18:10 14 февраля

Евродоклад: "Евросоюзу пора прекращать финансирование Украины"

Брюссельский центр европейских политических исследований представил доклад о ситуации на Украине. Содержание доклада явно не добавляет энтузиазма украинскому руководству, так как в докладе, подготовка которого финансировалась из бюджета Еврокомиссии, говорится о «проблемах с эффективностью экономической помощи Украины». В докладе представлена аналитика, касающаяся украинских «достижений» за три года с момента «революции достоинства». Напомним, что именно так современный Киев называет кровавый госпереворот, совершённый в феврале 2014 года.

Телеканал Russia Today приводит некоторые выдержки из доклада:
За три года, прошедших после «майдана», руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления. Таможенная служба до сих пор не реформирована, государственные предприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено. Евросоюзу следует сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения на Украине неудачного молдавского сценария. В своё время руководству Молдавии, несмотря на огромную политическую и экономическую поддержку со стороны ЕС, не удалось решить проблему коррупции, что ударило не только по его собственной репутации, но и по репутации Евросоюза.

Евродоклад: "Евросоюзу пора прекращать финансирование Украины"



Авторы доклада напоминают верхушке ЕС, что декларируемая политическая лояльность со стороны руководства Украины вовсе не означает положительных подвижек в экономическом плане на самой Украине. Конкретизируется разворовывание кредитов на фоне тотальной коррупции в стане украинских элит.

В докладе говорится о том, что нежелание украинского руководства реально бороться с коррупцией подрывает государственную основу.

Из доклада:
Если власти (Украины) не отреагируют должным образом, то Евросоюзу необходимо свернуть программы поддержки. Самоназвание украинского правительства проевропейским не даёт права идти на мировую с коррупцией. Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.

Использованы фотографии: InfoTop.lv
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Комментарии 34
  1. dik-nsk Сегодня, 12:29
    Брюссельский центр европейских политических исследований

    что за центр такой? мелкая лавчонка или относящийся к структурам ЕС, а то может этот доклад и до стола не дойдет, сразу в урну
    dik-nsk
    1. Злой543 Сегодня, 12:35
      Тем временем в Украине герои ато в очередной раз призывают провести майдан, свержение Порося и его прихвостней, в годовщину последнего майдана.
      Злой543
      1. ДэнСабака Сегодня, 13:04
        Сало украине! Хероям саван!
        ДэнСабака
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
          что за центр такой? мелкая лавчонка или относящийся к структурам ЕС, а то может этот доклад и до стола не дойдет, сразу в урну

          Независимый неправительственный институт. Анализ развития европейских процессов; организация дебатов; создание сети лидеров европейской интеграции. Исследовательские программы: экономическая политика; политика, институты и общество ЕС и Большой Европы. Брифинги, конференции, обучающие семинары; публикации. Диалог по политическим проблемам с центрами ЦВЕ и государствами бывшего СССР.
          Если власти (Украины) не отреагируют должным образом, то Евросоюзу необходимо свернуть программы поддержки. Самоназвание украинского правительства проевропейским не даёт права идти на мировую с коррупцией. Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.

          Петруччо со словами "Зрада зрадная , нас хто-то спалил !" уходит в лютый недельный запой ... drinks wassat
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 12:36
      О це зрада! Облом полный. То-то еще будет! belay
      сибиралт
    3. cniza Сегодня, 12:36
      По всем фронтам пошел слив , скоро будет плач "царевны".
      cniza
    4. dik-nsk Сегодня, 12:40
      смотрю на якобы "ответы" на мой пост и не пойму к чему они - по существу ни одного, ох уж эти "ловцы" звездочек laughing я про центр спрашивал - нет ответа))
      dik-nsk
      1. Злой543 Сегодня, 12:45
        Таких центров везде как грязи, и у нас тоже. Я вот предлагал на ВО тож исследовательский центр или институт открыть, у нас таких экспертов тьма, не поддержали crying
        Злой543
        1. dik-nsk Сегодня, 12:47
          ну, то есть мелкая лавочка, возможно даже про плаченная нами, а выдают за новость вселенского масштаба))
          dik-nsk
          1. mihey Сегодня, 13:21
            Centre for European Policy Studies (CEPS).
            Центр Европейских политических исследований, Брюссель . Основан в
            1983 г. Центр получает финансирование от европейских институтов,
            национальных правительств, благотворительных фондов.
            Директор центра - Daniel Gros, немецкий экономист.
            Принимает участие в исследованиях связанных с:
            Европейский Институт рынков капитала
            Климат
            Европейской кредитно-исследовательский институт
            Европейская сеть для лучшего регулирования
            Европейская сеть институтов по исследованию экономической политики
            Европейская сеть институтов политики
            Европейский Форум по безопасности

            Итого: не такая уж и мелкая лавочка. hi
            mihey
      2. Cat Man Null Сегодня, 13:23
        Цитата: dik-nsk
        я про центр спрашивал - нет ответа

        - вот Вам ответ, из первоисточника:

         About CEPS

        - самопровозглашенный "наикрутейший исследовательский центр Европы". Круче только яйца laughing
        - примерно 80 человеко-голов
        - финансируется... как придется: от членских взносов и грантов до продаж публикаций и результатов исследований.

