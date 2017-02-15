Ми-28НМ выйдет на госиспытания в 2017 году

Мы предполагаем выйти на госиспытания Ми-28НМ. Начало испытаний в этом году.

Планы меньше, чем в прошлом году, я думаю, это более 220 вертолетов, но в процессе первого квартала эти цифры, я думаю, еще будут уточнены исходя из проработки вопроса поставки продукции на экспорт, в том числе активно развивается программа по медицинской эвакуации.

Будет ли это заказ на этот год или он перейдет на следующий, я думаю, мы в ближайшее время увидим.