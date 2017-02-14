Сводка за неделю (6-12 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
Администрация "ВО" предупреждает: упоминание в контексте материала военкора "Маг" украинских тербатов ("Правый сектор", ОУН и др.) приводится с сопутствующей информацией об их запрете на территории Российской Федерации.
Минувшая запомнится всем покушением на комбата «Сомали» Михаила Толстых позывной «Гиви». Еще одна смерть героя нашей молодой Республики. Михаил, как и его погибший друг Арсен, никогда не отсиживались за спинами. Они со своими подразделениями за эти три года участвовали в самых тяжелых и кровопролитных боях на разных участках фронта. Но противник так и не сумевший победить их в бою, решили применить тактику запугивания и террора. Много раз на двух комбатов – Арсена и Михаила покушались, но они не сбежали с фронта, а продолжали возглавлять свои подразделения. К сожалению, Михаил пережил своего друга чуть больше двух месяцев.
Оба командира, далеки были от политики, и у них не было конфликтов с политическим и военным руководством Республики. Также они не занимались коммерцией.
Если вы помните, накануне убийства Арсена были вбросы о его ранении и потом смерти, буквально за несколько дней. Примерно такая же ситуация была и с Михаилом, также были вбросы о ранении и потом смерти. Да действительно, через неделю Михаил был ранен осколком снаряда в ногу, но это было позже, чем появились эти вбросы.
Также, сразу после теракта, в случае с Арсеном и с Михаилом ВСУ прекратили обстрелы, как будто кто-то взял и всех их обзвонил. Не думаю, что это они делал из уважения к комбатам, ведь подразделения «Сомали» и «Спарта» не мало доставили хлопот ВСУ. И всякий раз после теракта или обстрела с большим количеством людей ВСУ замолкает, бывает на половину суток, а бывает на целые.
Так вот, мое мнение такое – эта нынешняя хунта сепаратисты, потому что они скинули легитимного президента и захватили власть и это против них нужно проводить АТО, потому что они используют террористические акты для достижения своих целей. Надеюсь, это когда то будет принято во внимание международными организациями и судами!
По поводу боев и обстрелов, горячей точкой были западные пригороды Донецка, а также фронт в ЛНР, поэтому я их тоже включил в сводку. Думаю, они преследовали две цели. Первая причина: - ВСУ активизировались на фронте ЛНР для отвода внимания и прикрытия переброски живой силы и техники ВСУ на наш фронт ДНР. Вторая причина: - приковать внимание и не допустить переброски сил ЛНР к нам на помощь в случае наступления ВСУ на нашем фронте.
06.02.17, понедельник
00:30 на южном фронте продолжаются ожесточенные бои м применением тяжелой артиллерии и РСЗО.00:30 Петровский район Донецка, Вольво - центр, Аэропорт – Спартак – ЯБП по всей линии фронта вокруг Донецка стрелковые позиционные бои с применением минометов. Бои начались в воскресенье вечером и продолжаются до глубокой ночи понедельника.
Утром и днем было на удивление тихо, обычно до вечера в понедельник у нас продолжение воскресных боев и обстрелов.
16:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались стрелковые бои с применением минометов. Такая же ситуация на трассе Бахмутка (ЛНР).
17:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП снова позиционные бои, минометы, техника и артиллерия.
17:30 в районе поселка Зайцево начались вечерни перестрелки и обмены минами.
19:00 наши отвечают по батареям ВСУ обстреливающим северные пригороды Донецка.
19:20 в районе ЯБП сильный бой. ВСУ обрабатывают наши позиции артиллерией. 20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) после перерыва начался снова стрелковый бой с применением минометов. Трасса Бахмутка (ЛНР) тоже под минометным и арт ударом.
20:10 по поселку Зайцево ВСУ наносят минометные и арт удары, жители пережидают обстрел в подвалах уже несколько часов. Летит со стороны Светлодарска и оттуда же летят снаряды артиллерии в сторону Углегорска и Дебальцево.
20:50 северные пригороды Донецка под арт обстрелом, куда прилетает, выясняем.
21:50 на южном фонте тоже не спокойно, в районах Коминтерново и Саханка под обстрелом мин и снарядов.
21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом, пару раз работал танк ВСУ.