        Вот примерно так yes
        Cat Man Null
      3. Смог Сегодня, 13:26
        Цитата: dik-nsk
        смотрю на якобы "ответы" на мой пост и не пойму к чему они - по существу ни одного, ох уж эти "ловцы" звездочек laughing я про центр спрашивал - нет ответа))

        Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies (CEPS)). 1983 г., Брюссель, Бельгия. Независимый неправительственный институт. Анализ развития европейских процессов; организация дебатов; создание сети лидеров европейской интеграции. Исследовательские программы: экономическая политика; политика, институты и общество ЕС и Большой Европы. Брифинги, конференции, обучающие семинары; публикации. Диалог по политическим проблемам с центрами ЦВЕ и государствами бывшего СССР.


        Ну а уж кем проплаченная, судить Вам.
        Смог
  2. maxim947 Сегодня, 12:31
    Все идет к логическому финалу,
    maxim947
    1. МПК105 Сегодня, 12:35
      Да что-то долго идёт,три года уже...Хотя,сколько верёвочке ни виться...
      МПК105
      1. maxim947 Сегодня, 13:24
        Потому что, ПРАВДА похожа на проститутку все ее хотят, но никто не любит... так что подождем
        maxim947
    2. birs Сегодня, 12:54
      А как же Украинский чернозем? Уже не манит европейского плантатора? Полный слив?
      birs
  3. Ст.пропорщик Сегодня, 12:31
    Улита едет , когда то будет. Сколько гейропейцы еще скормят тугриков скакунам?
    Ст.пропорщик
  4. Machete Сегодня, 12:33
    В ЕС у самих денег не хватает.
    Одним только беженцам сколько бабла надо. А тут ещё этим бездарям платить. Своих хватает.
    Machete
  5. rasputin17 Сегодня, 12:34
    Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.

    Громко сказано! Это не волки а скорее свиньи!! Чем больше их вскармливает ЕС тем больше плодятся фашисты и паразитируют чиновники. Видно это и есть евромечта пришедших к власти!! Подождите еще! Как перекроется эта кормушка для них и вы будете клятыми!!
    rasputin17
  6. Монос Сегодня, 12:35
    Самоназвание украинского правительства проевропейским не даёт права идти на мировую с коррупцией.

    То есть - делиться надо! Нельзя все разворованные кредиты оставлять себе. Еврочиновники тоже кушать хотят. А иначе они вас европейцами не признают. laughing
    Монос
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:36
    Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.

    сомневаюсь о таком "докладе... что-то уж на фейк похоже
    a.s.zzz888
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:37
    В докладе представлена аналитика, касающаяся украинских «достижений» за три года с момента «революции достоинства»

    Ну вот и в ЕС поняли, что все это время не только кидали деньги на ветер, но и способствовали буйному расцвету украинской коррупции и национализма. А как дальше "дружить" планируете?
    rotmistr60
  9. Ампер Сегодня, 12:38
    Евросоюз наивно думал что хунта будет выполнять условия?они доить вас будут,и теперь и потом.соскачить не получитья
    Ампер
    1. Смог Сегодня, 13:33
      Евросоюз наивно думал

      Наивные нанайские, ой, европейские мальчики.
      Где хо хол прошел, там еврею делать нечего. fellow
      Смог
  10. Machete Сегодня, 12:38
    Евродоклад: "Евросоюзу пора прекращать финансирование Украины"

