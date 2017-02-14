Американские СМИ предостерегают Киев от заигрывания с радикалами
Американское издание The Washington Post выпустило материал, который украинские радикалы успели объявить «антиукраинским сговором». Речь идёт о том, что на страницах газеты сообщается о необходимости для украинских властей принять решение об отказе от заигрывания с радикалами. В частности, указывается радикальная организация «Правый сектор» (* запрещена в РФ).
Обозреватель американского издания Джек Лош фактически пишет о том, что Киев нарушает Минские соглашения. По словам журналиста, Киев неоднократно заявлял, что контролирует так называемые добровольческие батальоны, как заявлял и о том, что «Правый сектор» (*) выведен из зоны «АТО». Джек Лош отмечает, что Киев распространяет дезинформацию. Основываясь на последних данных из докладов ОБСЕ и личном опыте общения с «ПС», Лош сообщает американским читателям, что правосеки по-прежнему участвуют в боевых действиях в зоне конфликта и не контролируются официальным командованием.
В материале представлены фрагменты интервью с одним из боевиков «Правого сектора»:
Джек Лош, подводя итоги, говорит о том, что заигрывание с радикалами может плохо кончиться для украинских властей, которые в своё время использовали тот же «Правый сектор» на майдане. Мало того, американский обозреватель приводит данные относительно того, что среди правосеков воюют иностранные радикалы, стекающиеся со всего мира.
Обозреватель американского издания Джек Лош фактически пишет о том, что Киев нарушает Минские соглашения. По словам журналиста, Киев неоднократно заявлял, что контролирует так называемые добровольческие батальоны, как заявлял и о том, что «Правый сектор» (*) выведен из зоны «АТО». Джек Лош отмечает, что Киев распространяет дезинформацию. Основываясь на последних данных из докладов ОБСЕ и личном опыте общения с «ПС», Лош сообщает американским читателям, что правосеки по-прежнему участвуют в боевых действиях в зоне конфликта и не контролируются официальным командованием.
В материале представлены фрагменты интервью с одним из боевиков «Правого сектора»:
Официально нас здесь нет. Политики говорят, что нас вывели. Но там, на востоке, всё иначе. У нас хорошие отношения с военнослужащими и общий враг. А политики просто боятся того, что мы можем вернуться в Киев, когда закончится эта война, и направим наши пушки против них. И нам так и придётся поступать. В этом наш долг. Нам нужна новая революция. Политики продолжают воровать. Мы им не верим.
Джек Лош, подводя итоги, говорит о том, что заигрывание с радикалами может плохо кончиться для украинских властей, которые в своё время использовали тот же «Правый сектор» на майдане. Мало того, американский обозреватель приводит данные относительно того, что среди правосеков воюют иностранные радикалы, стекающиеся со всего мира.
Использованы фотографии: https://www.washingtonpost.com