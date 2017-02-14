18:16 14 февраля

Сводка за неделю (6-12 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»

Администрация "ВО" предупреждает: упоминание в контексте материала военкора "Маг" украинских тербатов ("Правый сектор", ОУН и др.) приводится с сопутствующей информацией об их запрете на территории Российской Федерации.

Минувшая запомнится всем покушением на комбата «Сомали» Михаила Толстых позывной «Гиви». Еще одна смерть героя нашей молодой Республики. Михаил, как и его погибший друг Арсен, никогда не отсиживались за спинами. Они со своими подразделениями за эти три года участвовали в самых тяжелых и кровопролитных боях на разных участках фронта. Но противник так и не сумевший победить их в бою, решили применить тактику запугивания и террора. Много раз на двух комбатов – Арсена и Михаила покушались, но они не сбежали с фронта, а продолжали возглавлять свои подразделения. К сожалению, Михаил пережил своего друга чуть больше двух месяцев.

Оба командира, далеки были от политики, и у них не было конфликтов с политическим и военным руководством Республики. Также они не занимались коммерцией.


Если вы помните, накануне убийства Арсена были вбросы о его ранении и потом смерти, буквально за несколько дней. Примерно такая же ситуация была и с Михаилом, также были вбросы о ранении и потом смерти. Да действительно, через неделю Михаил был ранен осколком снаряда в ногу, но это было позже, чем появились эти вбросы.

Также, сразу после теракта, в случае с Арсеном и с Михаилом ВСУ прекратили обстрелы, как будто кто-то взял и всех их обзвонил. Не думаю, что это они делал из уважения к комбатам, ведь подразделения «Сомали» и «Спарта» не мало доставили хлопот ВСУ. И всякий раз после теракта или обстрела с большим количеством людей ВСУ замолкает, бывает на половину суток, а бывает на целые.

Так вот, мое мнение такое – эта нынешняя хунта сепаратисты, потому что они скинули легитимного президента и захватили власть и это против них нужно проводить АТО, потому что они используют террористические акты для достижения своих целей. Надеюсь, это когда то будет принято во внимание международными организациями и судами!

По поводу боев и обстрелов, горячей точкой были западные пригороды Донецка, а также фронт в ЛНР, поэтому я их тоже включил в сводку. Думаю, они преследовали две цели. Первая причина: - ВСУ активизировались на фронте ЛНР для отвода внимания и прикрытия переброски живой силы и техники ВСУ на наш фронт ДНР. Вторая причина: - приковать внимание и не допустить переброски сил ЛНР к нам на помощь в случае наступления ВСУ на нашем фронте.

06.02.17, понедельник

00:30 на южном фронте продолжаются ожесточенные бои м применением тяжелой артиллерии и РСЗО.00:30 Петровский район Донецка, Вольво - центр, Аэропорт – Спартак – ЯБП по всей линии фронта вокруг Донецка стрелковые позиционные бои с применением минометов. Бои начались в воскресенье вечером и продолжаются до глубокой ночи понедельника.

Утром и днем было на удивление тихо, обычно до вечера в понедельник у нас продолжение воскресных боев и обстрелов.



16:20 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались стрелковые бои с применением минометов. Такая же ситуация на трассе Бахмутка (ЛНР).
17:20 по линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП снова позиционные бои, минометы, техника и артиллерия.
17:30 в районе поселка Зайцево начались вечерни перестрелки и обмены минами.
19:00 наши отвечают по батареям ВСУ обстреливающим северные пригороды Донецка.
19:20 в районе ЯБП сильный бой. ВСУ обрабатывают наши позиции артиллерией. 20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) после перерыва начался снова стрелковый бой с применением минометов. Трасса Бахмутка (ЛНР) тоже под минометным и арт ударом.
20:10 по поселку Зайцево ВСУ наносят минометные и арт удары, жители пережидают обстрел в подвалах уже несколько часов. Летит со стороны Светлодарска и оттуда же летят снаряды артиллерии в сторону Углегорска и Дебальцево.
20:50 северные пригороды Донецка под арт обстрелом, куда прилетает, выясняем.
21:50 на южном фонте тоже не спокойно, в районах Коминтерново и Саханка под обстрелом мин и снарядов.
21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом, пару раз работал танк ВСУ.
22:00 западные и северные пригороды Горловки под сильным арт обстрелом, фиксируются прилеты в черте города.
22:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой, работает стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, техника и артиллерия.
22:50 в районе Дзержинска на позициях ВСУ зафиксирована детонация БК. Сколько раз, им умные люди говорили, про не правильную транспортировку и хранение боеприпасов.
22:55 в районе поселка Красный Партизан ВСУ ведут минометный обстрел по квадратам, так называемый беспокоящий огонь.
23:00 трасса Бахмутка (ЛНР) бой продолжается, в основном работают минометы калибра 82-мм и 120-мм. артиллерия ВСУ стала стрелять чуть реже.

