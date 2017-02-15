10:08 15 февраля

Россия и Индия согласовали совместную разработку истребителя пятого поколения FGFA

Согласно информации «Российской газеты», заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил о том, что Россия и Индия согласовали и парафировали проект контракта на совместную разработку истребителя пятого поколения, получившего название Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA).



Документ регулирует общую опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Последующие переговоры должны определить размер вложений каждой стороны в реализацию проекта. Ранее газета The Economic Times сообщала о том, обозначенные страны направят по 4 млрд. долл. в разработку опытного образца; опытно-конструкторские работы продлятся шесть лет. Как полагает издание, общая стоимость производства 127 истребителей составит 25 млрд. долл.
Со слов В. Дрожжова, Россия готова подписать контракт, однако индийской стороной окончательное решение пока не принято.

Ожидаем решения наших партнеров.

- подчеркнул он.

FGFA представляет собой экспортный вариант российского истребителя пятого поколения ПАК ФА, известного в качестве Т-50, разработки ОКБ имени Сухого. В настоящее время основные ведущиеся работы направлены на создание нового двигателя для истребителя. На текущий момент на Т-50 установлен двигатель первого этапа - 117С.


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Комментарии 32
  1. Zaurbek Сегодня, 07:03
    Я вот сколько смотрю на планер, все красиво, кроме двигателей. Почему не прикрыты двигатели, это же значительная демаскировка в ИК спектре?
    Zaurbek
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:18
      Думается что форма двигателя второго поколения будет маленько другой и на это место все таки поставят защиту...
      Alex_Rarog
    2. Vita VKO Сегодня, 07:27
      Цитата: Zaurbek
      Почему не прикрыты двигатели, это же значительная демаскировка в ИК спектре?
      это связано с устройством изменяемого вектора тяги.
      Возможно с установкой двигателя второго этапа ситуация с мощностью излучения в ИК спектре изменится. А то получается парадокс: со стороны передней полусферы Т-50 соответствует требованиям самолетов 5-го поколения, а со стороны задней полусферы ни чем не отличается от 4-го.
      По сообщению представителей «Объединенной двигателестроительной корпорации», разработка двигателя второго этапа находится на завершающей стадии. Сборка первых опытных энергетических установок для Т-50 закончится в 2017-м году, государственные испытания запланированы на 2018-й и, в случае успеха мероприятия моторы поступят в серию в том же году. Двигатели второго этапа превзойдут предшествующие моторы по топливной эффективности, удельной тяге и ресурсу. Кроме того, в новых установках будут применены инновационные конструктивно-технологические решения и материалы исполнения.

      В сотрудничестве с Индией настораживают сроки разработки
      4 млрд. долл. в разработку опытного образца; опытно-конструкторские работы продлятся шесть лет
      Это явно будет не экспортный вариант Т-50, а совершенно другая машина. И судя по амбициям индийской стороны, ее характеристики будут на много выше.
      Vita VKO
      1. Zaurbek Сегодня, 08:52
        Я не про сопла писал, а про сам корпус двигателя.... там весь корпус виден, в металле.
        Zaurbek
        1. Vita VKO Сегодня, 09:27
          Цитата: Zaurbek
          там весь корпус виден

          Думаю, что корпус Т-50 изначально проектировался под двигатели второго этапа Тип 30, которые наверняка компактнее чем АЛ-41Ф1. Кроме того, это очень грамотно с точки зрения дезинформации противника, который сейчас активно снимает радиолокационные портреты и спектральные характеристики российского Т-50 и забивает их характеристики в бортовые компьютеры. Потом будет "приятная неожиданность"
          Vita VKO
        2. Вояджер Сегодня, 09:42
          Так вы на какой планер то смотрите? Это ранние этапы, о красоте особо никто не думает.
          Вояджер
    3. vanek77 Сегодня, 09:51
      Именно из за двигателей Индия пока не включается в программу, нынешний их категорически не устраивает. В 2017 году готовятся установить на один из истребителей новые двигатели. Вот это напрягает. ОКР закончат в 2020 году, двигатель еще на стендах не отработал, и он должен быть испытан на летающей лаборатории, но эту фазу пропустили, а двигатель совершенно новый. Понятно, что не хочется терять деньги, но все же, пропускать этапы испытаний, не лучшая идея, но будем надеяться, что прокатит.
      vanek77
  2. Alex_Tug Сегодня, 07:07
    Что-то не понимаю. Вроде Индия готовилась Сушки модернизировать в СуперСу для подготовки пилотов для FGFA.
    Думал что уже участвует в проекте по Т-50.
    Alex_Tug
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
      Цитата: Alex_Tug
      Что-то не понимаю

      а я совсем не понимаю...зачем притягивать индусов?не уверены что сами доведём? как смежников использовать? денег срубить? request
      андрей юрьевич
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
        а я совсем не понимаю...зачем притягивать индусов?

