05:46 15 февраля

Два первых истребителя МиГ-35 будут поставлены в 2017 – 2018 годах

Согласно информации ТАСС, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о подписании контракта с министерством обороны, предусматривающего поставку в 2017 – 2018 годах двух новейших истребителей МиГ-35:

У нас подписан контракт на два самолета (МиГ-35), он реализуется в 2017-2018 годах.





МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++", являющийся дальнейшим развитием серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он отличается улучшенными летно-технические характеристиками, новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, широким арсеналом управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Летные испытания самолета стартовали 26 января, 27 января в Подмосковье состоялась его международная презентация. Госпрограмма развития вооружений до 2020 года предусматривает поставки МиГ-35 ВКС России.



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Комментарии 6
  1. Семен Семеныч Сегодня, 04:46
    Меньше слов, больше дел...
    Семен Семеныч
  2. Громобой Сегодня, 04:50
    "Два самолёта"---была такая рок-группа.Хорошее название для рок-группы,но здесь контракт и я думал,что закажут десятки и сделают как той же Индии они делали истребители.Такое мнение у меня сложилось после красивой презентации---я думал осталось довести мелочи или немного потестировать,а оказывается ещё много работы.
    Громобой
    1. Громобой Сегодня, 05:24
      Кстати,МиГ в Индии на выставке чувствует себя бодрячком и полон оптимизма:
      директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко:

      "На этот авиасалон мы едем со своим главным на сегодняшний день продуктом - это МиГ-35. У нас подтверждено порядка 30 переговоров в ходе этой выставки, и также будем его презентовать своему основному заказчику - ВВС Индии, с которыми мы через "Рособоронэкспорт" будем проводить в Бангалоре переговоры", - сказал Тарасенко.
      По его словам, сегодня практически все эксплуатанты (порядка 29 стран) истребителей МиГ-29 заинтересованы в закупке разработанных на базе данных машин МиГ-35, поскольку, приобретая эти самолеты, им не нужно будет перестраивать под него свою инфраструктуру.
      "Вся подготовка техников и пилотов уже есть, их просто нужно доучить, на это потребуется немного времени. На самом деле число стран-эксплуатантов МиГ-29 гораздо больше - 56 стран, все эти страны на самом деле выражают заинтересованность в нашем новом продукте", - отметил Тарасенко.
      Он добавил, что корабельная версия новейшего российского истребителя поколения "4++" МиГ-35 может быть создана при соответствующем запросе Минобороны России. "Это возможно. Особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета. В перспективе, при получении соответствующего заказа, мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии", - сказал он.http://vpk.name/news/175108_oruzhie_ispyitanno
      e_voinoi_uchastniki_aeroindia2017_ocenili_rossiis
      kii_opk.html
      Громобой
  3. LÄRZ Сегодня, 04:58
    Это наверное хорошо, аж целых 2 истребителя! Конечно, нужно намного больше. Возникает закономерный вопрос: а кто летать на них будет, а???
    Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин с трибуны совещания рассказал просто о нечеловеческих усилиях его подчиненных по комплектованию Вооруженных сил офицерским составом. Причем, методами, мягко говоря, нестандартными, в других армиях просто невиданными.

    Выяснилось, что, по словам генерал-полковника, «в целом все источники позволили нам принять на военную службу в 2016 году более 11 тысяч офицеров, что практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны». Из контекста понятно, что речь идет о призыве в строй тех, кто до недавнего времени находился в запасе. Возвращение на службу выгнанных из армии печальной памяти прежним министром обороны Анатолием Сердюковым кадровых офицеров — вот сегодня главный резерв и основная надежда армейских кадровиков. А их, выгнанных буквально взашей, безжалостно раздавленных гусеницами бездумных наших военных реформ, ни много, ни мало — 200 тысяч человек. В подавляющем большинстве — капитаны, майоры, подполковники. Самые энергичные и опытные кадры, на которых все в армии и держалось.

    Но тогда, всего каких-то пять-шесть лет назад, нас уверяли, что офицеров в России развелось слишком много. Столько, дескать, ни к чему в «Вооруженных силах нового облика», придуманного Сердюковым. На три года при нем практически прекратили набор курсантов в высшие учебные заведения. Резали по живому. Количество военных вузов с 64 за пару лет сократили до 17. Их кадровый состав уменьшился в 7 раз. Теперь решено все поворачивать вспять.

    При этом, по словам генерал-полковника Горемыкина, в Минобороны методы используют и впрямь «неординарные». В местной прессе рядом с объявлениями о наборе продавцов и кассиров в супермаркеты, массово появляются такие, например, извещения: «На вакантную офицерскую должность (12 т. р., старший лейтенант, начальник отделения (профилактики правонарушений) в военную комендатуру г. Липецк необходим офицер запаса с юридическим образованием (уволенный по НУК (нарушению условий контракта — „СП“) не рассматривается)». Или: «В Иркутскую обл. в закрытый военный городок требуются: командир взвода роты охраны, инженер автоматики и электроники (ст. лейтенант, 16тариф). Требования: здоровье „А“ без проблем с физо, уволенные не по НУК, возраст до 35 лет».

