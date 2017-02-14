10:52 14 февраля

Киев: предотвратить энергетический коллапс могут лишь поставки из России

Альтернативой углю из Донбасса могут быть только поставки угля либо газа из России. Привозить уголь из ЮАР пока нет возможности, передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго Украины Игоря Насалика.

Киев: предотвратить энергетический коллапс могут лишь поставки из России


В понедельник ведомство Насалика подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки угля, используемого на украинских энергогенерирующих станциях. По словам министра, «Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели».


Угроза прекращения поставок из Донбасса антрацитового угля возникла после того, как радикалы начали блокаду грузового железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (другими странами) по апрель месяц. Остается только два варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы,
сказал Насалик.

Напомним, конфликт в Донбассе привел к тому, что Киев потерял доступ к большинству угледобывающих шахт. На территории самопровозглашенных республик остались самые прибыльные шахты. Предприятия же, оставшиеся под контролем Украинских властей, добывают нерентабельные газовые угли.

Использованы фотографии: РИА Новости. Александр Кряжев
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 76
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:06
    Пускай из США везут кораблями!Да печеньками Нуланд топятся!А ещё скачки согревают.
    Мар.Тира
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:08
      Цитата: Мар.Тира
      Пускай из США везут кораблями!

      Да этот же, донбасский уголь и повезут, только через Россию! Российский газ покупают же, как бы, в Словакии. smile
      СРЦ П-15
      1. Злой543 Сегодня, 09:11
        Мне всё больше кажется что ихние радикалы были наняты газпромом.
        Злой543
        1. cniza Сегодня, 09:36
          А вот Парасюк , решил брать под контроль все ТЭЦы и не допустить веерных отключений и заявил , что уголь не нужен...Д.Б.. laughing
          cniza
          1. Ююка Сегодня, 10:05
            А вот Парасюк , решил брать под контроль все ТЭЦы и не допустить веерных отключений и заявил , что уголь не нужен...Д.Б

            Ничего личного - видимо наладил производство кизяка в промышленных масштабах. Для тех, кто не знает - "кизяк" смесь навоза с соломой, применялось для отопления в южных районах России в незапамятные времена. Судя по тому сколько дерьма льется сейчас с Украины, проблема у них будет только с соломой...
            Фото кизяка прилагается


            пыс-пыс. Станки для производства экологически чистого топлива "KYSJAK-2000" тел 322-223. Каждому второму покупателю ведро ингредиентов и мешок соломы в подарок! winked
            Ююка
        2. Балу Сегодня, 09:39
          Мне всё больше кажется что ихние радикалы были наняты газпромом.

          Это обыкновенный рекет, никакой политики. Майданутой быдлоте типа семенсеменченковых хочется кушать и ничего не делать.
          Балу
        3. alexmach Сегодня, 10:21
          Там на месте тоже есть такие мнения. Как кричать "москаляку на гиляку" - это все героизм и патриотизм. Как только кто-то сел в лужу - так сразу агент кремля.
          alexmach
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:29
        Саш , бодрый утречок ! hi drinks Это что же получается ?
        Остается только два варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки

        Покупать у ахрессора ? Так цэ ж ЗРАДА !!! lol
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:34
          Цитата: bouncyhunter
          Покупать у ахрессора ? Так цэ ж ЗРАДА !!!

          Привет, Паша! hi drinks Зато потом, когда угля привезут, будет ПЕРЕМОГА! smile
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
            Цитата: СРЦ П-15
            Зато потом, когда угля привезут, будет ПЕРЕМОГА! smile

            Вот так и живут великоукры - от зрады до перемоги ...А в перерывах скачут щоб нэ змэрзнуть . Веселушня ! lol
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:43
              Цитата: bouncyhunter
              А в перерывах скачут щоб нэ змэрзнуть

              А к лету великоукры станут настолько суровы, что воду будут кипятить прямо во рту! laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
                Судя по фото , свидомый помимо дров ещё и пердючим газом подтапливает . wassat Чтобы быстрей закипело ! laughing
                bouncyhunter
              2. Александр романов Сегодня, 09:48
                Цитата: СРЦ П-15
                А к лету великоукр

                Вид со спины напоминает президента Франции. Не он ,не?
                Александр романов
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:50
                  Цитата: Александр романов
                  Вид со спины напоминает президента Франции. Не он ,не?

                  Слава Богу, в бане с ним не парился! wassat Смею спросить Александр, а Вы откуда знаете, как выглядит голый президент Франции, со спины? belay laughing
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Цитата: Александр романов
                    Вид со спины напоминает президента Франции. Не он ,не?

