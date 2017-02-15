IISS признал оборонную промышленность РФ успешной отраслью экономики
Как сообщает ТАСС, Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал очередной ежегодный доклад "Военный баланс 2017" ("The Military Balance 2017"). Согласно его положениям, оборонная промышленность России вновь признана современной и успешной отраслью экономики:
Следствием развития оборонной промышленности стал рост экспортного потенциала страны:
- заявляют аналитики.
Как отмечается в докладе, повышение престижа военной службы, связанное в числе прочего с улучшением финансирования и ростом заработной платы, привело к снижению среднего возраста (личного состава). В 2009 году только 20% служащих в армии были моложе 35 лет. К концу 2015 года этот показатель составил 30%.
После почти двух десятилетий скудного финансирования оборонная промышленность России вновь стала современной и успешной отраслью экономики. В течение 2014-2015 гг. военное производство в среднем выросло на 20%, однако кораблестроение по-прежнему отстает.
Следствием развития оборонной промышленности стал рост экспортного потенциала страны:
Москва надеется увеличить экспортные продажи (вооружений) после, судя по всему, успешного применения российской боевой техники в Сирии. Сейчас есть готовность экспортировать новейшие виды вооружений, такие как зенитная ракетная система С-400 и истребитель Су-35, которые будут проданы Китаю.
- заявляют аналитики.
Как отмечается в докладе, повышение престижа военной службы, связанное в числе прочего с улучшением финансирования и ростом заработной платы, привело к снижению среднего возраста (личного состава). В 2009 году только 20% служащих в армии были моложе 35 лет. К концу 2015 года этот показатель составил 30%.