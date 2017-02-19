Пара капсюльных пистолетов boxlock со складным клинком и рукояткой в виде головы собаки

Продолжая тему о пистолетах boxlock, хочется рассказать о не совсем обычном по внешнему виду оружии.На одном из оружейных аукционов был выставлен на продажу лот, состоящий из двух капсюльных пистолетов boxlock. Общая конструкция оружия довольно обычная, однако внешний вид и дизайн пистолетов очень сильно отличается от пистолетов классического оформления.Это связано не только с наличием механизма защиты брандтрубки и складывающегося клинка, но и с дизайном рукоятки, ствола, а так же курка пистолетов.О пистолетах подобной конструкции сайт HistoryPistols.ru рассказывал в статье капсюльные жилетные пистолеты с замком boxlock . Данное оружие предназначено для самообороны и ношения в карманах одежды или багаже. Оружие можно легко и незаметно держать в руке, скрытой в меховой муфте и по этой причине пистолеты часто называют Muff Pistols. В основной массе эти пистолеты имеют плоскую или закругленную рукоятку, скрытый в рамке спусковой крючок и курок классического стиля, у которого спица размещена симметрично относительно ударной части курка.Капсюльные пистолеты boxlock, о которых пойдет речь в этой статье, состоят из рамки с частями ударно-спускового механизма, ствола со складным клинком, спусковой скобы и рукоятки. Судя по описанию лота, это пистолеты немецкого производства.Первое что бросается в глаза, даже при беглом осмотре оружия, это рукоятка. Рукоятка изготовлена из древесины, на боковых поверхностях снабжена ромбовидной насечкой. Хвостовик рукоятки вырезан в форме головы собаки.Мастер вырезал не только лоб, скулы, кончик носа и морду животного. В поверхность древесины инкрустированы вставки из кости округлой формы. Инкрустация имитирует глаза пса и вместе с резным контуром дополняет изумительный внешний вид рукоятки пистолета. Голова животного вырезана таким образом, что контур собаки угадывается хоть с боковой стороны рукоятки, хоть со стороны ее нижней части.К рамке пистолета крепится ствол, спусковая скоба и рукоятка. В рамке установлены части ударно-спускового механизма, который состоит из курка с боевой пружиной и спускового крючка с пружиной. Спусковая скоба крепится винтом к нижней части рамки. Курок пистолета выполнен в виде змеи.Голова змеи является ударной частью курка. Ее хвост изогнут в виде кольца и выполняет роль спицы курка. На казенной части установлено устройство защиты брандтрубки, выполняющее роль предохранителя. Предохранительное устройство представляет собой колпачок, закрепленный в выступе рамки пистолета на оси. Пятка колпачка поджата плоской пружиной, которая фиксирует колпачок в двух положениях. В нижнем положении колпачок закрывает брандрубку и препятствует нанесению удара курком по капсюлю. В верхнем положении колпачка, брандтрубка открыта и из пистолета можно вести стрельбу.К задней части спусковой скобы с помощью винта крепится плоская пружина. Перо пружины входит в прямоугольный паз в рамке пистолета. Наружное расположение пружины является довольно необычным конструктивным решением. Не совсем понятно ее назначение, возможно это пружина спускового крючка.Стволы пистолетов вкручиваются на резьбе в рамку оружия. Казенная часть стволов восьмигранная, средняя часть имеет круглое сечение. В нижней части стволов, у дульного среза, имеется выступ, в котором закреплен трехгранный клинок стилета. Клинок складной и закреплен шарнирно на выступе ствола. С правой стороны клинка с помощью винта крепится пластинчатая пружина. Пружина поджимает клинок в поперечном направлении, фиксируя его в походном или боевом положении. В выступе ствола сделан специальный округлый паз, куда установлена еще одна пружина.Эта пружина поджимает клинок, когда он находится в походном положении. В передней части спусковой скобы сделано круглое отверстие для установки в него острия клинка, находящегося в походном положении.Данная пара пистолетов безусловно представляет огромный интерес для коллекционеров и историков оружия. Особенности оформления пистолетов показывают, что во второй половине 19 века оружие рассматривалось мастерами-оружейниками и владельцами пистолетов не только как средство для защиты жизни, но и как произведение искусства. Данная пара была продана антикварным салоном за 1850 долларов.