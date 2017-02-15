10:07 15 февраля

Талибы взяли под свой контроль очередной город на севере Афганистана

Телеканал «Толо Ньюс» сообщает о то, что во вторник 14 февраля представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль ещё один населённый пункт на севере Афганистана. Речь идёт о городе Гурзод в провинции Фарьяб.

Талибы взяли под свой контроль очередной город на севере Афганистана


В ходе боестолкновений с правительственной армии Гурзод, который является ключевым населённым пунктом на трассе, соединяющей другие территории Афганистана с центром провинции Фарьяб, был захвачен - за несколько часов. При этом афганская армия понесла потери и отошла от города, фактически бросив в нём гражданское население. Местные жители, а точнее те из них, кто не готов жить в городе, взятом под контроль талибами, спешно покидают свои дома.


В северных провинциях Афганистана с 2014 года наблюдается рост активности и террористов из так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). При этом талибы и игиловцы выступают друг против друга на фоне постоянных боестолкновений с правительственными войсками Афганистана.

Отмечается, что на сегодняшний день территория, контролируемая официальным Кабулом, сократилась до минимума за последние 5 лет. Ранее Кабул направил запрос в США и НАТО с просьбой ввести в страну дополнительный военный контингент. Чиновники НАТО среагировали быстро, направив бомбардировщики для нанесения ударов «по талибам». Только вместо талибов с землёй сровняли посёлок, убив десятки мирных жителей... В США раздумывают об отправке в Афганистан примерно 2 тысяч военнослужащих - к тем, которые уже находятся в этой стране.


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Комментарии 44
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
    незатухающая война. Походу там накопилось столько этого сброда, что города занимают за считанные часы.
    a.s.zzz888
  2. Alex_Rarog Сегодня, 06:47
    Заварили кашу и кинули на произвол судьбы...
    Как и везде. Всюду куда ступает нога американского солдата остаётся шлак...
    Alex_Rarog
    1. пожарНик Сегодня, 06:54
      А после нас хоть шлака и не осталось, но Наджибулу-то мы тоже бросили... Причем не просто на произвол судьбы, а на верную смерть... Сегодня ровно 28 лет...
      пожарНик
    2. фа2998 Сегодня, 07:05
      Ну давайте на валить все на американцев!СССР 15 лет воевал с этими "непримиримыми" и вывод наших войск ими оценивается как "победа".И естественно это привлекло новых сторонников,и они увеличивали свое влияние в стране.Уж потом американцы попробовали-и тоже обожглись!
      В Афганистане все утихомирится пока не победит ОДИН лидер(как в Ираке Хуссейн)-но страна по населению разнородная,каждый тянет в свою сторону. hi
      фа2998
      1. Ныробский Сегодня, 08:31
        Цитата: фа2998
        СССР 15 лет воевал с этими "непримиримыми" и вывод наших войск ими оценивается как "победа".И естественно это привлекло новых сторонников,и они увеличивали свое влияние в стране.Уж потом американцы попробовали-и тоже обожглись!

        Поэтому Афганистан и называют кладбищем Империй. Кто там только не воевал, но никто не победил. Но надо признать, что никто не воевал там более позорно, чем США.
        Ныробский
      2. антивирус Сегодня, 08:45
        без учета мнения соседей там не будет мира. Компромисс должен быть. с учетом самих афганцев и соседей . А США и РФ и ЕС там рядом нет.
        отдать все Индии или Китаю? вот и дерутся все против себя
        антивирус
    3. Злой543 Сегодня, 07:33
      Реально поколения родившиеся и выросшие на войне. Сегодня день вывода наших войск."Афганцы" с днем памяти Вас.
      Злой543
  3. Холуай Сегодня, 06:50
    Вот нам нужно Талибов поддерживать!
    Холуай
    1. Александр романов Сегодня, 07:07
      Цитата: Холуай
      Вот нам нужно Талибов поддерживать!

      Иди ИГИЛ поддержи и ислам заодно примешь.
      Александр романов
      1. Холуай Сегодня, 07:12
        Цитата: Александр романов
        Иди ИГИЛ поддержи и ислам заодно примешь.

        Прежде чем мне советовать изучи историю вопроса...Талибан это не игил, у них проект не выходит за рамки Афганистана.Где ты видел Талибов кроме Афганистана? Да и наш бывший друг Масуд чуть не утонул в крови наших солдат...он убил Советских больше всех вместе взятых пуштунских полевых командиров...Знаток...
        Холуай
        1. Александр романов Сегодня, 07:19
          Цитата: Холуай
          Прежде чем мне советовать изучи историю вопроса

          Руководитель администрации президента России Сергей Иванов рассказал в интервью «Би-би-си», что в 2001 году талибы предлагали России вместе выступить против США,
          Иванов, который в то время был назначен на пост министра обороны, сказал, что Россия ответила талибам отказом в жесткой форме.