22:00 западные и северные пригороды Горловки под сильным арт обстрелом, фиксируются прилеты в черте города.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой, работает стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, техника и артиллерия.
22:50 в районе Дзержинска на позициях ВСУ зафиксирована детонация БК. Сколько раз, им умные люди говорили, про не правильную транспортировку и хранение боеприпасов.
22:55 в районе поселка Красный Партизан ВСУ ведут минометный обстрел по квадратам, так называемый беспокоящий огонь.
23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) бой продолжается, в основном работают минометы калибра 82-мм и 120-мм. артиллерия ВСУ стала стрелять чуть реже.
Наша разведка продолжает фиксировать накопление живой силы и техники ВСУ вдоль линии фронта. Так ВСУ сосредоточили в Марьинке (1 км от фронта) 13 танков Т-64Б, а в поселке Новомихайловка 2 САУ «Акация» калибра 152-мм. При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции 72 ОМБР ВСУ усилили 3 РСЗО «Град» 122-мм, еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км от фронта). В районе оккупированного поселка Иванополье обнаружено шесть САУ «Гвоздика» калибра 122-мм. На южном фронте в районе оккупированного греческого поселка Сартана сосредоточено 2 РСЗО «Град» 122-мм.
Двое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один получил ранение за сутки в результате обстрелов ВСУ.
За первые сутки недели нас обстреляли 607 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 221 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 90 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 13 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
07.02.17, вторник
07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался стрелковый бой с применением минометов калибра 120-мм.07:40 Докучаевск под обстрелом. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума, также обесточена одна котельная.
09:30 в районе поселка Зайцево наши позиции обстреливаются со стороны Светлодарска. Также под обстрелом поселок Калиновка. В основном работают минометы калибра 120-мм.
10:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
11:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковый бой с применением минометов.
14:30 ЯБП стрелковые бои с применением минометов.
14:40 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханки позиционные бои с применением минометов.
16:30 ЯБП в течении двух часов, без перерыва, перестрелки и обмены минометными ударами. Применяется также к/к пулеметы, РПГ, СПГ-9 и АГС.
16:35 западнее и севернее Горловки стрелковые бои с применением минометов.
16:50 наши работают по батареям и позициям ВСУ в районе промзоны Авдеевки.
18:35 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковые бои с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.
19:20 ЯБП – промзона Авдеевки продолжается стрелковый бой с применением минометов.
19:30 наши работают по минометным батареям в районе промзоны Авдеевки.
19:45 поселок Зайцево под сильным минометным обстрелом.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова разгорелся бой. Была временная тишина в связи активностью в Стаханове ОБСЕшников. Уехали они в 19:30 и в 20:00 новый артобстрел ВСУ района Калиново – Стаханов – Брянка - Кировск.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой усилился, идут сильные минометные и артиллерийские обстрелы. ВСУ пустили в ход РСЗО.
20:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом. Славяносербск – Смелое - Фрунзе в зоне риска, обстрел позиций ВСН практически по всей трассе.
22:05 на Светлодарской дуге также бой с применением минометов и артиллерии.
22:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) после короткого перерыва снова обстрел. Началась минометная и арт дуэль.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии продолжаются весь день.
22:55 в районе поселка Калиново (ЛНР) идет обстрел тяжелой артиллерией ВСУ. Работают по квадратам, по принципу «на кого пошлет».
23:30 в районах поселка Счастье (ЛНР) и трассы Бахмутка (ЛНР) продолжается сильный бой, обмены минометными и арт ударами.
23:35 по линии фронта Петровский район – Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП вновь минометный и арт обстрел.
Донецкий Аэропорт
Эдуард Басурин: «Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт».
За сутки нас обстреляли 775 раз, из них:
- минометы калибра 82-мм и 120-мм 195 раз,
- снаряды калибра 122-мм и 152-мм 60 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
08.02.17, среда
00:30 сильные бои и обстрелы продолжаются по всей линии фронта ЛНР. В основном под сильным обстрелом трасса Бахмутка около Желтое, Славяносербск, Фрунзе. Несколько раз ДРГ ВСУ пытались перейти через реку Северский Донец.01:30 в районе трассы Бахмутка возобновились бои и обстрелы.
06:12 командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых позывной «Гиви» был убит в Донецке в результате теракта.
13:30 в районе поселка Зайцево стрелковый бой, изредка раз в час обстрел минами калибра 82-мм.
13:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои низкой интенсивности.
14:40 в районе Широкой Балки стрелковые бои низкой интенсивности.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой.
19:50 на южном фронте стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
20:30 наша ответка по позициям и батареям ВСУ на линии фронта Пески – Опытное – промзона Авдеевки.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением минометов.
20:50 наша ответка по позициям и батареям ВСУ западнее поселка Калиново (ЛНР).
20:50 Петровский район и поселок Старомихайловка под сильным минометным обстрелом.
20:50 наши сразу же отвечают по батареям ВСУ в районах Марьинки и Красногоровки.
21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным обстрелом артиллерии ВСУ.
22:00 на Светлодарской дуге позиционные бои с применением минометов.
22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный арт обстрел. ВСУ также применяют РСЗО «Град».
22:50 наша ответка по батареям позициям и батареям ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР).
Наша разведка зафиксировала усиление группировки ВСУ реактивными системами залпового огня. Так в районе Прохоровки (13 км от фронта) обнаружено 8 РСЗО «Град» 122-мм и 6 РСЗО «Ураган» 220-мм.
Трое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один ранен за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.
За сутки нас обстреляли 711 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 163 раза;
- снарядами калибра 122-м и 152-мм 17 раз;
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
[media=четверг]
00:00 в районе Первомайска (ЛНР) сильный бой продолжается с 22:45. Применяется стрелковое, минометы, артиллерия ствольная и реактивная.00:30 на южный фронте в районах Коминтерново и Саханка снова под арт обстрелом ВСУ.
09:00 в районе поселка Зайцево короткие стрелковые престрелки.
Утром и днем было затишье.
14:00 ЯБП стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
18:50 ЯБП периодически стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
19:00 в районе Широкой Балки со стороны позиций ВСУ прилетело пару 82-мм мин.
20:00 в районе Углегорска падают 120-мм мины.
За сутки нас обстреляли 92 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 26 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
10.02.17, пятница
00:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.10:00-12:00 прощание с героем ДНР – Михаилом Толстых позывной «Гиви».
13:40 жители Макеевки, Зугрэса и Харцызска услышали два сильных взрыва.
14:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
16:00 в районе поселка Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов, артиллерии, танков.
16:05 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
18:00-18:20 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:30 над Старомихайловкой наши ПВО с ЗУ работают по БЛА ВСУ.
19:30-19:40 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:50 над Ленинским районом наши ПВО с работают по БЛА ВСУ.
21:05 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и изредка артиллерии.
21:20 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением минометов.
22:10 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой под минометным и артиллерийским огнем.
23:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии продолжается.
Под Мариуполем на трассе между оккупированными ВСУ поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался мужчина 1993 года рождения. Оккупационные власти сообщают, что молодой человек госпитализирован с тяжелой минно-взрывной травмой, которая повлекла осколочные ранения грудной клетки и конечностей.
Наша разведка зафиксировала накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так западнее Донецка в районе поселка Новомихайловка (5 км от фронта) установлено местонахождение трех украинских гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм. На том же направлении, в районе оккупированных поселков Веселый Гай (22 км от фронта) и Новоселидовка (21 км от фронта) были замечены шесть установок РСЗО «Град» 122-мм, гаубица «Пион» 203-мм и три танка противника. На южном направлении фронта, в районах оккупированных поселков Водяное и Бердянское, разведка ДНР установила местонахождение САУ «Гвоздика» 122-мм и десяти 120-мм минометов.
За сутки нас обстреляли 438 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 154 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 8 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 8 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
11.02.17, суббота
01:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии идет без перерыва уже 10 часов.
С самого утра продолжаются бои на западе от Донецка, продолжающиеся несколько суток до этого, на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка.
12:15 наши отработали по позиция и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
12:15 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.
До вечера бои на западе от Донецка продолжились. Новая горячая точка.
14:20 ЯБП под обстрелом минометов 82-мм и 120-мм.
19:10 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением ВОГ, гранатометов и техники.
19:35в районе поселка Пески неинтенсивный стрелковый бой с применением к/к пулемёта, танка.
МО ДНР: «Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по пятое февраля. Соответствующие материалы поступили сегодня в редакцию Донецкого агентства новостей. Досье содержит информацию о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Андрее Соколове и его подчиненном – заместителе командира этой же бригады Александре Самарском. Командованием было установлено, что с 30 января по 5 февраля именно Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122-мм и 152-мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и других районам столицы ДНР. Отмечается, что Самарский активно помогал своему командиру. В результате чего под огнем украинских военных за это время погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения. Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки (к северу от Донецка). Действия украинских офицеров могут быть квалифицированы, в частности, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, отмечается в тексте.
За сутки нас обстреляли 1302 раза, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 174 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 62 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 12 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
12.02.17, воскресенье
12:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.14:00 Активна сторона Светлодарска.
14:20 ЯБП – Крутая Балка – Васильевка стрелковый бой с применением минометов и танка.
14:30 Аэропорт под обстрелом артиллерии 122-мм..
17:54 западнее Горловки с украинских позиций работает БМП и миномет 82-мм. 17:50 слышно канонаду на Привокзальном ( не интенсивно).
17:55 в районе поселка Гольмовский также с позиций ВСУ работает БМП и миномет. 18:00 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и техники.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП весь день локальные бои, ВСУ используют стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, технику и БЛА. ПВО ДНР несколько сбило.
20:40 Петровский район Донецка периодически стрелковые бои с применением минометов.
21:30 западнее и южнее Докучаевска также стрелковый бой с применением минометов.
23:00 южный фронт в районе поселков Коминтерново и Водяное позиционные стрелковые бои с применением 82-мм и 120-мм минометов.
23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) снова стрелковые бои и минометные обстрелы. Пару дней там было затишье.
Наша разведка продолжает обнаруживать накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так в поселке Роты (15 км от фронта) выявлены шесть украинских САУ «Гвоздика» 122-мм. В оккупированных ВСУ поселках Трудовское (13 км от фронта) и Кальчик (19 км от фронта) разведка обнаружила три САУ «Гвоздика» 122-мм, девять грузовых авто с боеприпасами и шесть РСЗО «Град» 122-мм.
«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери, один военнослужащего погиб» — замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
За последний день недели нас обстреляли 509 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 176 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 36 раз, танками калибра 125-мм 4 раза,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
«Потери среди военнослужащих вооруженных сил ДНР за неделю составили девять погибших и трое раненых» - заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
Ссылка на материал.
Минувшая запомнится всем покушением на комбата «Сомали» Михаила Толстых позывной «Гиви». Еще одна смерть героя нашей молодой Республики. Михаил, как и его погибший друг Арсен, никогда не отсиживались за спинами. Они со своими подразделениями за эти три года участвовали в самых тяжелых и кровопролитных боях на разных участках фронта. Но противник так и не сумевший победить их в бою, решили применить тактику запугивания и террора. Много раз на двух комбатов – Арсена и Михаила покушались, но они не сбежали с фронта, а продолжали возглавлять свои подразделения. К сожалению, Михаил пережил своего друга чуть больше двух месяцев.
Оба командира, далеки были от политики, и у них не было конфликтов с политическим и военным руководством Республики. Также они не занимались коммерцией.
Если вы помните, накануне убийства Арсена были вбросы о его ранении и потом смерти, буквально за несколько дней. Примерно такая же ситуация была и с Михаилом, также были вбросы о ранении и потом смерти. Да действительно, через неделю Михаил был ранен осколком снаряда в ногу, но это было позже, чем появились эти вбросы.
Также, сразу после теракта, в случае с Арсеном и с Михаилом ВСУ прекратили обстрелы, как будто кто-то взял и всех их обзвонил. Не думаю, что это они делал из уважения к комбатам, ведь подразделения «Сомали» и «Спарта» не мало доставили хлопот ВСУ. И всякий раз после теракта или обстрела с большим количеством людей ВСУ замолкает, бывает на половину суток, а бывает на целые.
Так вот, мое мнение такое – эта нынешняя хунта сепаратисты, потому что они скинули легитимного президента и захватили власть и это против них нужно проводить АТО, потому что они используют террористические акты для достижения своих целей. Надеюсь, это когда то будет принято во внимание международными организациями и судами!
По поводу боев и обстрелов, горячей точкой были западные пригороды Донецка, а также фронт в ЛНР, поэтому я их тоже включил в сводку. Думаю, они преследовали две цели. Первая причина: - ВСУ активизировались на фронте ЛНР для отвода внимания и прикрытия переброски живой силы и техники ВСУ на наш фронт ДНР. Вторая причина: - приковать внимание и не допустить переброски сил ЛНР к нам на помощь в случае наступления ВСУ на нашем фронте.
06.02.17, понедельник
00:30 на южном фронте продолжаются ожесточенные бои м применением тяжелой артиллерии и РСЗО.00:30 Петровский район Донецка, Вольво - центр, Аэропорт – Спартак – ЯБП по всей линии фронта вокруг Донецка стрелковые позиционные бои с применением минометов. Бои начались в воскресенье вечером и продолжаются до глубокой ночи понедельника.
Утром и днем было на удивление тихо, обычно до вечера в понедельник у нас продолжение воскресных боев и обстрелов.
16:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались стрелковые бои с применением минометов. Такая же ситуация на трассе Бахмутка (ЛНР).
17:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП снова позиционные бои, минометы, техника и артиллерия.
17:30 в районе поселка Зайцево начались вечерни перестрелки и обмены минами.
19:00 наши отвечают по батареям ВСУ обстреливающим северные пригороды Донецка.
19:20 в районе ЯБП сильный бой. ВСУ обрабатывают наши позиции артиллерией. 20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) после перерыва начался снова стрелковый бой с применением минометов. Трасса Бахмутка (ЛНР) тоже под минометным и арт ударом.
20:10 по поселку Зайцево ВСУ наносят минометные и арт удары, жители пережидают обстрел в подвалах уже несколько часов. Летит со стороны Светлодарска и оттуда же летят снаряды артиллерии в сторону Углегорска и Дебальцево.
20:50 северные пригороды Донецка под арт обстрелом, куда прилетает, выясняем.
21:50 на южном фонте тоже не спокойно, в районах Коминтерново и Саханка под обстрелом мин и снарядов.
21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом, пару раз работал танк ВСУ.
22:00 западные и северные пригороды Горловки под сильным арт обстрелом, фиксируются прилеты в черте города.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой, работает стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, техника и артиллерия.
22:50 в районе Дзержинска на позициях ВСУ зафиксирована детонация БК. Сколько раз, им умные люди говорили, про не правильную транспортировку и хранение боеприпасов.
22:55 в районе поселка Красный Партизан ВСУ ведут минометный обстрел по квадратам, так называемый беспокоящий огонь.
23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) бой продолжается, в основном работают минометы калибра 82-мм и 120-мм. артиллерия ВСУ стала стрелять чуть реже.
Наша разведка продолжает фиксировать накопление живой силы и техники ВСУ вдоль линии фронта. Так ВСУ сосредоточили в Марьинке (1 км от фронта) 13 танков Т-64Б, а в поселке Новомихайловка 2 САУ «Акация» калибра 152-мм. При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции 72 ОМБР ВСУ усилили 3 РСЗО «Град» 122-мм, еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км от фронта). В районе оккупированного поселка Иванополье обнаружено шесть САУ «Гвоздика» калибра 122-мм. На южном фронте в районе оккупированного греческого поселка Сартана сосредоточено 2 РСЗО «Град» 122-мм.
Двое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один получил ранение за сутки в результате обстрелов ВСУ.
За первые сутки недели нас обстреляли 607 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 221 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 90 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 13 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
07.02.17, вторник
07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался стрелковый бой с применением минометов калибра 120-мм.07:40 Докучаевск под обстрелом. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума, также обесточена одна котельная.
09:30 в районе поселка Зайцево наши позиции обстреливаются со стороны Светлодарска. Также под обстрелом поселок Калиновка. В основном работают минометы калибра 120-мм.
10:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
11:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковый бой с применением минометов.
14:30 ЯБП стрелковые бои с применением минометов.
14:40 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханки позиционные бои с применением минометов.
16:30 ЯБП в течении двух часов, без перерыва, перестрелки и обмены минометными ударами. Применяется также к/к пулеметы, РПГ, СПГ-9 и АГС.
16:35 западнее и севернее Горловки стрелковые бои с применением минометов.
16:50 наши работают по батареям и позициям ВСУ в районе промзоны Авдеевки.
18:35 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковые бои с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.