Наша разведка продолжает фиксировать накопление живой силы и техники ВСУ вдоль линии фронта. Так ВСУ сосредоточили в Марьинке (1 км от фронта) 13 танков Т-64Б, а в поселке Новомихайловка 2 САУ «Акация» калибра 152-мм. При этом под Ясиноватой, в Новокалиново, позиции 72 ОМБР ВСУ усилили 3 РСЗО «Град» 122-мм, еще 8 переброшены в район Ивановки (37 км от фронта). В районе оккупированного поселка Иванополье обнаружено шесть САУ «Гвоздика» калибра 122-мм. На южном фронте в районе оккупированного греческого поселка Сартана сосредоточено 2 РСЗО «Град» 122-мм.

Двое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один получил ранение за сутки в результате обстрелов ВСУ.

За первые сутки недели нас обстреляли 607 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 221 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 90 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 13 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




07.02.17, вторник

07:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался стрелковый бой с применением минометов калибра 120-мм.07:40 Докучаевск под обстрелом. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума, также обесточена одна котельная.
09:30 в районе поселка Зайцево наши позиции обстреливаются со стороны Светлодарска. Также под обстрелом поселок Калиновка. В основном работают минометы калибра 120-мм.
10:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
11:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковый бой с применением минометов.
14:30 ЯБП стрелковые бои с применением минометов.
14:40 на южном фронте в районе поселков Коминтерново и Саханки позиционные бои с применением минометов.
16:30 ЯБП в течении двух часов, без перерыва, перестрелки и обмены минометными ударами. Применяется также к/к пулеметы, РПГ, СПГ-9 и АГС.
16:35 западнее и севернее Горловки стрелковые бои с применением минометов.
16:50 наши работают по батареям и позициям ВСУ в районе промзоны Авдеевки.
18:35 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова стрелковые бои с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.
19:20 ЯБП – промзона Авдеевки продолжается стрелковый бой с применением минометов.
19:30 наши работают по минометным батареям в районе промзоны Авдеевки.
19:45 поселок Зайцево под сильным минометным обстрелом.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова разгорелся бой. Была временная тишина в связи активностью в Стаханове ОБСЕшников. Уехали они в 19:30 и в 20:00 новый артобстрел ВСУ района Калиново – Стаханов – Брянка - Кировск.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) бой усилился, идут сильные минометные и артиллерийские обстрелы. ВСУ пустили в ход РСЗО.
20:50 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом. Славяносербск – Смелое - Фрунзе в зоне риска, обстрел позиций ВСН практически по всей трассе.
22:05 на Светлодарской дуге также бой с применением минометов и артиллерии.
22:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) после короткого перерыва снова обстрел. Началась минометная и арт дуэль.
22:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии продолжаются весь день.
22:55 в районе поселка Калиново (ЛНР) идет обстрел тяжелой артиллерией ВСУ. Работают по квадратам, по принципу «на кого пошлет».
23:30 в районах поселка Счастье (ЛНР) и трассы Бахмутка (ЛНР) продолжается сильный бой, обмены минометными и арт ударами.
23:35 по линии фронта Петровский район – Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП вновь минометный и арт обстрел.

Донецкий Аэропорт


Эдуард Басурин: «Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода на Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт».

За сутки нас обстреляли 775 раз, из них:
- минометы калибра 82-мм и 120-мм 195 раз,
- снаряды калибра 122-мм и 152-мм 60 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




08.02.17, среда

00:30 сильные бои и обстрелы продолжаются по всей линии фронта ЛНР. В основном под сильным обстрелом трасса Бахмутка около Желтое, Славяносербск, Фрунзе. Несколько раз ДРГ ВСУ пытались перейти через реку Северский Донец.01:30 в районе трассы Бахмутка возобновились бои и обстрелы.

06:12 командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых позывной «Гиви» был убит в Донецке в результате теракта.




