Два первых истребителя МиГ-35 будут поставлены в 2017 – 2018 годах

У нас подписан контракт на два самолета (МиГ-35), он реализуется в 2017-2018 годах.

Согласно информации ТАСС , президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о подписании контракта с министерством обороны, предусматривающего поставку в 2017 – 2018 годах двух новейших истребителей МиГ-35 МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++", являющийся дальнейшим развитием серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он отличается улучшенными летно-технические характеристиками, новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, широким арсеналом управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".Летные испытания самолета стартовали 26 января, 27 января в Подмосковье состоялась его международная презентация. Госпрограмма развития вооружений до 2020 года предусматривает поставки МиГ-35 ВКС России.