                    Слава Богу, в бане с ним не парился! wassat

                    Это да - не дай боже мыло уронишь , нагнуться за ним страшно ! laughing
                    bouncyhunter
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:58
                      Цитата: bouncyhunter
                      Это да - не дай боже мыло уронишь , нагнуться за ним страшно !

                      Но у меня радикулит, не дай бог нагнёшься, потом не разогнуться - на радость этому "президенту"! laughing
                      СРЦ П-15
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
                        Саша , вот именно поэтому старая пословица изменилась :
                        Я бы с таким в баню не пошёл
                        bouncyhunter
                    2. Смог Сегодня, 10:11
                      Утро доброе, любители парилки! drinks
                      Крутится этот самый Носалик аки ужака на сковордке.
                      пока Вы тут "прелести" Оланда со спины обсуждали Носалик уже на попятную пошел-
                      14.02.2017 09:00Рубрика: В мире
                      Украина исключила вариант с импортом электроэнергии из России
                      Текст: Андрей Васильев
                      5242
                      Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире программы "Свобода слова" заявил о том, что возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации даже в случае возникновения такой необходимости, рассматриваться не будет.
                      fool
                      Так что вот так. "Побеседовали" с ним наверное вчера вечером в СБУ.
                      Наверное все таки покрышки будут палить, для сугреву recourse
                      Ну да и ладно. Хохо л он думкой "богатеет". Так что пусть думают , если есть чем.
                      Смог
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
                        Костик ! hi drinks Так это он про импорт электроэнергии . А про уголёк и газ - ни слова . Видать , будут "куповать тыхэнько" ... wink
                        bouncyhunter
                  2. Александр романов Сегодня, 10:02
                    Цитата: СРЦ П-15
                    , а Вы откуда знаете, как выглядит голый президент Франции, со спины?

                    Черный,лысина ,вот и подумал,что это Олланд
                    Александр романов
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:05
                      Цитата: Александр романов
                      Черный,лысина ,вот и подумал,что это Олланд

                      Ну слава Богу, а я грешным делом подумал... winked Но раз Вы обратили внимание не на нижнюю часть тела, а на лысину, то значит Вы наш человек! lol feel
                      СРЦ П-15
                      1. Александр романов Сегодня, 10:37
                        Цитата: СРЦ П-15
                        а я грешным делом подумал.

                        Деиствительно грешным laughing
                        Цитата: СРЦ П-15
                        Вы наш человек!

                        drinks
                        Значит точно Оланд
                        Александр романов
    2. Scoun Сегодня, 09:13
      Цитата: Мар.Тира
      А ещё скачки согревают.

      Им только этот вариант и остался... пусть выходят на улицы и начинают...
      Хто не скачет тот мос.ка.ль !! и прыг прыг.. мос.кал.яку на гиляку! прыг-прыг.....
      А мы тут в тепле не скача посидим да посмотрим, да поаплодируем кастрюлеголовым.
      Но майдауны могут бодриться... весна скоро )))
      Scoun
    3. Монос Сегодня, 09:16
      Цитата: Мар.Тира
      Пускай из США везут кораблями!Да печеньками Нуланд топятся!А ещё скачки согревают.

      "Мы скакали, мы скакали
      Всё, что можно проморгали
      Сейчас немножко отдохнём
      И опять скакать начнём."
      Монос
    4. vovanpain Сегодня, 09:28
      Остается только два варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы,

      Эвона как,а мы так ждали от них гуманитарную помощь. fellow
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
        Влад , приветули ! hi drinks Ну и где ??? Что , вся гумпомощь ушла в Гейропу ? Мишико - меркантильный кю !!! lol
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 10:00
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , приветули ! hi drinks Ну и где ??? Что , вся гумпомощь ушла в Гейропу ? Мишико - меркантильный кю !!! lol

          Здарова братка! drinks Мишико последний галстук доедает из той гумпомщи. wink
          vovanpain
    5. сибиралт Сегодня, 09:33
      Сначала пусть долги вернут и уберут войска из Донбасса.
      сибиралт
    6. vkl.47 Сегодня, 10:36
      Коровьи лепешки тоже не плохо топят))))хотя аграрии и животнофермы все загнулись.
      vkl.47
  2. cniza Сегодня, 09:06
    Мечутся , как буйные помешанные , ждут быстрей лета , а что потом даже не задумываются.
    cniza
    1. Karasik Сегодня, 09:12
      Цитата: cniza
      Мечутся , как буйные помешанные , ждут быстрей лета , а что потом даже не задумываются.

