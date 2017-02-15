ВМС Германии намерены пополнить 6 дополнительными фрегатами
Как сообщает интернет-портал warspot.ru, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен озвучила окончательное решение о закупке многоцелевых боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180). Предполагается проведение нового тендера на закупку еще шести кораблей MKS 180. При определении победителя ключевое значение будет иметь стоимость программы и сроки выполнения заказа.
В рамках прошлого тендера, предусматривающего строительство четырех фрегатов и возможность постройки еще двух, за контракт стоимостью €3,9 млрд ($4,3 млрд) боролись три концерна: Naval Yards Kiel и BAE Systems; ThyssenKrupp Marine Systems и Lürssen; Damen и Blohm+Voss. В 2016 году объявление результатов тендера было отложено, «чтобы получить дополнительные гарантии качества».
Постройка новых фрегатов для ВМС Германии является одним из крупнейших проектов Минобороны страны за последние десятилетия (ранее проект был известен под названием Korvette 131). Военное ведомство планирует оснастить флот новейшими многоцелевыми фрегатами, предназначенными для уничтожения надводных и подводных целей, включая обеспечение противовоздушного прикрытия других кораблей.
В рамках прошлого тендера, предусматривающего строительство четырех фрегатов и возможность постройки еще двух, за контракт стоимостью €3,9 млрд ($4,3 млрд) боролись три концерна: Naval Yards Kiel и BAE Systems; ThyssenKrupp Marine Systems и Lürssen; Damen и Blohm+Voss. В 2016 году объявление результатов тендера было отложено, «чтобы получить дополнительные гарантии качества».
Постройка новых фрегатов для ВМС Германии является одним из крупнейших проектов Минобороны страны за последние десятилетия (ранее проект был известен под названием Korvette 131). Военное ведомство планирует оснастить флот новейшими многоцелевыми фрегатами, предназначенными для уничтожения надводных и подводных целей, включая обеспечение противовоздушного прикрытия других кораблей.