиация, его обломки мы видим на фото.



Ноябрь 1941. Бои за Ростов



Сентябрь 1941. Гудериан со своими танкистами



Снимают советскую символику



Генерал-полковник Буш на позициях зенитной артиллерии



10 августа 1941 года. Финны штурмуют советский ДОТ



Немцы на окраинах Ленинграда.



Немецкий мехкорпус в районе Киева



Украина



Август 1941 года. Советских военнопленных пригнали осматривать поверженную статую Ленина



Допрос советского полковника



Бой в Смоленске



3 октября 1941 года. Эшелон с советскими военнопленными по дороге в Германию



Август 1941 года. Советские диверсанты, переодетые в гражданское, пойманы немцами



Осматривают брошенный КВ-2. Несмотря на свой грозный внешний вид эти монстры оказались малополезны в боях. Отвратительная оптика, тихий ход и постоянные поломки ходовой части привели к тому,что большинство КВ-2 было не подбито немцами, а просто брошено Красной Армией

Барбаросса. Начало




"Тридцатьчетвёрки" уничтоженные на марше авиаударом



Ещё одно "чудо-техники" многобашенный танк Т-35. Всего их было произведено 38 штук. Перед началом войны их собирались перевести в Москву для участия в парадах. Ибо в парадном строю они смотрелись очень красиво, а вот боевая ценность их к 41 году сомнений ни у кого не вызывало. Перебросить в Москву их не успели и Т-35 всё таки повоевал чуть-чуть. Все 38 штук были в 8 мехкорпусе Красной Армии. В боях участвовали только 2 штуки. Остальные сломались по пути к месту боя. Вечная беда тяжёлых танков тех лет-ненадёжная ходовая часть. "Королевские тигры" и самоходки сделанные на их базе ждала такая же судьба - большинство их сломалось во время маршей и было брошено.



Дальше без комментариев. Над этими снимками уместно молчание























А немцам пока очень весело







Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Большинство этих фото взято с трупов убитых агрессоров.



Редко-редко какие взяты у пленных, но и те пленные не зажились из-за сюжетов на фото

Ну и напоследок для поднятия настроения советская фотка. Май 1945 Берлин

Первоисточник: http://diletant.org/content/barbarossa-nachalo


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Комментарии 14
  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:52
    да... в детстве казалось чть война была совсем недавно-каких то 30 лет назад...играли в войну с деревянными ППШ,делились на "немцев и "наших"...а теперь,через 34 года, будет 100 лет,как началась ТА война...внукам будет казаться,что это было так давно, как для нас сейчас-Революция...Время неумолимо...
    андрей юрьевич
    1. антивирус Сегодня, 08:54
      ТА война...внукам будет казаться,что это было так давно, как для нас
      как "времен Очакова и покорения Крыма"
      9 мая 82 г после эстафеты, в честь Дня Победы, у площади Победы( где старт и финиш) иду в школу.
      Мне навстречу, не старик, в хорошем льняном костюме, 3 ряда планок,седой, с черными с проседью усами: "У Сталина были любимцы грузины, их много отправляли в танковые войска, поэтому многие сгорели"
      не дословно. Всегда главное в жизни не запоминаешь и не понимаешь. Почему с незнакомым парнем заговорил?Сам ветеран видел такое и не смог молчать?
      Вспомнилось сейчас -фото с вывалившимися из люка, обугленными
      антивирус
  2. василий50 Сегодня, 06:38
    Спасибо автору за напоминание и про народное горе и про ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.
    василий50
  3. Azim77 Сегодня, 06:54
    Раз комментарии свои, то в предложении "Русские варвары не построили хороших дорог на Кольском полуострове.." могли бы "варвары" в кавычки хотя бы взять.
    Azim77
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: Azim77
      .
      когда нечего сказать-докапываются до ошибок...
      андрей юрьевич
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: Azim77
      .
      когда нечего сказать-докапываются до ошибок... у Вас ,тоже, правописание хромает... yes
      андрей юрьевич
      1. Azim77 Сегодня, 08:29
        Может быть, хромает.. За все фото спасибо!
        когда нечего сказать

        Ни в чем не упрекаю, понятно, что в комментарии к фото есть сарказм, но именно поэтому "варвары" лучше было в кавычки взять. Да, дороги были ужасные, но люди были герои. Страна только отошла от Первой мировой, от Октябрьской революции, в Европе так и желали "добра" СССР, но тем не менее он развивался большими темпами и хорошие дороги были еще впереди. Ну и фашистов к себе не приглашали, поэтому вот такая скатертью-дорожка их и ждала..
        Azim77
      2. стас57 Сегодня, 09:08
        он прав, надо исправить, а не выпендриваться.
        стас57
  4. роман66 Сегодня, 07:34
    свидомитам бы это показывать, вместо завтрака
    роман66
  5. hohol95 Сегодня, 08:26
    1941 год. Р. Березина. На пароме пленные немцы! Пока их ещё мало!
    hohol95
  6. стас57 Сегодня, 09:04
    мда,перепост с фишек, старые избитые фото кадры, которые даже не потрудились потрудились подписать как положенно.
    стас57
  7. Мар.Тира Сегодня, 09:20
    Цитата: андрей юрьевич
    да... в детстве казалось чть война была совсем недавно-каких то 30 лет назад...играли в войну с деревянными ППШ,делились на "немцев и "наших"...а теперь,через 34 года, будет 100 лет,как началась ТА война...внукам будет казаться,что это было так давно, как для нас сейчас-Революция...Время неумолимо...

    Да.Тяжеловато это смотреть дажесейчас.В детстве нам это не показывали.Только воспоминания фронтовиков об ужасах войны остались.Страшновато было слушать плачущих,подвыпивших ветеранов.Про кровь,гниющие раны,убитых друзей,трупы,расстрелы немцев,которые стояли на коленях и молили оставить их живыми.Я всё это помню.
    Мар.Тира
  8. роман66 Сегодня, 09:31
    бомбер в пике, мотор ревет
    опять поперли спозаранку
    дай боже пережить налет,
    и артналет, а после танки
    найдем рубеж, черед придет
    спиной упремся и упрямо
    наставим штык и шаг вперед -
    за Родину, за Сталина, за Маму
    и кто бы что бы не болтал,
    мы знаем! а враги узнают
    кто в сорок первом устоял -
    войну уже не проиграют
    роман66
  9. стер Сегодня, 09:58
    В вермахте не было механизированных корпусов. Были танковые, пехотные, даже кавалерийские.
    Ждем памятной таблички в Питере или Москвабаде главному объединителю Европы образца 1941 года Адольфу Алоизовичу Гитлеру (а не Шикльгруберу, как до сих пор кое-кто считает). От гостолерастов РФ можно и не такого ждать.
    стер

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