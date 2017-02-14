«Мотор Сич» изготовит двигатель для российско-китайского вертолёта

Ни на Западе, ни в КНР сейчас нет турбовального двигателя необходимой мощности. Но "Мотор Сич" его разрабатывал еще во времена СССР, поэтому выбор китайцев вполне понятен. Если же "Мотор Сич" по какой-то причине все-таки не поставит двигатель, России придется заниматься силовой установкой самостоятельно или в сотрудничестве с КНР. Окончательное решение всегда будет зависеть от китайской стороны, которая больше заинтересована в проекте.

Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. По завершении переговоров стороны подпишут контракт, сообщает Коммерсантъ – говорится в материале.Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 тонн груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок – 5,7 тыс. м.В прошлом году стало известно, что вертолет будет создаваться для китайского рынка, в России потребности перекрываются вертолетами Ми-17 и Ми-26. Еще в мае 2015-го бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136 (аналогичный двигателю Ми-26).«Мотор Сич» опроверг участие в проекте. Но на прошлой неделе представители украинской компании рассказали газете, что работают напрямую с китайской Avicopter и уже заключили контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т.«В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю – за заказчиком, то есть за китайской стороной". В то же время в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В "в случае заинтересованности партнеров"», – пишет «Ъ».Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов: