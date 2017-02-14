Крупный теракт в пакистанском Лахоре

С очередной террористической атакой столкнулся Пакистан. На сей раз террористы избрали своей целью законодательное собрание штата Пенджаб в городе Лахор. Обращает на себя внимание тот факт, что в момент совершения теракта на площади перед зданием проходила масштабная акция протеста. Протестующие выражали несогласие в связи с внесёнными законодательными изменениями в сфере контроля над оборотом лекарств. Основная часть митингующих – сотрудники медучреждений и аптек. На площади было и много полиции.На данный момент сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 15 человек. Число пострадавших перевалило за 70 человек.Местные СМИ сообщают о том, что территория площади Чарринг Кросс, на которой прогремел взрыв оцеплена. На кадрах местного ТВ можно видеть страшную картину - фрагменты тел и настоящие реки крови.Ответственность за подрыв взяла на себя террористическая группировка "Джамаат ур-Ахрар", которая связана с "Талибаном" (*запрещена в РФ). Среди погибших - немало представителей командования полиции Лахора и ведущих медицинских центров города.Власти Пакистана объявили о том, что в Лахоре и других городах повышены меры безопасности.Необходимо напомнить, что Пакистан в своё время и стал тем государством, в котором совместно с западными спецслужбами формировалась верхушка "Талибан" (изначально под другим названием), в том числе и для противостояния советским войсками в Афганистане.