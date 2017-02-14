10:49 14 февраля

«Мотор Сич» изготовит двигатель для российско-китайского вертолёта

Правительство РФ одобрило соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета. По завершении переговоров стороны подпишут контракт, сообщает Коммерсантъ.



«Холдинг "Вертолеты России" и китайская Avicopter вели переговоры по проекту тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL) "Авикоптер" с 2008 года. Рамочное соглашение о сотрудничестве подписано в середине 2015 года по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином. Организацией работ занимается китайская сторона, которая ведет разработку, испытания, сертификацию и серийное производство вертолета. РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы», – говорится в материале.


Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 тонн груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок – 5,7 тыс. м.

В прошлом году стало известно, что вертолет будет создаваться для китайского рынка, в России потребности перекрываются вертолетами Ми-17 и Ми-26. Еще в мае 2015-го бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136 (аналогичный двигателю Ми-26).

«Мотор Сич» опроверг участие в проекте. Но на прошлой неделе представители украинской компании рассказали газете, что работают напрямую с китайской Avicopter и уже заключили контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т.

«В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю – за заказчиком, то есть за китайской стороной". В то же время в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В "в случае заинтересованности партнеров"», – пишет «Ъ».

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов:
Ни на Западе, ни в КНР сейчас нет турбовального двигателя необходимой мощности. Но "Мотор Сич" его разрабатывал еще во времена СССР, поэтому выбор китайцев вполне понятен. Если же "Мотор Сич" по какой-то причине все-таки не поставит двигатель, России придется заниматься силовой установкой самостоятельно или в сотрудничестве с КНР. Окончательное решение всегда будет зависеть от китайской стороны, которая больше заинтересована в проекте.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 46
  1. Zibelew Сегодня, 08:23
    Вертолет проектируется строго под китайский внутренний рынок. Поэтому выбор двигателя - прерогатива китайцев, как конечного пользователя..
    Zibelew
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:30
      что за муть...?
      андрей юрьевич
      1. saturn.mmm Сегодня, 08:51
        Цитата: андрей юрьевич
        что за муть...?

        РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы
        saturn.mmm
        1. cniza Сегодня, 09:03
          Наши решили подставить китайцев ? , очень похоже , если мы не возражаем и уверены , что китайцы придут к нам за двигателем. wink
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
            Цитата: cniza
            Наши решили подставить китайцев ? , очень похоже , если мы не возражаем и уверены , что китайцы придут к нам за двигателем. wink

            Скорее всего хитрые китайцы даже если попробуют укропные движки , быстро обожгутся и прибегут за российскими . А у скакуасов на некоторое время есть повод скакать , лупя по кастрюлям на голове и вопить : "Перемога !" . wink
            bouncyhunter
            1. alexmach Сегодня, 10:26
              А есть ли эти росийские движки? В статье вроде пишут, что разрабатывать надо...
              alexmach
            2. Nikolaevich I Сегодня, 10:27
              Ключевые слова в вашем комментарии-"хитрые китайцы"! "Хитрые" китайцы так оформят "отношения" с "Мотор Сич" договорами,что украм придётся отдать китайским "благодетелям" все технологии....потом китайские "товарищи" сделают украм "адью" ручкой и начнут "клонировать !
              Nikolaevich I
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
                Так пусть клонируют ! Вот только что из этого клона получится ? Скорее всё пойдёт по другому сценарию :
                "Хитрые" китайцы так оформят "отношения" с "Мотор Сич" договорами,что украм придётся отдать китайским "благодетелям" все технологии....потом китайские "товарищи" сделают украм "адью" ручкой ...

                ... оставят эти технологии себе "щоб було" и преспокойно займутся разработкой нового двигателя с Россией !
                bouncyhunter
            3. Vita VKO Сегодня, 10:47
              Цитата: bouncyhunter
              прибегут за российскими

              Китай действует по наработанной схеме. Под видом покупки двигателей приобретут технологическую документацию и будут производить сами.
              Vita VKO
      2. avt Сегодня, 09:04
        Цитата: андрей юрьевич
        что за муть...?

        См. выше.
        Цитата: Zibelew
        Вертолет проектируется строго под китайский внутренний рынок. Поэтому выбор двигателя - прерогатива китайцев, как конечного пользователя..

