18:15 14 февраля

Объем производства 30-мм пушек на Украине вырос в 3 раза

«Завод точной механики» (ЗТМ), единственное в Украине предприятие по производству 30-мм пушек, продолжает выпускать и модернизировать аналоги советских образцов вооружения, сообщает блог bmpd со ссылкой на milnavigator.com.ua.

Объем производства 30-мм пушек на Украине вырос в 3 раза


«По сравнению с 2014 годом, объем производства в 2016 году вырос более чем в три раза – с 27,7 млн. грн. до 100 млн. грн. Если в 2014 году завод произвел лишь 65 таких орудий, то только за первое полугодие 2016 года их было изготовлено 118 единиц», – приводит ресурс официальные данные предприятия.


По данным пресс-службы «ЗТМ», «интенсификация производства стимулирует расширение штата предприятия, улучшаются финансовые показатели: за полтора года в пять раз увеличился размер заработной платы». Завод работает в 2 смены.



«Результатами работы стали несколько заключенных договоров на поставку изделий в Чехию, Сербию, Азербайджан, Таиланд, Мьянму и другие страны», – рассказали на предприятии.

Кроме того, сообщается о подписания меморандума между «ЗТМ» и некой бельгийской компанией, который в скором времени должен перерасти в контракт на поставку автоматических пушек ЗТМ-1.

Также на заводе рассказали о достигнутых договоренностях со словацкой и турецкой компаниями на поставку им пушек ЗТМ-2. В первом случае украинские пушки понадобились для модернизации словацкой бронетехники, во втором – для интеграции их в новый боевой модуль.

Использованы фотографии: http://ru.uos.ua
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Комментарии 33
  1. Koresh Сегодня, 13:56
    Скорее разбор и модернизация старых образцов техники. И новый модули и пушки не доходят до зоны АТО, так как всё идёт на продажу за границу и в карманы клану Пашинского на карман.
    Koresh
    1. Злой543 Сегодня, 14:03
      А говорили они стволы делать не умеет, кому верить? Кто в теме поясните.
      Злой543
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
        Цитата: Злой543
        А говорили они стволы делать не умеет, кому верить? Кто в теме поясните.

        Они и не умеют . Читайте пост выше . Ну а то что в три раза больше модернизируют и продают за бугор - перемога !
        bouncyhunter
        1. просто экспл Сегодня, 14:58
          они не только делать их не умеют , они даже на три умножить не в состоянии
          По сравнению с 2014 годом, объем производства в 2016 году вырос более чем в три раза

          Если в 2014 году завод произвел лишь 65 таких орудий, то только за первое полугодие 2016 года их было изготовлено 118 единиц

          я так думаю что если бы во втором полугодии что то выпустили , то и число выпущенных стволов бы тут озвучили иное .
          просто экспл
      2. svp67 Сегодня, 14:23
        Цитата: Злой543
        А говорили они стволы делать не умеет, кому верить? Кто в теме поясните.

        Да умеют. Только срок службы этих стволов не велик, так как их производство налажено по упрощенной технологии. Возможности по применению которой были заложены еще в советские времена.
        svp67
        1. МПК105 Сегодня, 14:41
          Да,умеют.АУ-АК-630 на кораблях,срок службы-до меня не меняли,и после меня,думаю,долго не меняли...Надёжные стволы-стрельбы часто были,надо отдать должное мужикам-УМЕЮТ делать,по-крайней мере-в мою бытность...
          МПК105
          1. Oden280 Сегодня, 16:51
            А при чем тут укропы? Пушки АО-18, как и весь комплекс, делались в Туле, на Тульском машиностроительном заводе.
            Oden280
      3. Герман 4223 Сегодня, 14:24
        Некоторые виды оружия на Украине действительно выпускаются,например боевой модуль с этой пушкой.Он устанавливается на БТРы,а вот корпуса у этих БТР ов,старые их делать неумеют как и многое другое.
        Герман 4223
      4. Berkut24 Сегодня, 14:54
        Собственно - 30 мм - это по сути все. что они на сегодня умеют. Насколько долговечна эта шмалялка - сказать трудно. Танковые пушки у них получаются специально для одноразовых танков. 200 выстрелов и меняй на новую.
        Так а толку-то, что они научились делать 30мм? Этого уже маловато в современном бою. Дистанция применения не превышает дистанцию применения ПТРК. А вся более-менее современная легкая броня в техзадании имеет пункт об устойчивости 30мм снаряду. Не даром наши начили делать модуль на 57мм, а десантники начинают получать 125мм.
        Berkut24
        1. Nikolaevich I Сегодня, 15:40
          Цитата: Berkut24
          . Танковые пушки у них получаются специально для одноразовых танков

          Ствол танковой 125-мм пушки КБА-3 украинского производства выдерживает не более 300 выстрелов.Есть данные :200-250 выстрелов,но я привёл максимальные. Для примера: ствол 2А46-600 выстр.; 2А46М с хромированным каналом-1200 выстр.(Россия)
          Nikolaevich I
        2. vital.33 Сегодня, 15:43
          Ресурс ствола заявлен в шесть тысяч выстрелов....
          vital.33
          1. Товарищ_Сталин Сегодня, 16:22
            Вы все до сих пор такие наивные? 1200 выстрелов wassat . Помнится, ваш Парашенко уже -дцать вам обещал безвиз :))))
            Товарищ_Сталин
        3. Герман 4223 Сегодня, 15:54
          Завод выпускавший танковые пушки закрылся в 2009году.
          Герман 4223
    2. drunkram Сегодня, 14:05
      Хорошо, если так, а то ведь выручка через налоги может и до АТО добраться
      drunkram
      1. Berkut24 Сегодня, 14:58
        Не доберется - выручка сразу добирается до оффшоров. Что зазевалось и не успело за бугор - заботливо фильтруется на месте ответственными чиновниками.
        Berkut24
    3. рич Сегодня, 15:37
      Странная логика воюющей страны, которая у всего мира клянчит деньги на оружие для защиты от внешней агрессии. Сделать оружие для того что-бы его продать и на вырученные деньги купить оружие
      рич
  2. Монос Сегодня, 14:00
    Оружейники, объясните нам, что за проблемы такие со стволом у ЗТМ-1, если его пришлось усиливать такой странной конструкцией?
    Монос
    1. drunkram Сегодня, 14:06
      Увод тепла+виброгаситель?
      drunkram
      1. капрал Сегодня, 14:45
        Цитата: drunkram
        виброгаситель?

        Абсолютно верно.
        "Так как 2А72 работает за счет отката ствола, то у пушки имеется один большой косяк - низкая точность стрельбы, из-за того что ствол болтается как гуано в проруби.
        Пришлось делать вокруг пушки кожух, чтобы она меньше болталась при стрельбе."

        (с) -с ганзы.
        капрал
    2. uav80 Сегодня, 14:15
      Шобы не погнуть, когда пьяным в забор или хату въезжаешь на БТРе...
      uav80
    3. Alexey RA Сегодня, 15:09
      Цитата: Монос
      Оружейники, объясните нам, что за проблемы такие со стволом у ЗТМ-1, если его пришлось усиливать такой странной конструкцией?

      Это не у ЗТМ-1 проблемы. Это у изначальной 2А72 проблемы с колебаниями ствола: ЕМНИП, изначально это орудие делали под установку в спарке со 100-мм пушкой. За счёт наличия в этой установке дополнительных креплений ствола 2А72 получила лёгкий ствол, да и сама стала легче 2А42 почти на 30 кг.
      Как только конструкторы оторвали 2А72 от "сотки" и стали ставить в одиночные установки - так тут же вылезли проблемы с кучностью за счёт того, что облегчённый ствол лишился поддержки. Для решения этой проблемы приходится городить различные конструкции, поддерживающие ствол - после чего экономия массы за счёт меньшей массы 2А72 становится эфемерной.
      У более тяжёлой 2А42/ЗТМ-2 таких проблем нет - что и видно на последнем фото.
      Alexey RA
      1. Монос Сегодня, 15:19
        Цитата: Alexey RA
        Это не у ЗТМ-1 проблемы. Это у изначальной 2А72 проблемы с колебаниями ствола

        Спасибо за ответ. Теперь всё ясно.
        Монос
      2. Nikolaevich I Сегодня, 15:54
        Цитата: Alexey RA
        Для решения этой проблемы приходится городить различные конструкции, поддерживающие ствол

