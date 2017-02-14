10:52 14 февраля

Крупный теракт в пакистанском Лахоре

С очередной террористической атакой столкнулся Пакистан. На сей раз террористы избрали своей целью законодательное собрание штата Пенджаб в городе Лахор. Обращает на себя внимание тот факт, что в момент совершения теракта на площади перед зданием проходила масштабная акция протеста. Протестующие выражали несогласие в связи с внесёнными законодательными изменениями в сфере контроля над оборотом лекарств. Основная часть митингующих – сотрудники медучреждений и аптек. На площади было и много полиции.

На данный момент сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 15 человек. Число пострадавших перевалило за 70 человек.

Местные СМИ сообщают о том, что территория площади Чарринг Кросс, на которой прогремел взрыв оцеплена. На кадрах местного ТВ можно видеть страшную картину - фрагменты тел и настоящие реки крови.


Крупный теракт в пакистанском Лахоре


Ответственность за подрыв взяла на себя террористическая группировка "Джамаат ур-Ахрар", которая связана с "Талибаном" (*запрещена в РФ). Среди погибших - немало представителей командования полиции Лахора и ведущих медицинских центров города.

Власти Пакистана объявили о том, что в Лахоре и других городах повышены меры безопасности.

Необходимо напомнить, что Пакистан в своё время и стал тем государством, в котором совместно с западными спецслужбами формировалась верхушка "Талибан" (изначально под другим названием), в том числе и для противостояния советским войсками в Афганистане.






Использованы фотографии: Qaiser Thethia
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Комментарии 10
  1. Наган Сегодня, 07:00
    И опять последователи "религии мира" продемонстрировали свою толерантность и приверженность к ненасильственным методам.
    Наган
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:21
      Посеевший ветер пожнет бурю.... Вот и пришла в Пакистан обратка.... Это повод задуматься остальным....
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:20
        Цитата: Alex_Rarog
        Посеевший ветер пожнет бурю.... Вот и пришла в Пакистан обратка.... Это повод задуматься остальным....

        За остальных думает хозяин . Они уже давно не имеют своего мнения , ведь все любят деньги . А от павлиньего самомнения забывают о здравом смысле . Не рой яму другому - сам свалишься . Это не мешает помнить и залужному хозяину ...
        bouncyhunter
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:00
    Спецслужбам США надо держать этот регион в тонусе.Вот и напоминают кто там хозяин.Создавая и натравливая друг на друга различные религиозно террористические течения,и организации.
    Мар.Тира
    1. Наган Сегодня, 07:09
      Различные течения в исламе образовались еще до открытия Колумбом Америки. Так с тех пор и режут друг друга за то что молятся не тому аллаху, или тому, но неправильно.
      Наган
      1. PSih2097 Сегодня, 07:57
        Цитата: Наган
        Различные течения в исламе образовались еще до открытия Колумбом Америки. Так с тех пор и режут друг друга за то что молятся не тому аллаху, или тому, но неправильно.

        Согласен, та же редиска что и с христианством, только у христиан изначально было две церкви, а вот с исламом немного сложнее. Вспомнить ближневосточные монархии древности, все эти шахи, визири, султаны считали себя прямыми потомками пророка Мухаммеда и каждый требовал трактовать Коран по своему личному разумению и к своей выгоде, в итоге получили то, что получили.
        PSih2097
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    Власти Пакистана объявили о том, что в Лахоре и других городах повышены меры безопасности.


    Властям надо было повышать "меры безопасности" ДО ТОГО, а не после ТОГО... Людей жалко.
    a.s.zzz888
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Да уж, прикормили пакистанцы шайтанье, а оно и пошло гадить в качестве так сказать проявления благодарности.
    Изгоняющий либероидов
  5. masff2307 Сегодня, 08:24
    Последний абзац показателен.
    "в котором совместно с западными спецслужбами формировалась верхушка "Талибан" (изначально под другим названием), в том числе и для противостояния советским войсками в Афганистане"
    Нужно-бы этот момент и поразвёрнутее.
    К ответу их ........
    masff2307
  6. Jovanni Сегодня, 08:40
    Ответственность за подрыв взяла на себя террористическая группировка "Джамаат ур-Ахрар", которая связана с "Талибаном" (*запрещена в РФ).

    Уж этим уродам таблетки точно не помогут. Только лоботомия...
    Jovanni

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