10:49 14 февраля

Украина отказывается от Дня Победы

В новом законопроекте, вносимом в Верховную раду так называемым институтом национальной памяти Украины, предлагается пересмотр праздничного календаря, связанного с историческими событиями. Газета «Известия», ссылаясь на директора упомянутого института Владимира Вятровича, являющегося по совместительству штатным сотрудником СБУ (данные украинских политологов), сообщает, что законопроект будет предложен в марте текущего года.

В новой версии календаря праздников Украины предлагается фактически отказаться от Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая).

Украина отказывается от Дня Победы



Заявлено, что такие решения связаны с необходимостью «упорядочить старые и новые праздники», тем самым «выйдя на европейский уровень».

По словам Вятровича, «никто не отменяет День Победы, (...) просто мы решили перенести его на 8 мая». При этом речь идёт о переименованном варианте праздника, который, по мнению УИНП, должен именоваться исключительно как «День памяти и примирения». То есть Вятрович представляет гражданам Украины вариант, который говорит о том, что украинский народ к победе над нацизмом "отношения не имеет"?

Если говорить о Международном женском дне, то на первом этапе предлагается сделать его рабочим днём.

Противники законопроекта замечают, что все эти инсинуации имеют одну лишь цель – ведение борьбы с единым советским наследием Украины и России. Также просматривается очередной этап героизации пронацистских группировок, включая группировки под руководством Бандеры.

Использованы фотографии: doroga.ua
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Комментарии 45
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:04
    Украина отказывается от Дня Победы
    и это правильно...нацисты-проиграли,так что это НАША Победа.
    андрей юрьевич
    1. vovanpain Сегодня, 06:08
      Заявлено, что такие решения связаны с необходимостью «упорядочить старые и новые праздники», тем самым «выйдя на европейский уровень»

      Ну ну,к нашим праздникам эти кастрюлеголовые отношения не имеют.
      vovanpain
      1. сибиралт Сегодня, 06:23
        Ну, с первым фото понятно, но причем тут Мутко с попом? recourse
        сибиралт
        1. Александр романов Сегодня, 06:27
          Цитата: сибиралт
          , а причем тут Мутко с попом?

          Ты реально думаешь,что умное написал?
          Александр романов
          1. Стропорез Сегодня, 07:20
            Цитата: Александр романов
            Цитата: сибиралт
            , а причем тут Мутко с попом?

            Ты реально думаешь,что умное написал?

            интересно, а срачььь возможен? what
            Стропорез
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:57
      Цитата: андрей юрьевич
      и это правильно...нацисты-проиграли,так что это НАША Победа

      ТОЛЬКО НАША. они от неё отказались
      ЛукичЪ
    3. антивирус Сегодня, 07:57
      именоваться исключительно как «День памяти и примирения».
      Четко ведут свою линию- "Ялтинский миропорядок кончился"
      Значит и границы Укрии будут другими. Раскалывать их надо. Потеряем карпатские перевалы. конечно , зато много других получим.
      антивирус
      1. Serg Koma Сегодня, 09:55
        Цитата: антивирус
        именоваться исключительно как «День памяти и примирения»

        А что все тут "копья ломают"?
        Президент подписал сегодня ( 24 марта 2015 )соответствующий указ.
        Президент Украины Петр Порошенко установил День памяти и примирения, который указал отмечать ежегодно 8 мая

        " Новость" уже не нова... Они не первый год празднуют день памяти и примирения 8 мая. Посмотрите ютуб - парады 8 мая в Киеве, почитайте их каловские СМИ от 8 мая, САМИ УБЕДИТЕСЬ - они живут в своём, виртуально-шизофреническом мире с 2014 года на законных основаниях.
        Serg Koma
        1. антивирус Сегодня, 10:01
          так и "раскалывать" не сразу.
          Екатер 2 20 лет только Новороссию воевала.
          антивирус
  2. dedBoroded Сегодня, 06:04
    Это просто безумцы
    dedBoroded
    1. Александр романов Сегодня, 06:30
      Цитата: dedBoroded
      Это просто безумцы

      Кому служили ,то и празднуют
      Александр романов
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
        Александр романов hi
        Кому служили ,то и празднуют
        Да,сколько из свиньи благородного коня не делай .Один фиг, отвернись и свинячье берёт верх.

        Наблюдатель2014
  3. Наган Сегодня, 06:05
    Так ведь победа клятих MocKaлeй над чуть ли не другом и союзником Бандерлогии Адольфом со товарищи, свидомитам в этот день положено быть в трауре.
    Наган
  4. dedBoroded Сегодня, 06:09
    Что-то Петя никак не может избавиться от советского наследия- Ленинской кузницы? Не отпускает проклятое прошлое...
    dedBoroded
  5. NUR Сегодня, 06:12
    Хорошо что 9 мая не сделали днем траура.
    NUR
    1. lwxx Сегодня, 06:28
      Как знать ,как знать. От этих все можно ожидать.
      lwxx
    2. wasjasibirjac Сегодня, 07:53
      Цитата: NUR
      Хорошо что 9 мая не сделали днем траура.

      а Вы не подсказывайте. ведь могут.
      wasjasibirjac
    3. Талгат Сегодня, 09:03
      Цитата: NUR
      Хорошо что 9 мая не сделали днем траура.


      я вот тоже об подумал Нур! Ведь запросто могли бы - ведь наша победа это же "их" поражение

      Но вообще сумасшествие какое то. До сих пор не могу осознать что на Украине правят бандеровцы - в СССР такое никто не мог представить себе - какой то фантастический фильм ужасов продолжается - немецкие истребители в прибалтике - в Донецке бомбят - как будто снова вернулся 1941 год - осталось ждать в Казахстан эшелонов с эвакуацией

      Вообще рад что мы в тылу - чем дальше от Европы тем безопаснее
      Талгат
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:14
    Им надо тогда 9мая объявить траурным днем, а вообще как там эректорат ибо народа я вижу уже не осталость терпит весь этот идет изменения с переименованиями, запретами, или потому и терпит что остался только эректорат?Мне лично жалко что на наших,Российских землях такое вот живет, некая биомасса, называют себя укроинцами, а говорят на моем родном Русском языке.
    Изгоняющий либероидов
  7. Познающий Сегодня, 06:27
    И начнут кастрюлеголовые укропы отмечать 1 сентября 1939...с них станется.
    Познающий
  8. Александр 3 Сегодня, 06:29
    Жаль мне дедов кровью добывших победу над фашизмом и сделать ничего с бандерлогами не могут которые скачут на граблях.Ну что же сами допустили это бл......
    Александр 3
  9. казерог Сегодня, 06:30
    чем хуже тем лучше
    казерог
  10. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    «День памяти и примирения»
    "
    "День памяти" - ладно, память о погибших....
    а "День примирения" ? Это , что, они с фашистами примирились !?
    Uncle Lee
  11. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:38
    Ну да зачем им 8 Марта? Дань уважения женщине это нэ поэвропэски,. Пусть введут Междунородный день гея и лесбиянки в качестве символа Кончиту Вурдс.
    Дмитрий Потапов
    1. aba Сегодня, 07:52
      Кончиту Вурдс.
      А она тоже решила свинью подложить - сегодня в новостях висит, что мол отказывается от образа бородатой женщины
      aba
      1. Ююка Сегодня, 09:48

        Кончиту Вурдс.
        А она тоже решила свинью подложить - сегодня в новостях висит, что мол отказывается от образа бородатой женщины

        от образа-то отказывается, а вот бороду куда она денет? request
        Ююка
    2. Ныробский Сегодня, 10:06
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Ну да зачем им 8 Марта? Дань уважения женщине это нэ поэвропэски,. Пусть введут Междунородный день гея и лесбиянки в качестве символа Кончиту Вурдс.

      Вот и я думаю, в чём там украинские бабы провинились, если их укропы их праздника лишить хотят? Тем более, придумали его не ненавистные россияне, а немка Клара Цеткин, ещё до революции, взяв за основную дату день, когда американские бабы в Нью-Йорке взбунтовались 8 марта 1857 года. Короче, американки и немки замутили, а укропы бьются с советским наследием...
      Ныробский
  12. brasist Сегодня, 06:45
    Надо бы этому сброду подкинуть идейку что бы Святой для всех праздник "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" в 404 обозначить днём траура по фашистам...
    brasist
  13. рюрикович Сегодня, 07:09
    Лучше сразу бы от мозгов отказались бы request ...
    рюрикович
    1. aba Сегодня, 07:52
      Нельзя отказаться от того чего нет.
      aba
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    да пусть они там ВСЕ на головах будут ходить! Праздник ПОБЕДЫ НАШ, а не нацистов!!!
    a.s.zzz888
  15. wasjasibirjac Сегодня, 07:50
    Отмечать День Победы над Германией и нацизмом для действующей в Киеве власти - полное з.......ло, ведь приходится праздновать победу "страны-оккупанта-агрессора" над собственным сеньором, в связи с чем его отмена понятна, но вот что Петрухе 8 Марта-международный женский день, сделал. Неужели жена, это, не дала? angry
    wasjasibirjac
  16. sergei1975 Сегодня, 08:00
    Во первых не Украина ,а нацистки недобитки и их потомки с Галиции,во вторых олигархам с их "юден" происхождением пора задуматься,что их могут отменить и утилизировать,в третьих для меня этот день-ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК и ни какая бандеровская мразь не заставит забыть память о наших дедах освободителях, angry
    sergei1975
    1. Karasik Сегодня, 09:31
      Цитата: sergei1975
      для меня этот день-ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК и ни какая бандеровская мразь не заставит забыть память о наших дедах освободителях,