          Статую будды талибы взорвали,ИГИЛ тоже памятники взрывает. И те и другие -это максимально жесткий ислам. И те и другие совершают терркакты и казни. Теперь понимаю,что ты внимательно изучил вопрос и уже принял ислам.Аллах Акбар
          Александр романов
          1. Холуай Сегодня, 07:25
            Не надо мне приводить мнения сомнительных политиков... Если так любишь прислушиваться к их мнениям послушай тогда уж Жириновского, уж он Востоковед и больше знает там всяких Ивановых...

            Тебе какая разница что они у себя в Афгане делают,если они при этом не трогают наших, и жгут поля наркотиков? Но ты судя по всему так и не знаешь кто такой Масуд и кто такие Талибы...Наши Солдаты Пуштунов меньше всего боялись...А Масуд положил наших в несколько рядов, и затопил всю Россию Наркотиками! Хе-Х
            Холуай
            1. Александр романов Сегодня, 07:29
              Цитата: Холуай
              Не надо мне приводить сомнительных политиков

              Ну куда уж ему до твоего авторитета. Тем более Иванов же не посоветовался ни с кем и единолично послал талибов на ***
              Цитата: Холуай
              Тебе какая разница что они у себя в Афгане делают,

              А тебе,так хочется им помочь,там собираи чемодан и езжаи помогаи .
              Цитата: Холуай
              ..А Масуд положил наших в несколько рядов, и затопил всю Россию Наркотиками! Хе-Х

              Иди купи героин,иди попробуи наиди и купи.Сейчас кокаин проще приобрести ,чем герыч.
              Александр романов
              1. Холуай Сегодня, 07:32
                По существу ты меня ничем не опроверг...Да и не опровергнешь никогда, ибо я документально всё знаю...

                Да и Жириновского как историка и востоковеда я ценю больше чем Иванова, который в принципе ничем себя и не проявил...на своих постах...
                Холуай
                1. Александр романов Сегодня, 07:39
                  Цитата: Холуай
                  ибо я документально всё знаю...

                  В кино ходил?
                  Цитата: Холуай
                  Да и Жириновского как историка и востоковеда я ценю больше чем Иванова, который в принципе ничем себя и не проявил

                  Странно,почему у Путина в отношении талибов позиция однозначная,наверное он не востоковед .
                  А Жирик ,только языком молоть способен на публику,шоумен. Кстати,а что жирик сделал ,чем отметился? А вспомнил-каждой бабе по бутылке водки,каждой бутылке водки по мужику.
                  Александр романов
                  1. Холуай Сегодня, 08:03
                    Не надо поверхностно рассуждать.Что касается Жириновского, так большинство его рекомендаций Путин и воплотил в жизнь, только опоздав немного-взять к примеру создание округов...Так что его язык работает на пользу...Прежде чем его критиковать, опять изучи его биографию...У Жириновского Лучшее Образование и знание нескольких языков из всех политиков...

                    Повторю, Талибы это Пуштуны основная народность в Афганистане, они действуют Локально только на территории своей страны. Без них там никто ничего вообще не решит...Все эти НАТО и Марионетки в виде Дустума в конечном итоге буду разбиты...И в конце концов Россия будет с ними разговаривать...
                    Холуай
                    1. Александр романов Сегодня, 08:10
                      Цитата: Холуай
                      Что касается Жириновского, так большинство его рекомендаций Путин и воплотил в жизнь

                      Ахахахаха wassat
                      Езжаи в Афган и помгаи талибам,но помни,погибать нельзя! Твоя помощь еще понадобиться Хамасу и другим братьям по вере.Аллах акбар

                      А по существу разговаривать с тем,кто предлагает поддержать терроризм в угоду хрен знает чему-это тратить время.
                      С террористами не заключают союзов,с ними не договариваются,их не поддерживают-Их уничтожают!!!
                      Гуд бай воин Аллаха
                      Александр романов
                      1. Холуай Сегодня, 08:12
                        Цитата: Александр романов
                        Езжаи в Афган и помгаи талибам,но помни,погибать нельзя! Твоя помощь еще понадобиться Хамасу и другим братьям по вере.Аллах акбар

                        Итог-перешёл на личность...Без опровержений по существу...Пока,ты мне уже не интересен...

                        Да, и я вообще атеист... hi
                        Холуай
                  2. Громобой Сегодня, 08:05
                    По вопросам ИГ (там это движение Хорасан) взгляды талибов с нашими сходятся.И кроме того вы оба забываете,что Талибан это не монолитная организация---можно спокойно разговаривать с авторитетным командиром.Он сам себе власть.И вот это почитайте:
                    Интересы Москвы и «Талибана» совпадают в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Соответствующее заявление в среду, 23 декабря, сделал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД Замир Кабулов, сообщает «Интерфакс».
                    «Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими», — подчеркнул Кабулов, напомнив также, что у Москвы и представителей «Талибана» есть каналы связи для обмена информацией.
                    Одновременно представитель МИД заявил, что Россия собирается поставлять вооружение официальному руководству Афганистана. «Но будем делать это осторожно и в основном на коммерческой основе», — добавил он.https://lenta.ru/news/2015/12/23/just_business
                    /
                    Громобой
                    1. Александр романов Сегодня, 08:11
                      Цитата: Громобой
                      Одновременно представитель МИД заявил, что Россия собирается поставлять вооружение официальному руководству Афганистана.

                      Которое они будут использовать против талибов wassat
                      Александр романов
                    2. Холуай Сегодня, 08:16
                      Цитата: Громобой
                      По вопросам ИГ (там это движение Хорасан) взгляды талибов с нашими сходятся.И кроме того вы оба забываете,что Талибан это не монолитная организация---можно спокойно разговаривать с авторитетным командиром.Он сам себе власть.И вот это почитайте:
                      Интересы Москвы и «Талибана» совпадают в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Соответствующее заявление в среду, 23 декабря, сделал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД Замир Кабулов, сообщает «Интерфакс».
                      «Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими», — подчеркнул Кабулов, напомнив также, что у Москвы и представителей «Талибана» есть каналы связи для обмена информацией.
                      Одновременно представитель МИД заявил, что Россия собирается поставлять вооружение официальному руководству Афганистана. «Но будем делать это осторожно и в основном на коммерческой основе», — добавил он.https://lenta.ru/news/2015/12/23/just_business
                      /

                      В конечном итоге всё это оружие окажется в руках Талибов...
                      Холуай
                      1. Громобой Сегодня, 08:22
                        Цитата: Холуай
                        В конечном итоге всё это оружие окажется в руках Талибов...

                        В общем то правильно,а чего не хватит китайцы подвезут laughing
                        Цитата: Александр романов
                        Которое они будут использовать против талибов

                        Византия request ...надо же как-то поддерживать баланс feel wassat
                        Громобой
            2. kapitan92 Сегодня, 09:07
              Цитата: Холуай
              .А Масуд затопил всю Россию Наркотиками! Хе-Х

              За время нахождения в Афганистане контингента НАТО ,посевные площади и трафик наркоты вырос в разы.
              kapitan92
  4. Александр 3 Сегодня, 06:51
    Для детей которые родились в войну,жили в войне ,война это обычное состояние.
    Александр 3
  5. Громобой Сегодня, 06:53
    Ранее Кабул направил запрос в США и НАТО с просьбой ввести в страну дополнительный военный контингент.
    Боится проамериканский режим за свою жизнь.Талибы их кончат сразу,даже раздумывать не будут.
    Любая военная активность у границ ОДКБ не может не напрягать,но для прорыва на Север у талибов нет ресурсов и по моему желания...
    Громобой
  6. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Молодцы талибы - живут по своим законам, на своей земле. Кассад пытается осторожно утверждать, что Саид Мохаммад Акбар Ага уже не первый год "наводит мосты" с Россией. У России нет союзников, пусть крепнут хотя бы "враги врагов".
    samarin1969
    1. Александр романов Сегодня, 07:33
      Цитата: samarin1969
      . Кассад пытается осторожно утверждать, что Саид Мохаммад Акбар Ага уже не первый год "наводит мосты" с Россией.

      Вы тут совсем все с ума посходили,какие мосты между Россией и террористами???
      Вы дьявола себе в союзник запишите,если он скажет,что он против США. Реально дурдом
      Александр романов
      1. kapitan92 Сегодня, 09:16
        Цитата: Александр романов
        Вы тут совсем все с ума посходили,какие мосты между Россией и террористами???

        Г-н Романов, приветствую.Политика -грязное дело. Для нас духи-для них партизаны, для нас "Хизболла" союзник против ИГИЛ в Сирии-для евреев террористы. Штаты работают планомерно, окружая нас "горячими точками": Донбасс, Сирия, Карабах, а теперь возможно и Афганистан.
        Поэтому "дружбу" с нашими бывшими врагами можно повернуть в другую плоскость.Уж очень мы прямолинейно-по советски," работаем "на Ближнем Востоке и Азии.
        Дурдом везде и давно, это факт, но таковы реалии! hi
        kapitan92
        1. Александр романов Сегодня, 09:33
          Цитата: kapitan92
          Для нас духи-для них партизаны, для нас "Хизболла" союзник против ИГИЛ в Сирии-для евреев террористы

          Те кто совершает терракты для меня терроисты и не имеет значения,против кого они там воюют.
          Цитата: kapitan92
          Штаты работают планомерно, окружая нас "горячими точками": Донбасс, Сирия, Карабах

          Карабах вычеркиваем,там Армяне в свое время мутить начали .Им за Карабах отдельное спасибо.
          Цитата: kapitan92
          , а теперь возможно и Афганистан.

          Тоже вычеркиваем,там будет воина вечно
          Цитата: kapitan92
          Поэтому "дружбу" с нашими бывшими врагами можно повернуть в другую плоскость

          Пока в Афганистане,кто то,кого то поддерживает из вне. Пока туда ,кто то лезет со своими воисками,поддерживая"своих" ,там будет продолжаться воина.
          Привет взаимный hi
          Александр романов
          1. kapitan92 Сегодня, 09:47
            Цитата: Александр романов
            Те кто совершает терракты для меня терроисты и не имеет значения,против кого они там воюют.

            "Хизболла" террористическая организация или нет???

            Цитата: Александр романов
            Карабах вычеркиваем,там Армяне в свое время мутить начали .Им за Карабах отдельное спасибо.

            Кто мутить начал это уже не важно! Армения входит в ОДКБ, на территории этой страны наши базы, а "лишняя" горячая точка на юге для России "не камильфо".
            Цитата: Александр романов
            Тоже вычеркиваем,там будет воина вечно

            Афганистан мы вычеркнуть не можем никак, даже при всем желании. Географически Афганистан, Таджикистан-подбрюшье России . hi
            kapitan92
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:07
    Цитата: Холуай
    Вот нам нужно Талибов поддерживать!

    Не далее как вчера читал интервью Дарьи Аслановой,из логова боевиков Талибана.Они готовы,и хотят дружить с Россией, против ИГил,и США,и готовы защитить наши южные границы от Исламского государства.Говорят забудьте про войну,мы сейчас другие,и поняли,что значил СССР,для Афганистана по сравнению с США.Этакие волки,в овечьей шкуре. При случае пустят кровь,даже не задумаются.
    Мар.Тира
    1. Холуай Сегодня, 07:17
      Давно надо было их поддержать.При них не было бы у нас такого количества Наркоты...Пуштуны Талибы они более адекватны чем там проживающие и наркоту выращивающие последователи Масуда и Дустума...
      Холуай
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Похоже там война будет идти до последнего афганца.
    Изгоняющий либероидов
  9. Горменгаст Сегодня, 07:27
    Очередная победа международной коалиции демократизаторов.

    Послушайте, ребята,
    Что вам расскажет дед.
    Земля наша богата,
    Демократии лишь нет.

    И стали все с вопросом,
    И молвят: «Как нам быть?
    Давай пошлем к пен-досам:
    Пускай придут бомбить. laughing
    Горменгаст
  10. raid14 Сегодня, 07:30
    С Днём памяти воинов -интернационалистов!
    Из двух зол выбирают меньшее. Пока они пускаю кровь друг другу, у нас есть относительная передышка. Можно оружия кабульскому режиму подкинуть и укреплять границы Таджикистана.
    raid14
  11. Мар.Тира Сегодня, 07:33
    Цитата: Холуай
    чем там проживающие и наркоту выращивающие последователи Масуда и Дустума...

    А они не талибы???????А талибы не производят героин?Выращивают опий,причём сплошь,и рядом.Не будьте наивным.Это восточная хитрость,торговаться,и искать союзников для сделки.У России не может быть союзников из кровавых террористических организаций.Это позиция Москвы,и я её поддерживаю,хоть они и выступают против США!
    Мар.Тира
    1. Александр романов Сегодня, 07:36
      Цитата: Мар.Тира
      А талибы не производят героин?

      Нет,они контролируют поставки и получают прибыль.
      Цитата: Мар.Тира
      .Это позиция Москвы,и я её поддерживаю,хоть они и выступают против США!

