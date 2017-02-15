«Тополь-М» и Minuteman III. К давнему спору о ракетах
Одной из самых популярных тем для обсуждений и споров является сравнение образцов вооружения и военной техники. Попытки любителей техники выбрать наиболее эффективные и удачные образцы нередко приводят к длительным и бурным спорам, которые далеко не всегда заканчиваются успешным решением поставленного вопроса. На протяжении многих лет подобные споры ведутся вокруг ракетных комплексов стратегического назначения: спорщиков пытаются выяснить, чьи межконтинентальные ракеты лучше.
Неплохой пример подобных споров можно было наблюдать несколько дней назад на нашем сайте. В комментариях под новостью об очередном тестовом запуске американской МБР Minuteman III читатели попытались выяснить реальные возможности ракет, а также провести анализ приложенной к новости инфографики. Последняя сравнивала американскую ракету с российским комплексом «Тополь-М», и приведенные цифры показывали, что отечественная система, как минимум, не лучше зарубежной. Естественно, такое сравнение не могло не стать поводом для соответствующей реакции.
Помня всю сложность и фактическую бесперспективность подобных дел, попробуем изучить имеющееся положение дел и определить, какая точка зрения наиболее полно соответствует истине, и какая из современных межконтинентальных баллистических ракет может считаться самой лучшей. Естественно, претендовать на истину в последней инстанции не приходится, но подобные сравнения могут быть интересны.
Запуск МБР LGM-30G Minuteman III. Фото Rbase.new-factoria.ru
Темой недавних споров стало сравнение ракет LGM-30G Minuteman III и РТ-2ПМ2 «Тополь-М», состоящих на вооружении военно-воздушных сил США и ракетных войск стратегического назначения России соответственно. Можно и дальше развивать эту тему, но следует учитывать некоторые моменты. Текущее положение дел в стратегических ядерных силах России и США оставляет достаточно много пространства для маневра и дает возможность лукавить. Дело в том, что на вооружении ВВС США сейчас имеется только одна МБР наземного базирования, тогда как российская армия эксплуатирует комплексы семи моделей.
В таком случае возникает вопрос: какая именно ракета должна «представлять» российские РВСН в таком сравнении? Ответ на него достаточно сложен. Ракета «Минитмен-3» была принята на вооружение в семидесятых годах прошлого века, что делает ее ровесницей советских/российских УР-100Н УТТХ и Р-36М. В то же время, за прошедшие десятилетия американские специалисты неоднократно модернизировали существующее оружие, повышая его характеристики. Постоянное обновление ракеты позволяет рассматривать в качестве конкурентов для нее даже самые новые российские «Тополь-М» и «Ярс».
Военные и промышленность Соединенных Штатов не считают возможным продолжение эксплуатации ракет LGM-30G в базовой конфигурации, и на протяжении нескольких десятилетий модернизируют такое оружие с целью достижения максимально возможных характеристик. Поэтому, несмотря на солидный возраст проекта в целом, современные МБР Minuteman III можно считать прямыми конкурентами новейших российских ракет. В таком случае полагаем возможным сравнивать их с российскими системами «Тополь-М» и «Ярс», поскольку это позволит изучить новейшие разработки в области межконтинентальных ракет сухопутного базирования.
LGM-30G Minuteman III
Как ясно из названия, ракета «Минитмен-3» являлась дальнейшим развитием уже существующего семейства техники. В 1966 году компания Boeing начала работы по глубокой модернизации существующей ракетной техники с целью создания нового комплекса. Работы были завершены в начале семидесятых годов, после чего ракету приняли на вооружение и поставили в серию. Со временем новые изделия LGM-30G заменили все вооружения предыдущих моделей. В середине прошлого десятилетия произошло важнейшее событие в истории стратегических ядерных сил США: ракета Minuteman III осталась единственной системой своего класса, состоящей на вооружении. Такой статус комплекс сохраняет до настоящего времени. Более того, замена таких ракет, насколько известно, пока не планируется.
Глубокая модернизация существующих ракет в порядке создания нового комплекса вооружений заключалась, в первую очередь, в изменении конструкции и оснащения третьей ступени. Также самому серьезному обновлению подверглись средства разведения, боевые блоки, системы управления и другие устройства, прямо влияющие на боевые качества. После такой модернизации были получены максимально возможные характеристики, обеспечившие превосходство над существующими МБР.
