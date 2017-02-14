Два фрегата проекта 11356 будут проданы Индии
Два сторожевых корабля проекта 11356, строившихся на «Янтаре» для Черноморского флота, будут проданы Индии, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.
Соответствующее соглашение подписано сторонами в октябре 2016 года по итогам встречи Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
По словам Дрожжова, оно предполагает «строительство двух фрегатов в России и двух – на индийских верфях».
Как заявил министр обороны Маонхар Паррикар, Индия самостоятельно купит и установит двигатели на приобретаемые у России фрегаты.
Агентство напоминает, что строительство второй тройки фрегатов «адмиральской» серии для Черноморского флота было приостановлено из-за отсутствия силовых установок, которые раньше поставлялись Украиной. В настоящее время корпуса четвертого и пятого фрегатов («Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин») находятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в разной стадии готовности.
Соответствующее соглашение подписано сторонами в октябре 2016 года по итогам встречи Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
По словам Дрожжова, оно предполагает «строительство двух фрегатов в России и двух – на индийских верфях».
Как заявил министр обороны Маонхар Паррикар, Индия самостоятельно купит и установит двигатели на приобретаемые у России фрегаты.
Агентство напоминает, что строительство второй тройки фрегатов «адмиральской» серии для Черноморского флота было приостановлено из-за отсутствия силовых установок, которые раньше поставлялись Украиной. В настоящее время корпуса четвертого и пятого фрегатов («Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин») находятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в разной стадии готовности.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/ forums.airbase.ru