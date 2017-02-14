Евродоклад: "Евросоюзу пора прекращать финансирование Украины"

За три года, прошедших после «майдана», руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления. Таможенная служба до сих пор не реформирована, государственные предприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено. Евросоюзу следует сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения на Украине неудачного молдавского сценария. В своё время руководству Молдавии, несмотря на огромную политическую и экономическую поддержку со стороны ЕС, не удалось решить проблему коррупции, что ударило не только по его собственной репутации, но и по репутации Евросоюза.

Если власти (Украины) не отреагируют должным образом, то Евросоюзу необходимо свернуть программы поддержки. Самоназвание украинского правительства проевропейским не даёт права идти на мировую с коррупцией. Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.