13:30 в районе поселка Зайцево стрелковый бой, изредка раз в час обстрел минами калибра 82-мм.
13:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои низкой интенсивности.
14:40 в районе Широкой Балки стрелковые бои низкой интенсивности.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой.
19:50 на южном фронте стрелковый бой с применением минометов 82-мм и 120-мм.
20:30 наша ответка по позициям и батареям ВСУ на линии фронта Пески – Опытное – промзона Авдеевки.
20:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) позиционный бой с применением минометов.
20:50 наша ответка по позициям и батареям ВСУ западнее поселка Калиново (ЛНР).
20:50 Петровский район и поселок Старомихайловка под сильным минометным обстрелом.
20:50 наши сразу же отвечают по батареям ВСУ в районах Марьинки и Красногоровки.
21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильным обстрелом артиллерии ВСУ.
22:00 на Светлодарской дуге позиционные бои с применением минометов.
22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный арт обстрел. ВСУ также применяют РСЗО «Град».
22:50 наша ответка по батареям позициям и батареям ВСУ севернее Бахмутки (ЛНР).

Наша разведка зафиксировала усиление группировки ВСУ реактивными системами залпового огня. Так в районе Прохоровки (13 км от фронта) обнаружено 8 РСЗО «Град» 122-мм и 6 РСЗО «Ураган» 220-мм.

Трое военнослужащих армии Донецкой Народной Республики погибли, еще один ранен за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.

За сутки нас обстреляли 711 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 163 раза;
- снарядами калибра 122-м и 152-мм 17 раз;
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

[media=четверг]

00:00 в районе Первомайска (ЛНР) сильный бой продолжается с 22:45. Применяется стрелковое, минометы, артиллерия ствольная и реактивная.00:30 на южный фронте в районах Коминтерново и Саханка снова под арт обстрелом ВСУ.
09:00 в районе поселка Зайцево короткие стрелковые престрелки.

Утром и днем было затишье.

14:00 ЯБП стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
18:50 ЯБП периодически стрелковые перестрелки и минометные обстрелы.
19:00 в районе Широкой Балки со стороны позиций ВСУ прилетело пару 82-мм мин.
20:00 в районе Углегорска падают 120-мм мины.

За сутки нас обстреляли 92 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 26 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




10.02.17, пятница

00:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.10:00-12:00 прощание с героем ДНР – Михаилом Толстых позывной «Гиви».








13:40 жители Макеевки, Зугрэса и Харцызска услышали два сильных взрыва.
14:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
16:00 в районе поселка Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов, артиллерии, танков.
16:05 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
18:00-18:20 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:30 над Старомихайловкой наши ПВО с ЗУ работают по БЛА ВСУ.
19:30-19:40 наша ответка по позициям и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
19:50 над Ленинским районом наши ПВО с работают по БЛА ВСУ.
21:05 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и изредка артиллерии.
21:20 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением минометов.
22:10 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой под минометным и артиллерийским огнем.
23:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии продолжается.

Под Мариуполем на трассе между оккупированными ВСУ поселками Павлополь и Чермалык на мине подорвался мужчина 1993 года рождения. Оккупационные власти сообщают, что молодой человек госпитализирован с тяжелой минно-взрывной травмой, которая повлекла осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Наша разведка зафиксировала накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так западнее Донецка в районе поселка Новомихайловка (5 км от фронта) установлено местонахождение трех украинских гаубиц «Гиацинт-Б» 152-мм. На том же направлении, в районе оккупированных поселков Веселый Гай (22 км от фронта) и Новоселидовка (21 км от фронта) были замечены шесть установок РСЗО «Град» 122-мм, гаубица «Пион» 203-мм и три танка противника. На южном направлении фронта, в районах оккупированных поселков Водяное и Бердянское, разведка ДНР установила местонахождение САУ «Гвоздика» 122-мм и десяти 120-мм минометов.

За сутки нас обстреляли 438 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 154 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 8 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 11 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 8 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.



11.02.17, суббота

01:50 на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка стрелковый бой с применением минометов и артиллерии идет без перерыва уже 10 часов.
С самого утра продолжаются бои на западе от Донецка, продолжающиеся несколько суток до этого, на линии фронта Петровский район Донецка – Старомихайловка.