      Киевские власти показывают в очередной раз свою полную импотенцию. Какие поставки из ЮАР?!!! Экстренные заседания кабмина какие-то проводят! Энергетический коллапс...
      Перестреляйте радикалов, которые заблокировали жд-пути - и всего делов-то!
      Karasik
      1. Reptiloid Сегодня, 10:40
        Киевские власти -----демонстрируют настоящую неизлечимую шизофрению!!!!!!Вот что !Противоположные злобные мысли приводят к импотенции......Но вероятно перестрелять не получается, придумали другой способ утилизации по 25 человек.
        Вспоминается, как Гитлер затопил берлинское метро, предполагается, что это было задумано, как жертвоприношение ВОЛКУ-ФЕНРИРУ. Сыну злого Божества!!!!!!
        Reptiloid
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
  3. silberwolf88 Сегодня, 09:07
    а нам оно вот надо ... спасать всю эту бандеровскую ораву и их прихлебал как активных ... так и пассивное большинство ... а пока долг не погасят ... то вообще никакие отношения не нужны ... это уже не экономика ...
    silberwolf88
    1. Опасный Сегодня, 09:50
      Наш президент уже не раз повторял, что ураинцы - братский партнер, а Порошенко партнер. Поэтому успокойтесь, все будет по плану, и уголь им, и нефть, и электроэнергия
      Опасный
  4. RUSOIVAN Сегодня, 09:07
    Надеюсь не дадут
    RUSOIVAN
    1. Александр романов Сегодня, 09:10
      Цитата: RUSOIVAN
      Надеюсь не дадут

      Дадут,дадут,они же нам братья типа. Путин выступит и скажет,что нужно помочь братскому замерзающему народу. На Донбассе это оценят ,прячась в холодных подвалах от очередного обстрела.
      Александр романов
      1. kapitan92 Сегодня, 09:19
        Цитата: Александр романов
        Дадут,дадут,они же нам братья типа. Путин выступит и скажет,что нужно помочь братскому замерзающему народу. На Донбассе это оценят ,прячась в холодных подвалах от очередного обстрела.

        Похоже, что нацики "парашу" валят. Не имея хорошей крыши в лице "аваковых и к" подобная акция не имеет смысла. Сдается мне, что матрасы решили слить клоуна. (ИМХО)
        kapitan92
        1. Александр романов Сегодня, 09:25
          Цитата: kapitan92
          Похоже, что нацики "парашу" валят.

          Вспомните наши 90е .дольнобоев трясла братва всех мастеи на дорогах. Только у нас их называли бандитами,а на Украине их называют активистами.
          Это обычные бандиты,которые пытаются взять ,под свои контроль чеи то бизнес и иметь с этого навар hi
          Александр романов
          1. kapitan92 Сегодня, 09:37
            Цитата: Александр романов
            Вспомните наши 90е .дольнобоев трясла братва всех мастеи на дорогах. Только у нас их называли бандитами,а на Украине их называют активистами.
            Это обычные бандиты,которые пытаются взять ,под свои контроль чеи то бизнес и иметь с этого навар

            В 90-х процветал обыкновенный бандитизм, целью было отжать долечку в бизнесе или банально ограбить. Здесь же , ширма из ветеранов АТО во главе с депутатами Рады, причем это все освещается в СМИ очень подробно, под соусом патриотических лозунгов.
            Если было бы все так просто, получив команду ,подразделения ВСУ или СБУ давно бы разогнали эту шоблу "ветеранов", значит или цели поставлены другие, или не время еще для разгона - накал страстей не тот. hi
            kapitan92
            1. Александр романов Сегодня, 09:43
              Цитата: kapitan92
              В 90-х процветал обыкновенный бандитизм, целью было отжать долечку в бизнесе или банально ограбить. Здесь же , ширма из ветеранов АТО во главе с депутатами Рады

              Ну всё верное,бандиты и есть бандиты. И в Раде тоже бандиты со своеи подконтрольной братвои.Цель бабло
              И страной тоже управляют бандиты hi
              Александр романов
              1. kapitan92 Сегодня, 09:46
                Цитата: Александр романов
                Цель бабло

                Это верно! Хорошего дня и удачи! hi
                kapitan92
                1. Александр романов Сегодня, 10:38
                  Цитата: kapitan92
                  Хорошего дня и удачи!

