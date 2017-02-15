Пентагон планирует модернизацию парка вертолетов UH-60L
Как сообщает интернет-портал warspot.ru, корпорация Northrop Grumman успешно завершила лётные испытания новой модели многоцелевого вертолёта, получившей название UH-60V Black Hawk. Модернизация состоит в замене оборудования пилотов новыми датчиками и приборами, что значительно повышает осведомлённость экипажа и улучшает боевые возможности вертолёта. Ресурс службы машин продляется минимум на 10 лет. В результате обновления вертолеты полностью соответствуют самой современной модели вертолёта Black Hawk, который выпускается под индексом UH-60M.
Модернизированный вариант разрабатывался с 2014 года, первый полет был совершен 19 января 2017 года. Всего Пентагон планирует довести 760 вертолетов UH-60L до версии UH-60V, которые должны дополнить 1375 машин модификации UH-60M, уде состоящих на вооружении американской армии.
UH-60 Black Hawk (англ. «Черный ястреб») — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Вертолет находится на вооружении американской армии, где он сменил известный Bell UH-1, являющийся одним из символов войны во Вьетнаме. Новая винтокрылая машина была предназначена для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке. Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 года, а 23 декабря 1976 года вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство. Вертолет выпускается до сих пор. С 1977 года было произведено более 4 тысяч вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций, из которых около 2500 состоит на вооружении американской армии. Широкой публике вертолет знаком по художественному фильму «Падение «Черного ястреба», в котором рассказывается о событиях в столице Сомали в 1993 году.
Модернизированный вариант разрабатывался с 2014 года, первый полет был совершен 19 января 2017 года. Всего Пентагон планирует довести 760 вертолетов UH-60L до версии UH-60V, которые должны дополнить 1375 машин модификации UH-60M, уде состоящих на вооружении американской армии.
UH-60 Black Hawk (англ. «Черный ястреб») — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Вертолет находится на вооружении американской армии, где он сменил известный Bell UH-1, являющийся одним из символов войны во Вьетнаме. Новая винтокрылая машина была предназначена для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке. Опытный экземпляр вертолета поднялся в небо 17 октября 1974 года, а 23 декабря 1976 года вертолет стал победителем объявленного военными конкурса и был запущен в серийное производство. Вертолет выпускается до сих пор. С 1977 года было произведено более 4 тысяч вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций, из которых около 2500 состоит на вооружении американской армии. Широкой публике вертолет знаком по художественному фильму «Падение «Черного ястреба», в котором рассказывается о событиях в столице Сомали в 1993 году.