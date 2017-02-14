Евродоклад: "Евросоюзу пора прекращать финансирование Украины"
Брюссельский центр европейских политических исследований представил доклад о ситуации на Украине. Содержание доклада явно не добавляет энтузиазма украинскому руководству, так как в докладе, подготовка которого финансировалась из бюджета Еврокомиссии, говорится о «проблемах с эффективностью экономической помощи Украины». В докладе представлена аналитика, касающаяся украинских «достижений» за три года с момента «революции достоинства». Напомним, что именно так современный Киев называет кровавый госпереворот, совершённый в феврале 2014 года.
Телеканал Russia Today приводит некоторые выдержки из доклада:
Авторы доклада напоминают верхушке ЕС, что декларируемая политическая лояльность со стороны руководства Украины вовсе не означает положительных подвижек в экономическом плане на самой Украине. Конкретизируется разворовывание кредитов на фоне тотальной коррупции в стане украинских элит.
В докладе говорится о том, что нежелание украинского руководства реально бороться с коррупцией подрывает государственную основу.
Из доклада:
Телеканал Russia Today приводит некоторые выдержки из доклада:
За три года, прошедших после «майдана», руководству Украины так и не удалось выполнить свои обещания в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления. Таможенная служба до сих пор не реформирована, государственные предприятия не приватизированы, а право частной собственности должным образом не защищено. Евросоюзу следует сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения на Украине неудачного молдавского сценария. В своё время руководству Молдавии, несмотря на огромную политическую и экономическую поддержку со стороны ЕС, не удалось решить проблему коррупции, что ударило не только по его собственной репутации, но и по репутации Евросоюза.
Авторы доклада напоминают верхушке ЕС, что декларируемая политическая лояльность со стороны руководства Украины вовсе не означает положительных подвижек в экономическом плане на самой Украине. Конкретизируется разворовывание кредитов на фоне тотальной коррупции в стане украинских элит.
В докладе говорится о том, что нежелание украинского руководства реально бороться с коррупцией подрывает государственную основу.
Из доклада:
Если власти (Украины) не отреагируют должным образом, то Евросоюзу необходимо свернуть программы поддержки. Самоназвание украинского правительства проевропейским не даёт права идти на мировую с коррупцией. Называющие себя борцами с коррупцией выглядят волками в овечьей шкуре.
Использованы фотографии: InfoTop.lv