IISS признал оборонную промышленность РФ успешной отраслью экономики

После почти двух десятилетий скудного финансирования оборонная промышленность России вновь стала современной и успешной отраслью экономики. В течение 2014-2015 гг. военное производство в среднем выросло на 20%, однако кораблестроение по-прежнему отстает.

Москва надеется увеличить экспортные продажи (вооружений) после, судя по всему, успешного применения российской боевой техники в Сирии. Сейчас есть готовность экспортировать новейшие виды вооружений, такие как зенитная ракетная система С-400 и истребитель Су-35, которые будут проданы Китаю.