12:15 наши отработали по позиция и батареям ВСУ в районе Красногоровки.
12:15 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.
До вечера бои на западе от Донецка продолжились. Новая горячая точка.
14:20 ЯБП под обстрелом минометов 82-мм и 120-мм.
19:10 в районе поселка Зайцево стрелковый бой с применением ВОГ, гранатометов и техники.
19:35в районе поселка Пески неинтенсивный стрелковый бой с применением к/к пулемёта, танка.

МО ДНР: «Оперативное командование ДНР раскрыло данные офицеров украинской армии, руководивших обстрелами жилых районов Донецка с 30 января по пятое февраля. Соответствующие материалы поступили сегодня в редакцию Донецкого агентства новостей. Досье содержит информацию о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковнике Андрее Соколове и его подчиненном – заместителе командира этой же бригады Александре Самарском. Командованием было установлено, что с 30 января по 5 февраля именно Соколов отдавал приказы вести огонь из артиллерии калибром 122-мм и 152-мм по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и других районам столицы ДНР. Отмечается, что Самарский активно помогал своему командиру. В результате чего под огнем украинских военных за это время погибли шесть мирных жителей и 34 получили ранения. Огонь велся из оккупированной украинскими военными Авдеевки (к северу от Донецка). Действия украинских офицеров могут быть квалифицированы, в частности, как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и насилие над населением в районе военных действий, отмечается в тексте.

За сутки нас обстреляли 1302 раза, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 174 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 62 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 12 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.




12.02.17, воскресенье

12:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский стрелковый бой с применением РПГ, СПГ-9 и минометов.14:00 Активна сторона Светлодарска.
14:20 ЯБП – Крутая Балка – Васильевка стрелковый бой с применением минометов и танка.
14:30 Аэропорт под обстрелом артиллерии 122-мм..
17:54 западнее Горловки с украинских позиций работает БМП и миномет 82-мм. 17:50 слышно канонаду на Привокзальном ( не интенсивно).
17:55 в районе поселка Гольмовский также с позиций ВСУ работает БМП и миномет. 18:00 ЯБП стрелковый бой с применением минометов и техники.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП весь день локальные бои, ВСУ используют стрелковое, минометы 82-мм и 120-мм, технику и БЛА. ПВО ДНР несколько сбило.
20:40 Петровский район Донецка периодически стрелковые бои с применением минометов.
21:30 западнее и южнее Докучаевска также стрелковый бой с применением минометов.
23:00 южный фронт в районе поселков Коминтерново и Водяное позиционные стрелковые бои с применением 82-мм и 120-мм минометов.
23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) снова стрелковые бои и минометные обстрелы. Пару дней там было затишье.

Наша разведка продолжает обнаруживать накопление живой силы и техники ВСУ на линии фронта. Так в поселке Роты (15 км от фронта) выявлены шесть украинских САУ «Гвоздика» 122-мм. В оккупированных ВСУ поселках Трудовское (13 км от фронта) и Кальчик (19 км от фронта) разведка обнаружила три САУ «Гвоздика» 122-мм, девять грузовых авто с боеприпасами и шесть РСЗО «Град» 122-мм.

«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери, один военнослужащего погиб» — замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

За последний день недели нас обстреляли 509 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 176 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 36 раз, танками калибра 125-мм 4 раза,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

«Потери среди военнослужащих вооруженных сил ДНР за неделю составили девять погибших и трое раненых» - заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.




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Комментарии 22
  1. Мар.Тира Сегодня, 13:28
    Не чему радоваться!В результате Минских соглашений,гибнут только мирные жители Донбасса,и командиры ополчения.Какой мир они принесли Новороссии?
    Мар.Тира
    1. МПК105 Сегодня, 13:41
      Да никто и не радуется...Радуются только маньяки неадекватные...Особенно злит-что столкнули русских там,ненависть глаза застит всем...
      МПК105
      1. БАРХАН Сегодня, 14:08
        Памяти Гиви и Моторолы...Спасибо Чичериной.
        Мужики ЛДНР держитесь!Смерть фашистам!
        БАРХАН
        1. Комментарий был удален.
        2. Arh Сегодня, 17:27


          Они встретились ...
          Arh
      2. Талгат Сегодня, 15:25
        Цитата: МПК105
        Особенно злит-что столкнули русских там,ненависть глаза застит всем...


