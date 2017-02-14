Объем производства 30-мм пушек на Украине вырос в 3 раза
«Завод точной механики» (ЗТМ), единственное в Украине предприятие по производству 30-мм пушек, продолжает выпускать и модернизировать аналоги советских образцов вооружения, сообщает блог bmpd со ссылкой на milnavigator.com.ua.
«По сравнению с 2014 годом, объем производства в 2016 году вырос более чем в три раза – с 27,7 млн. грн. до 100 млн. грн. Если в 2014 году завод произвел лишь 65 таких орудий, то только за первое полугодие 2016 года их было изготовлено 118 единиц», – приводит ресурс официальные данные предприятия.
По данным пресс-службы «ЗТМ», «интенсификация производства стимулирует расширение штата предприятия, улучшаются финансовые показатели: за полтора года в пять раз увеличился размер заработной платы». Завод работает в 2 смены.
«Результатами работы стали несколько заключенных договоров на поставку изделий в Чехию, Сербию, Азербайджан, Таиланд, Мьянму и другие страны», – рассказали на предприятии.
Кроме того, сообщается о подписания меморандума между «ЗТМ» и некой бельгийской компанией, который в скором времени должен перерасти в контракт на поставку автоматических пушек ЗТМ-1.
Также на заводе рассказали о достигнутых договоренностях со словацкой и турецкой компаниями на поставку им пушек ЗТМ-2. В первом случае украинские пушки понадобились для модернизации словацкой бронетехники, во втором – для интеграции их в новый боевой модуль.
«По сравнению с 2014 годом, объем производства в 2016 году вырос более чем в три раза – с 27,7 млн. грн. до 100 млн. грн. Если в 2014 году завод произвел лишь 65 таких орудий, то только за первое полугодие 2016 года их было изготовлено 118 единиц», – приводит ресурс официальные данные предприятия.
По данным пресс-службы «ЗТМ», «интенсификация производства стимулирует расширение штата предприятия, улучшаются финансовые показатели: за полтора года в пять раз увеличился размер заработной платы». Завод работает в 2 смены.
«Результатами работы стали несколько заключенных договоров на поставку изделий в Чехию, Сербию, Азербайджан, Таиланд, Мьянму и другие страны», – рассказали на предприятии.
Кроме того, сообщается о подписания меморандума между «ЗТМ» и некой бельгийской компанией, который в скором времени должен перерасти в контракт на поставку автоматических пушек ЗТМ-1.
Также на заводе рассказали о достигнутых договоренностях со словацкой и турецкой компаниями на поставку им пушек ЗТМ-2. В первом случае украинские пушки понадобились для модернизации словацкой бронетехники, во втором – для интеграции их в новый боевой модуль.
Использованы фотографии: http://ru.uos.ua