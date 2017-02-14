Ростех: многие ближневосточные страны заявили о желании приобрести российское вооружение
Ближневосточные страны проявляют большой интерес к российскому вооружению, зарекомендовавшему себя в ходе антитеррористической операции в Сирии, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Ростех Виктора Кладова.
Эта операция подтолкнула нас к тому, чтобы усовершенствовать наше вооружение, а также вызвала серьезный интерес к нашей технике у инозаказчиков, поскольку эти образцы зарекомендовали себя в реальных боевых действиях. Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести эту технику, сказал журналистам Кладов.
По его словам, речь идет о самолетах Су-35, вертолетах Ми-28 и зенитных системах С-400.
Агентство напоминает, что с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в Бангалоре пройдет международная авиационно-космическая выставка «AeroIndia – 2017». Российские оборонные предприятия представят там более 400 образцов военной техники.
Эта операция подтолкнула нас к тому, чтобы усовершенствовать наше вооружение, а также вызвала серьезный интерес к нашей технике у инозаказчиков, поскольку эти образцы зарекомендовали себя в реальных боевых действиях. Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести эту технику, сказал журналистам Кладов.
По его словам, речь идет о самолетах Су-35, вертолетах Ми-28 и зенитных системах С-400.
Агентство напоминает, что с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в Бангалоре пройдет международная авиационно-космическая выставка «AeroIndia – 2017». Российские оборонные предприятия представят там более 400 образцов военной техники.
Использованы фотографии: РИА Новости. Артем Житенев, warfiles.ru