19:20 ЯБП – промзона Авдеевки продолжается стрелковый бой с применением минометов.
19:30 наши работают по минометным батареям в районе промзоны Авдеевки.
19:45 поселок Зайцево под сильным минометным обстрелом.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова разгорелся бой. Была временная тишина в связи активностью в Стаханове ОБСЕшников. Уехали они в 19:30 и в 20:00 новый артобстрел ВСУ района Калиново – Стаханов – Брянка - Кировск.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой усилился, идут сильные минометные и артиллерийские обстрелы. ВСУ пустили в ход РСЗО.
20:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом. Славяносербск – Смелое - Фрунзе в зоне риска, обстрел позиций ВСН практически по всей трассе.
22:05 на Светлодарской дуге также бой с применением минометов и артиллерии.
22:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) после короткого перерыва снова обстрел. Началась минометная и арт дуэль.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии продолжаются весь день.
22:55 в районе поселка Калиново (ЛНР) идет обстрел тяжелой артиллерией ВСУ. Работают по квадратам, по принципу «на кого пошлет».
23:30 в районах поселка Счастье (ЛНР) и трассы Бахмутка (ЛНР) продолжается сильный бой, обмены минометными и арт ударами.
23:35 по линии фронта Петровский район – Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП вновь минометный и арт обстрел.
Донецкий Аэропорт
Эдуард Басурин: «Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт».
За сутки нас обстреляли 775 раз, из них:
- минометы калибра 82-мм и 120-мм 195 раз,
- снаряды калибра 122-мм и 152-мм 60 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
08.02.17, среда
00:30 сильные бои и обстрелы продолжаются по всей линии фронта ЛНР. В основном под сильным обстрелом трасса Бахмутка около Желтое, Славяносербск, Фрунзе. Несколько раз ДРГ ВСУ пытались перейти через реку Северский Донец.01:30 в районе трассы Бахмутка возобновились бои и обстрелы.
06:12 командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых позывной «Гиви» был убит в Донецке в результате теракта.
13:30 в районе поселка Зайцево стрелковый бой, изредка раз в час обстрел минами калибра 82-мм.
13:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои низкой интенсивности.
14:40 в районе Широкой Балки стрелковые бои низкой интенсивности.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой.
19:50 на южном фронте стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
20:30 наша ответка по позициям и батареям ВСУ на линии фронта Пески – Опытное – промзона Авдеевки.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением минометов.
20:50 наша ответка по позициям и батареям ВСУ западнее поселка Калиново (ЛНР).
20:50 Петровский район и поселок Старомихайловка под сильным минометным обстрелом.
20:50 наши сразу же отвечают по батареям ВСУ в районах Марьинки и Красногоровки.
21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным обстрелом артиллерии ВСУ.
22:00 на Светлодарской дуге позиционные бои с применением минометов.
22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный арт обстрел. ВСУ также применяют РСЗО «Град».
22:50 наша ответка по батареям позициям и батареям ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР).
Наша разведка зафиксировала усиление группировки ВСУ реактивными системами залпового огня. Так в районе Прохоровки (13 км от фронта) обнаружено 8 РСЗО «Град» 122-мм и 6 РСЗО «Ураган» 220-мм.
Трое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один ранен за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.
За сутки нас обстреляли 711 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 163 раза;
- снарядами калибра 122-м и 152-мм 17 раз;
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
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00:00 в районе Первомайска (ЛНР) сильный бой продолжается с 22:45. Применяется стрелковое, минометы, артиллерия ствольная и реактивная.00:30 на южный фронте в районах Коминтерново и Саханка снова под арт обстрелом ВСУ.
09:00 в районе поселка Зайцево короткие стрелковые престрелки.
Утром и днем было затишье.
14:00 ЯБП стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
18:50 ЯБП периодически стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
19:00 в районе Широкой Балки со стороны позиций ВСУ прилетело пару 82-мм мин.
20:00 в районе Углегорска падают 120-мм мины.
За сутки нас обстреляли 92 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 26 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
10.02.17, пятница
00:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.10:00-12:00 прощание с героем ДНР – Михаилом Толстых позывной «Гиви».
13:40 жители Макеевки, Зугрэса и Харцызска услышали два сильных взрыва.
14:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
16:00 в районе поселка Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов, артиллерии, танков.
