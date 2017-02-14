Пентагон задействует стратегическое вооружение на маневрах в Корее
В этом году США направят на совместные с Южной Кореей учения «Key Resolve» и «Foal Eagle» стратегические вооружения, передает Лента.ру сообщение агентства «Рёнхап».
Как сообщил агентству военный источник, речь идет об атомной подводной лодке и истребителях F-22, созданных с применением технологии «стелс».
«Этот шаг призван продемонстрировать полную боеготовность и военные возможности союзников перед лицом новых ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи», – отметили в Минобороны Южной Кореи.
Напомним, в минувшее воскресенье КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2 («Северная звезда-2») класса «Мусудан». Ракета была запущена в сторону Японского моря и пролетела около 500 км. Лично руководивший пуском Ким Чен Ын заявил, что испытание прошло успешно.
После этого власти Южной Кореи обратились с просьбой к США направить на полуостров стратегические вооружения.
Совбез ООН в своем заявлении осудил запуски ракет, назвав их «серьезным нарушением международных обязательств КНДР».
Как сообщил агентству военный источник, речь идет об атомной подводной лодке и истребителях F-22, созданных с применением технологии «стелс».
«Этот шаг призван продемонстрировать полную боеготовность и военные возможности союзников перед лицом новых ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи», – отметили в Минобороны Южной Кореи.
Напомним, в минувшее воскресенье КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2 («Северная звезда-2») класса «Мусудан». Ракета была запущена в сторону Японского моря и пролетела около 500 км. Лично руководивший пуском Ким Чен Ын заявил, что испытание прошло успешно.
После этого власти Южной Кореи обратились с просьбой к США направить на полуостров стратегические вооружения.
Совбез ООН в своем заявлении осудил запуски ракет, назвав их «серьезным нарушением международных обязательств КНДР».
Использованы фотографии: http://korabley.net