      Халуай думал союзника нашел в лице Мар,Тиры laughing
      Александр романов
      1. Холуай Сегодня, 08:08
        Цитата: Александр романов
        Халуай думал союзника нашел в лице Мар,Тиры

        Примитивно как то мыслишь... Какой союзник? Зачем? Тем более и он и ты не фига не шарите... hi
        Холуай
        1. Александр романов Сегодня, 08:32
          Цитата: Холуай
          Тем более и он и ты не фига не шарите...

          Не переживаи воин Аллаха,талибы победят и ты выпьешь шампанского.
          Правда потом,через год,ты будешь снова писать,что нужно опять кого то там поддержать.что бы свергнуть талибов. Но это уже будет совсем другая история.
          А пока подготовь документы,обосновывающие твои будущие коменты о необходимости свержения талибов
          Александр романов
    2. Холуай Сегодня, 08:06
      Масуд и Дустум никогда Талибами не были.Талибы это Пуштуны...
      Холуай
      1. Александр романов Сегодня, 08:12
        Цитата: Холуай
        Масуд и Дустум никогда Талибами не были.Талибы это Пуштуны.

        Да наплевать кого в сортирах мочить
        Александр романов
      2. kapitan92 Сегодня, 09:26
        Цитата: Холуай
        Талибы это Пуштуны...

        «Движение «Талибан» было создано как пуштунская организация, и у его истоков стояли и стоят этнические пуштуны, но со временем к движению примкнули и представители других этнических групп, в частности узбеки. Связать поголовно всех пуштунов с талибами или с их идеологией – это большая ошибка. Не все пуштуны разделяют радикальные взгляды и идеологию движения «Талибан»»
        Пуштуны – это самый многочисленный народ в стране, который определяет ситуацию на большей части территории Афганистана и соседнего Пакистана. Поэтому Россия, после вывода войск из Афганистана делавшая ставку исключительно на афганских таджиков и узбеков, должна скорректировать свою политику. Необходимо прекратить порочную практику отождествления талибов и пуштунов и начать диалог с пуштунскими элитами как одной из основных сил в регионе Нового Среднего Востока.
        kapitan92
  12. Мар.Тира Сегодня, 08:32
    Цитата: Холуай
    Масуд и Дустум никогда Талибами не были.Талибы это Пуштуны...

    Да ты что?????????????????А я то уж грешным делом подумал,что это религиозное течение ислама,зародившееся среди пуштунов.А оказывается это и есть пуштуны?????Вон оно чё Михалыч??? Смотрим востоковеда Игорь Хохлов, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. :Движение "Талибан"(студент) возникло в 1994 году на юге страны, в городе Кандагар, где гражданская война приобрела наиболее жестокие формы. Второй по величине город страны являлся ареной борьбы трех группировок, а отчаяние населения из-за невыносимых условий жизни накладывалось на недовольство таджико-узбекским кабульским правительством."Талибан" в том виде, как мы его знаем со второй половины 1990-х годов – это, скорее, результат внутренних процессов в самом Афганистане, возникший, конечно, не без помощи Пакистана и Саудовской Аравии.
    Апеллировавшее к социальным низам движение "Талибан" неизбежно стало реакционным, деревенские муллы, стоявшие во главе талибов, обращались в поисках социальных решений к прошлому, например, дословному соблюдению заповедей пророка Мухаммеда, были враждебны к шиитам, североафганским племенам. Не стоит идеализировать запрет талибов на выращивание опийного мака в 2001 году. Для повстанческого движения, которому нужны независимые источники финансирования, наркобизнес по сути является единственным способом отпочковаться от спонсоров из Пакистана и Саудовской Аравии. В 2000 году произошло затоваривание рынка опия внутри Афганистана, и руководство движения "Талибан", имевшее на руках огромные запасы опия-сырца, закупленного ранее, просто хотело взвинтить цены. Возможно, свою роль сыграло и желание международного признания, а также иные факторы, но идеализировать талибов как борцов с наркобизнесом, конечно же, не стоит.И каким образом они защитят границы России,и бывших азиатских республик СССР.Вырежут враждебные нации,узбеков,таджиков,шиитов,и других североафганских врагов?из-за которых оно и было создано?
    Мар.Тира
  13. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    Все понятно. Лучше виртуально бороться с талибами, чем во главу угла поставить российскую угрозу и на ней зацицклица. Ничто не меняется в "Датском Королевстве" (читай американском). А главное и интриги те же.
    rotmistr60

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