16:05 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
18:00-18:20 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:30 над Старомихайловкой наши ПВО с ЗУ работают по БЛА ВСУ.
19:30-19:40 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:50 над Ленинским районом наши ПВО с работают по БЛА ВСУ.
21:05 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и изредка артиллерии.
21:20 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением минометов.
22:10 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой под минометным и артиллерийским огнем.
23:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии продолжается.
Под Мариуполем на трассе между оккупированными ВСУ поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался мужчина 1993 года рождения. Оккупационные власти сообщают, что молодой человек госпитализирован с тяжелой минно-взрывной травмой, которая повлекла осколочные ранения грудной клетки и конечностей.
Наша разведка зафиксировала накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так западнее Донецка в районе поселка Новомихайловка (5 км от фронта) установлено местонахождение трех украинских гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм. На том же направлении, в районе оккупированных поселков Веселый Гай (22 км от фронта) и Новоселидовка (21 км от фронта) были замечены шесть установок РСЗО «Град» 122-мм, гаубица «Пион» 203-мм и три танка противника. На южном направлении фронта, в районах оккупированных поселков Водяное и Бердянское, разведка ДНР установила местонахождение САУ «Гвоздика» 122-мм и десяти 120-мм минометов.
За сутки нас обстреляли 438 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 154 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 8 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 8 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
11.02.17, суббота
01:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии идет без перерыва уже 10 часов.
С самого утра продолжаются бои на западе от Донецка, продолжающиеся несколько суток до этого, на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка.
12:15 наши отработали по позиция и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
12:15 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.
До вечера бои на западе от Донецка продолжились. Новая горячая точка.
14:20 ЯБП под обстрелом минометов 82-мм и 120-мм.
19:10 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением ВОГ, гранатометов и техники.
19:35в районе поселка Пески неинтенсивный стрелковый бой с применением к/к пулемёта, танка.
МО ДНР: «Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по пятое февраля. Соответствующие материалы поступили сегодня в редакцию Донецкого агентства новостей. Досье содержит информацию о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Андрее Соколове и его подчиненном – заместителе командира этой же бригады Александре Самарском. Командованием было установлено, что с 30 января по 5 февраля именно Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122-мм и 152-мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и других районам столицы ДНР. Отмечается, что Самарский активно помогал своему командиру. В результате чего под огнем украинских военных за это время погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения. Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки (к северу от Донецка). Действия украинских офицеров могут быть квалифицированы, в частности, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, отмечается в тексте.
За сутки нас обстреляли 1302 раза, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 174 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 62 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 12 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
12.02.17, воскресенье
12:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.14:00 Активна сторона Светлодарска.
14:20 ЯБП – Крутая Балка – Васильевка стрелковый бой с применением минометов и танка.
14:30 Аэропорт под обстрелом артиллерии 122-мм..
17:54 западнее Горловки с украинских позиций работает БМП и миномет 82-мм. 17:50 слышно канонаду на Привокзальном ( не интенсивно).
17:55 в районе поселка Гольмовский также с позиций ВСУ работает БМП и миномет. 18:00 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и техники.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП весь день локальные бои, ВСУ используют стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, технику и БЛА. ПВО ДНР несколько сбило.
20:40 Петровский район Донецка периодически стрелковые бои с применением минометов.
21:30 западнее и южнее Докучаевска также стрелковый бой с применением минометов.
23:00 южный фронт в районе поселков Коминтерново и Водяное позиционные стрелковые бои с применением 82-мм и 120-мм минометов.
23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) снова стрелковые бои и минометные обстрелы. Пару дней там было затишье.
Наша разведка продолжает обнаруживать накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так в поселке Роты (15 км от фронта) выявлены шесть украинских САУ «Гвоздика» 122-мм. В оккупированных ВСУ поселках Трудовское (13 км от фронта) и Кальчик (19 км от фронта) разведка обнаружила три САУ «Гвоздика» 122-мм, девять грузовых авто с боеприпасами и шесть РСЗО «Град» 122-мм.
«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери, один военнослужащего погиб» — замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
За последний день недели нас обстреляли 509 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 176 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 36 раз, танками калибра 125-мм 4 раза,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
«Потери среди военнослужащих вооруженных сил ДНР за неделю составили девять погибших и трое раненых» - заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
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