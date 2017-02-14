Барбаросса. Начало

Сегодня представлю вам немецкие фото первых месяцев вторжения в СССР22 июня . Окрестности БрестаИюнь 1941. Немецхий мехкорпус рвётся вглубь УкраиныМеханик-водитель немецкой бронемашиныГотовятся к атаке. Снимок сделан 30 июня 1941 годаНа КрымФорсирование ДнепраРусские варвары не построили хороших дорог на Кольском полуострове. Поэтому немцам передвигаться там непросто даже в августе, когда сделан этот снимокКиев. Горящий мост через ДнепрИюль 41. Сбитый немецкий бомберШтурм Киева. Немецкая пехота накапливается на исходных позициях для рывка вперёдКиев. Погибшие советские солдаты2 июля 1941 года. Советские военнопленныеСевер Финляндии. Олени пасутся на немецком аэродроме. На заднем плане взлетает Дорнье-215.Июль 1941 года. Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных26 июня 1941 года. Где то в БелоруссииРазрушенная РигаСентябрь 1941 года. Вешают партизан в Смоленской области. Один из присутствовавших на фото немцев умудрился попасть в плен к нашим, имея вот эту фотку в планшетке. Это было крайне не предусмотрительно с его стороныСентябрь 1941 года Поезд с финскими солдатами едет к Ленинграду посмотреть на памятную табличку Маннергейму. Первая попытка проехать не удалась-эшелон разнесла советская авиация, его обломки мы видим на фото.Ноябрь 1941. Бои за РостовСентябрь 1941. Гудериан со своими танкистамиСнимают советскую символикуГенерал-полковник Буш на позициях зенитной артиллерии10 августа 1941 года. Финны штурмуют советский ДОТНемцы на окраинах Ленинграда.Немецкий мехкорпус в районе КиеваУкраинаАвгуст 1941 года. Советских военнопленных пригнали осматривать поверженную статую ЛенинаДопрос советского полковникаБой в Смоленске3 октября 1941 года. Эшелон с советскими военнопленными по дороге в ГерманиюАвгуст 1941 года. Советские диверсанты, переодетые в гражданское, пойманы немцамиОсматривают брошенный КВ-2. Несмотря на свой грозный внешний вид эти монстры оказались малополезны в боях. Отвратительная оптика, тихий ход и постоянные поломки ходовой части привели к тому,что большинство КВ-2 было не подбито немцами, а просто брошено Красной Армией"Тридцатьчетвёрки" уничтоженные на марше авиаударомЕщё одно "чудо-техники" многобашенный танк Т-35. Всего их было произведено 38 штук. Перед началом войны их собирались перевести в Москву для участия в парадах. Ибо в парадном строю они смотрелись очень красиво, а вот боевая ценность их к 41 году сомнений ни у кого не вызывало. Перебросить в Москву их не успели и Т-35 всё таки повоевал чуть-чуть. Все 38 штук были в 8 мехкорпусе Красной Армии. В боях участвовали только 2 штуки. Остальные сломались по пути к месту боя. Вечная беда тяжёлых танков тех лет-ненадёжная ходовая часть. "Королевские тигры" и самоходки сделанные на их базе ждала такая же судьба - большинство их сломалось во время маршей и было брошено.Дальше без комментариев. Над этими снимками уместно молчаниеА немцам пока очень веселоНо хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Большинство этих фото взято с трупов убитых агрессоров.Редко-редко какие взяты у пленных, но и те пленные не зажились из-за сюжетов на фотоНу и напоследок для поднятия настроения советская фотка. Май 1945 Берлин