Сравнение отечественной и зарубежной ракеты, ставшее поводом для спора. Инфографика от "Аргументов и фактов"
В течение нескольких первых десятилетий ракеты не подвергались серьезной модернизации. В конце девяностых годов был дан старт программе PRP (Propulsion Replacement Program – «Программа замены силовой установки»). Целью проекта была модернизация существующих твердотопливных двигателей. Имеющиеся заряды твердого топлива заменили иной смесью с повышенными характеристиками. К 2009 году все имеющиеся в наличии ракеты получили улучшенные двигатели, что позволило продлить сроки их эксплуатации, а также в определенной мере повысить характеристики.
Чуть ранее, в начале 2008 года, завершилась программа GRP (Guidance Replacement Program – «Программа замены систем наведения»). В ходе этого проекта имеющаяся система наведения типа NS20A уступила свое место изделию NS50A. За счет модернизации средств управления удалось заметно повысить точность поражения целей, а также упростить процесс перенацеливания боевых блоков.
Выполняя условия договора СНВ-II, Соединенные Штаты начали программу модернизации под названием SRV (Single Reentry Vehicle – «Единичный боевой блок»). Предполагалось, что в обозримом будущем ракеты Minuteman III получат новые ступени разведения, несущие один боевой блок вместо стандартных трех. Тем не менее, договор о Сокращении наступательных вооружений так и не вступил в силу, из-за чего программа SRV не была доведена до конца. Ракеты сохранили имеющееся боевое оснащение.
В 2005 году, после снятия с вооружения МБР LGM-118A Peacekeeper, запустили программу SERV (Safety Enhanced Reentry Vehicle – «Боевой блок повышенной безопасности»). Существующие боевые блоки типа W78 уже не в полной мере устраивали военных, из-за чего было принято решение о применении новых изделий подобного назначения. На ступенях разведения ракет «Минитмен-3» начали монтировать блоки W87, снимавшиеся с ракет «Пискипер». Как следует из названия программы, подобная замена привела к повышению безопасности эксплуатации. Мощность более нового боезаряда составляет 300 кт, но может быть повышена до 475 кт.
С 2005 года ракеты Minuteman III остаются единственным оружием своего класса, используемым с сухопутными пусковыми установками. Последние модернизации – в первую очередь, обновление систем управления и наведения – позволили заметно продлить сроки эксплуатации ракет. Согласно заявлениям американских военачальников, прозвучавших в прошлом году, ракеты LGM-30G будут оставаться на дежурстве до начала тридцатых годов. Таким образом, возраст некоторых ракет к моменту окончания службы перевалит за полвека.
"Минитмен-3" в пусковой шахте. Фото Wikimedia Commons
На данный момент военно-воздушные силы США держат на дежурстве 450 межконтинентальных ракет «Минитмен-3». Это оружие развернуто на трех базах в Вайоминге, Северной Дакоте и Монтане. Строительство новых ракетных баз на протяжении последних десятилетий не планировалось. О планах по сокращению существующих пусковых комплексах пока не сообщалось. Возможно, количество пусковых установок и развернутых ракет не будет меняться до самого конца эксплуатации существующих комплексов. Что будет дальше – неизвестно.
Согласно опубликованным данным, ракета LGM-30G Minuteman III построена по трехступенчатой схеме с отдельной ступенью разведения, несущей боевые блоки. МБР имеет длину 18,2 м, максимальный диаметр 1,7 м и стартовую массу 35,4 т при массе боевых блоков 1,15 т. Все три ступени ракеты оснащаются твердотопливными двигателями разных моделей. Первая ступень имеет массу 23,21 т и несет заряд топлива весом 20,7 т. Двигатель, оснащенный четырьмя соплами, развивает тягу до 90800 кгс. Вторая ступень при массе 7,28 т несет двигатель с 6,2-тонным зарядом, развивающий тягу до 27500 кгс. Третья ступень, отличающаяся наименьшими размерами, весит 3,3 т и оснащается зарядом топлива массой 2,8 т. Тяга двигателя – 15600 кгс. Ступень разведения комплектуется жидкостным двигателем с набором из 11 сопел и тягой 252 кгс.
Согласно официально опубликованным данным, ракета может доставлять боевые блоки на дальность до 13 тыс. км. При этом более точные сведения о дальности стрельбы засекречены, вследствие чего нередко появляются предположения о возможности полета на большие расстояния. Последние модернизации позволили довести круговое вероятное отклонение до 180-200 м. Мощность боевых блоков существующих типов достигает 350 кт.
«Тополь-М» и «Ярс»
С точки зрения технической новизны и получения наилучших характеристик в качестве «российского ответа» американским межконтинентальным баллистическим ракетам могут считаться комплексы РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и РС-24 «Ярс». Эти системы создавались с конца восьмидесятых годов и имеют определенную преемственность. «Тополь-М» и «Ярс» начали поступать в части ракетных войск стратегического назначения в конце девяностых и в конце двухтысячных соответственно.
Проект «Тополь-М» стартовал в конце восьмидесятых годов. В соответствии с заказом министерства обороны, советская промышленность должна была создать два перспективных комплекса с унифицированной МБР. Единую ракету предлагалось использовать как со стационарными шахтными пусковыми установками, так и в составе подвижных грунтовых комплексов. Новый комплекс РТ-2ПМ2 должен был основываться на некоторых идеях и решениях, ранее использованных при создании предыдущей аналогичной системы, из-за чего получил название «Тополь-М».
Ранняя версия ступени разведения ракеты LGM-30G. Фото Rbase.new-factoria.ru
В декабре 1994 года на полигоне Плесецк состоялся первый запуск опытной ракеты нового типа. В ходе дальнейших испытаний были подтверждены расчетные характеристики, после чего было принято решение о начале серийного производства нового оружия. Первые серийные изделия «Тополь-М» были изготовлены в 1997 году и предназначались для развертывания на шахтных пусковых установках. Осенью 2000 года был произведен первый испытательный запуск ракеты с мобильной пусковой установки на колесном шасси. В 2000 году два новых комплекса были приняты на вооружение.
По имеющимся данным, осенью прошлого года российские РВСН держали на дежурстве 60 ракет «Тополь-М» в шахтных пусковых установках. Еще 18 ракет находилось на подвижных грунтовых комплексах. Таким образом, войска располагают 78 ракетами с таким же количеством моноблочных головных частей. Все шахтные комплексы дислоцированы в Саратовской области.
Комплексы «Тополь-М» используют унифицированную ракету 15Ж55 / 15Ж65. Первое обозначение используется для ракеты стационарного комплекса, второе – для мобильного. Отличия двух ракет заключаются только в конструкции транспортно-пускового контейнера. Конструкция самой ракеты и состав ее бортовых агрегатов одинакова для стационарного и подвижного комплексов.
Ракета построена по трехступенчатой схеме и оснащается твердотопливными двигателями всех ступеней. Общая длина изделия – чуть более 22,5 м, диаметр – 1,81 м, стартовая масса – 46,5 т, в том числе 2 т забрасываемого веса. Корпуса маршевых ступеней выполняются из композиционных материалов путем намотки. Внутри корпуса помещается заряд твердого топлива. Характерной особенностью всех трех ступеней является применение только управления путем отклонения вектора тяги. Наиболее мощный двигатель используется на первой ступени – тяга 100 тыс. кгс при массе заряда 23 т. Третья ступень несет 5 т топлива и развивает вчетверо меньшую тягу.
По имеющимся данным, головная часть ракеты 15Ж55 / 15Ж65 оснащается одним боевым блоком мощностью 800 кт. Вместе с боевым блоком ракета несет развитый комплекс противодействия противоракетной обороне противника. Для дополнительного затруднения перехвата боевой блок имеет собственные двигатели, позволяющие ему маневрировать на нисходящей части траектории. Известно, что ранее велись работы по созданию новой головной части для существующих ракет. В таком случае ракета комплекса РТ-2ПМ2 могла получить несколько боевых блоков, однако в силу разных причин серийные изделия так и остались с моноблочной головной частью. Подобная задача была решена в следующем проекте.
Ракета 15Ж55 / 15Ж65 способна доставлять боевой блок на дальность не менее 9 тыс. км. В некоторых источниках максимальная дальность стрельбы указана на уровне 11 тыс. км. Круговое вероятное отклонение, по разным данным, составляет от 200 до 300 м. При этом имеются и иные оценки, вплоть до 350 м.
Согласно одной из существующих версий, попытка оснащения ракеты комплекса «Тополь-М» новой головной частью с несколькими боевыми блоками в итоге привела к появлению совершенно нового проекта. Такой ракетный комплекс получил обозначение РС-24 «Ярс». В настоящее время, после прекращения серийного производства ракет системы «Тополь-М», изделие «Ярс» является единственной выпускаемой МБР для ракетных войск стратегического назначения.
Как и предшественник, проект «Ярс» подразумевал создание стационарного и подвижного ракетных комплексов, оснащенных унифицированной ракетой. По некоторым оценкам, в новых изделиях использовались определенные агрегаты, заимствуемые у существующих. Как следствие, в определенной мере новые комплексы РС-24 могут считаться глубокой модернизацией предыдущих РТ-2ПМ2.
Первый испытательный пуск ракеты «Ярс» состоялся в мае 2007 года. К началу текущего десятилетия испытания были завершены. Первый комплект ракет и необходимого оборудования был передан РВСН в конце 2009 года. В середине 2010-го руководство министерства обороны официально подтвердило факт развертывания новых МБР. В дальнейшем производство ракет и комплексов продолжилось, благодаря чему за несколько лет системы РС-24 стали одним из самых многочисленных вооружений своего класса. По имеющимся данным, осенью прошлого года в ракетных войсках имелось 63 развернутые ракеты «Ярс» на мобильных пусковых установках и 10 в шахтах.
Предполагается, что ракета комплекса «Ярс» имеет длину около 23 м при диаметре менее 2 м. Стартовая масса не превышает 48-50 т. Используется трехступенчатая конструкция с твердотопливными двигателями всех ступеней. Важнейшим отличием «Ярса» от «Тополя-М» является использование разделяющейся головной части. Согласно разным оценкам, такая ракета несет до четырех боевых блоков мощностью до 500 кт. Максимальная дальность стрельбы достигает 12 тыс. км. Показатели точности пока не раскрывались.
Сравнение
Рассматривая состоящие на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты, трудно обойтись без попыток их сравнения. Желание выявить более эффективный и удачный образец вполне понятно, и поэтому причины начала многочисленных споров не должны вызывать сомнений или быть поводом для удивления.
Самым простым и популярным способом сравнения возможностей оружия разных типов является прямое сопоставление известных характеристик, подобное приведенному в уже упомянутой инфографике. В таком случае получается, что МБР Minuteman III имеет преимущества перед «Тополем-М» и «Ярсом» в дальности стрельбы и количестве боевых блоков. Еще одно положительное качество зарубежной разработки состоит в большей точности наведения. Кроме того, преимуществом американского вооружения можно считать и большее количество развернутых ракет одного типа, превышающее суммарные возможности российских РВСН.
С точки зрения только технических характеристик российские разработки превосходят американскую только по мощности боевого блока («Тополь-М» с его 800-килотонным моноблоком), по возможностям комплекса преодоления противоракетной обороны и по гибкости применения. Последняя обеспечивается существованием двух вариантов комплекса с разными способами базирования.
Сравнение по характеристикам оказывается явно не в пользу российских разработок. Более того, ситуацию можно усугубить при помощи некоторой хитрости: для этого следует отметить, что ракета РТ-2ПМ2 «Тополь-М» была принята на вооружение в 1997 году, РС-24 «Ярс» – в 2009-2010 годах, а эксплуатация изделия «Минитмен-3» стартовала четыре с половиной десятилетия назад. Естественно, пытаясь сгустить краски, ни в коем случае не следует упоминать о многочисленных модернизациях американской МБР, позволяющих сохранять ее характеристики на требуемом уровне.
Имеющаяся ситуация с характеристиками имеет достаточно простое объяснение. Действительно, заказчик вооружений всегда склонен требовать максимально возможные характеристики. Тем не менее, бесконечное повышение параметров, в том числе достигаемое неприемлемым усложнением конструкции, попросту не имеет смысла. Новейшие отечественные МБР имеют характеристики, требовавшиеся изначальным техническим заданием военного ведомства. Требования к проектам формировались с учетом существующих стратегий, нужд армии и уровня существующих технологий. Кроме того, в некоторых случаях имели место ограничения, накладываемые существующими международными соглашениями. Как следствие, принятые на вооружение комплексы полностью соответствуют концепции их применения, что гораздо важнее выдернутых из контекста цифр.
В контексте сравнения состоящих на вооружении МБР России и США, вероятно, есть только один тезис, который вряд ли может быть оспорен. Текущая ситуация, в которой РВСН России эксплуатируют ракеты сухопутного базирования нескольких типов, а ВВС США располагают только одной моделью подобного оружия, прекрасно демонстрирует разные подходы двух стран и их военных ведомств. Советское, а затем и российское военное руководство считает необходимым постоянное развитие ракетной техники с созданием модернизированных или совершенно новых комплексов. Пентагон, в свою очередь, посчитал целесообразным планомерное обновление и совершенствование существующего образца, созданного почти полвека назад.
Как показывает практика, оба подхода имеют право на жизнь и вполне пригодны для решения поставленных задач. Единственная ракета Соединенных Штатов и несколько комплексов России продолжают играть важнейшую роль гарантов стратегической безопасности своей страны. А если поставленные цели успешно достигнуты, то, вероятно, не имеет значения, как именно это было сделано, сколько лет состоящему на вооружении ракетному комплексу и каковы его технические характеристики.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://rg.ru/
http://aif.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://globalsecurity.org/
http://defense-update.com/
http://missilethreat.csis.org/
Автор: Рябов Кирилл