      Эти мрази пытаются запретить этот Праздник с 2014-го. Хреновенько получается, а вернее вообще не получается. И в этом году и в последующих, несмотря ни на что будут и парады, и музыка Великой Отечественной, и Бессмертный полк!
      Karasik
  17. рич Сегодня, 08:08
    андрей юрьевич: Украина отказывается от Дня Победыи это правильно...нацисты-проиграли,так что это НАША Победа.

    Лучше и не скажешь!
    А 8-е марта причем? Зачем укропам своих женщин без праздника оставлять? В массе своей славных, талантливых, красивых и трудолюбивых украинских женщин? Или они там в своей раде считают что украинкам только вдоль трасс можно стоять?
    рич
    1. andj61 Сегодня, 08:27
      Цитата: рич
      А 8-е марта причем? Зачем укропам своих женщин без праздника оставлять?

      Как это "при чём"? wink А кто был инициатором праздника 8 марта? what
      Это же Клара Цеткин и Роза Люксембург - видные деятели левой социал-демократии и коммунистического движения. А на Украине закон о декоммунизации... request
      Вот украинские женщины - на ровном месте - и пострадали! fool bully hi
      andj61
  18. Горный стрелок Сегодня, 08:40
    Да недостойны они праздновать НАШ "День Победы". После "денацификации" - может быть, разрешим. Только НЕ СРАЗУ. А так, пусть творят непотребство.
    Горный стрелок
  19. УВБ Сегодня, 08:43
    Сегодня, 14 февраля, 74-я годовщина освобождения Ростова и Луганска! А не какой не Валентин.
    УВБ
  20. Jovanni Сегодня, 09:01
    Украина отказывается от Дня Победы

    Логически это верно. Не хватило у Советского Союза жестокости, чтобы выдрать с корнем ядовитые бандеровские ростки. Жалели, думали исправятся. Скрывали во имя "дружбы народов" кто спалил Хатынь, и тысячи таких деревенек и сел, кто замучил сотни тысяч, если не миллионов людей. Вот и получилось, что победив германский фашизм, бандеровский проморгали. А страна с названием "украина" после этих последних лет и не имеет права считаться победительницей в той войне. Другое дело миллионы простых украинцев, которые проливали свою кровь вместе с другими советскими солдатами! Это победители, вот им Слава! А не теперешней бандеровской украине...
    Jovanni
  21. prior Сегодня, 09:31
    украинцы ! Называйте вещи своими именами.
    Для вас это не «День памяти и примирения», это день беспамятства и предательства !
    prior
  22. Ретвизан 8 Сегодня, 09:34
    Европейцы понятно восьмого применяются и вспоминают им чему радоваться? Триндюлей получили. Мотают сопли на кулак.
    А эти то чудилы куда?
    День Победы нужно бязателбно праздновать и славить дедов наших победителей!
    Ретвизан 8
  23. rotmistr60 Сегодня, 09:46
    Украина отказывается от Дня Победы

    А, что комментировать? Нет уже той страны, входящей в СССР и воевавшей против фашизма. Балом правят украинские фашисты.
    rotmistr60
  24. uav80 Сегодня, 10:06
    Цитата: Александр романов
    Кому служили ,то и празднуют


    uav80
  25. avva2012 Сегодня, 10:28
    ....тем самым «выйдя на европейский уровень».

    Вышли и ,что? Что в итоги хотели и чего в результате добились?
    "Европейский уровень" достигался странами Европы без участия украинцев, русских, татар, грузин и многих других наций и народностей живущих к востоку от Польши. Лезть в Европу с криками, "а мне, а мне, я тоже европеец", глупо и смешно. У них своя жизнь, у нас своя. Своя история, своя цивилизация, хоть и с элементами римского права.
    И День Победы у нас свой.
    Жаль народ Украины, уж лучше свирепыми врагами нам были, но оставались тем, кем они есть, чем жалкими приживалками у чужого стола, не своего мира.
    avva2012
  26. Alexey-74 Сегодня, 10:46
    А зачем нацисткой Руине наши праздники победы? Людей нормальных жаль.....но это их выбор
    Alexey-74

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