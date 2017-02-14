18:14 14 февраля

Пентагон задействует стратегическое вооружение на маневрах в Корее

В этом году США направят на совместные с Южной Кореей учения «Key Resolve» и «Foal Eagle» стратегические вооружения, передает Лента.ру сообщение агентства «Рёнхап».

Пентагон задействует стратегическое вооружение на маневрах в Корее


Как сообщил агентству военный источник, речь идет об атомной подводной лодке и истребителях F-22, созданных с применением технологии «стелс».


«Этот шаг призван продемонстрировать полную боеготовность и военные возможности союзников перед лицом новых ядерных и ракетных угроз, исходящих от Северной Кореи», – отметили в Минобороны Южной Кореи.

Напомним, в минувшее воскресенье КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2 («Северная звезда-2») класса «Мусудан». Ракета была запущена в сторону Японского моря и пролетела около 500 км. Лично руководивший пуском Ким Чен Ын заявил, что испытание прошло успешно.

После этого власти Южной Кореи обратились с просьбой к США направить на полуостров стратегические вооружения.

Совбез ООН в своем заявлении осудил запуски ракет, назвав их «серьезным нарушением международных обязательств КНДР».

Использованы фотографии: http://korabley.net
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. Серый брат Сегодня, 16:48
    Ядрёной бахнут что ли?
    Серый брат
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:58
      Цитата: Серый брат
      Ядрёной бахнут что ли?

      Ядрёной не бахнут. Потому что ежу понятно - все эти американские учения не для Северной Кореи. Не её они боятся. Они для НАС. Они НАС боятся. Только американские генералы, не воевавшие и не побеждавшие ни в одной войне, не знают главного - пугать-то нас бесполезно... Пуганые. Мы на эти пугалки смотрим спокойно, а полезут - ответка будет убойной....
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:20
        Цитата: Zoldat_A
        Ядрёной не бахнут. Потому что ежу понятно - все эти американские учения не для Северной Кореи. Не её они боятся. Они для НАС. Они НАС боятся. Только американские генералы, не воевавшие и не побеждавшие ни в одной войне, не знают главного - пугать-то нас бесполезно... Пуганые. Мы на эти пугалки смотрим спокойно, а полезут - ответка будет убойной....

        Бравые матрасы - пуля мимо пролетит и полные штаны будут . Привыкли воевать , имея десятикратное превосходство . И то только с папуасами из Лимпопы , которые сдачи дать не могут (ибо нечем) . А когда ответка прилетает - сразу драпают как истеричные барышни с воплями "Гриша , он же бьётся !"
        bouncyhunter
        1. Zoldat_A Сегодня, 17:44
          Цитата: bouncyhunter
          Бравые матрасы - пуля мимо пролетит и полные штаны будут .

          Не, ну воевали они, конечно... Только с Кореи и Вьетнама до сих пор штаны не высохли..... А Ливию бомбить ума большого не надо - сержант справится....
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
            Цитата: Zoldat_A
            Не, ну воевали они, конечно... Только с Кореи и Вьетнама до сих пор штаны не высохли..... А Ливию бомбить ума большого не надо - сержант справится....

            Да они больше сливки и ништяки за других снимали , чем воевали ! Вспомнить во время ВМВ психоз генералитета матрасов по поводу того , что не они взяли Берлин ... А про открытие Второго фронта я вообще скажу - ждали до последнего , пока не стало очевидно что "Гитлер - капут !" . Вот тогда и прискакали к раздаче медалей - не дай боже русским всё достанется . Вояки недочпоканые . am
            bouncyhunter
      2. Серый брат Сегодня, 17:27
        Цитата: Zoldat_A
        Ядрёной не бахнут.

        Понятное дело - в статье "стратегические вооружения" даже не упомянуты.
        Серый брат
  2. twincam Сегодня, 16:58
    ну в свете последних новостей - неудивительно.
    может это матрасы чпокнули брата ким-чем-ына?
    twincam
    1. pimen Сегодня, 17:02
      в свете последних событий, им надо бы переориентироваться на Лимпопо
      pimen
      1. twincam Сегодня, 17:08
        Захарова уже все пояснила.
        twincam
    2. Ампер Сегодня, 17:06
      Точно! раструбили про убийства,и вот маневры,начинают провоцирывать,бряцанье оружия не чего хорошего ждать не приходиться.
      Ампер

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня