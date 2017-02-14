00:25 15 февраля

Два фрегата проекта 11356 будут проданы Индии

Два сторожевых корабля проекта 11356, строившихся на «Янтаре» для Черноморского флота, будут проданы Индии, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.



Соответствующее соглашение подписано сторонами в октябре 2016 года по итогам встречи Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.


По словам Дрожжова, оно предполагает «строительство двух фрегатов в России и двух – на индийских верфях».

Как заявил министр обороны Маонхар Паррикар, Индия самостоятельно купит и установит двигатели на приобретаемые у России фрегаты.

Агентство напоминает, что строительство второй тройки фрегатов «адмиральской» серии для Черноморского флота было приостановлено из-за отсутствия силовых установок, которые раньше поставлялись Украиной. В настоящее время корпуса четвертого и пятого фрегатов («Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин») находятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в разной стадии готовности.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/ forums.airbase.ru
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Комментарии 103
  1. Волька Вчера, 18:24
    а попа у индусов не слипнется от таких подарков...
    Волька
    1. maxim947 Вчера, 18:28
      И понимаешь, что это лучшее решение в сложившейся ситуации, и уже давно об этом стало известно, но все равно очень обидно. Корабли буквально в муках рождаются и такой отскок назад. Но, у нас как в поговорке про гром и петуха, будут скоро свои силовые установки.
      maxim947
      1. bouncyhunter Вчера, 18:44
        Чё-то не улыбают такие новости . Зато индусы точно довольны ...
        bouncyhunter
        1. Юрий из Волгограда Вчера, 19:46
          Цитата: bouncyhunter
          Чё-то не улыбают такие новости . Зато индусы точно довольны ...

          А что грустить то?
          В минуса врядли уйдем, а без двигателей корабля и так нет.
          Хоть на верфи люди работают, уже неплохо.
          С двигателями уладим и себе построим, не переживайте.
          Юрий из Волгограда
      2. Чаронда Вчера, 20:53
        Лучшее для кого?! Для НАТО и Чубайса лучшее,для России отстойное !
        Чаронда
    2. kapitan92 Вчера, 19:50
      Цитата: Волька
      а попа у индусов не слипнется от таких подарков...

      У индусов нет, а у нас слипнется, от безысходности и бессилия. Это лучший для нас вариант, чем "гниение" у достроечных причалов. Причем цена за "полуфабрикат" будет не ахти какая. В этом году обещали сдать корпуса и стенд, в лучшем варианте получим свой двигун года через 2-3, а корабль лет через пять. Индусы довольны!!!
      kapitan92
      1. alexmach Вчера, 21:09
        К этим кораблям свой двигатель никогда не получим. Нету маршевой турбины, только фрсажная, только для 22350
        alexmach
        1. Inok10 Вчера, 22:12
          ... во первых ... как не раз говорил проверяйте источник информации ... РИА Новости Крым это - https://ria.ru/lenta/location_Crimea/ ... а, в поиске удивительно находиться как "первоисточник" сей лажи - http://crimea.ria.ru/society/20170214/1109125891.
          html ... разницу чувствуете ? [/b ]... дальше обсуждать нечего ... [b]автору минус ... комментаторам тоже ... negative
          Inok10
    3. НЕКСУС Вчера, 19:55
      Цитата: Волька
      а попа у индусов не слипнется от таких подарков...

      Так у нас корветов то новых хоть задом ешь,вот и продают по дешевке друзьям...так то ,строили изначально для индусов,заведомо понимая,что ГТУ то нет и в ближайшее время не предвидится. Но верфи загрузили,лозунги двинули,про импортозамещение головами дружно кивнули и...продаем новые корветы,за ненадобностью.
      А у наших флотов с новыми кораблями полный ажур.
      Весь этот спич мой,если кто не понял,от досады и раздражения...когда уже наших головоногих манагеров погонят в зашей из структур,занимающихся оборонкой ? Или эти ДБ вчера узнали,что украинцы не продадут нам ГТУ,и что своих пока нет?
      Извините за битую посуду и поломанную мебель.
      НЕКСУС
      1. Чаронда Вчера, 20:56
        Это каких корветов у вас много и когда они вам приснились?! На Балтике 4 корвета и на ТОФе 1 ,а МРК это не корвет,это МРК. Корвет универсален,а МРК просто большой ракетный катер,без ПЛО и ПВО.
        Чаронда
        1. НЕКСУС Вчера, 21:00
          Цитата: Чаронда
          Это каких корветов у вас много и когда они вам приснились?!

          Одни проект 11356 зовут тяжелыми корветами,другие фрегатами...как вам больше нравится...
          Сторожевые корабли (фрегаты) проекта 11356 (шифр «Буревестник», по кодификации НАТО — Krivak V) — многоцелевые сторожевые корабли дальней морской зоны или фрегаты (по советской классификации — сторожевые корабли), строящиеся для Военно-Морского Флота ВС России.
          НЕКСУС
          1. Чаронда Вчера, 21:03
            Ну да,три новых фрегата 11356 и достроенный по старому проекту,но еще свежий ,,Ярослав Мудрый '' и это все новые боевые корабли на ВСЮ РОССИЮ. Достижение дикое,можно гордится,Рублевка отказалась от одной пьянки в Лондоне в пользу флота. УРЯЯЯЯЯ....Такими темпами у России скоро не будет флота,а на Курилах будет новая Цусима,а потом новая революция...Эх,бедная Россия !
            Чаронда
      2. Burbon Вчера, 21:44
        Цитата: НЕКСУС
        Так у нас корветов то новых хоть задом ешь

        вы либо не знаете,либо специально пишите ложь , статья про сторожевики, но ни как не про корветы и сравнивать их как минимум глупо.
        Цитата: НЕКСУС
        продают по дешевке друзьям

        откуда дровишки про дешевизну? или вы сами так решили и опубликовали?
        Burbon
        1. НЕКСУС Вчера, 21:49
          Цитата: Burbon
          статья про сторожевики, но ни как не про корветы и сравнивать их как минимум глупо.

          Уважаемый,прежде чем пузыри пускать,глянули бы что такое корабли проекта 11356...классификация -ФРЕГАТ. Некоторые этот проект называют ТЯЖЕЛЫМИ КОРВЕТАМИ.
          Цитата: Burbon
          откуда дровишки про дешевизну? или вы сами так решили и опубликовали?

          А извините,их продают индусам как корабли или как корпуса?
          НЕКСУС
          1. Burbon Вчера, 22:08
            Цитата: НЕКСУС
            Уважаемый,прежде чем пузыри пускать,

            не хами, если сам не бум бум, то послушай тех кто в теме, про корветы насмешил, кто то их так называет, а вот кто то на украине их корытом называет и что?
            Цитата: НЕКСУС
            А извините,их продают индусам как корабли или как корпуса?

            а продают корабли или корпуса? что продают за то и получают, когда же прежде чем сказать А начнут думать или искать и читать теорию
            Burbon
            1. НЕКСУС Вчера, 22:17
              Цитата: Burbon
              не хами, если сам не бум бум, то послушай тех кто в теме

              Да кто ж вам хамит то?Вы и так смешной. В теме говорите? Ну так расскажите ,морской волк ,что там к чему ...просветите темного.
              Цитата: Burbon
              что продают за то и получают

              Пукнул и сам не понял что...уважаемый,"в теме",то что верфи были загружены под постройку этих кораблей,то что на это ушло время,то что новые корабли нашим флотам нужны как воздух,в виду старения парка кораблей...это не покроет никакая цена ,которую оплатят индусы.Именно поэтому я сказал о том,что продают за бесценок.
              НЕКСУС
    4. nov_tech.vrn Вчера, 21:10
      о подарках речи не идет, что говорится все продается за хорошие деньги, но вот наш флот не дополучит очень нужных кораблей
      nov_tech.vrn
  2. andrewkor Вчера, 18:24
    Дожили,БЛИНН!!
    andrewkor
    1. Berkut24 Вчера, 19:16
      Надо понимать, что продают им вчерашний день. 11356 заказывали не от хорошей жизни. Сейчас уже есть выход - маломерки с "калибрами". Хоть деньги за корпуса получим. А там и 22350 до ума доведут.
      Berkut24
      1. Чаронда Вчера, 20:52
        МРК это не выход. ПЛО ноль ,ПВО ноль. МРК не заменят даже корвета 20380,а фрегат 11356 тем более.
        Чаронда
        1. Berkut24 Вчера, 22:01
          Находясь под прикрытием ПВО Крыма или российских баз в Сирии эти малыши могут больно достать практически до любой точки ближнего востока. С их размерами их еще и обнаружить надо. Возле берега, около островов наведение на них весьма проблематично. И я сильно сомневаюсь, что эти корабли, находясь в ближней прибрежной зоне так нуждаются в ПЛО. В тех краях, однако, завелись 636.3, которые могут прикрыть и в этой части.
          Berkut24
  3. Zubr Вчера, 18:24
    Откровенно говоря, эта новость меня удивила....
    Zubr
    1. avt Вчера, 18:32
      Цитата: Zubr
      Откровенно говоря, эта новость меня удивила....

      laughing Зарегистрированного с 2013 и имевшего полную возможность отследить историю ? bully Удивительно другое - ТРИ турбины поставлены и корабли построены , серия из шести , а продают ДВА . турбина для четвёртого сделана и зависла на ,,Зоре". ,,Совпадение ? Не думаю " bully
      Цитата: новичок
      таки продаём, а жаль.

      Жаль то , что не поставили их в серию раньше ! Даже в ущерб корветам , да вообще вместо них!
      avt
      1. новичок Вчера, 18:38
        согласен полностью.
        новичок
      2. Wiruz Вчера, 18:39
        ТРИ турбины поставлены и корабли построены , серия из шести , а продают ДВА . турбина для четвёртого сделана и зависла на ,,Зоре". ,,Совпадение ? Не думаю "

        Приветствую hi
        Да нет, всё проще. Шестой же так и не заложили, официальной закладки, точнее не было. Вот и получается, что четвёртый и пятый достроим сами и продадим индусам. Заготовку шестого корпуса отправим в Индию - сами достраивать будут. А уж седьмой, точнее для них четвёртый, индусы сами клепать будут.
        Wiruz
        1. avt Вчера, 22:00
          Цитата: Wiruz
          Да нет, всё проще. Шестой же так и не заложили, официальной закладки, точнее не было.

          hi Обнако задел на ,,Корнилова" уже вроде собирать начали.
          avt
      3. donavi49 Вчера, 18:40
        Поставлено не 3 турбины а 6 комплектов - каждый фрегат имеет два комплекта из маршевой и форсажной турбины.

        Еще один комплект имеет 100% готовность и упакован. Там буквально пара-тройка недель до поставки не хватило.

        Еще два комплекта находятся в разной стадии. Кроме того, индийский флот заказывает у Зори форсажные турбины ДТ-59, например на новейшие эсминцы Калькута. Поэтому связи налажены и никаких камней тут быть в принципе не должно.
        donavi49
      4. Андрей из Челябинска Вчера, 18:42
        Цитата: avt
        Жаль то , что не поставили их в серию раньше ! Даже в ущерб корветам , да вообще вместо них!

        Истинно так... Эххх
        Андрей из Челябинска
  4. новичок Вчера, 18:25
    таки продаём, а жаль.
    новичок
    1. Fregate Вчера, 18:28
      Жаль. А что делать если движков на них нет?
      Fregate
      1. новичок Вчера, 18:34
        движки достать, вариантовхвалом. наипростецший китайский аналог мту. а что лутше отдать фрегаты как лом?
        новичок
        1. donavi49 Вчера, 18:46
          Нет.

          Смотрите корабль строится по определенную энергетику, туда заводятся магистрали и смежные системы. Они уже есть в конкретном корабле, так как один уже на воде, а другой в высокой готовности.

          Что можно сделать?
          - поставить оригинальную ГЭУ, сохранив характеристики и минимизировать траты.
          - переделать, например когда ПКБ представляло базовые варианты индусам на первую тройку, там был вариант как газо-газо турбинной установки (что и выбрал заказчик), так и дизель-газотурбинной, с МТУшками и форсажными турбинами. МТУшки санкционные можно достать в Китае, либо поставить старый добрый Д49, форсажные сложнее - первые турбины идут на штатный носитель 22350 же. Однако это большой объем переделок по живому - то есть придется резать отсеки, переделывать основания, менять состав смежных систем. В итоге, характеристики ходовые, серьезно изменяться кстати, ну и срок этих работ 3+ года, это еще оптимистично и денег как 1/3 нового фрегата только на переделку, без учета самих ГЭУ.
          - ждать импортозамещения, но если форсажная турбина еще будет в разумный срок, то маршевая не ранее 22 года.
          donavi49
          1. новичок Вчера, 19:50
            такими темпами как мы строим корабли, уж лутше переждать др 22го. ну я так думаю.
            новичок
    2. dvina71 Вчера, 18:28
      Цитата: новичок
      таки продаём, а жаль.

      Не факт. Эти кораблики все еще числятся в оборонзаказе.
      Возможно журналамеры как всегда.. слышали звон.
      dvina71
      1. новичок Вчера, 18:35
        надеюсь на это.
        новичок
        1. dvina71 Вчера, 18:42
          Цитата: новичок
          надеюсь на это.

          Нате..раз уж лень самому..поискать..
          В адрес ФАС России поступили документы и сведения о нарушении АО «ПСЗ «Янтарь» условий государственного контракта № 1118187304932020105001547/3/1/1/0553/ГК-11-ДГОЗ (Государственный контракт на вторую тройку кораблей проекта 11356).
          Государственный контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа между АО «ПСЗ «Янтарь» и Министерством обороны Российской Федерации на изготовление и поставку продукции.
          В соответствии с условиями Государственного контракта работы должны быть выполнены АО «ПСЗ «Янтарь» в срок до 25.11.2015.
          Вместе с тем, АО «ПСЗ «Янтарь» представлена копия дополнительного соглашения от 14.05.2016 № 10 к Государственному контракту (далее — Соглашение № 10), заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и АО «ПСЗ «Янтарь».
          Согласно пункту 11.2 Соглашения № 10 АО «ПСЗ «Янтарь» установлены сроки изготовления и поставки продукции в соответствии с Государственным контрактом до 25 ноября 2020г., 25 ноября 2021г


          http://solutions.fas.gov.ru/ca/yuridicheskoe-upra
          vlenie-v-sfere-goz/24-63292-16
          dvina71
          1. новичок Вчера, 19:42
            коллега, благодарю за коммент, но зачем так сердито? я не всезнайка_ всего знать не могу. да и не лень мне, просто я ж не фигаро, чтоб быть одновременно везде. с уважением.
            новичок
  5. Rokossovsky Вчера, 18:28
    Два сторожевых корабля проекта 11356, строившихся на «Янтаре» для Черноморского флота, будут проданы Индии

    Ну это уже давно не новость!
    Наши адмиралиссимусы и чиновники по ВТС часто любят говорить про продажу наших кораблей за бугор,но не особенно-то распостраняются по поводу того,чем это будет компенсировано для нашего флота! request
    Да и вообще,не только флота касается...
    Rokossovsky
  6. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:29
    Давно уже готовили народ к такому повороту событий постоянно заявляя в СМИ что у нас к ним нет движков, поэтому я лично не удевлен. Только вот действительно -за державу обидно -когда же свой флот восстановим то?
    Изгоняющий либероидов
    1. Wiruz Вчера, 18:42
      Не было бы так обидно, если бы уря-патриотичные СМИ не кричали б временами, что "Двигатели сами сделаем и корабли себе оставим. Инфа 146%" recourse
      Wiruz
  7. Андрей из Челябинска Вчера, 18:39
    Цитата: Волька
    а попа у индусов не слипнется

    Цитата: andrewkor
    Дожили,БЛИНН!

    Цитата: Zubr
    новость меня удивила

    Нет, уважаемые, а что хотелось-то? Двигла для наших фрегатов не будет. Создавать самим? Так те, что мы пытаемся сейчас делать сами для "Горшковых" в 11356 не полезут, при том что производственные мощности программу строительства "Горшковых" не удовлетворят в приемлемые сроки - куда еще что-то пытаться делать? Разрабатывать продукт под 2 корабля?
    В общем, увы, но никаких вариантов просто нет. Мне лично безумно жаль - отличные корабли и так нужны ЧФ, но... мы же понимали, что чем-то придется заплатить за возврат Крыма? Понимали. Нужно было Крым возвращать? Да его и отдавать-то Украине было не нужно, "спасибо" товарищу Хрущеву, вручил своей исторической родине подарочек против всех законов СССР... В общем, возврат Крыма для нас - без вариантов, это наша земля и наш народ. Но понятно, что Украина будет делать пакости, вот она и делает, и ничего тут не попишешь.
    Цитата: Rokossovsky
    Наши адмиралиссимусы и чиновники по ВТС часто любят говорить про продажу наших кораблей за бугор,но не особенно-то распостраняются по поводу того,чем это будет компенсировано для нашего флота!

    Да прям... Чего они кому наобещали-то? Адмиралы, тем более, сейчас, как я понимаю, вообще никакого отношения к таким контрактам не имеют.
    А вот чем компенсировать... увы, особо и нечем
    Андрей из Челябинска
    1. dvina71 Вчера, 19:05
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Двигла для наших фрегатов не будет. Создавать самим?

      Вот прям так категорично..? Нет и все?
      Уже создают.. Вам сюда..
      http://bmpd.livejournal.com/2418429.html
      dvina71
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 19:14
        Цитата: dvina71
        Вот прям так категорично..? Нет и все?

        Вот так прям и категорично. Нет, и все.
        Цитата: dvina71
        Уже создают..

        НЕ создают
        Цитата: dvina71
        Вам сюда..

        Это Вам туда. Только сперва прочтите мой комментарий
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Двигла для наших фрегатов не будет. Создавать самим? Так те, что мы пытаемся сейчас делать сами для "Горшковых" в 11356 не полезут

        По моему из этой фразы даже первокласснику понятно, что мы пытаемся сейчас делать ЭУ, но не можем делать их для 11356
        Теперь идем по Вашей ссылке и читаем
        ОКР шифр «М90ФР», цель - освоение в производстве газотурбинного двигателя М90ФР для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р.

        По два М55Р ставится на фрегат проекта 22350 ("Горшков"). А вот для 11356 нужно М7Н1. начать с того, что она принципиально отличается от М55Р уже хотя бы тем, что М55Р состоит из дизеля для экономического и турбины для полного хода. А на 11356 двигательный агрегат состоит из 2 газовых турбин.
        В общем, если что-то непонятно - Вы спросите, я всегда отвечу, а посылать меня там куда-то не надо. Это вредно для кармы laughing
        Андрей из Челябинска
        1. Андрей из Челябинска Вчера, 19:20
          Да, совсем забыл -
          ОКР шифр «М70ФРУ реверс», цель - создание на базе российского морского ГТД М70ФРУ реверсивного газотурбинного двигателя для замены двигателей украинского производства с истекшими сроками службы на эксплуатирующихся кораблях ВМФ РФ

          это совсем другие движки, ТТХ М70ФРУ можно посмотреть тут http://www.uecrus.com/rus/products/marine_engine/
          m70fru/
          и увидеть, что это совсем не то, что 11356 нужно
          Андрей из Челябинска
    2. saturn.mmm Вчера, 19:15
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Мне лично безумно жаль - отличные корабли

      Отличные корабли но не в перспективе, два- три фрегата 11356 погоды российскому флоту не сделают, я бы тоже их продал в сложившейся ситуации а все усилия направил бы на пр.22350, часть серии можно будет разместить на Янтаре где освободится место.
      А что там с Греном Многострадальным?
      saturn.mmm
      1. donavi49 Вчера, 20:04
        С Греном все плохо, обсчитались с сечением кабеля, теперь надо выдрать из компаунда кабель и протянуть новый. Новый срок сдачи не ранее ноября 2017 года:
        http://tass.ru/armiya-i-opk/3970133?utm_medium=so
        urce&utm_source=rnews

        Моргунов же строится.
        donavi49
        1. Zaurbek Вчера, 22:22
          Как инженеры проектируют? уже второй раз резать будут. Они методом проб и ошибок?
          Zaurbek
      2. Чаронда Вчера, 20:46
        22350 - коррупционный проект. Корабль построили под неработоспособные средства ПВО и разворовывают под эту марку деньги из бюджета.
        Чаронда
        1. Андрей из Челябинска Вчера, 21:58
          Цитата: Чаронда
          22350 - коррупционный проект

          Н-дя?
          Цитата: Чаронда
          Корабль построили под неработоспособные средства ПВО и разворовывают под эту марку деньги из бюджета.

          Это неверно. Фактически коррупционным был разве что сам разработчик Полимент-Редута, да и то, там пожалуй не столько в коррупции, сколько в банальном неумении - кадры поразбежались, остались "эффективные" ну и....
          Андрей из Челябинска
      3. Андрей из Челябинска Вчера, 21:55
        Цитата: saturn.mmm
        Отличные корабли но не в перспективе, два- три фрегата 11356 погоды российскому флоту не сделают,

        Да как сказать - не сделают? Очень даже сделали бы, у нас сейчас надводные корабли, которые можно в ту же средиземку на службу послать - раз-два и обчелся.
        Цитата: saturn.mmm
        я бы тоже их продал в сложившейся ситуации а все усилия направил бы на пр.22350

        Строго говоря, от уменьшения количества 11356 количество 22350 не вырастет. Там ключевые проблемы с количеством ЭУ которые мы способны произвести + Полимент Редут
        Цитата: saturn.mmm
        А что там с Греном Многострадальным?

        request Давно не смотрел.
        Андрей из Челябинска
        1. saturn.mmm Вчера, 22:28
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Там ключевые проблемы с количеством ЭУ которые мы способны произвести + Полимент Редут

          Да все как то слишком затянулось у ВМФ а вот с ледоколами и танкерами все путем, все получается.
          saturn.mmm
    3. Rokossovsky Вчера, 21:38
      Цитата: Андрей из Челябинска

      Да прям... Чего они кому наобещали-то? Адмиралы, тем более, сейчас, как я понимаю, вообще никакого отношения к таким контрактам не имеют.
      А вот чем компенсировать... увы, особо и нечем

      Моё почтение Андрей! hi
      Так я же про обещания вроде не писал! Главные обещалки у нас Рогозин с Обносовым,да с Роскосмоса звездоболы (увы не запоминаю их имён,слишком часто меняются)
      Про адмиралов - так,скорее в шутку...))
      А вот чем компенсировать... увы, особо и нечем
      Будем надеяться,хотябы модернизацией и ремонтом имеющегося,и более-менее боеспособного плавсостава.
      А вообще,после последней публикации Алексея Полякова хотелось запить. На недельку... crying
      Rokossovsky
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 21:59
        Цитата: Rokossovsky
        Так я же про обещания вроде не писал! Главные обещалки у нас Рогозин с Обносовым,да с Роскосмоса звездоболы (увы не запоминаю их имён,слишком часто меняются)

        Да... у меня уже тоже все эти обещания и планов громадье кроме изжоги ничего не вызывают
        Андрей из Челябинска
  8. TRex Вчера, 18:40
    Орали, орали про новые корабли для ЧФ - а получился ПШИК... Хорошо хоть дивизион новых ПЛ развернули в Новороссийске... По факту НК ЧФ - одно старье. Средиземку закрыть нечем. Будем гонять с севера и Балтики?
    TRex
    1. KGB WATCH YOU Вчера, 20:17
      Согласен. Все 6 шт. 11356 должны быть на ЧФ, и не важно в 2018 или 2022 году. Там вообще ужас с НК происходит. Я сомневаюсь, что 22350 будут строить быстрее 5 лет к 20-му году. Конечно можно передать заказы Янтарю, тогда дело пойдет быстрее. К 2022 году на ЧФ останется модернизированная Москва и 3 фрегата, дожили.
      KGB WATCH YOU
      1. Чаронда Вчера, 20:44
        Янтарь дело не исправит. На Янтаре оснастка под 11356,под 22350 ее придется переделывать,спецам осваивать новый проект,да и РЛС и ЗРК Редут по прежнему не работают. В ,,Горшке'' 22350 вообще нет смысла,это небоеспособная баржа,на которой вообще нет систем ПВО.
        Чаронда
    2. Burbon Вчера, 21:01
      Цитата: TRex
      Орали, орали про новые корабли для ЧФ - а получился ПШИК.

      ни кто не орал, как только вернули крым - сразу прилетела ответка из украины, вот и все. за все надо платить, да и эти фрегаты не самые лучшие, 22350 гораздо эффективнее, для их производства и разворачивают производство ГТУ в Рыбинске, но и они пойдут в серию не раньше 20-23гг Продали эти 11356 и слава богу,хоть не списали на металлолом. И эта новость была год назад, так что щас ни кто не орет. Да флот щас в глубоком кризисе, и что бы выйти от туда, надо экономику в Реальном секторе поднимать.
      Burbon
  9. Dart2027 Вчера, 18:40
    Неприятно, но ожидаемо. Сатурн будет делать другие ГТУ под проект 22350, а 11356 увы закончится.
    Dart2027
  10. Влад5307 Вчера, 18:40
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Давно уже готовили народ к такому повороту событий постоянно заявляя в СМИ что у нас к ним нет движков, поэтому я лично не удевлен. Только вот действительно -за державу обидно -когда же свой флот восстановим то?

    Когда будут свои производства необходимых двигателей и станкостроение восстановят в нужных объемах! Как сообщалось ранее на подходе свои двигатели, а пока чтобы не омертвлять вложения в уже построенные корпуса их приходится продать и это верный, хотя и вынужденный шаг. Надеяться на надо на свою промышленность, а не на "братскую", страдаем из-за жадности "эффективных манагеров" от экономики! hi
    Влад5307
    1. Чаронда Вчера, 20:41
      negative Остается большой вопрос - Сколько такие как вы,с ( верной ) путинской политикой новые корпуса строить будете,если на ваш последний корвет ушло 11 лет,да и Северная верфь строит не намного лучше,7 лет на один корвет. С такой ( верной ) политикой Россия скоро останется без флота. Чубайсы могут кричать УРА,30 серебрянников Иуды отрабатывают на славу. Дело Миши меченого продолжают достойные приемники !
      Чаронда
  11. san4es Вчера, 18:42
    Сначала индусы кричали, что слишком дорого.Но видно посовещавшись с буддой решили купить но без движков...А в Рыбинске производство газотурбинных наладили tongue
    san4es
    1. леликас Вчера, 20:00
      Цитата: san4es
      .Но видно посовещавшись с буддой

      Скорее с Шивой !
      леликас
      1. san4es Вчера, 20:14
        ...или с Ганешем (слонообразным).Да много у них там божеств всяческих
        san4es
  12. Zubr Вчера, 18:43
    Цитата: avt
    Цитата: Zubr
    Откровенно говоря, эта новость меня удивила....

    laughing Зарегистрированного с 2013 и имевшего полную возможность отследить историю ? bully Удивительно другое - ТРИ турбины поставлены и корабли построены , серия из шести , а продают ДВА . турбина для четвёртого сделана и зависла на ,,Зоре". ,,Совпадение ? Не думаю " bully
    Цитата: новичок
    таки продаём, а жаль.

    Жаль то , что не поставили их в серию раньше ! Даже в ущерб корветам , да вообще вместо них!


    Ваш сарказм абсолютно неуместен. будьте добры, если вы настолько компетентны объяснить в чём причина. Только технически и экономически обоснованно.
    Zubr
  13. LÄRZ Вчера, 18:49
    Конечно жалко и обидно, но...
    Ранее планировалось до 2020 года построить для Черноморского флота шесть фрегатов проекта 11356. В состав ВМФ уже вошли "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а "Адмирал Макаров" проходит госиспытания.Фрегат проекта 11356 ВМС Индии Предполагалось, что два фрегата построят в России, а два других - на индийских верфях. Позднее стало известно, что индийская сторона намерена самостоятельно оснастить российские корабли двигателями. Однако не уточнялось, будут ли это построенные "с нуля" фрегаты или же находящиеся в разной степени готовности "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".
    В начале февраля стало известно, что ВМС Индии не согласны с предложенной ценой за два фрегата. Речь шла о сумме 990 млн долларов.
    Источник: http://flotprom.ru/2017/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%
    D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D
    0%B8%D0%B5%D0%BC19/
    LÄRZ
  14. LÄRZ Вчера, 19:03
    Хотя, Индия является нашим старым и довольно крупным экспортёром вооружений. Терять её или портить отношения, как-то не "с руки".
    На Индию приходится около 16% от всех экспортных заказов российского оружия и военной техники. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил Интерфаксу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. Всего же по итогам 2016 года портфель оборонных заказов Индии у российских предприятий оборонного комплекса превысил 4 млрд долларов.
    http://военное.рф/2017/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D
    0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0
    %B8%D0%B5%D0%BC17/
    LÄRZ
  15. kefan Вчера, 19:17
    Да печально все-таки, нам так надводных кораблей сейчас не хватает. А ведь уверяли, что ВСЕ корабли войдут в состав флота.
    kefan
  16. Роман 11 Вчера, 19:28
    Очень рад, если правда.

    Пора не только думать, но и постепенно перебираться в будущее.. чтобы не получалось как "всегда", т.е. как у тупых. И так нас постоянно из-за экономики сравнивают с дикарями.

    Так что занимаемся плотно 2235. 11356 вчерашний день - пусть эти дни не вернутся, новый проект перспектива, новое оружие, новые возможности. Пора! Если вырученные средства от продажи пустят на усиление или реконструкцию 2235 буду просто счастлив, а то что сейчас плавает меньше морально устаревших не очень напрягает.. по крайней мере флотами тягаться в случае чего бессмысленно, наши корабли точно не камикадзе, а на равных соотношение не то.
    Роман 11
    1. Чаронда Вчера, 20:37
      22350 это черная дыра,деньги потрачены,кораблей нет. В 1937 году за ,,Горшок'' давно расстреляли бы все это ворье и правильно бы сделали.
      Чаронда
  17. Рабинович Вчера, 19:31
    было приостановлено из-за отсутствия силовых установок, которые раньше поставлялись Украиной

    Так что, нет аналогов?
    Рабинович
    1. fif21 Вчера, 19:46
      Цитата: Рабинович
      Так что, нет аналогов?

      Аналоги есть ! Ума нет ! Или индусы отбашляли продажным ...... am
      fif21
      1. Burbon Вчера, 21:06
        Цитата: fif21
        Аналоги есть ! Ума нет !

        какие например, или только ушанкой с дивана кидать?
        Burbon
      2. Cat Man Null Вчера, 21:12
        Цитата: fif21
        Аналоги есть!

        - где, позвольте поинтересоваться? wink

        Цитата: fif21
        Или индусы отбашляли продажным

        - гм... индусы купят двигатели на Украине. И им Украина их продаст
        - а вот РФ Украина их не продаст
        - почувствуйте, наконец уже, разницу yes

        Цитата: fif21
        Ума нет!

        - у кого? Или Вы про себя это (в смысле - не вслух)?

        laughing
        Cat Man Null
        1. fif21 Вчера, 21:28
          Цитата: Cat Man Null
          гм... индусы купят двигатели на Украине. И им Украина их продаст

          А ОАО " Коломенский завод" выпускает сковордки wassat НПО " Сатурн" выпускает кастрюли wassat Укропия индусам то продаст - факт , а нам это надо? hi
          fif21
          1. Cat Man Null Вчера, 21:32
            Цитата: fif21
            А ОАО " Коломенский завод" выпускает сковордки... НПО " Сатурн" выпускает кастрюли

            - именно laughing
            - только, к сожалению, ни одна из этих "кастрюль" и "сковородок" для проекта 11356 не подходит sad

            Вооооот...
            Cat Man Null
          2. Burbon Вчера, 21:57
            Цитата: fif21
            А ОАО " Коломенский завод" выпускает сковордки НПО " Сатурн" выпускает кастрюли

            вы хотя бы почитали , что именно они выпускают, постите просто ложь или вы в этой теме совсем нуб? тогда вопросов нет.
            Burbon
        2. мордвин 3 Вчера, 21:37
          Цитата: Cat Man Null
          гм... индусы купят двигатели на Украине. И им Украина их продаст
          - а вот РФ Украина их не продаст
          - почувствуйте, наконец уже, разницу

          А у нас что, все хитрые болты кончились? Вон Украина через молдаван, да немцев наши движки для БТРов закупает у КамАЗа, а мы на такой финт ушами не способны? А может, просто не хотим? request Купили бы через какой нибудь, Тайвань, те на укропов обижены, думаю помогли бы.
          мордвин 3
          1. Cat Man Null Вчера, 21:42
            Цитата: мордвин 3
            Украина через молдаван, да немцев наши движки для БТРов закупает у КамАЗа, а мы на такой финт ушами не способны?

            - видите ли, "движок для БТР" и ГТУ для корабля... это все же немного разные "движки".
            - корабельная ГТУ - товар штучный, и абы у кого (и абы через кого) ее не купить.
            - повторяю, не первый уже раз эта тема "ползает" по ВО, и в прэссе широко освещалась... все, что можно, уже сто раз написано-сказано... чё тут флуд-то разводить? request
            Cat Man Null
            1. мордвин 3 Вчера, 21:46
              Цитата: Cat Man Null
              чё тут флуд-то разводить?

              Не буду. А всё равно обидно. sad
              мордвин 3
          2. fif21 Вчера, 21:47
            Цитата: мордвин 3
            Купили бы через какой нибудь, Тайвань, те на укропов обижены, думаю помогли бы.
            Это я и имел в виду , когда писал в комментариях об уме! Нету ума и не предвидится laughing
            fif21
  18. fif21 Вчера, 19:44
    Рагозину леща по бестолковке . Все это уже было понятно в 14 году. За 2 года не решить вопрос с силовыми установками -это уже перебор. Кого то и наказать нужно ! hi
    fif21
    1. Игорь В Вчера, 20:32
      Цитата: fif21
      Рагозину леща по бестолковке . Все это уже было понятно в 14 году. За 2 года не решить вопрос с силовыми установками -это уже перебор. Кого то и наказать нужно ! hi

      Рагозина очередной раз расстрелять, а то занимается то самолётами, то танками, то на космодроме взятки берёт. angry Двигателя должен был проектировать.
      Игорь В
      1. fif21 Вчера, 20:51
        Цитата: Игорь В
        Рагозина очередной раз расстрелять,
        В угол ! wassat Расстрелять еще не заслужил wassat Ведет себя как барышня - туда поеду , сюда не поеду - пацан штаны на лямках! Выпорол бы, да не знаю где живет laughing
        fif21
        1. Екатерина II Вчера, 23:51
          Цитата: fif21
          Выпорол бы, да не знаю где живет


          Это десятикомнатная двухуровневая квартира на Староволынской улице в районе Очаково-Матвеевское. Район является одним из самых престижных мест в Москве по мнению риелторов. Рядом находятся Рублевское шоссе и «ближняя дача» Иосифа Сталина; улица проходит через лес, входящий в природный заказник «Долина реки Сетунь». При этом до Кремля отсюда — 15 минут езды по Кутузовскому проспекту.
          PS поркой дела с фрегатами не исправишь...хотя если прилюдной да по всей стране для чиновников...
          Екатерина II
          1. fif21 Вчера, 23:58
            Цитата: Екатерина II
            PS поркой дела с фрегатами не исправишь...хотя если прилюдной да по всей стране для чиновников...
            Да это я с горяча feel Пороть надо когда поперек лавки лежит , а не в доль request За державу обидно hi
            fif21
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 22:02
      Цитата: fif21
      За 2 года не решить вопрос с силовыми установками -это уже перебор.

      Хммм.... Интересно, что Вы предлагаете? Как за 2 года запустить производство того, чего в стране не делалось?
      Андрей из Челябинска
  19. starshina78 Вчера, 20:10
    Да , финансисты победили адмиралов ! Плохо это , очень плохо ! С таким темпом строительства кораблей , как в настоящем , мы очень долго будем обновлять ВМФ . Да , еще заделы продавать . Этим купи - продай все бы продать , лишь бы получить валюту и отвезти ее в Америкосию под 0,5 % , а потом занимать у МВФ под 5 - 7 % . как в старом анекдоте про своровавших ящик водки , которую сначала продали , а потом вырученные деньги пропили . Эх , российская действительность ! Куда Гарант смотрит ? Хотя для него же Правительство лучшее !
    starshina78
    1. Чаронда Вчера, 20:34
      Гарант чего?! Очень актуальный вопрос,в последнее время. ,,По России слух пошел,Николай с ума сошел ! '' Такими темпами Россия скоро останется без флота. В дальние походы стали гонять МРК. Позор !
      Чаронда
    2. Cat Man Null Вчера, 20:44
      Цитата: starshina78
      финансисты победили адмиралов ! Плохо это , очень плохо...

      - уй, ёёёёё...
      - сто раз жевали ту (именно эту, Карл!!) тему на ВО, но чукча не читатель. Чукча писатель...
      - под эти корабли нет двигателей. И не будет request

      Цитата: Чаронда
      Такими темпами Россия скоро останется без флота. В дальние походы стали гонять МРК. Позор...

      - о, вот еще один... Госс, откуда же вас столько берется??!

      Достали уже диванные стратеги и доморощенные патриоты negative
      Cat Man Null
      1. fif21 Вчера, 21:34
        Цитата: Cat Man Null
        - под эти корабли нет двигателей. И не будет
        Это Вам сказали хохлы? laughing Не позорьтесь .
        fif21
        1. Burbon Вчера, 22:00
          Цитата: fif21
          Это Вам сказали хохлы? Не позорьтесь .

          позоритесь тут только вы с очень неумными постами - полное отсутствие знаний в данной теме,бездумно зашкаливающий псевдопатриотизм и хамство -это все что вы можете написать, вместо злобы приведите хоть каплю фактов! Но это не реально!
          Burbon
  20. Игорь В Вчера, 20:27
    Да ладно, хоть стапеля освободятся, а то стоят мёртвым грузом. Обидно за корабелов, наверняка в убытке останутся, не по своей вине.
    Игорь В
  21. Чаронда Вчера, 20:31
    А на чем станут выходить в море моряки России ,на не боеспособных ,,Горшках'' 22350 ,или на не универсальных МРК,уступающих по боевым возможностям даже корветам?!
    Чаронда
  22. fif21 Вчера, 21:32
    Цитата: Cat Man Null
    - где, позвольте поинтересоваться?

    В РФ ! Стыдно не дооценивать возможности собственных предприятий. Лень поискать . Это еще 2 года назад делать нужно было - поэтому и реакция моя такая. На что надеялись эти логисты ? am
    fif21
    1. Cat Man Null Вчера, 21:56
      Цитата: fif21
      В РФ! Стыдно не дооценивать возможности собственных предприятий. Лень поискать...

      - так... если я правильно Вас понял, ГТУ для 11356 есть где-то в РФ?
      - если Вы расскажете, где спрятан этот клад, Вы сможете претендовать на 25% его стоимости, ЕМНИП wink

      Цитата: fif21
      Это еще 2 года назад делать нужно было - поэтому и реакция моя такая

      - задним умом все крепки (с) народное
      - реакция Ваша... неадекватная. ИМХО.

      Цитата: fif21
      На что надеялись эти логисты?

      - а вот логисты тут вообще никаким боком... короче, узбагойтесь уже stop
      Cat Man Null
      1. fif21 Вчера, 23:42
        Цитата: Cat Man Null
        - если Вы расскажете, где спрятан этот клад, Вы сможете претендовать на 25% его стоимости, ЕМНИП
        Расскажу бесплатно.
        Замена Украинских М7Н1 мощностью 30450 л/с возможна на Г-70 ФРУ НПО " Сатурн" hi
        fif21
        1. Cat Man Null Сегодня, 00:08
          Цитата: fif21
          Замена Украинских М7Н1 мощностью 30450 л/с возможна на Г-70 ФРУ НПО " Сатурн"

          - гм... what
          - может, М70ФРУ все же? Дык они по 14000 л.с. всего request
          - маловато будет (с)
          Cat Man Null
    2. Burbon Вчера, 22:02
      Цитата: fif21
      В РФ !

      wassat fool fool могли бы просто написать ПОТОМУ ЧТО. вы себя выставляете очень глупым собеседником
      Burbon
      1. fif21 Вчера, 22:07
        Цитата: Burbon
        ПОТОМУ ЧТО. вы себя выставляете очень глупым собеседником
        Пусть так , но в мире , где все продается и покупается - отмаз Украина не продала , наводит на грустные мысли hi
        fif21
        1. Cat Man Null Вчера, 22:36
          Цитата: fif21
          в мире, где все продается и покупается - отмаз Украина не продала, наводит на грустные мысли

          - все еще более грустно crying
          - двигатели эти РФ уже оплатила belay
          - а Украина их просто тупо зажилила request

          То есть Украина продала, но товар не отдала. Мошенники, однозначно...
          Cat Man Null
  23. Radikal Вчера, 22:19
    Цитата: alexmach
    К этим кораблям свой двигатель никогда не получим. Нету маршевой турбины, только фрсажная, только для 22350

    У нас многого сейчас нет, а вот в кое-какие, не такие уж давние по историческим меркам времена были люди, которые ставили задачу другим людям создать, и запустить в серию допустим условно- штурмовик в течении года. И люди решали эту задачу, потому что во-первых знали, что стране нужен этот условно штурмовик, а во-вторых знали, что если они не выполнят эту задачу ,её всё равно выполнят! Только уже другие люди... .
    Radikal
  24. grey_angel Вчера, 22:30
    Цитата: Berkut24
    Сейчас уже есть выход - маломерки с "калибрами".

    на МРК тоже немецкие движки ставили а теперь эмбарго...
    grey_angel
  25. cafe_veterok Сегодня, 00:24
    Боярышник весь выпили а на новый денег нет вот и продают
    cafe_veterok

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