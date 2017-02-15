05:44 15 февраля

IISS признал оборонную промышленность РФ успешной отраслью экономики

Как сообщает ТАСС, Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал очередной ежегодный доклад "Военный баланс 2017" ("The Military Balance 2017"). Согласно его положениям, оборонная промышленность России вновь признана современной и успешной отраслью экономики:

После почти двух десятилетий скудного финансирования оборонная промышленность России вновь стала современной и успешной отраслью экономики. В течение 2014-2015 гг. военное производство в среднем выросло на 20%, однако кораблестроение по-прежнему отстает.





Следствием развития оборонной промышленности стал рост экспортного потенциала страны:

Москва надеется увеличить экспортные продажи (вооружений) после, судя по всему, успешного применения российской боевой техники в Сирии. Сейчас есть готовность экспортировать новейшие виды вооружений, такие как зенитная ракетная система С-400 и истребитель Су-35, которые будут проданы Китаю.

- заявляют аналитики.

Как отмечается в докладе, повышение престижа военной службы, связанное в числе прочего с улучшением финансирования и ростом заработной платы, привело к снижению среднего возраста (личного состава). В 2009 году только 20% служащих в армии были моложе 35 лет. К концу 2015 года этот показатель составил 30%.


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Комментарии 3
  1. Мар.Тира Сегодня, 05:15
    Пока "Калибры" не заговорили, не видели?
    Мар.Тира
  2. Монос Сегодня, 05:21
    В 2009 году только 20% служащих в армии были моложе 35 лет. К концу 2015 года этот показатель составил 30%.

    Это что за бред? Основная масса военнослужащих - призывники. Вернее, призывников и контрактников поровну, но и среди контрактников большая часть молодёжь. Плюс лейтенанты-капитаны и курсанты. И нам говорят, что их в Армии всего 30% ?
    Монос
  3. kolyhalovs Сегодня, 05:26
    Тьфу ты блин! прочитал заголовок как
    "ISIS признал оборонную промышленность РФ успешной отраслью экономики"
    kolyhalovs

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