        очень согласен - запад там реально разыграл славян натравил одну часть на другую

        Помните же Бисмарк что ли говорил что с Украиной мы империя а без нет. Хотя на самом деле можно и без Украины обойтись - ведь в ВОВ Европа под руководством Гитлера захватила и Украину и Беларусь и мы справились же. Думаю надо подключить к интеграции и туркмению и Узбекистан и может даже Монголию - и нас станет больше
        Талгат
  2. максим1987 Сегодня, 13:34
    ну как обычно. нас а мы крепчаем. Басурин каждый раз сообщает о скоплении техники. Лучше бы прогноз погоды давал и то больше пользы
    максим1987
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:35
    самая настоящая война...
    a.s.zzz888
    1. 30 вис Сегодня, 13:47
      Хотел написать ВОЙНА .. Вы написали раньше . Значит это слово на уме у всех . Да , ВОЙНА!
      30 вис
  4. Ампер Сегодня, 13:46
    Всетаки шансов на мирное урегулирование остается очень мало. Не понимаю зачем оон,обсе ,если от них не толка.тряпки!
    Ампер
  5. Мар.Тира Сегодня, 13:52
    Цитата: Ампер
    Всетаки шансов на мирное урегулирование остается очень мало. Не понимаю зачем оон,обсе ,если от них не толка.тряпки!

    Вся фишка в том,что говорят это инициатива Путина,ему и расхлёбывать!
    Мар.Тира
    1. Ампер Сегодня, 13:56
      С больной головы на здоровую,это мы уже проходили.
      Ампер
    2. lis-ik Сегодня, 15:58
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: Ампер
      Всетаки шансов на мирное урегулирование остается очень мало. Не понимаю зачем оон,обсе ,если от них не толка.тряпки!

      Вся фишка в том,что говорят это инициатива Путина,ему и расхлёбывать!

      Да это его инициатива, придумал в вертолёте или самолёте, пока летел. По крайней мере так выдали прессе, а чего Вы хотели собственно от этого правительства?
      lis-ik
  6. Ампер Сегодня, 14:05
    Путин выход показал ,ребятки договаривайтесь
    Ампер
  7. svp67 Сегодня, 14:14
    А вот кадры из Луганска. Которые лишний раз подтверждают, что за порядком особенно во время боевых действий необходимо следить с удвоенной энергией. Как был поставлен УЧЕТ получения и распределения медикаментов и оборудование, если допустили такое?
    svp67
    1. avt Сегодня, 16:14
      Цитата: svp67
      А вот кадры из Луганска.

      Саботаж в чистом виде , только трибунал по законам военного времени. am
      avt
  8. PValery53 Сегодня, 14:51
    Вряд ли схрон и замуровка массы медикаментов произошли без ведома главврача больницы. Что покажет пристрастное раследование? - Ведь такое предательство в условиях военного времени тянет на "вышку".
    PValery53
  9. 72jora72 Сегодня, 14:51
    Цитата: Ампер
    Путин выход показал ,ребятки договаривайтесь

    Цитата: Ампер
    Путин выход показал ,ребятки договаривайтесь

    С кем конкретно надо договариваться???? Назовите фамилии.
    72jora72
    1. Ампер Сегодня, 15:15
      Спустя з-х минсков.выходит что нескем!с террористами не договариваются
      Ампер
  10. рич Сегодня, 15:23
    «Маг» спасибо за информацию. Не лишней отсебятины, ни каких выводов, только голые факты.
    рич
    1. Ольгович Сегодня, 16:16
      Цитата: рич
      «Маг» спасибо за информацию. Не лишней отсебятины, ни каких выводов, только голые факты.

      Согласен, корреспонденция ясная, четкая, практически профессиональная.+

      Жаль Владыка Ситх не оставил комментариев.

      Надеюсь , что дончанам помогут в должной мере.

      Удачи им!.
      Ольгович
  11. potterz Сегодня, 16:21
    Господа, а последнее видео, оно же вроде старое!?
    potterz
  12. PValery53 Сегодня, 16:59
    Народ и ополчение Донбасса , наверно, понимают, что вояки, посланные Куевом в Донбасс, находятся там вне закона Донбасса, и всеми возможными способами должны уничтожаться. Чтобы НИКТО в Украине не смел посылать убийц в Донбасс!! - Их ждёт в Донбассе судьба овечек на заклание!! И ВСЕ боеприпасы из Украины на границе Донбасса должны подрываться!! - Тогда наступит мир на Донбассе и война в Куеве!
    PValery53

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