                  Взаимно hi
                  Александр романов
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:44
        Александр романов
        Дадут,дадут,они же нам братья типа. Путин выступит и скажет,что нужно помочь братскому замерзающему народу. На Донбассе это оценят ,прячась в холодных подвалах от очередного обстрела.
        Да. Подключат СМИ ,патриарх по телеку правильную речь произнесёт . В ток шоу Соловьёва Железняк с Яровой докажут всем ,что так нужно..А ,на деле:
        Наблюдатель2014
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:48
          Кстати ,что видео не грузится? Кучу раз пробовал.Хотел Украину песней преободрить."Чиж " "Ветер вырывает из рук последнии деньги" laughing
          Наблюдатель2014
        2. Александр романов Сегодня, 09:50
          Цитата: Наблюдатель2014
          В ток шоу Соловьёва Железняк с Яровой докажут всем что так нужно..А ,на деле:

          У Соловьева им лучше молчать,Соловьев им расскажет о братскои Украине так,что в конце передачи ,Железняк будет требовать полной блокады Украины
          Александр романов
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:40
            Александр романов
            У Соловьева им лучше молчать,Соловьев им расскажет о братскои Украине так,что в конце передачи ,Железняк будет требовать полной блокады Украины
            Дай Бог..А то уже перед людьми с Донбасса просто стыдно. Три года люди под обстрелами.
            Наблюдатель2014
  5. Комментарий был удален.
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:08
    Польшу попросите-вы же с ней две сестры "любящих одно другое, может быть они вам уголька и дадут -пару ведер на всю укроину.
    Изгоняющий либероидов
    1. Serg Koma Сегодня, 09:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Польшу попросите-вы же с ней две сестры "любящих одно другое,

      Польша трусики кружевные не даёт поносить хотя бы недельку, а тут газ, уголь...
      Serg Koma
  7. avt Сегодня, 09:09
    А пожалуйста ! Оплатите провоз донбасского угля через Россию с двумя таможенными сборами (ну через ,,границу " ЛДНР -Россия и границу Россия - Руина) и зажигайте , нормальная логистика , а если по цене выйдет как из ЮАР ...То что поделать ? Жизнь такая bully
    avt
  8. Копчёный Сегодня, 09:10
    Этим Игорем Насаликом надо бы безпеке заняться, нет ли в его словах сепаратизма?!
    Копчёный
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
      Копчёный Сегодня, 09:10 Новый
      Этим Игорем Насаликом надо бы безпеке заняться, нет ли в его словах сепаратизма?!


      походу, бумажки уже подшивают в кучу... laughing
      a.s.zzz888
  9. ШВЕДский_стол Сегодня, 09:10
    Мне одному кажется, что этот коллапс необходим? Ибо если начать помогать без него, они будут думать что мы слабые. Нет... Пусть на карачках приползут... И только на наших условиях будет уголь.
    ШВЕДский_стол
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:36
      Пусть на карачках приползут... И только на наших условиях будет уголь.

      Не дадут им на карачах приползти ни Европа, ни наше правительство. И вообще все играют в какие-то очень "странные игры". Уже не поймешь кто друг, а кто предатель (по поводу решений нашего правительства и того, что происходит в ДНРЛНР).
      rotmistr60
    2. просто экспл Сегодня, 09:45
      +1000
      я бы санкции на каклов ввел за невыполнение минских договоренностей .
      хотя тут у медали 2 стороны , могут замерзнуть куча пенсионеров , которые ни хрена не майданутые .
      а они чем смерть от холода заслужили ? а их и так уже не одна тысяча замерзла .
      думаю подождать пока потеплеет и вообще поставки всего прекратить .
      просто экспл
  10. Jovanni Сегодня, 09:11
    Остается только два варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы, сказал Насалик.

    Есть! Есть третий вариант! Носалика этого в мусорный бак, а топить опять покрышками! На киевском майдане...
    Jovanni
  11. Ампер Сегодня, 09:11
    Чем дальше в лес тем больше дров.раньше думать надо было когда домбасс в террористы записывали,коллапс уних!!!!
    Ампер
    1. Mole Сегодня, 10:18
      Цитата: Ампер
      Чем дальше в лес тем больше дров.
      laughing
      Вот пусть теперь лес и рубят!
      П.С. Зато бандеровцам прятаться негде будет! wink
      Mole
  12. Altona Сегодня, 09:14
    А словацкий реверс как же. Больше не сосает? laughing
    Altona
  13. Мар.Тира Сегодня, 09:16
    Цитата: Scoun
    Цитата: Мар.Тира
    А ещё скачки согревают.

    Им только этот вариант и остался... пусть выходят на улицы и начинают...
    Хто не скачет тот мос.ка.ль !! и прыг прыг.. мос.кал.яку на гиляку! прыг-прыг.....
    А мы тут в тепле не скача посидим да посмотрим, да поаплодируем кастрюлеголовым.

    Ну ещё как вариант опробованный ими- покрышки.Так же дымят как уголь.А жару то сколько!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  14. olhon Сегодня, 09:17
    Цитата: Altona
    А словацкий реверс как же. Больше не сосает? laughing

    Вот именно )))
    olhon
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    а может послать их лесом... тем паче там дрова есть laughing
    a.s.zzz888
    1. kolkulon Сегодня, 09:21
      Лес-ни-ни.Он уже не их,а евросоюза.
      kolkulon
  16. Комментарий был удален.
  17. Владимир Матвеев Сегодня, 09:23
    Нравится хохлам махновщина.
    Владимир Матвеев
  18. prior Сегодня, 09:25
    Для укров не должно быть другого угля, кроме донецкого...
    prior
  19. Горменгаст Сегодня, 09:30
    Третий год в конце зимы одно и то же внезапно обнаруживается.

    В ПХГ - мыши скребут; на складах ТЭС - также. Мощная держава с мощной армией не знает, как быть. wassat
    Горменгаст
  20. romandostalo Сегодня, 09:31
    Пускай своего дауна Семченко на цепь посадят...
    romandostalo
  21. dnestr74 Сегодня, 09:39
    Замечательно,мы купим у ЛДНР и продадим Киеву, все правильно делает Украина.
    dnestr74
  22. Горный стрелок Сегодня, 09:41
    А в России что, есть миллионы тонн "не нужного" угля? "Реэкспорт" - это "наше все". Донбасский уголь, прошедший через Россию, видимо очистится от вируса сепаратизма. wassat
    Горный стрелок
  23. Dym71 Сегодня, 09:48
    или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы

    Хороши "альтернативы" - или у "агрессора" взять или у "оккупанта" ! wassat
    анекдот про два путя:
    Dym71
  24. LÄRZ Сегодня, 09:55
    Ничего, светломудрые киевские головы найдут выход из этой ситуёвины. Как говорится, в чем отличие умного от мудрого? Умный сможет найти выход почти что из любой ситуации, а мудрый эту ситуацию не допустит. Но это всё к киевской шобле не относится. В связях с умом и мудростью замечены не были.
    LÄRZ
  25. Ferdinant Сегодня, 09:56
    прижало купят
    Ferdinant
  26. Влад5307 Сегодня, 10:04
    Еще после подписания долбаного Минск-2, уже через 3 месяца невыполнения Окраиной положений договора надо было прекратить поставки твэлов,газа и угля требуя выполнения пунктов договора. Тогда нацикам пришлось бы все это покупать через третьи руки и как минимум на 30-50% дороже, без энергии коллапс этой нацисткой власти наступил бы уже через год. В лучшем случае Западу пришлось бы полностью взять на свое содержание этот "чемодан без ручки". И тогда они бы давно похоронили свою бредовую идею победить Россию чере предателей с Окраины! soldier
    Влад5307
  27. рич Сегодня, 10:06
    неужели не понятно что вопрос с донбасским углем это не нежелание Украины покупать уголь у ЛДНР или у России а самые обыкновенные финансовые терки между Ахметовым и Порошенко. Один олигарх кошмарит другого олигарха. Даже жд перекрыли. И нас-ть им обоим на свой народ
    рич
  28. Alex Nevs Сегодня, 10:07
    Да все просто решается "РЕВЕРС из СЛОВАКИИ и какойнибудь еще ...акиии". :-) Каструлевым да и еще в прыжке не понять.
    Alex Nevs
  29. Vladimir Сегодня, 10:26
    Цитата: Александр романов
    Это обычные бандиты,которые пытаются взять ,под свои контроль чеи то бизнес и иметь с этого навар


    Тоже самое хотел сказать,это так называемые ура-патриоты только вред принесут и экономике и людям.Раз уж блокировать так и автодороги и блокпосты по свем направлениям а не ветки ведущие на коксохим.
    Vladimir
  30. Комментарий был удален.
  31. Комментарий был удален.
  32. Толстоевский Сегодня, 10:42
    для небратьев ничего не жалко
    Толстоевский

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня