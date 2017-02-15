10:09 15 февраля

Пентагон планирует модернизацию парка вертолетов UH-60L

Как сообщает интернет-портал warspot.ru, корпорация Northrop Grumman успешно завершила лётные испытания новой модели многоцелевого вертолёта, получившей название UH-60V Black Hawk. Модернизация состоит в замене оборудования пилотов новыми датчиками и приборами, что значительно повышает осведомлённость экипажа и улучшает боевые возможности вертолёта. Ресурс службы машин продляется минимум на 10 лет. В результате обновления вертолеты полностью соответствуют самой современной модели вертолёта Black Hawk, который выпускается под индексом UH-60M.

Пентагон планирует модернизацию парка вертолетов UH-60L


Модернизированный вариант разрабатывался с 2014 года, первый полет был совершен 19 января 2017 года. Всего Пентагон планирует довести 760 вертолетов UH-60L до версии UH-60V, которые должны дополнить 1375 машин модификации UH-60M, уде состоящих на вооружении американской армии.


UH-60 Black Hawk (англ. «Черный ястреб») — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Вертолет находится на вооружении американской армии, где он сменил известный Bell UH-1, являющийся одним из символов войны во Вьетнаме. Новая винтокрылая машина была предназначена для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке. Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 года, а 23 декабря 1976 года вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство. Вертолет выпускается до сих пор. С 1977 года было произведено более 4 тысяч вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций, из которых около 2500 состоит на вооружении американской армии. Широкой публике вертолет знаком по художественному фильму «Падение «Черного ястреба», в котором рассказывается о событиях в столице Сомали в 1993 году.



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Комментарии 5
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    как тут не вспомнить Сикорского... Летают у мерикатосов вертолеты, и не плохо.
    a.s.zzz888
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:50
      Да жаль что Сикорский после революции в матрасию дёрнул... Отличный задел дал матрасам...
      Alex_Rarog
      1. AID.S Сегодня, 07:50
        Цитата: Alex_Rarog
        Да жаль что Сикорский после революции в матрасию дёрнул...

        Его спросить забыли....
        AID.S
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
    Пентагон в ударе-то им бабло на увеличение состава флота дали, то удачно" пингвинов "купили,теперь вот и вертушки модернизируют.
    Изгоняющий либероидов
  3. Громобой Сегодня, 07:49
    Может оснащаться пилонами с ПТУР.
    Громобой

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