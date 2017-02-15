Талибы взяли под свой контроль очередной город на севере Афганистана

Телеканал «Толо Ньюс» сообщает о то, что во вторник 14 февраля представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль ещё один населённый пункт на севере Афганистана. Речь идёт о городе Гурзод в провинции Фарьяб.В ходе боестолкновений с правительственной армии Гурзод, который является ключевым населённым пунктом на трассе, соединяющей другие территории Афганистана с центром провинции Фарьяб, был захвачен - за несколько часов. При этом афганская армия понесла потери и отошла от города, фактически бросив в нём гражданское население. Местные жители, а точнее те из них, кто не готов жить в городе, взятом под контроль талибами, спешно покидают свои дома.В северных провинциях Афганистана с 2014 года наблюдается рост активности и террористов из так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). При этом талибы и игиловцы выступают друг против друга на фоне постоянных боестолкновений с правительственными войсками Афганистана.Отмечается, что на сегодняшний день территория, контролируемая официальным Кабулом, сократилась до минимума за последние 5 лет. Ранее Кабул направил запрос в США и НАТО с просьбой ввести в страну дополнительный военный контингент. Чиновники НАТО среагировали быстро, направив бомбардировщики для нанесения ударов «по талибам». Только вместо талибов с землёй сровняли посёлок, убив десятки мирных жителей... В США раздумывают об отправке в Афганистан примерно 2 тысяч военнослужащих - к тем, которые уже находятся в этой стране.