    Проект завершается.
    Machete
  11. Горный стрелок Сегодня, 12:50
    Господа гейропейцы. Вы еще не поняли, с кем имеете дело? wassat
    Горный стрелок
  12. LÄRZ Сегодня, 12:55
    Непонятка какая то. Этот центр одно пишет, Еврокоммисия совершенно противоположное озвучивает, МВФ в свою "дудку" дует... Непонятно!
    ЕС принял решение оказать Украине финансовую поддержку в размере €600 млн, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По оценкам Евросоюза, Украина выполнила все условия и создала предпосылки для нового транша денежных средств, пишет издание. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Брюсселе, что Киев получит на продолжение реформ ещё €600 млн. После встречи с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом Юнкер отметил, что ввиду усилий, предпринимаемых страной для проведения реформ, украинцы имеют право получить что-то в ответ. «Мы поддерживаем Украину не только в конфликте с Россией, но и в целом», — подчеркнул Юнкер. Как напоминает немецкий журнал, объявленный перевод средств — уже второй в рамках программы поддержки, в ходе которой Украина должна получить от ЕС в общей сложности €1,8 млрд. Деньги идут из общего бюджета Евросоюза и поступают в форме среднесрочной ссуды, поясняет издание. Всего до 2020 года ЕС планирует предоставить Украине в качестве помощи не менее €11 млрд. Предполагается, что эти средства будут потрачены на продолжение проведения реформ в стране. В качестве одной из причин для предоставления финансовой помощи Жан-Клод Юнкер назвал предложенный на Украине законопроект о моратории на экспорт определённых видов древесины в ЕС, отмечает Der Spiegel.
    Источник: http://inosmi.info/spiegel-es-podderzhivaet-ukrai
    nu-ne-tolko-v-konflikte-s-rossiey-no-i-v-tselom.h
    tml
    Стали известны новые условия для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда в размере $1 млрд. Об этом сообщают "Украинские новости". По данным издания, в числе условий МВФ — сокращение штата бюджетников и госслужащих, повышение цены украинского газа для "Нафтогаза" до уровня импортной. Кроме того, согласно договоренностям налоговая служба получит доступ к банковским счетам, переговоры по реструктуризации долгов бывших акционеров Приватбанка в $5,1 млрд будет вести международная компания. Ожидается также монетизация субсидий и ужесточение условий для их начисления. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. Киев уже получил три транша на общую сумму $7,7 млрд. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около $5,4 млрд. Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от правительства Украины с 1 апреля 2017 г. отменить оплату коммунальных услуг в рассрочку, поскольку эта схема увеличивает долг.
    Это одно из условий возобновления финпомощи Украине. Украинцы на 1 января 2017 г. задолжали за коммунальные услуги около 23,4 млрд гривен ($857 млн, курс Нацбанка: 1 доллар США - 27,3 грн), сообщил госкомитет статистики страны.
    "Этот долг является рекордом", - заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. На Украине за долги по платежам ЖКХ начали через суд отбирать квартиры у должников. Годом ранее долги были меньше в 2,3 раза - 10 млрд гривен. "Есть такой закон, по которому вы не должны платить больше 10% заработка за все коммунальные услуги. Официальная зарплата по Украине - 4700 гривен ($172) после уплаты налогов, поэтому максимальная сумма в платежке должна быть 470 гривен", - заявил Охрименко. Средняя сумма платежки по ЖКХ по Украине - 1547 гривен ($56,7) согласно данным Госстата. И это при том, что для ее расчета социальные нормативы занижены, отметил эксперт.
    Источник: http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/118815/
    LÄRZ
  13. рич Сегодня, 12:57
    Кому этот доклад нужен?
    Евросоюзу? Кредиты помощью не назовешь. Они с Украины в итоге не хило поимеют.
    Закидывают удочки в нашу сторону? Сильно сомневаюсь.
    Украине? Да ей пофиг, что ОБСЕ, что брюссельский центр европейских политических исследований. Ее правителям деньги нужны не на экономику, а на распил. Да и чему собственно Брюсель может научить Украину? Борьбе с коррупцией? Я вас умоляю! Брюссель еще не когда не кому не помог. Сами ростовщики еще те!
    Может научить только ущербной европейской "толерантности", от которой уже сами давно взвыли, однополым бракам да отказом от христианских ценностей.
    рич
  14. Koresh Сегодня, 13:00
    Давно надо прекратить давать деньги Киеву, а то вон смотрю выступление ученика Порошенко Гройсмана так у нас всё отлично, капитал и инвестиции привлекли, стали больше энергонезависимы, весь мир с нами, и гривна крепнет с каждым днём...так что то комиссары ЕС у нас всё хорошо бабки не давайте, сами просите wink
    Koresh
  15. Влад5307 Сегодня, 13:05
    Цитата: Горный стрелок
    Господа гейропейцы. Вы еще не поняли, с кем имеете дело? wassat

    Да все они понимали и понимают! Просто выданных денег уже хватило на восстановление частей разгромленных под Дебальцево, теперь скакуны должны отработать эти деньги на войне против Донбасса , пусть даже жизнями "истинных патриотов" щеневмерлой Окраины! А кому нужны их жизни!? Чем больше их ляжет на Донбассе, тем легче хунте просить новую милостыню у ЕС и держать окраинный народец в узде нациков. am
    Влад5307
  16. Петр1 Сегодня, 13:08
    Как же они сами себя есть будут?
    Петр1
  17. japs Сегодня, 13:23
    Вот же фокус! Неужели господа, наконец, сходили к окулисту?
    japs
  18. рус-5819 Сегодня, 13:24
    В докладе представлена аналитика, касающаяся украинских «достижений» за три года с момента «революции достоинства»

    В докладе явно не учли широту УКРАЛИнских шаровар...
    рус-5819
  19. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:43
    3 год прошел... Кажется что они начали что-то подозревать...
    ШВЕДский_стол

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