        И в статье
        «В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю – за заказчиком, то есть за китайской стороной". В то же время в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12В "в случае заинтересованности партнеров"»
        Что по факту означает - китайцы решили поучаствовать в дойке Руины в части ещё сохранившихся высоких технологий, которых у них нет . Они наши движки скопировать не могут по ресурсу. Теперь отжимают ,,Мотор Сичей" и выжмут досуха, причём в счёт погашения госдолга ещё Ссынуковича.. Движок будут делать у себя, перетащив документацию всю , включая от главного технолога и спецов для наладки заберут. Ну а резервный российский вариант на подхвате , если сорвётся первый. Всё разумно и просчитано в Поднебесной.
        avt
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:32
      Цитата: Zibelew
      прерогатива китайцев

      Это так....А вот будет ли двигатель - это не факт ! И плакалъ весь проект.....
      Uncle Lee
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:31
        Цитата: Uncle Lee
        А вот будет ли двигатель - это не факт !

        Главное не то,будет ли или не будет двигатель от Мотор-Сич,важна документация и технологии...и мне думается,что китайцы именно нацелились на то,чтобы украинцы слили им всю технологию и документацию по двигателю.
        НЕКСУС
    3. maxim947 Сегодня, 08:37
      Что за сделка? Какой деб..ил это придумал? Необходимо принять все меры чтобы "завалить" контракт. Одна надежда на хохлов)))))))))
      maxim947
      1. Алекс_1973 Сегодня, 08:45
        maxim947 Сегодня, 08:37 ↑ Новый
        Что за сделка? Какой деб..ил это придумал? Необходимо принять все меры чтобы "завалить" контракт. Одна надежда на хохлов)))))))))
        А собственно в чем проблема? Чем вы не довольны? Ну давайте тогда вообще международную торговлю запретим, нафиг она нужна, так что ли?
        Алекс_1973
        1. maxim947 Сегодня, 08:49
          Я против передачи технологий, особенно там где мы являемся практически монополистами. Как вариант торговли: лицензионная сборка МИ-26 в Китае - почему нет?
          maxim947
          1. Алекс_1973 Сегодня, 09:01
            maxim947 Сегодня, 08:49 ↑
            Я против передачи технологий, особенно там где мы являемся практически монополистами. Как вариант торговли: лицензионная сборка МИ-26 в Китае - почему нет?
            Это смотря какие технологии и за какие деньги. Если это касается технологии производства лопастей, то я тоже против передачи этой технологии, так как насколько я знаю, её никто в мире не повторил.
            Алекс_1973
            1. maxim947 Сегодня, 09:06
              Так и я против. Китайцам осталось только производство двигателей освоить, остальное они уже могут.
              maxim947
        2. silberwolf88 Сегодня, 09:00
          проблема в том что это не кофемолка ... это обороноспособность и независимость ...
          всё равно что Российская Армия будет вооружаться американскими винтовками ... аналогия прямая
          silberwolf88
      2. andj61 Сегодня, 09:06
        Цитата: maxim947
        Что за сделка? Какой деб..ил это придумал? Необходимо принять все меры чтобы "завалить" контракт. Одна надежда на хохлов)))))))))

        Сравним:
        Ми-26 — советский тяжелый многоцелевой транспортный вертолёт. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Серийно производится на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России».
        Длина: 40 м
        Максимальная скорость: 295 км/ч
        Масса: 28 200 кг
        Крейсерская скорость: 255 км/ч
        Дальность полета: 800 км
        Грузоподъёмность в грузовой кабине: 20 тн
        Грузоподъёмность на внешней подвеске: 20 тн
        Практический потолок: 4700 м.
        Статический потолок: 1800 м.
        Стоимость: 15 000 000–18 000 000 USD (2013 г.)

        А вот разрабатываемый аппарат:
        Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 тонн груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок – 5,7 тыс. м.

        То есть разрабатываемый вертолёт ничуть не превосходит по характеристикам старый добрый Ми-26, первый полёт которого состоялся аж в декабре 1977, а эксплуатируется он с 1980.
        Представляется, что у нас имеются разработки и более современные. Эта сделка - в чистом виде торговля технологиями, то есть то, что делает страну сильной. Такие - что там говорить - устаревшие технологии можно и передать. Даже с учетом украинских двигателей. bully hi
        andj61
        1. Zoldat_A Сегодня, 09:41
          Цитата: andj61
          старый добрый Ми-26

          Родная, милая "Корова"... Прилетит, накормит, напоит, боеприпасов подвезёт, домой довезёт... Самые тёплые воспоминания... Думаю, ещё ой как поработает... Спасибо всем летунам, кто на ней летал.... drinks
          Zoldat_A
    4. Zoldat_A Сегодня, 09:35
      Цитата: Zibelew
      Вертолет проектируется строго под китайский внутренний рынок. Поэтому выбор двигателя - прерогатива китайцев, как конечного пользователя..

      Бабло, как обычно у в нашем барыжьем мире, выше принципов.... Если бы из-за участия скаклов порвать контракт - Россия намертво обеднела бы? Думаю, что нет - и не такое видели. И пережили. А тут - тугрики для отчётности у чиновников выше ЧЕСТИ страны... Противно.... Ведём себя как штатники - санкции санкциями, а бизнес - бизнесом..... negative
      Zoldat_A
    5. Комментарий был удален.
    6. Skubudu Сегодня, 09:51
      Надоело это соплежуйство со стороны России
      Один должен быть ответ - не существует для России предприятий и продукции из 404 и точка. Китайцам нужен вертолет? Покупайте - покупайте готовую машину, авионику только можете свою установить.
      А то завтра еще какая ни будь страна заявит что купит Т-90 только с харьковским двигателем... и что делать будем, побежим к кахлам?
      А вообще у "Вертолетов России" должна быть основная задача - создавать новый ударный вертолет и качественно строить заказанные для нужд МО РФ.
      Skubudu
      1. Alexey RA Сегодня, 10:34
        Цитата: Skubudu
        Один должен быть ответ - не существует для России предприятий и продукции из 404 и точка.

        Всего 3 вопроса:
        Сколько вертолётных двигателей произвёл завод им. Климова в 2016 году?
        Сколько в России было построено вертолётов?
        Как Вы думаете, из какого вакуума сконденсировались недостающие движки? wink
        Alexey RA
        1. Skubudu Сегодня, 10:40
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: Skubudu
          Один должен быть ответ - не существует для России предприятий и продукции из 404 и точка.

          Всего 3 вопроса:
          Сколько вертолётных двигателей произвёл завод им. Климова в 2016 году?
          Сколько в России было построено вертолётов?
          Как Вы думаете, из какого вакуума сконденсировались недостающие движки? wink

          ВК-2500 собрано
          в 2015г. - 30 штук
          в 2016г. - 60 штук.
          в 2017г. запланировано 130-150шт.
          Skubudu
    7. дядя Мурзик Сегодня, 10:33
      а как тут визжали на счет сотрудничества Белоруссии и Украины! laughing
      дядя Мурзик
  2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:31
    А зачем заново изобретать Колесо, что то мне не понятно.
    Или это глубокая модернизация Ми-26 и потом Россия для внутреннего рынка свой будет делать.
    Wild_Grey_Wolf
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    Ой не будет добра от этой затеи. Китайцы такой двигатель производить не смогут. А нам то зачем? Может, лучше НАМ производить вертолеты для "внутреннего рынка Китая"? И двигатели? Упремся, и сделаем? Ну, не купим американских "трейджерис" на десяток миллиардов. wassat
    Горный стрелок
    1. silberwolf88 Сегодня, 09:02
      точно сделаем ... Рыбинские моторы в состоянии поднять данную тематику ... в конце 90-х уже прорабатывали
      silberwolf88
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:33
    Цитата: Zibelew
    Вертолет проектируется строго под китайский внутренний рынок. Поэтому выбор двигателя - прерогатива китайцев, как конечного пользователя..

    Китайцы ищут где подешевле.Им не важно,что покупают у фашистов.Тем более Украинский рынок самый дешёвый,по сравнению даже с африканскими странами.Хунта рада продаже,как спасительной соломинке.А ведь это был очень хороший концерн.
    Мар.Тира
  5. Копчёный Сегодня, 08:34
    Китайцы хотят пощекотать себе нервы. Ну ну.
    Копчёный
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:34
    Укрики как всегда кинут, а виновна будет Россия-надо выходить из этого проекта, пускай китайцы сотрудничают с укроиной без нашего участия.
    Изгоняющий либероидов
  7. Jovanni Сегодня, 08:35
    вертолет будет создаваться для китайского рынка, в России потребности перекрываются вертолетами Ми-17 и Ми-26.

    Ну вот китайская товариса пускай сама и разбирается с украинская товариса. Посмотрим, кто кому мозги вынесет. А вообще-то дедушку жалко, что на фотке. Ему бы на печке сидеть, правнуков нянчить, а тут приходится на покушать моторы собирать...
    Jovanni
  8. Галеон Сегодня, 08:36
    Я бы в заголовке поставил знак вопроса. Так оно было бы ближе к реальности.
    Галеон
  9. Wedmak Сегодня, 08:39
    РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы

    То есть как "передаст"? "Продаст" звучало бы лучше.
    Wedmak
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:44
      Цитата: Wedmak
      РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы

      То есть как "передаст"? "Продаст" звучало бы лучше.

      кто тут "передаст"-так это точно не Россия...
      андрей юрьевич
      1. Ююка Сегодня, 09:36
        Цитата: Wedmak
        РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы

        То есть как "передаст"? "Продаст" звучало бы лучше.

        кто тут "передаст"-так это точно не Россия...

        ай, как вам не страшно - забанят! хотя присоединюсь к вашему мнению, что Россия не "передаст" wassat тоже прочитал и спотыкнулся, правда перечитал и "перевел", но осадок остался laughing
        народ, хучь читайте что пишите, иногда читается совсем не так, как думалось сказать bully :
        Ююка
    2. Наган Сегодня, 08:46
      Вот именно - какие передасты надумали передавать технологии Китаю?
      Наган
      1. Ююка Сегодня, 09:42
        Вот именно - какие передасты надумали передавать технологии Китаю?

        laughing good спасибо за новое слово в русском околоматерном! laughing какой же у нас все-таки Великий и Могучий winked главное насколько точно отражает суть... теперь "передаст" не только глагол, но и существительное drinks

        пс-пс. бедные учителя русского языка... они-то еще не знают...
        Ююка
  10. Балу Сегодня, 08:43
    Жадность фраера сгубила. Бандерия погасила долг за непоставку пшеницы Китаю?
    Балу
  11. silberwolf88 Сегодня, 08:58
    Очень мутный осадок от статьи ...
    1. У России есть свой тяжелелый вертолёт на котором стоит украинский двигатель ... А НАДО БЫ УЖЕ И СВОЙ ИМЕТЬ ...
    2. Рынок может быть Китайский ... Индийский ... прочий африканский ... НО ЗАЧЕМ КОМИТЬ УКРАИНУ ЗАКАЗАМИ ... нам оно надо???? ответ очевиден ДВИГАТЕЛЬ НУЖЕН РОССИЙСКИЙ
    3. Двигатели вопрос важнейший ... сердце техники ... высокотехнологичное производство с большой добавленной стоимостью ... ДВИГАТЕЛЬ НУЖЕН РОССИЙСКИЙ

    И никакой поддержки украине ... НИКАКОЙ ВООБЩЕ ... ОНИ НЕ НУЖНЫ
    silberwolf88
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
    Если же "Мотор Сич" по какой-то причине все-таки не поставит двигатель, России придется заниматься силовой установкой самостоятельно или в сотрудничестве с КНР.


    Так может сразу и начать России "заниматься"? Чего укронацики могут изготовить? Печку-буржуйку для нациков, сковородку-кастрюлю...?!? laughing
    a.s.zzz888
  13. Стройбат запаса Сегодня, 09:07
    Такое впечатление, что статью до конца не прочитал никто. Там же ясно сказано, что на "Мотор Сич" надеются, но не отказываются от работы над ПД-12 и "Если же "Мотор Сич" по какой-то причине все-таки не поставит двигатель, России придется заниматься силовой установкой самостоятельно или в сотрудничестве с КНР."

