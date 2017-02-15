05:38 15 февраля

Ми-28НМ выйдет на госиспытания в 2017 году

Согласно информации ТАСС, глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о том, что государственные испытания модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ предполагается начать в конце 2017-го - начале 2018 года:

Мы предполагаем выйти на госиспытания Ми-28НМ. Начало испытаний в этом году.





Предприятие в текущем году планирует поставить заказчикам более 220 вертолетов:

Планы меньше, чем в прошлом году, я думаю, это более 220 вертолетов, но в процессе первого квартала эти цифры, я думаю, еще будут уточнены исходя из проработки вопроса поставки продукции на экспорт, в том числе активно развивается программа по медицинской эвакуации.

- пояснил А. Богинский.

С его слов, в Минздраве и Минпромторге "идет постоянное уточнение объема заказа". В холдинге рассчитывают на его увеличение.

Будет ли это заказ на этот год или он перейдет на следующий, я думаю, мы в ближайшее время увидим.

- сказал А. Богинский.


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Комментарии 1
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:02
    220 - не плохо. В предыдущей новости - 2 шт. Миг35.
    Mavrikiy

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