        Можно добавить,что все эти "кожухи" призваны устранять "вибрацию" не только для того,чтобы сохранить должную кучность(точность) стрельбы,но и продлить срок "службы" ствола и возможность увеличить темп стрельбы (при колебаниях ствола возникает вероятность появления микротрещин,что влияет на срок эксплуатации ствола ) .
        Nikolaevich I
  3. Shuttle Сегодня, 14:03
    Лишь бы на Донбасс свои пушки не пускали. А там хоть обпродовайтесь.
    Shuttle
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:04
    Стволы в Майдании не делают, и не умели никогда. Скорее всего, разборки складов и "модернизации" старого наследия. Склады большие - это их пока спасает.
    Горный стрелок
  5. Altona Сегодня, 14:14
    Кроме того, сообщается о подписания меморандума между «ЗТМ» и некой бельгийской компанией
    ------------------------
    Фабрик Насьональ де Херсталь, Наган, Бердан? laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
      Цитата: Altona
      Кроме того, сообщается о подписания меморандума между «ЗТМ» и некой бельгийской компанией
      ------------------------
      Фабрик Насьональ де Херсталь, Наган, Бердан? laughing

      Фуфель Насьональ де Херсталь . lol
      bouncyhunter
  6. mamont5 Сегодня, 14:15
    Цитата: Злой543
    А говорили они стволы делать не умеет, кому верить? Кто в теме поясните.

    Так и есть. Буквально на днях статью читал об этом. Малокалиберные пушки - это единственное что у них хоть как-то получается (еще вопрос на сколько выстрелов этого "добра" хватает), а вот крупные калибры приходится брать из запасников, а они не бездонные.
    mamont5
    1. Alexey RA Сегодня, 15:13
      Цитата: mamont5
      Малокалиберные пушки - это единственное что у них хоть как-то получается (еще вопрос на сколько выстрелов этого "добра" хватает), а вот крупные калибры приходится брать из запасников, а они не бездонные.

      Вообще-то, и с малокалиберными орудиями были проблемы. С тем же иракским контрактом был большой скандал, когда выяснилось, что на демонстрационной машине во время подписания контракта стояла и надёжно работала Тульская пушка, а на пришедших в Ирак - стояли и постоянно глючили ЗТМ made in Ukraine.
      Alexey RA
  7. dubowitskij.vick Сегодня, 14:46
    Второклассник решит задачу за пять минут. 27,7 млн= 65 штук, цена за единицу=426 тыс. гр.
    100 млн=118 штук, цена за единицу 847 тыс. Это что- инфляция? За два года гривна похудела в два раза? Неплохая диета.

    Ещё. 118/65=1,8 раз. Так шо, автора этого пасквиля ещё и арифметике учить? Где это в 3 раза?
    dubowitskij.vick
    1. Екатерина II Сегодня, 17:18
      Если измерять пушками - то расчеты ваши верны. Однако завод выпускает не только пушки...и не только в пушкам измеряется объем. А всей продукции...
      «По сравнению с 2014 годом, объем производства в 2016 году вырос более чем в три раза – с 27,7 млн. грн. до 100 млн. грн.(значит в гривневом эквиваленте).
      К началу 2016 года заводом был освоен выпуск машинки снаряжения 7,62-мм патронных лент МСС-7.62 (аналог советской машинки Ракова 56-ЮЛ-482А обр. 1967 г.), электроспуска П01.15.00.000 для пулемёта ПКТ (аналог советского 6П7.С6.12), электроспуска П02.15.00.000 для пулемёта НСВТ (аналог советского 6Ч15.С6), звена 23-мм патронной ленты Л-23 для зенитной установки ЗУ-23(если кратко из Вики то что за 2016, а номенклатура больше, чем только пушки).
      В общем прийдеться все таки считать финансы, а не пушки. Именно из за номенклатуры. Ведь пушки-не единственный продукт завода. А фразу про "118 пушек в 1 полугодии" все равно не пришьешь без перевода в деньги..
      В общем Деньги-главное мерило всех мат. благ. И пушек тоже. А вдруг подешевели/нашли дешевле/зп снизилась/и прочее...
      Екатерина II
  8. dubowitskij.vick Сегодня, 14:48
    Цитата: drunkram
    Увод тепла+виброгаситель?

    Это шоб ствол не улетел вслед снаряду.
    dubowitskij.vick
  9. Trouble Сегодня, 16:00
    Это конечно не миномёты, но тоже стрёмно.
    Trouble

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