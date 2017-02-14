Киев: предотвратить энергетический коллапс могут лишь поставки из России

Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (другими странами) по апрель месяц. Остается только два варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы,

Альтернативой углю из Донбасса могут быть только поставки угля либо газа из России. Привозить уголь из ЮАР пока нет возможности, передает РИА Новости сообщение главы Минэнерго Украины Игоря Насалика.В понедельник ведомство Насалика подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки угля, используемого на украинских энергогенерирующих станциях. По словам министра, «Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели».Угроза прекращения поставок из Донбасса антрацитового угля возникла после того, как радикалы начали блокаду грузового железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.сказал Насалик.Напомним, конфликт в Донбассе привел к тому, что Киев потерял доступ к большинству угледобывающих шахт. На территории самопровозглашенных республик остались самые прибыльные шахты. Предприятия же, оставшиеся под контролем Украинских властей, добывают нерентабельные газовые угли.