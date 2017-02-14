Барбаросса. Начало
Сегодня представлю вам немецкие фото первых месяцев вторжения в СССР
22 июня . Окрестности Бреста
Июнь 1941. Немецхий мехкорпус рвётся вглубь Украины
Механик-водитель немецкой бронемашины
Готовятся к атаке. Снимок сделан 30 июня 1941 года
На Крым
Форсирование Днепра
Русские варвары не построили хороших дорог на Кольском полуострове. Поэтому немцам передвигаться там непросто даже в августе, когда сделан этот снимок
Киев. Горящий мост через Днепр
Июль 41. Сбитый немецкий бомбер
Штурм Киева. Немецкая пехота накапливается на исходных позициях для рывка вперёд
Киев. Погибшие советские солдаты
2 июля 1941 года. Советские военнопленные
Север Финляндии. Олени пасутся на немецком аэродроме. На заднем плане взлетает Дорнье-215.
Июль 1941 года. Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных
26 июня 1941 года. Где то в Белоруссии
Разрушенная Рига
Сентябрь 1941 года. Вешают партизан в Смоленской области. Один из присутствовавших на фото немцев умудрился попасть в плен к нашим, имея вот эту фотку в планшетке. Это было крайне не предусмотрительно с его стороны
Сентябрь 1941 года Поезд с финскими солдатами едет к Ленинграду посмотреть на памятную табличку Маннергейму. Первая попытка проехать не удалась-эшелон разнесла советская авиация, его обломки мы видим на фото.
Ноябрь 1941. Бои за Ростов
Сентябрь 1941. Гудериан со своими танкистами
Снимают советскую символику
Генерал-полковник Буш на позициях зенитной артиллерии
10 августа 1941 года. Финны штурмуют советский ДОТ
Немцы на окраинах Ленинграда.
Немецкий мехкорпус в районе Киева
Украина
Август 1941 года. Советских военнопленных пригнали осматривать поверженную статую Ленина
Допрос советского полковника
Бой в Смоленске
3 октября 1941 года. Эшелон с советскими военнопленными по дороге в Германию
Август 1941 года. Советские диверсанты, переодетые в гражданское, пойманы немцами
Осматривают брошенный КВ-2. Несмотря на свой грозный внешний вид эти монстры оказались малополезны в боях. Отвратительная оптика, тихий ход и постоянные поломки ходовой части привели к тому,что большинство КВ-2 было не подбито немцами, а просто брошено Красной Армией
"Тридцатьчетвёрки" уничтоженные на марше авиаударом
Ещё одно "чудо-техники" многобашенный танк Т-35. Всего их было произведено 38 штук. Перед началом войны их собирались перевести в Москву для участия в парадах. Ибо в парадном строю они смотрелись очень красиво, а вот боевая ценность их к 41 году сомнений ни у кого не вызывало. Перебросить в Москву их не успели и Т-35 всё таки повоевал чуть-чуть. Все 38 штук были в 8 мехкорпусе Красной Армии. В боях участвовали только 2 штуки. Остальные сломались по пути к месту боя. Вечная беда тяжёлых танков тех лет-ненадёжная ходовая часть. "Королевские тигры" и самоходки сделанные на их базе ждала такая же судьба - большинство их сломалось во время маршей и было брошено.
Дальше без комментариев. Над этими снимками уместно молчание
А немцам пока очень весело
Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Большинство этих фото взято с трупов убитых агрессоров.
Редко-редко какие взяты у пленных, но и те пленные не зажились из-за сюжетов на фото
Ну и напоследок для поднятия настроения советская фотка. Май 1945 Берлин
22 июня . Окрестности Бреста
Июнь 1941. Немецхий мехкорпус рвётся вглубь Украины
Механик-водитель немецкой бронемашины
Готовятся к атаке. Снимок сделан 30 июня 1941 года
На Крым
Форсирование Днепра
Русские варвары не построили хороших дорог на Кольском полуострове. Поэтому немцам передвигаться там непросто даже в августе, когда сделан этот снимок
Киев. Горящий мост через Днепр
Июль 41. Сбитый немецкий бомбер
Штурм Киева. Немецкая пехота накапливается на исходных позициях для рывка вперёд
Киев. Погибшие советские солдаты
2 июля 1941 года. Советские военнопленные
Север Финляндии. Олени пасутся на немецком аэродроме. На заднем плане взлетает Дорнье-215.
Июль 1941 года. Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных
26 июня 1941 года. Где то в Белоруссии
Разрушенная Рига
Сентябрь 1941 года. Вешают партизан в Смоленской области. Один из присутствовавших на фото немцев умудрился попасть в плен к нашим, имея вот эту фотку в планшетке. Это было крайне не предусмотрительно с его стороны
Сентябрь 1941 года Поезд с финскими солдатами едет к Ленинграду посмотреть на памятную табличку Маннергейму. Первая попытка проехать не удалась-эшелон разнесла советская авиация, его обломки мы видим на фото.
Ноябрь 1941. Бои за Ростов
Сентябрь 1941. Гудериан со своими танкистами
Снимают советскую символику
Генерал-полковник Буш на позициях зенитной артиллерии
10 августа 1941 года. Финны штурмуют советский ДОТ
Немцы на окраинах Ленинграда.
Немецкий мехкорпус в районе Киева
Украина
Август 1941 года. Советских военнопленных пригнали осматривать поверженную статую Ленина
Допрос советского полковника
Бой в Смоленске
3 октября 1941 года. Эшелон с советскими военнопленными по дороге в Германию
Август 1941 года. Советские диверсанты, переодетые в гражданское, пойманы немцами
Осматривают брошенный КВ-2. Несмотря на свой грозный внешний вид эти монстры оказались малополезны в боях. Отвратительная оптика, тихий ход и постоянные поломки ходовой части привели к тому,что большинство КВ-2 было не подбито немцами, а просто брошено Красной Армией
"Тридцатьчетвёрки" уничтоженные на марше авиаударом
Ещё одно "чудо-техники" многобашенный танк Т-35. Всего их было произведено 38 штук. Перед началом войны их собирались перевести в Москву для участия в парадах. Ибо в парадном строю они смотрелись очень красиво, а вот боевая ценность их к 41 году сомнений ни у кого не вызывало. Перебросить в Москву их не успели и Т-35 всё таки повоевал чуть-чуть. Все 38 штук были в 8 мехкорпусе Красной Армии. В боях участвовали только 2 штуки. Остальные сломались по пути к месту боя. Вечная беда тяжёлых танков тех лет-ненадёжная ходовая часть. "Королевские тигры" и самоходки сделанные на их базе ждала такая же судьба - большинство их сломалось во время маршей и было брошено.
Дальше без комментариев. Над этими снимками уместно молчание
А немцам пока очень весело
Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Большинство этих фото взято с трупов убитых агрессоров.
Редко-редко какие взяты у пленных, но и те пленные не зажились из-за сюжетов на фото
Ну и напоследок для поднятия настроения советская фотка. Май 1945 Берлин
Первоисточник: http://diletant.org/content/barbarossa-nachalo