Ми-28НМ выйдет на госиспытания в 2017 году
Согласно информации ТАСС, глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил о том, что государственные испытания модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ предполагается начать в конце 2017-го - начале 2018 года:
Предприятие в текущем году планирует поставить заказчикам более 220 вертолетов:
- пояснил А. Богинский.
С его слов, в Минздраве и Минпромторге "идет постоянное уточнение объема заказа". В холдинге рассчитывают на его увеличение.
- сказал А. Богинский.
Мы предполагаем выйти на госиспытания Ми-28НМ. Начало испытаний в этом году.
Предприятие в текущем году планирует поставить заказчикам более 220 вертолетов:
Планы меньше, чем в прошлом году, я думаю, это более 220 вертолетов, но в процессе первого квартала эти цифры, я думаю, еще будут уточнены исходя из проработки вопроса поставки продукции на экспорт, в том числе активно развивается программа по медицинской эвакуации.
- пояснил А. Богинский.
С его слов, в Минздраве и Минпромторге "идет постоянное уточнение объема заказа". В холдинге рассчитывают на его увеличение.
Будет ли это заказ на этот год или он перейдет на следующий, я думаю, мы в ближайшее время увидим.
- сказал А. Богинский.