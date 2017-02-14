10:49 14 февраля

Американские СМИ предостерегают Киев от заигрывания с радикалами

Американское издание The Washington Post выпустило материал, который украинские радикалы успели объявить «антиукраинским сговором». Речь идёт о том, что на страницах газеты сообщается о необходимости для украинских властей принять решение об отказе от заигрывания с радикалами. В частности, указывается радикальная организация «Правый сектор» (* запрещена в РФ).

Американские СМИ предостерегают Киев от заигрывания с радикалами


Обозреватель американского издания Джек Лош фактически пишет о том, что Киев нарушает Минские соглашения. По словам журналиста, Киев неоднократно заявлял, что контролирует так называемые добровольческие батальоны, как заявлял и о том, что «Правый сектор» (*) выведен из зоны «АТО». Джек Лош отмечает, что Киев распространяет дезинформацию. Основываясь на последних данных из докладов ОБСЕ и личном опыте общения с «ПС», Лош сообщает американским читателям, что правосеки по-прежнему участвуют в боевых действиях в зоне конфликта и не контролируются официальным командованием.


В материале представлены фрагменты интервью с одним из боевиков «Правого сектора»:
Официально нас здесь нет. Политики говорят, что нас вывели. Но там, на востоке, всё иначе. У нас хорошие отношения с военнослужащими и общий враг. А политики просто боятся того, что мы можем вернуться в Киев, когда закончится эта война, и направим наши пушки против них. И нам так и придётся поступать. В этом наш долг. Нам нужна новая революция. Политики продолжают воровать. Мы им не верим.


Джек Лош, подводя итоги, говорит о том, что заигрывание с радикалами может плохо кончиться для украинских властей, которые в своё время использовали тот же «Правый сектор» на майдане. Мало того, американский обозреватель приводит данные относительно того, что среди правосеков воюют иностранные радикалы, стекающиеся со всего мира.

Использованы фотографии: https://www.washingtonpost.com
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Комментарии 31
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:32
    Да не уж то?Скажите это своему ЦРУ,которое практикует эту тактику,борьбы с властыми с помощью радикалов с 1940-х годов.После войны были даже созданы войска СС,для борьбы с СССР,Лепят на публику !Радует то,что с приходом Трампа,тон изменился.А скорее всего почуяли,что конец приходит их ставленнику,и они хотят от него избавиться?
    Мар.Тира
    1. midivan Сегодня, 06:45
      Цитата: Мар.Тира
      Радует то,что с приходом Трампа,тон изменился.А скорее всего почуяли,что конец приходит их ставленнику,и они хотят от него избавиться?

      Ниже через новость, собрались 9 Мая отменять, ставки делать будем когда передумают? laughing
      midivan
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
        Американское издание The Washington Post выпустило материал, который украинские радикалы успели объявить «антиукраинским сговором»
        мериканяку-на гиляку!!! янки геть!!! wassat
        андрей юрьевич
        1. Талгат Сегодня, 08:39
          Да - это сигналы потепления с Россией - но сильно радоваться не надо
          Понятно, что ФРС и мировые правители решили поменять курс США с новым президентом - уже всем давно понятно что не Россия главная угроза (хотя СЯС и технологии у РФ пока что получше Китайских) а Китай

          Очевидно что США теперь проведут наивную грубую и тупую политику - начнут давить Иран и Китай - пытаясь задобрить Россию - а ее оставят на "потом" - когда не будут мешать ни иранцы ни китайцы - один на один можно и Евразийский союз раздробить и Россию потом тоже

          Вопрос - купится ли Россия? Уверен. что ВВП и его команда все прекрасно видят и понимают - вероятно поиграют с амерами - получат какие то послабления по санкциям и т д - но стратегически уверен интересами не поступятся
          Талгат
          1. cniza Сегодня, 09:09
            Эта возня , вокруг Украины , уже надоела всем и скоро будет финал всей этой драмы.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
              Витя , доброе утро ! hi Не так скоро , но ружьё на стене в последнем акте выстрелит . К этому всё идёт .
              bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 07:45
      США не только с радикалами заигрывают, но сами же их производят по всему миру.
      сибиралт
    3. Балу Сегодня, 08:13
      Да не уж то?Скажите это своему ЦРУ,которое практикует эту тактику,борьбы с властыми с помощью радикалов с 1940-х годов
      Скорее это отвлекающий маневр, всем понятна роль посла ФША и подселенцев в здании СБУ, занявших целый этаж еще до последнего майдана.
      Балу
    4. birs Сегодня, 08:23
      Убыточный проект Украина закрывается главным спонсором ввиду полной беспереспективности
      birs
      1. Балу Сегодня, 09:02
        Убыточный проект Украина закрывается главным спонсором ввиду полной беспереспективности
        Пока землю не раскупят не закроют. Будут нагибать цены подачками и втягивая в долги.
        Балу
  2. Александр 3 Сегодня, 06:34
    Что то поздно кинулись предупреждать,надо уже отсекать и высекать.
    Александр 3
  3. казерог Сегодня, 06:38
    среди правосеков воюют иностранные радикалы, стекающиеся со всего мира. - западу выгодно могилизировать своих радикалов в укропии
    казерог
  4. Познающий Сегодня, 06:44
    Радикалы "правят бал" на украине, так что парасенко только и остается что заигрывать с ярошем
    Познающий
  5. Александр романов Сегодня, 06:54
    Обозреватель американского издания Джек Лош фактически пишет о том, что Киев нарушает Минские соглашения
    Джек Лош агент Кремля! Нужно СБУ завести против него уголовное дело.
    Александр романов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:08
      Цитата: Александр романов
      Нужно СБУ завести против него уголовное дело.

      выдать постановление об аресте!
      андрей юрьевич
    2. Балу Сегодня, 08:14
      Джек Лош агент Кремля! Нужно СБУ завести против него уголовное дело.
      И запретить въезд на бандерию laughing
      Балу
      1. Reptiloid Сегодня, 09:00
        Наверняка поросёнок что-то угрожающее скажет по этому поводу!!!!!
        Reptiloid
    3. kirieeleyson Сегодня, 09:58
      На сайте Миротворец выложить его фото, а то понимаешь, подрывает национальный незалежный монолит новой евронации hi
      kirieeleyson
  6. Мар.Тира Сегодня, 06:57
    Цитата: midivan
    Цитата: Мар.Тира
    Радует то,что с приходом Трампа,тон изменился.А скорее всего почуяли,что конец приходит их ставленнику,и они хотят от него избавиться?

    Ниже через новость, собрались 9 Мая отменять, ставки делать будем когда передумают? laughing

    Да узел национализма затягивают всё туже,и туже.И скоро он лопнет.Потрох это знает,видит,а сделать уже ни чего не сможет.Не на тех поставил подписавшись на это преступление.Они же его и сожрут.Осталось как Ельцину,заливать страх водярой!
    Мар.Тира
    1. кеп Сегодня, 09:02
      Цитата: Мар.Тира
      Они же его и сожрут.Осталось как Ельцину,заливать страх водярой!


      Ельцин от радости пил.Жизнь удалась.Похоронили с почетом,центр поминальный построили.Дети внуки пристроены. Пете надо срочно переучиваться на дирижера,а не лазить по окопам в камуфляже.
      кеп
  7. Nix1986 Сегодня, 07:13
    Цирк уже начал выступать, безболезненно загнать снова нацболов в подпол уже не получится, по крайней мере для Порошенко, это будет его последнее решение.
    Nix1986
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    Это или так сказать "пробный шар "от Трампа требующий существующий киевский режим в корне изменить свои приоритеты, или чья-то частная инициотива ,но суть явно та же-киеву будут помогать как только власти "посадят на цепь "всех нациков и прочую шушару, что нынешняя бездарность в облике парошенко просто сделать не в состоянии.
    Изгоняющий либероидов
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    ещё у одного издания прорезались глазки. Но укронацистам на это ...наплевать.
    a.s.zzz888
  10. volodya Сегодня, 07:29
    Даже американцы начинают признавать, что у украинских политиков не всё ладно с головой!
    volodya
  11. рич Сегодня, 07:35
    Ай да Украина! Как у классика: "не учите меня жить, а лучше помогите материально"
    рич
  12. Iline Сегодня, 07:39
    А политики просто боятся того, что мы можем вернуться в Киев, когда закончится эта война, и направим наши пушки против них. И нам так и придётся поступать.

    Если ты такой идейный, то может сначала надо навести порядок во власти и расставить точки над i в отношении ориентиров этого государства?
    Иначе получается, что в/на Украине параллельно существуют две системы. И ни одна из них не заинтересована в нормальном развитии государства.
    Iline
  13. Ампер Сегодня, 07:40
    Поезд ушел! У радикалов есть оружие и его много.любая попытка их подвинуть выдет боком.
    Ампер
    1. Балу Сегодня, 08:16
      У них нет серьезного тактического оружия, при желании всех нейтрализовать вполне реально, только никто жделать не станет
      Балу
  14. wasjasibirjac Сегодня, 07:58
    Вашингтон - Киеву: вам нельзя заигрывать с радикалом.
    Киев: а ради чего можно?
    wasjasibirjac
  15. sergei1975 Сегодня, 08:16
    Хлопци а хиба я не свидомый галичанин?
    sergei1975
  16. Jovanni Сегодня, 08:46
    Вообще то все эти западные СМИ так заср...ли мозги обывателю, что отчистить их теперь весьма проблематично. Для этого обывателя пофиг, что правосеки в Украине, что бармалеи в Лимпопо, лишь бы против России...
    Jovanni

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