Сводка за неделю (6-12 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»

























Минувшая запомнится всем покушением на комбата «Сомали» Михаила Толстых позывной «Гиви». Еще одна смерть героя нашей молодой Республики. Михаил, как и его погибший друг Арсен, никогда не отсиживались за спинами. Они со своими подразделениями за эти три года участвовали в самых тяжелых и кровопролитных боях на разных участках фронта. Но противник так и не сумевший победить их в бою, решили применить тактику запугивания и террора. Много раз на двух комбатов – Арсена и Михаила покушались, но они не сбежали с фронта, а продолжали возглавлять свои подразделения. К сожалению, Михаил пережил своего друга чуть больше двух месяцев.Оба командира, далеки были от политики, и у них не было конфликтов с политическим и военным руководством Республики. Также они не занимались коммерцией.Если вы помните, накануне убийства Арсена были вбросы о его ранении и потом смерти, буквально за несколько дней. Примерно такая же ситуация была и с Михаилом, также были вбросы о ранении и потом смерти. Да действительно, через неделю Михаил был ранен осколком снаряда в ногу, но это было позже, чем появились эти вбросы.Также, сразу после теракта, в случае с Арсеном и с Михаилом ВСУ прекратили обстрелы, как будто кто-то взял и всех их обзвонил. Не думаю, что это они делал из уважения к комбатам, ведь подразделения «Сомали» и «Спарта» не мало доставили хлопот ВСУ. И всякий раз после теракта или обстрела с большим количеством людей ВСУ замолкает, бывает на половину суток, а бывает на целые.Так вот, мое мнение такое – эта нынешняя хунта сепаратисты, потому что они скинули легитимного президента и захватили власть и это против них нужно проводить АТО, потому что они используют террористические акты для достижения своих целей. Надеюсь, это когда то будет принято во внимание международными организациями и судами!По поводу боев и обстрелов, горячей точкой были западные пригороды Донецка, а также фронт в ЛНР, поэтому я их тоже включил в сводку. Думаю, они преследовали две цели. Первая причина: - ВСУ активизировались на фронте ЛНР для отвода внимания и прикрытия переброски живой силы и техники ВСУ на наш фронт ДНР. Вторая причина: - приковать внимание и не допустить переброски сил ЛНР к нам на помощь в случае наступления ВСУ на нашем фронте.00:30 на южном фронте продолжаются ожесточенные бои м применением тяжелой артиллерии и РСЗО.00:30 Петровский район Донецка, Вольво - центр, Аэропорт – Спартак – ЯБП по всей линии фронта вокруг Донецка стрелковые позиционные бои с применением минометов. Бои начались в воскресенье вечером и продолжаются до глубокой ночи понедельника.Утром и днем было на удивление тихо, обычно до вечера в понедельник у нас продолжение воскресных боев и обстрелов.16:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались стрелковые бои с применением минометов. Такая же ситуация на трассе Бахмутка (ЛНР).17:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП снова позиционные бои, минометы, техника и артиллерия.17:30 в районе поселка Зайцево начались вечерни перестрелки и обмены минами.19:00 наши отвечают по батареям ВСУ обстреливающим северные пригороды Донецка.19:20 в районе ЯБП сильный бой. ВСУ обрабатывают наши позиции артиллерией. 20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) после перерыва начался снова стрелковый бой с применением минометов. Трасса Бахмутка (ЛНР) тоже под минометным и арт ударом.20:10 по поселку Зайцево ВСУ наносят минометные и арт удары, жители пережидают обстрел в подвалах уже несколько часов. Летит со стороны Светлодарска и оттуда же летят снаряды артиллерии в сторону Углегорска и Дебальцево.20:50 северные пригороды Донецка под арт обстрелом, куда прилетает, выясняем.21:50 на южном фонте тоже не спокойно, в районах Коминтерново и Саханка под обстрелом мин и снарядов.21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом, пару раз работал танк ВСУ.22:00 западные и северные пригороды Горловки под сильным арт обстрелом, фиксируются прилеты в черте города.22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой, работает стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, техника и артиллерия.22:50 в районе Дзержинска на позициях ВСУ зафиксирована детонация БК. Сколько раз, им умные люди говорили, про не правильную транспортировку и хранение боеприпасов.22:55 в районе поселка Красный Партизан ВСУ ведут минометный обстрел по квадратам, так называемый беспокоящий огонь.23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) бой продолжается, в основном работают минометы калибра 82-мм и 120-мм. артиллерия ВСУ стала стрелять чуть реже.Наша разведка продолжает фиксировать накопление живой силы и техники ВСУ вдоль линии фронта. Так ВСУ сосредоточили в Марьинке (1 км от фронта) 13 танков Т-64Б, а в поселке Новомихайловка 2 САУ «Акация» калибра 152-мм. При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции 72 ОМБР ВСУ усилили 3 РСЗО «Град» 122-мм, еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км от фронта). В районе оккупированного поселка Иванополье обнаружено шесть САУ «Гвоздика» калибра 122-мм. На южном фронте в районе оккупированного греческого поселка Сартана сосредоточено 2 РСЗО «Град» 122-мм.Двое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один получил ранение за сутки в результате обстрелов ВСУ.За первые сутки недели нас обстреляли 607 раз, из них:- минометами калибра 82-мм и 120-мм 221 раз,- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 90 раз,- танковыми снарядами калибра 125-мм 13 раз,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался стрелковый бой с применением минометов калибра 120-мм.07:40 Докучаевск под обстрелом. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума, также обесточена одна котельная.09:30 в районе поселка Зайцево наши позиции обстреливаются со стороны Светлодарска. Также под обстрелом поселок Калиновка. В основном работают минометы калибра 120-мм.10:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.11:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковый бой с применением минометов.14:30 ЯБП стрелковые бои с применением минометов.14:40 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханки позиционные бои с применением минометов.16:30 ЯБП в течении двух часов, без перерыва, перестрелки и обмены минометными ударами. Применяется также к/к пулеметы, РПГ, СПГ-9 и АГС.16:35 западнее и севернее Горловки стрелковые бои с применением минометов.16:50 наши работают по батареям и позициям ВСУ в районе промзоны Авдеевки.18:35 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковые бои с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.19:20 ЯБП – промзона Авдеевки продолжается стрелковый бой с применением минометов.19:30 наши работают по минометным батареям в районе промзоны Авдеевки.19:45 поселок Зайцево под сильным минометным обстрелом.20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова разгорелся бой. Была временная тишина в связи активностью в Стаханове ОБСЕшников. Уехали они в 19:30 и в 20:00 новый артобстрел ВСУ района Калиново – Стаханов – Брянка - Кировск.20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой усилился, идут сильные минометные и артиллерийские обстрелы. ВСУ пустили в ход РСЗО.20:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом. Славяносербск – Смелое - Фрунзе в зоне риска, обстрел позиций ВСН практически по всей трассе.22:05 на Светлодарской дуге также бой с применением минометов и артиллерии.22:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) после короткого перерыва снова обстрел. Началась минометная и арт дуэль.22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии продолжаются весь день.22:55 в районе поселка Калиново (ЛНР) идет обстрел тяжелой артиллерией ВСУ. Работают по квадратам, по принципу «на кого пошлет».23:30 в районах поселка Счастье (ЛНР) и трассы Бахмутка (ЛНР) продолжается сильный бой, обмены минометными и арт ударами.23:35 по линии фронта Петровский район – Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП вновь минометный и арт обстрел.Донецкий АэропортЭдуард Басурин: «Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт».За сутки нас обстреляли 775 раз, из них:- минометы калибра 82-мм и 120-мм 195 раз,- снаряды калибра 122-мм и 152-мм 60 раз,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.00:30 сильные бои и обстрелы продолжаются по всей линии фронта ЛНР. В основном под сильным обстрелом трасса Бахмутка около Желтое, Славяносербск, Фрунзе. Несколько раз ДРГ ВСУ пытались перейти через реку Северский Донец.01:30 в районе трассы Бахмутка возобновились бои и обстрелы.06:12 командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых позывной «Гиви» был убит в Донецке в результате теракта.13:30 в районе поселка Зайцево стрелковый бой, изредка раз в час обстрел минами калибра 82-мм.13:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои низкой интенсивности.14:40 в районе Широкой Балки стрелковые бои низкой интенсивности.17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой.19:50 на южном фронте стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.20:30 наша ответка по позициям и батареям ВСУ на линии фронта Пески – Опытное – промзона Авдеевки.20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением минометов.20:50 наша ответка по позициям и батареям ВСУ западнее поселка Калиново (ЛНР).20:50 Петровский район и поселок Старомихайловка под сильным минометным обстрелом.20:50 наши сразу же отвечают по батареям ВСУ в районах Марьинки и Красногоровки.21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным обстрелом артиллерии ВСУ.22:00 на Светлодарской дуге позиционные бои с применением минометов.22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный арт обстрел. ВСУ также применяют РСЗО «Град».22:50 наша ответка по батареям позициям и батареям ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР).Наша разведка зафиксировала усиление группировки ВСУ реактивными системами залпового огня. Так в районе Прохоровки (13 км от фронта) обнаружено 8 РСЗО «Град» 122-мм и 6 РСЗО «Ураган» 220-мм.Трое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один ранен за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.За сутки нас обстреляли 711 раз, из них:- минометами калибра 82-мм и 120-мм 163 раза;- снарядами калибра 122-м и 152-мм 17 раз;- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.[media=четверг]00:00 в районе Первомайска (ЛНР) сильный бой продолжается с 22:45. Применяется стрелковое, минометы, артиллерия ствольная и реактивная.00:30 на южный фронте в районах Коминтерново и Саханка снова под арт обстрелом ВСУ.09:00 в районе поселка Зайцево короткие стрелковые престрелки.Утром и днем было затишье.14:00 ЯБП стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.18:50 ЯБП периодически стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.19:00 в районе Широкой Балки со стороны позиций ВСУ прилетело пару 82-мм мин.20:00 в районе Углегорска падают 120-мм мины.За сутки нас обстреляли 92 раза, из них:- минами калибра 82-мм и 120-мм 26 раз,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.00:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.10:00-12:00 прощание с героем ДНР – Михаилом Толстых позывной «Гиви».13:40 жители Макеевки, Зугрэса и Харцызска услышали два сильных взрыва.14:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.16:00 в районе поселка Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов, артиллерии, танков.16:05 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.18:00-18:20 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.19:30 над Старомихайловкой наши ПВО с ЗУ работают по БЛА ВСУ.19:30-19:40 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.19:50 над Ленинским районом наши ПВО с работают по БЛА ВСУ.21:05 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и изредка артиллерии.21:20 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением минометов.22:10 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой под минометным и артиллерийским огнем.23:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии продолжается.Под Мариуполем на трассе между оккупированными ВСУ поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался мужчина 1993 года рождения. Оккупационные власти сообщают, что молодой человек госпитализирован с тяжелой минно-взрывной травмой, которая повлекла осколочные ранения грудной клетки и конечностей.Наша разведка зафиксировала накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так западнее Донецка в районе поселка Новомихайловка (5 км от фронта) установлено местонахождение трех украинских гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм. На том же направлении, в районе оккупированных поселков Веселый Гай (22 км от фронта) и Новоселидовка (21 км от фронта) были замечены шесть установок РСЗО «Град» 122-мм, гаубица «Пион» 203-мм и три танка противника. На южном направлении фронта, в районах оккупированных поселков Водяное и Бердянское, разведка ДНР установила местонахождение САУ «Гвоздика» 122-мм и десяти 120-мм минометов.За сутки нас обстреляли 438 раз, из них:- минами калибра 82-мм и 120-мм 154 раза,- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 8 раз,- танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз,- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 8 раз,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.01:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии идет без перерыва уже 10 часов.С самого утра продолжаются бои на западе от Донецка, продолжающиеся несколько суток до этого, на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка.12:15 наши отработали по позиция и батареям ВСУ в районе Красногоровки.12:15 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.До вечера бои на западе от Донецка продолжились. Новая горячая точка.14:20 ЯБП под обстрелом минометов 82-мм и 120-мм.19:10 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением ВОГ, гранатометов и техники.19:35в районе поселка Пески неинтенсивный стрелковый бой с применением к/к пулемёта, танка.МО ДНР: «Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по пятое февраля. Соответствующие материалы поступили сегодня в редакцию Донецкого агентства новостей. Досье содержит информацию о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Андрее Соколове и его подчиненном – заместителе командира этой же бригады Александре Самарском. Командованием было установлено, что с 30 января по 5 февраля именно Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122-мм и 152-мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и других районам столицы ДНР. Отмечается, что Самарский активно помогал своему командиру. В результате чего под огнем украинских военных за это время погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения. Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки (к северу от Донецка). Действия украинских офицеров могут быть квалифицированы, в частности, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, отмечается в тексте.За сутки нас обстреляли 1302 раза, из них:- минометами калибра 82-мм и 120-мм 174 раза,- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 62 раза,- танковыми снарядами калибра 125-мм 12 раз,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.12:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.14:00 Активна сторона Светлодарска.14:20 ЯБП – Крутая Балка – Васильевка стрелковый бой с применением минометов и танка.14:30 Аэропорт под обстрелом артиллерии 122-мм..17:54 западнее Горловки с украинских позиций работает БМП и миномет 82-мм. 17:50 слышно канонаду на Привокзальном ( не интенсивно).17:55 в районе поселка Гольмовский также с позиций ВСУ работает БМП и миномет. 18:00 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и техники.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП весь день локальные бои, ВСУ используют стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, технику и БЛА. ПВО ДНР несколько сбило.20:40 Петровский район Донецка периодически стрелковые бои с применением минометов.21:30 западнее и южнее Докучаевска также стрелковый бой с применением минометов.23:00 южный фронт в районе поселков Коминтерново и Водяное позиционные стрелковые бои с применением 82-мм и 120-мм минометов.23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) снова стрелковые бои и минометные обстрелы. Пару дней там было затишье.Наша разведка продолжает обнаруживать накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так в поселке Роты (15 км от фронта) выявлены шесть украинских САУ «Гвоздика» 122-мм. В оккупированных ВСУ поселках Трудовское (13 км от фронта) и Кальчик (19 км от фронта) разведка обнаружила три САУ «Гвоздика» 122-мм, девять грузовых авто с боеприпасами и шесть РСЗО «Град» 122-мм.«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери, один военнослужащего погиб» — замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.За последний день недели нас обстреляли 509 раз, из них:- минометами калибра 82-мм и 120-мм 176 раз,- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 36 раз, танками калибра 125-мм 4 раза,- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.«Потери среди военнослужащих вооруженных сил ДНР за неделю составили девять погибших и трое раненых» - заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.