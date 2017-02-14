В США состоялась церемония крещения очередного корабля типа «Индепенденс»
На верфи компании Austal в штате Алабама прошла церемония крещения строящегося корабля прибрежной зоны «Талса» (Tulsa), сообщает FlotProm со ссылкой на ресурс «Korabli.eu».
Крестной матерью корабля стала бывший мэр города Талса Кэти Тейлор. Спуск на воду запланирован на середину марта, передача заказчику должна состояться в следующем году.
Это шестой корабль прибрежной зоны в рамках контракта на строительство серии из 11 кораблей по программе LCS. Общая стоимость контракта составила более $ 3,5 млрд.
«"Талса" относится к кораблям типа "Индепенденс", которые представляют собой тримараны. Конструкция корпуса сделана по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Основой разработки послужил ранее созданный 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс"», – говорится в материале.
Длина корабля – 127,4 м, ширина – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов. Дальность хода корабля – около 4,9 тыс. миль. Вооружение: 57-мм пушка, 4 пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. На борту могут базироваться 2 вертолета MH-60R/S "СиХоук" и беспилотники.
Крестной матерью корабля стала бывший мэр города Талса Кэти Тейлор. Спуск на воду запланирован на середину марта, передача заказчику должна состояться в следующем году.
Это шестой корабль прибрежной зоны в рамках контракта на строительство серии из 11 кораблей по программе LCS. Общая стоимость контракта составила более $ 3,5 млрд.
«"Талса" относится к кораблям типа "Индепенденс", которые представляют собой тримараны. Конструкция корпуса сделана по принципу SWATH (корабль с малой площадью сечения по ватерлинии). Основой разработки послужил ранее созданный 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран "Бенчихигуа Экспресс"», – говорится в материале.
Длина корабля – 127,4 м, ширина – 31,6 м, водоизмещение – 2,3 тыс. т, скорость – до 47 узлов. Дальность хода корабля – около 4,9 тыс. миль. Вооружение: 57-мм пушка, 4 пулемета калибра 12,7 мм и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. На борту могут базироваться 2 вертолета MH-60R/S "СиХоук" и беспилотники.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru