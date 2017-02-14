«Калашников» поставил в Индонезию первую партию ружей «Сайга»
Концерн «Калашников» (входит в Ростех) отправил в Индонезию первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей «Сайга – 12С». Оружие предназначено для подразделений, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба компании.
«Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом», – говорится в релизе.
Кроме того, представители концерна провели для сотрудников индонезийского ведомства тренинг и демонстрационные стрельбы.
Сообщается, что «ружье "Сайга – 12С" оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12-го калибра, откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов».
Оружие укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. «Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют осуществлять установку различных аксессуаров, таких как передняя рукоятка или подствольный фонарь», говорится в сообщении.
Отмечается также, что для ускорения перезарядки ружье имеет увеличенный приемник магазина.
«Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом», – говорится в релизе.
Кроме того, представители концерна провели для сотрудников индонезийского ведомства тренинг и демонстрационные стрельбы.
Сообщается, что «ружье "Сайга – 12С" оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12-го калибра, откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку типа Пикатинни для удобной установки разнообразных прицельных приспособлений, в первую очередь коллиматорных прицелов».
Оружие укомплектовано регулируемыми открытыми прицельными приспособлениями по типу автомата Калашникова. «Дополнительные планки типа Пикатинни в нижней части пластикового цевья и под газовым блоком на стволе позволяют осуществлять установку различных аксессуаров, таких как передняя рукоятка или подствольный фонарь», говорится в сообщении.
Отмечается также, что для ускорения перезарядки ружье имеет увеличенный приемник магазина.
Использованы фотографии: http://rostec.ru