    То есть, укропы как всегда поскачут и порадуются, пролетят, а мы запустим ПД-12В и "перемога" снова, как всегда, станет "зрадой"
    Стройбат запаса
  14. LÄRZ Сегодня, 09:33
    Да, с этим вертолётом и двигателями к нему все три стороны "замутили" уж чересчур хитрое:
    Отмечается, что проектирование и производство российско-китайского вертолета долгое время осложнял выбор двигателя. В «Вертолетах России» изданию пояснили, что переговоры по данному проекту близки к завершению. В холдинге также подтвердили, что окончательное решение по выбору двигателя будет принимать заказчик — китайская сторона. Таким образом, украинская компания сможет поставлять Пекину двигатели АИ-136Т (аналогичные двигателям на Ми-26), не принимая непосредственного участия в проекте. При этом бывший глава «Вертолетов России» (входят в «Ростех») Александр Михеев в мае 2015 года говорил, что машину могут оснастить украинским двигателем Д-136 (АИ-136Т является его улучшенной версией). В апреле 2016 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что перспективный тяжелый вертолет AHL не будет поставляться на внутренний рынок России. Поэтому ниша этого вертолета — китайский рынок, замечает научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Если проект не забуксует и нам удастся на паях разработать вертолет, то мы фактически получим некого преемника Ми-26. Все-таки российский вертолет уже далеко не новый, несмотря на все проведенные модернизации. Рано или поздно ему придется искать замену, а раз так, то лучше это делать совместно с КНР по двум причинам — гарантированы как сбыт, так и инвестиции с китайской стороны, что позволяет ускорить процесс проектирования и производства.

    «СП»: — С другой стороны — такой вертолет, в определенном смысле, может составить конкуренцию тому же Ми-26 на рынке.

    — Да, с одной стороны, мы, наверное, теряем свои уникальные возможности по продаже таких вертолетов, но с другой — сейчас весь мир стремится к некой кооперации. Что будет через 10 лет сказать сложно, а участие в проекте AHL позволяет, что называется, здесь и сейчас получить нашим конструкторам необходимую загрузку, чтобы сохранить свои компетенции. Вообще, насколько я понимаю, AHL — реинкарнация еще советского вертолета Ми-46. То есть фактически мы возрождаем этот проект на новом уровне.

    «СП»: — Насколько для РФ выгодно проектировать этот вертолет, или речь может идти и о каких-то сборочных линиях на российской территории?

    — Я даже допускаю две сборочные линии, как в случае с российско-индийской ракетой BrahMos: она собирается в Индии, но какая-то часть комплектующих поступает из РФ. В случае с вертолетом возможен вариант «взаимозависимости», когда часть комплектующих нам поставляют китайцы, а другую — мы в КНР. Или же стороны договорятся о сборочной линии в Китае, но о поставках не менее 40−50% российских комплектующих.

    Другое дело, что недавно «Вертолеты России» представили план развития до 2030 года, согласно которому концерн будет сокращать количество финальных сборочных предприятий, но наращивать количество так называемых центров компетенций. С учетом этого, мощностей для нового вертолета может просто не хватить. С другой стороны — если нам по проекту AHL удастся загрузить не финальные сборочные предприятия, а центры компетенций, то вряд ли мы от этого что-то потеряем, тем более что двигатель на вертолете, судя по всему, вряд ли будет российским.

    Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов считает, что основными заказчиками вертолета AHL будут государственные структуры Китая — Вооружённые силы, Министерство общественной безопасности, Пограничная служба и др.

    — Учитывая, что вертолета еще нет в «железе», сложно сказать, сколько КНР может выделить средств на такие бюджетные закупки. На мой взгляд, вряд ли речь может идти о сотнях вертолетов. Скажем, Ми-26 было выпущено более 300 экземпляров и только чуть более 40 было постановлено на экспорт. То есть, исключая РФ и Китай, на международном рынке может быть потенциально востребовано 40−60 машин. Поэтому по самым оптимистичным прогнозам, серийное производство нового вертолёта можно оценить в 100−150 единиц. Если, конечно, не будет каких-то существенных изменений на международном рынке, что поднимет интерес к этой категории вертолетов.

    Насколько я понимаю, производство машин будет организовано в Китае. Вертолет Ми-26 был разработан еще в 70-е годы, а с 80-х находится в эксплуатации. Китайский Advanced Heavy Lifter в лучшем случае сможет появиться через 7−10 лет. Соответственно, к тому времени Ми-26 уже морально сильно устареет.

    «СП»: — AHL — прямая замена Ми-26?

    — Машина, видимо, будет несколько другой ниши — примерно такой же грузоподъёмности (15−20 тонн), но существенно легче за счет использования новых технологий и, возможно, более компактной. То есть вертолет будет не в нише Ми-26, а несколько ниже. При этом надо понимать, что ближайший к Ми-26 американский вертолет Boeing CH-47 Chinook в разы легче нашего. Другими словами, существует довольно большая дистанция между самым тяжелым американским вертолётом и нашим Ми-26. Поэтому я не думаю, что AHL заменит Ми-26, тем более что в РФ уже появился новый вариант — Ми-26Т2, и уже говорится о некоем новом улучшенном варианте вертолёта. В общем, за счет модернизации Ми-26 еще продолжит свое существование и какой-то рынок «соберет».

    «СП»: — На ваш взгляд, какова выгода для РФ от проекта AHL, тем более, если вертолет, возможно, будет собираться в Китае?

    — Конечно, хотелось бы, чтобы все производилось в РФ, но это просто невозможно и, наверное, не имеет смысла по экономическим причинам. Этот вертолёт по определению особо массовым не будет. В России, как известно, все упирается в экономику: если какой-то проект запускать самостоятельно без партнёров, то есть риск, что два фактора — сколько надо вложить в проект и какой затем будет спрос на серийную продукцию — не удастся совместить. Здесь же у нас будет надежный партнер, который зависит от нас, а мы будем зависеть от него, а это уже неплохое решение.

    К тому же, если мы в перспективе сможем такой вертолет купить у Китая, а сами заработать на предоставлении услуг по проектированию будущей машины, то это довольно интересная схема. В общем, в случае сверхтяжелого вертолёта имеет смысл взаимодействовать с Китаем по линии проектирования, возможно, летным испытаниям и проведении сертификации, а потом — закупить у КНР товарные образцы.

    «СП»: — Китай может рассматривать украинский мотор как «двигатель первого этапа» или у РФ нет шансов войти в проект со своей разработкой?

    — Для начала отмечу, что хотя президент Порошенко и наложил вето на российско-украинское сотрудничество в сфере ВТС, но двигатели не всегда поставляются и производятся для военного заказчика. В принципе нет официального запрета на поставку двигателей российским гражданским заказчикам, какой-то коммерческой структуре или прямым заказчикам вертолетов…
    Источник:http://svpressa.ru/economy/article/16625
    0/
    LÄRZ
  15. Ferdinant Сегодня, 09:59
    В мотор сических двигателях очень много российских комплектующих,взаимодействие предприятий необходимо сохранять
    Ferdinant
  16. panfil Сегодня, 10:20
    Давно пора уже этот мотор сич купить с потрохами и в Россию перевести полностью со всеми специалистами, создать необходимые условия и мы будем со своим производством вертолетных моторов.
    panfil
    1. Alexey RA Сегодня, 10:41
      Цитата: panfil
      Давно пора уже этот мотор сич купить с потрохами и в Россию перевести полностью со всеми специалистами, создать необходимые условия и мы будем со своим производством вертолетных моторов.

      Сага о российских вертолётных двигателях и украинском "Мотор Сич" тянется с 90-х годов прошлого века. Всё, что Вы предлагаете, уже было испробовано: и совместное предприятие предлагали, и построить второй завод "Мотор Сич" в России, и вообще перевести производство в РФ... даже деньги предлагали - но Богуслаев прочно стоял на своём.
      В результате, потеряв 15 лет на уговоры, в конце концов пришлось на базе КБ-разработчика ТВ3-117 строить собственный завод им. Климова и переманивать спецов. К сожалению, планы производства отечественных движков оказались завышенными - и мы до сих пор сидим на моторсичевской игле.
      А "Мотор Сич" остался, пожалуй, единственным стабильно работающим предприятием Украины - за исключением разве что "Рошена" и Ленинской Кузницы". И плевать хотел Богуслаев на эмбарго и запреты. smile
      Alexey RA
  17. Bronevick Сегодня, 10:35
    Раз наши согласились на украинский движок, значит наш двигатель для ми-26 будет ещё очень не скоро. Долго не видать нам новых ми-26.
    Bronevick

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