18:11 14 февраля

В США состоялась церемония крещения очередного корабля типа «Индепенденс»

На верфи компании Austal в штате Алабама прошла церемония крещения строящегося корабля прибрежной зоны «Талса» (Tulsa), сообщает FlotProm со ссылкой на ресурс «Korabli.eu».

корабль типа "Индепенденс", архивное фото.

Крестной матерью корабля стала бывший мэр города Талса Кэти Тейлор. Спуск на воду запланирован на середину марта, передача заказчику должна состояться в следующем году.


Это шестой корабль прибрежной зоны в рамках контракта на строительство серии из 11 кораблей по программе LCS. Общая стоимость контракта составила более $ 3,5 млрд.

«"Талса" относится к кораблям типа "Индепенденс", которые представляют собой тримараны. Конструкция корпуса сделана по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Основой разработки послужил ранее созданный 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс"», – говорится в материале.

В США состоялась церемония крещения очередного корабля типа «Индепенденс»


Длина корабля – 127,4 м, ширина – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов. Дальность хода корабля – около 4,9 тыс. миль. Вооружение: 57-мм пушка, 4 пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. На борту могут базироваться 2 вертолета MH-60R/S "СиХоук" и беспилотники.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 23
  1. кедр Сегодня, 17:24
    У.р.о.д! Не дай Бог у нас такие лепить начнут.
    кедр
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
      Цитата: кедр
      У.р.о.д! Не дай Бог у нас такие лепить начнут.

      В пень такие утюги тройные ! Это ж ночью такое приснишь - никакими труселями не отмашешься и ни одна бабка перепуг не отшепчет !
      bouncyhunter
      1. Ампер Сегодня, 17:30
        Настоящий плавучий гроб
        Ампер
    2. капрал Сегодня, 17:30
      Цитата: кедр
      Не дай Бог у нас такие лепить начнут

      А чем плох корабль ? Быстроходный, вооружение достаточное .Для береговой охраны -самое то.
      капрал
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:33
        Цитата: капрал
        А чем плох корабль ? Быстроходный, вооружение достаточное .Для береговой охраны -самое то.

        А не дороговат кораблик для береговой охраны ?
        Это шестой корабль прибрежной зоны в рамках контракта на строительство серии из 11 кораблей по программе LCS. Общая стоимость контракта составила более $ 3,5 млрд.
        bouncyhunter
        1. Pirogov Сегодня, 17:41
          Цитата: bouncyhunter
          А не дороговат кораблик для береговой охраны ?

          А шо им деньги ещё напечатают ,тем более строят в америке.
          Pirogov
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
            Цитата: Pirogov
            А шо им деньги ещё напечатают ,тем более строят в америке.

            Да пусть ваяют что хотят , я о том что нам такие корытца не нужны .
            bouncyhunter
      2. Ампер Сегодня, 17:35
        Да 80 км/ч не плохо,внешность печальная
        Ампер
    3. san4es Сегодня, 17:31
      ...таких пока-что нет, но есть катамаран "Бора" на ЧФ
      san4es
    4. voyaka uh Сегодня, 17:43
      "У.р.о.д! Не дай Бог у нас такие лепить начнут"///

      Начнут обязательно. Это - будущее. И отзывы тут же сменятся на противоположные,
      "К-р-а-с-а-в-е-ц!" yes
      voyaka uh
      1. dvina71 Сегодня, 18:01
        Цитата: voyaka uh
        Начнут обязательно. Это - будущее. И отзывы тут же сменятся на противоположные,

        Не начнут. Тройной корпус резко ограничевает маневренность. Такие корпуса оправданны при постройке океанских яхт,несущих мощную парусную оснастку и при курсе бейдевинд,на обычном корпусе при таком курсе надо опускать часть парусов,тримаран более устойчив и паруса можно не опускать и сохранять большую скорость.
        Насколько я знаю..в ВМФ России парусный флот восстанавливать не собираются..
        dvina71
  2. Alexey RA Сегодня, 17:30
    Катодную защиту поставили?
    А то на головном корабле от General Dynamics было воистину не имеющее аналогов в мире инженерное решение: нержавеющие водомёты на алюминиевом корпусе, да ещё и в морской воде. smile
    Alexey RA
  3. кедр Сегодня, 17:33
    Цитата: капрал
    Цитата: кедр
    Не дай Бог у нас такие лепить начнут

    А чем плох корабль ? Быстроходный, вооружение достаточное .Для береговой охраны -самое то.


    Функциональный у.р.о.д!
    кедр
  4. pexotinec Сегодня, 17:36
    Сплошной Голливуд. Футуристы мать их laughing Рубка наверно тоже из фанеры как у Зумвальда laughing
    pexotinec
  5. ded100 Сегодня, 17:42
    А кто папа кресный этого чудовища в джеймс бонде не подобный был куда сбагрить не знали! wassat
    Автомобильно пассажирский вот оно чего laughing
    ded100
  6. падре_Хуан Сегодня, 17:43
    Корабль для прибрежной зоны? Наркоторговцев будет гонять, на пару с эмигрантами.
    падре_Хуан
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:45
    Не будите спящего Капцова lol А то Олег быстро вам объяснит что Россия и через пару веков подобное построить не сумеет, ибо нам не дано осознать всю мощь американского интеллекта lol
    Изгоняющий либероидов
    1. voyaka uh Сегодня, 17:54
      Построит, конечно. Сначала у Китая такие появятся - он все шустро копирует,
      потом Европа проснется, а потом и Россия подтянется.
      Поэкспериментируют с вооружением, тактикой...
      Но стелс-корабль со скоростью 47 узлов нужен всем.
      voyaka uh
  8. НЕКСУС Сегодня, 17:48
    Так такое чудо уже отправили на РЕМОНТ,в виду протекания корпуса. wassat
    В конце сентября очередные проблемы начались с восьмым судном USS Montgomery: у тримарана отказали оба двигателя. По сообщениям командного управления военно-морского флота США, была обнаружена морская вода в гидравлической системе охлаждения силовых установок и значительные повреждения газотурбинного двигателя. Другими словами, передовой американский корабль дал течь. «Мантгомери» отправили на ремонт.

    Однако, спустившись с верфей, корабль ждала очередная проблема. Как сообщила Ребекка Хаггард, лейтенант-коммандер шестого флота ВМС США, USS Montgomery снова нуждается в ремонте.

    Хаггард уточнила, корабль не выдержал морского волнения при транспортировке в новый порт приписки и дал течь.
    НЕКСУС
  9. Рабинович Сегодня, 17:55
    Красивый корабль.
    Рабинович
  10. Ампер Сегодня, 18:02
    С французким вертолетоносцем смотреться будет здорово,прям два сапога пара lol
    Ампер
  11. tforik Сегодня, 18:05
    По сравнению с нашими, англосаксы делают корабли как-будто из будущего!!!
    tforik
  12. sergei1975 Сегодня, 18:11
    История повторяется скоро броненосцы-"комоды" начнут клепать
    sergei1975

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