18:16 14 февраля

«Калашников» поставил в Индонезию первую партию ружей «Сайга»

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) отправил в Индонезию первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей «Сайга – 12С». Оружие предназначено для подразделений, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба компании.

«Калашников» поставил в Индонезию первую партию ружей «Сайга»


«Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом», – говорится в релизе.


Кроме того, представители концерна провели для сотрудников индонезийского ведомства тренинг и демонстрационные стрельбы.

Сообщается, что «ружье "Сайга – 12С" оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12-го калибра, откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов».

Оружие укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. «Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют осуществлять установку различных аксессуаров, таких как передняя рукоятка или подствольный фонарь», говорится в сообщении.

Отмечается также, что для ускорения перезарядки ружье имеет увеличенный приемник магазина.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 19
  1. dik-nsk Сегодня, 12:33
    Сайга - вещь))) только вот не пойму - индонезийские наркобарыги из нарезного "болеют", зачем гладкоствол понадобился))
    dik-nsk
    1. Андрей К Сегодня, 12:37
      "Сайга – 12С" пойдёт на вооружение полиции и спецподразделений, как и везде, где её закупают.
      В городских условиях очень востребованное изделие. Вместо пули получить пригорошню картечи, захочешь не промахнёшься. Если пуля, то далеко за 30гр. Есть возможность стрелять патронами с резиновыми (травматическими) пулями, слезоточивым газом, сигнальными... Номенклатура впечатляющая...
      Андрей К
      1. dik-nsk Сегодня, 12:45
        В городских условиях очень востребованное изделие. Вместо пули получить пригорошню картечи, захочешь не промахнёшься

        картечью в городских условиях? да Вы батенька садист laughing
        dik-nsk
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
          Серьёзный агрегат для решения серьёзных задач . А картечь добавит серьёзности . hi
          bouncyhunter
      2. avt Сегодня, 13:00
        Цитата: Андрей К
        В городских условиях очень востребованное изделие. Вместо пули получить пригорошню картечи, захочешь не промахнёшься.

        Ну как то -да . ,,Вместо оптики можно компас привязывать " bully
        avt
      3. drunkram Сегодня, 14:11
        Картечь в жилых районах?
        Наличие пули и БПС - очень хорошее качество, интересно почему не стали покупать USAS-12
        drunkram
    2. cniza Сегодня, 12:39
      Для ближнего применения и максимального устрашающего эффекта , а если серьёзно , очень хороший аппарат. Успехов.
      cniza
    3. bubalik Сегодня, 12:40
      ,,,может просто официальное прикрытие?,,а там в свободную торговлю request
      bubalik
    4. san4es Сегодня, 12:42
      ...видно нарколыги стаями летают, картечью непромажешь
      san4es
    5. Topotun Сегодня, 13:54
      Картечь, в магазине 10 выстрелов.... Очень быстро гасит сопротивление.... Да и пуля очень впечатляет...
      Topotun
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    гладкоствольных ружей «Сайга – 12С». Оружие предназначено для подразделений, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков,


    на эту борьбу надо АГС-17,30, "Печенеги", СВД... а гладкостволки - охранять свои хаты.
    a.s.zzz888
    1. алекс-сп Сегодня, 12:45
      В джунглях, накоротке, отлаженная сайга с картечью даст фору многим пистолет-пулеметам. А АГС там -как козе баян, в 15 метрах на веточку запнется и покосит самих стрелков.
      алекс-сп
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
        алекс-сп
        А АГС там -как козе баян, в 15 метрах на веточку запнется и покосит самих стрелков.


        Да, специалист... Слов нет...
        a.s.zzz888
        1. Sirocco Сегодня, 15:35
          Цитата: a.s.zzz888
          Да, специалист... Слов нет...

          А что не так написал коллега? АГС в джунглях и у полиции, ничего странного не видите, именно Полиция с АГС. По Кавказской компании, по зеленке работали ВОГами, как раз с этой целью, сверху на голову бородатым .
          Sirocco
        2. алекс-сп Сегодня, 16:15
          В сильный дождь из него ни разу не стреляли? И не рекомендую...
          алекс-сп
      2. raid14 Сегодня, 13:03
        Радиус "покошения самих стрелков", надо бы поделить на два.
        raid14
        1. Маз Сегодня, 13:34
          Ещё один знаток АГС
          Маз
  3. vasilev Сегодня, 14:10
    Хочу такую "Сайгу" для охоты...
    vasilev
    1. Sirocco Сегодня, 15:24
      Цитата: vasilev
      Хочу такую "Сайгу" для охоты...

      Юзаю сей агрегат, более 10-ти лет. Жрет любые патроны, как магазин, так и самоделку, за все годы эксплуатации небыло ни одного клина, перекоса. Бил дичь копытную, реально до 50 метров, утка гусь, так же. Если прикрутить дульную насадку, то и выстрел дальше будет. Как то так. В общем доволен.
      Sirocco

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