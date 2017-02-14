Официально нас здесь нет. Политики говорят, что нас вывели. Но там, на востоке, всё иначе. У нас хорошие отношения с военнослужащими и общий враг. А политики просто боятся того, что мы можем вернуться в Киев, когда закончится эта война, и направим наши пушки против них. И нам так и придётся поступать. В этом наш долг. Нам нужна новая революция. Политики продолжают воровать. Мы им не верим.

Американское издание The Washington Post выпустило материал, который украинские радикалы успели объявить «антиукраинским сговором». Речь идёт о том, что на страницах газеты сообщается о необходимости для украинских властей принять решение об отказе от заигрывания с радикалами. В частности, указывается радикальная организация «Правый сектор» (* запрещена в РФ).Обозреватель американского издания Джек Лош фактически пишет о том, что Киев нарушает Минские соглашения. По словам журналиста, Киев неоднократно заявлял, что контролирует так называемые добровольческие батальоны, как заявлял и о том, что «Правый сектор» (*) выведен из зоны «АТО». Джек Лош отмечает, что Киев распространяет дезинформацию. Основываясь на последних данных из докладов ОБСЕ и личном опыте общения с «ПС», Лош сообщает американским читателям, что правосеки по-прежнему участвуют в боевых действиях в зоне конфликта и не контролируются официальным командованием.В материале представлены фрагменты интервью с одним из боевиков «Правого сектора»:Джек Лош, подводя итоги, говорит о том, что заигрывание с радикалами может плохо кончиться для украинских властей, которые в своё время использовали тот же «Правый сектор» на майдане. Мало того, американский обозреватель приводит данные относительно того, что среди правосеков воюют иностранные радикалы, стекающиеся со всего мира.