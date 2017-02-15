Россия и Индия согласовали совместную разработку истребителя пятого поколения FGFA
Согласно информации «Российской газеты», заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил о том, что Россия и Индия согласовали и парафировали проект контракта на совместную разработку истребителя пятого поколения, получившего название Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA).
Документ регулирует общую опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Последующие переговоры должны определить размер вложений каждой стороны в реализацию проекта. Ранее газета The Economic Times сообщала о том, обозначенные страны направят по 4 млрд. долл. в разработку опытного образца; опытно-конструкторские работы продлятся шесть лет. Как полагает издание, общая стоимость производства 127 истребителей составит 25 млрд. долл.
Со слов В. Дрожжова, Россия готова подписать контракт, однако индийской стороной окончательное решение пока не принято.
- подчеркнул он.
FGFA представляет собой экспортный вариант российского истребителя пятого поколения ПАК ФА, известного в качестве Т-50, разработки ОКБ имени Сухого. В настоящее время основные ведущиеся работы направлены на создание нового двигателя для истребителя. На текущий момент на Т-50 установлен двигатель первого этапа - 117С.
Документ регулирует общую опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Последующие переговоры должны определить размер вложений каждой стороны в реализацию проекта. Ранее газета The Economic Times сообщала о том, обозначенные страны направят по 4 млрд. долл. в разработку опытного образца; опытно-конструкторские работы продлятся шесть лет. Как полагает издание, общая стоимость производства 127 истребителей составит 25 млрд. долл.
Со слов В. Дрожжова, Россия готова подписать контракт, однако индийской стороной окончательное решение пока не принято.
Ожидаем решения наших партнеров.
- подчеркнул он.
FGFA представляет собой экспортный вариант российского истребителя пятого поколения ПАК ФА, известного в качестве Т-50, разработки ОКБ имени Сухого. В настоящее время основные ведущиеся работы направлены на создание нового двигателя для истребителя. На текущий момент на Т-50 установлен двигатель первого этапа - 117С.