    В сентябре 2016 года «СП» уже сообщала, что по личной инициативе командующего войсками округа генерал-полковника Сергея Суровикина вербовщики были направлены в 26 западных регионов страны. В их числе — Санкт-Петербург, Воронежская, Липецкая, Курская, Тамбовская, Брянская, Костромская, Вологодская, Свердловская области и Татарстан. Это значит, что командующего так припекло отсутствие подчиненного офицерского состава, что пришлось идти на немалые расходы на командировки и принимать чрезвычайные меры.

    Но в комендатуру или на взвод охраны офицеров запаса, видимо, как-нибудь все же подберут. Все гораздо хуже и сложнее в Воздушно-Космических силах. Конкретно: как быть с боевыми летчиками, которых при Сердюкове тоже прогоняли из армии во множестве? Даже несколько лет, проведенных на «гражданке» без летной практики, грозят бывшим пилотам истребительной, штурмовой или бомбардировочной авиации полной потерей квалификации. Возвращать таких на службу практически бесполезно. Или нужно серьезное время и деньги на переподготовку.
    Между тем, положение в ВКС РФ складывается просто отчаянное. По данным экспертов, некомплект летного состава там уже значительно превышает 20%. Ежегодная убыль военных летчиков по естественным причинам (прежде всего — по здоровью) составляет порядка 6−7%. Таким образом, дефицит постоянно нарастает.

    В обычной ситуации никакой трагедии в этом нет и быть не может. Военные авиационные училища регулярными выпусками в любой иной стране планово заполняют брешь. Только в нынешней России совсем не так.

    После всех сердюковских преобразований в нашей стране остался единственный вуз, который готовит пилотов для Воздушно-Космических сил и Военно-Морского флота - Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (КВВАУЛ). В 2016 году оно поставило печальный рекорд, который, надеюсь, не будет перекрыт никогда - выпустило аж 13 лейтенантов. Это на всю нашу оперативно-тактическую, дальнюю, военно-транспортную, морскую ракетоносную и противолодочную авиацию!

    Причем, речь пока только о пилотах самолетов. Но в армии есть во множестве еще и вертолеты. На них российских курсантов обучают лишь в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков. И так же, как в Краснодаре, увы, ставят кадровые рекорды — чуть более двадцати лейтенантов-выпускников в минувшем году.

    Для полноты картины добавьте еще один факт. В 2015 году Вооруженные силы РФ пополнили свыше 250 самолетов и вертолетов. Еще приблизительно 130 таких машин встали в строй в 2016-м. Кому прикажете поднимать их в воздух?

    Положение складывается очень серьезное. Бывший главнокомандующий Военно-Воздушными силами РФ генерал армии Петр Дейнекин, например, считает, что ВКС РФ на сегодняшний день не располагают группировкой, численность которой позволила бы успешно вести более масштабные боевые действия, чем операция в Сирии. «Остается серьезный вопрос: хватит ли имеющегося в составе ВКС боевого летного состава на ведение более масштабной войны, причем с активным противодействием со стороны ПВО противника? Прямо скажу — вряд ли», — уверен Дейнекин.

    Ясно, что нужны срочные меры, чтобы в кратчайшие сроки поправить положение. Они, конечно принимаются. В авиационные военные училища многократно увеличены наборы курсантов. Так, на первом курсе в Краснодаре сегодня учится 661 будущий пилот. В Сызрани — около 300. Но в войска они придут не ранее, чем через четыре с половиной года, А прямо сейчас что делается?

    Об этом тоже рассказал начальник Главного управления кадров на том самом совещании. По словам Горемыкина, «примером эффективной работы и неординарных подходов можно считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной переподготовки в течение полутора лет офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих».

    То есть, вы понимаете, что происходит? С 2013 года в летные училища по всей стране набирают наземных специалистов по обслуживанию самолетов и вертолетов и их вооружения. На полтора года сажают за курсантские парты. Ускоренно читают видавшим виды офицерам инженерно-технического состава, имеющим, как сказано в соответствующей директиве главкома ВКС генерала Виктора Бондарева «мотивацию к летной работе», только самые необходимые лекции. И — по аэродромам. За штурвалы.

    Правда, насколько можно судить из упомянутой директивы, мастеров воздушного боя на суперсовременные истребители так клепать все же никто не собирается. Речь идет лишь о должностях помощника командира крупного воздушного корабля и летчика-оператора вертолета. Но и на это приходится идти не от хорошей жизни. Если так и готовили когда-либо в России военных пилотов, то только в годы войны.
    Полный текст статьи здесь:
    http://svpressa.ru/war21/article/166253/
    LÄRZ
  4. Mavrikiy Сегодня, 04:59
    "Кардинал и галантерейщик это сила. Они спасут Францию" (Три мушкетера)
    Mavrikiy
  5. kebeskin Сегодня, 05:07
    При всем уважении к оборонщикам, Главное чтобы ни как обычно. Помниться ПАКФА тоже на 2015 аж 50 штук в серию планировали. До сих пор ждем. Автоматы тоже какой год из двух выбрать не могут.
    kebeskin

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