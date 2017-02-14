Украина отказывается от Дня Победы
В новом законопроекте, вносимом в Верховную раду так называемым институтом национальной памяти Украины, предлагается пересмотр праздничного календаря, связанного с историческими событиями. Газета «Известия», ссылаясь на директора упомянутого института Владимира Вятровича, являющегося по совместительству штатным сотрудником СБУ (данные украинских политологов), сообщает, что законопроект будет предложен в марте текущего года.
В новой версии календаря праздников Украины предлагается фактически отказаться от Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая).
Заявлено, что такие решения связаны с необходимостью «упорядочить старые и новые праздники», тем самым «выйдя на европейский уровень».
По словам Вятровича, «никто не отменяет День Победы, (...) просто мы решили перенести его на 8 мая». При этом речь идёт о переименованном варианте праздника, который, по мнению УИНП, должен именоваться исключительно как «День памяти и примирения». То есть Вятрович представляет гражданам Украины вариант, который говорит о том, что украинский народ к победе над нацизмом "отношения не имеет"?
Если говорить о Международном женском дне, то на первом этапе предлагается сделать его рабочим днём.
Противники законопроекта замечают, что все эти инсинуации имеют одну лишь цель – ведение борьбы с единым советским наследием Украины и России. Также просматривается очередной этап героизации пронацистских группировок, включая группировки под руководством Бандеры.
В новой версии календаря праздников Украины предлагается фактически отказаться от Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая).
Заявлено, что такие решения связаны с необходимостью «упорядочить старые и новые праздники», тем самым «выйдя на европейский уровень».
По словам Вятровича, «никто не отменяет День Победы, (...) просто мы решили перенести его на 8 мая». При этом речь идёт о переименованном варианте праздника, который, по мнению УИНП, должен именоваться исключительно как «День памяти и примирения». То есть Вятрович представляет гражданам Украины вариант, который говорит о том, что украинский народ к победе над нацизмом "отношения не имеет"?
Если говорить о Международном женском дне, то на первом этапе предлагается сделать его рабочим днём.
Противники законопроекта замечают, что все эти инсинуации имеют одну лишь цель – ведение борьбы с единым советским наследием Украины и России. Также просматривается очередной этап героизации пронацистских группировок, включая группировки под руководством Бандеры.
Использованы фотографии: doroga.ua