18:16 14 февраля

Ростех: многие ближневосточные страны заявили о желании приобрести российское вооружение

Ближневосточные страны проявляют большой интерес к российскому вооружению, зарекомендовавшему себя в ходе антитеррористической операции в Сирии, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Ростех Виктора Кладова.

Ростех: многие ближневосточные страны заявили о желании приобрести российское вооружение


Эта операция подтолкнула нас к тому, чтобы усовершенствовать наше вооружение, а также вызвала серьезный интерес к нашей технике у инозаказчиков, поскольку эти образцы зарекомендовали себя в реальных боевых действиях. Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести эту технику, сказал журналистам Кладов.


По его словам, речь идет о самолетах Су-35, вертолетах Ми-28 и зенитных системах С-400.



Агентство напоминает, что с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в Бангалоре пройдет международная авиационно-космическая выставка «AeroIndia – 2017». Российские оборонные предприятия представят там более 400 образцов военной техники.

Использованы фотографии: РИА Новости. Артем Житенев, warfiles.ru
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Комментарии 27
  1. mig29mks Сегодня, 15:33
    Хотят все новейшее хапнуть!
    mig29mks
    1. Sovetskiy Сегодня, 15:56
      Цитата: mig29mks
      Хотят все новейшее хапнуть!

      Но с слегка подрезанным ТТХ feel
      Sovetskiy
      1. Arh Сегодня, 16:19
        Наши тачанки уууххх )))
        Arh
        1. Sovetskiy Сегодня, 16:27
          Цитата: Arh
          Наши тачанки уууххх )))

          И там колесики с телегой будут чуть меньше чем на наших lol
          Sovetskiy
    2. krass Сегодня, 18:16
      Цитата: mig29mks
      Хотят все новейшее хапнуть!

      Ближний Восток в традиционной георгафии включает страны юго-западной Азии: Бахрейн, Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

      Это все страны БВ -- ну кто из них? и многие -- это как правило больше половины.
      krass
  2. Altona Сегодня, 15:34
    А может вначале изготовим себе, а потом для экспорта?
    Altona
    1. ML-334 Сегодня, 15:43
      Наверное есть наработки на следующее поколение-нужны деньги.
      ML-334
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
        Цитата: ML-334
        Наверное есть наработки на следующее поколение-нужны деньги.

        Весьма похоже на правду , но даже если нет , то благодаря экспорту и себя аналогичной техникой есть возможность обеспечить .
        bouncyhunter
    2. Pirogov Сегодня, 17:36
      Цитата: Altona
      А может вначале изготовим себе, а потом для экспорта?

      Себя любимых забывать нельзя ,но и от поставок на ближний восток отказываться нельзя ,ведь это не только продажа на раз ,а ещё и обслуживание на много лет.
      Pirogov
  3. barclay Сегодня, 15:35
    Ну, что же, стимул есть. Осталось только это все делать быстро, качественно и в необходимых объемах.
    barclay
  4. LÄRZ Сегодня, 15:42
    Да пусть берут! надо вложенные в разработку и производство средства "отбивать". what
    LÄRZ
  5. Ампер Сегодня, 15:42
    Нельзя всем подряд арабам оружие продовать особенно противникам сирии.
    Ампер
  6. Александр 3 Сегодня, 15:43
    Полигон в Сирии открыт пока приезжайте смотрите,только участвовать надо с нужной стороны,в противном случае докладывать о своих наблюдениях некому будет.
    Александр 3
  7. DiViZ Сегодня, 15:45
    Слабо операции в рублях совершать!
    DiViZ
  8. БАБА ШУРА Сегодня, 15:49
    Люди гАвАрят, что Иран не хочет русские самолеты покупать. Кто знает подробности?
    БАБА ШУРА
    1. Ботановед Сегодня, 18:09
      У Ирана все деньги были заморожены в западных банках под санкциями. Поэтому Иран купит то, что ему скажут хозяева этих банков. Иначе не увидит своих денег никак.
      Ботановед
  9. Леонид Хар Сегодня, 15:54
    Главное чтобы после распродажи не распилили все нажитое непосильным трудом.
    Леонид Хар
  10. mitrich Сегодня, 15:57
    Разве С-400 себя в Сирии как то зарекомендовал? Так же и Су-35. Наверное, одного только вида нашей передовой техники сс.т. А как же красавец "Аллигатор"? Разве он в Сирии не работал? Или, по принципу, такое добро нужно самим? laughing
    mitrich
  11. кедр Сегодня, 16:02
    Часто приходит мысль: "Каково будет нашим солдатам, когда на них будет переть Т-90, лететь и обстреливать Ми-28, бомбить Су-35..?"
    Наши отцы и деды в Великую Отечественную войну были в более психологически определённой и устойчивой ситуации. Там тоже всякое бывало, но врага можно было разглядеть из далека... Сейчас запрос "свой-чужой" и уничтожение чужого автоматически.., хотя этот чужой и мог быть сделан в России.
    А шо поделать, комерция она и ВПК комерция...
    кедр
    1. Ампер Сегодня, 16:21
      Читал не помню где,что вся начинка делается с определенным кодом,которая вслучае нападения активируется и самолет превращается в груду бесполезного хлама.правда или нет судите сами.кто что думает?
      Ампер
  12. ротмистр Сегодня, 16:32
    И пусть удача сопутствует нашим оружейникам всегда.
    ротмистр
  13. fif21 Сегодня, 16:44
    Цитата: Altona
    А может вначале изготовим себе, а потом для экспорта?
    1 на экспорт( по цене трех) 2 себе wassat А если серьезно ,то много недоработок . Продавать нужно с сервисным обслуживанием , с запретом копировать и использованием только оригинальных боеприпасов . hi
    fif21
  14. PValery53 Сегодня, 16:47
    Наше оружие против нас НИКОГДА не должно воевать. Надеюсь, у НАС это предусмотрели.
    PValery53
    1. Ботановед Сегодня, 18:12
      wassat
      Цитата: PValery53
      Наше оружие против нас НИКОГДА не должно воевать. Надеюсь, у НАС это предусмотрели.


      Конечно предусмотрели! Где вы видели в Афгане или Сирии у душманов РПГ-7, автомат Калашникова и много чего еще? wassat
      Ботановед
    2. legkostup Сегодня, 18:13
      Да терросты стреляют из инопланетных АК, РПГ, Стрел, Корнетов и тд. Продаешь оружие за рубеж, будь готов напороться на него.
      legkostup
  15. VladimS Сегодня, 18:01
    Извините!
    Красно-носый предрекает:
    Игорь Стрелков: ВСУ за двое суток сметут «ополчение» и дойдут до границ РФ
    http://warfiles.ru/show-143935-igor-strelkov-vsu-
    za-dvoe-sutok-smetut-opolchenie-i-doydut-do-grani
    c-rf.html
    VladimS
  16. legkostup Сегодня, 18:11
    И как Су-35, С-400 показали себя в реальных боевых действиях? Кого сбили?
    legkostup

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