        чтобы бабки получить ...
        a.s.zzz888
      2. Zaurbek Сегодня, 07:15
        Для серийности изделия, окупаемости проекта. Индия Су-30 закупила порядки 300шт. Их в дальнейшем модернизировать и заменять на что то нужно. К сожалению рынок РФ максимум штук 200 будет. ССЖ-10 стал безубыточным только после 100й машины, для сравнения. Посмотрите на США с Ф-35, какую они кооперацию выстроили...
        Zaurbek
      3. Alex_Tug Сегодня, 07:15
        зачем притягивать индусов?

        Зачем притягивать понятно, они хотят всё-равно купить. Может Брамос в брюхо Т-50 хотят засунуть.
        Alex_Tug
      4. Uncle Lee Сегодня, 07:18
        Цитата: андрей юрьевич
        зачем притягивать индусов?

        Не индусов, а миллиарды долларов, вот, что так притягивает !
        Uncle Lee
      5. drunkram Сегодня, 07:26
        По то же схеме, по которой США строят свои Ф-35ые
        Были бы мы в параллельной реальности где был бы мир между Индией и Китаем, эта кооперация у нас была бы горазда мощнее и у Китая был бы нормальный самолет пятого поколения, а не тот хлам что они сейчас испытывают
        drunkram
    2. Skubudu Сегодня, 07:15
      Для принятия окончательного решения, Индийцы ждут начало испытаний с Двигателем 2-го этапа. ИМХО
      Skubudu
    3. Одиссей Сегодня, 07:51
      Цитата: Alex_Tug
      Что-то не понимаю. Вроде Индия готовилась Сушки модернизировать в СуперСу для подготовки пилотов для FGFA.

      Нет,модернизация Су-30 и FGFA это два разных проекта.Модернизация Су-30 планируется независимо от FGFA
      Одиссей
      1. Alex_Tug Сегодня, 08:05
        Понятно что независимые проекты. Они там кабину планировали расширить до размера кабины Т-50 чтоб пилотам легче усвоить FGFA.
        Alex_Tug
        1. Zaurbek Сегодня, 08:55
          Ну если в Т-50 стоят движки от Су-35, а потом в эти же места встанут новые двигатели...вопрос : подойдут ли новые двигатели к Су-35?
          Zaurbek
          1. Вояджер Сегодня, 09:44
            В Т-50 не стоят двигатели от Су-35 даже сейчас, 100 раз об этом говорилось..
            Вояджер
          2. Alex_Tug Сегодня, 09:46
            Скорей всего нет. Т-50 больше Су-35 и движки вероятнее всего будут длиннее чем у Су-35. Вряд-ли уложатся в тех же размерах.
            Alex_Tug
  3. mamont5 Сегодня, 07:15
    Цитата: андрей юрьевич
    денег срубить

    Да. + политика. Иметь Индию в качестве союзника в противовес Китаю совсем неплохо.
    mamont5
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:40
      Цитата: mamont5
      Цитата: андрей юрьевич
      денег срубить

      Да. + политика. Иметь Индию в качестве союзника в противовес Китаю совсем неплохо.
      ох...я вас умоляю! Индия-союзник? ага...! все ТАКИЕ "союзники"-только о себе думают... "хинди-руси-пхай пхай"-дааавно прошло! самое большее-деловой партнёр.
      андрей юрьевич
    2. Alex_Tug Сегодня, 08:08
      Политикой тут не пахнет. Т-50 надо допилить для индусского варианта. Скорее всего индусы хотят французскую авионику поставить.
      Alex_Tug
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:15
    Раку на горе рот зашили, а индусы подпишут контракт только после его свистка. ..
    Изгоняющий либероидов
  5. Громобой Сегодня, 07:21
    Россия готова подписать контракт, однако индийской стороной окончательное решение пока не принято.
    Опять эти вечные раздумья индусов.По остальным нишам вооружений ещё как-то понятно(там конкурентов всегда 2,если не 3) и можно поважничать.Но кто им ещё поможет с пятым поколением?******************И эх,мы его, можно сказать, на помойке подобрали – а он нам фигвамы рисует!(с) wassat
    Громобой
  6. tchoni Сегодня, 07:30
    25 ярдов бакинских на 127 бортов, это получается.... Ровным счетом 200 лямов вечнозеленых на борт! ПРЯЗРЯВЛЯЮ!!! ФЫ22 мы по цене догнали! Осталось догнать по функционалу... По количеству догонять не получится.
    tchoni
    1. Daemonicus Сегодня, 08:01
      думаю там подразумевается все, и обучение экипажа и передача технологий и запчасти и т.д. и т.п.
      Daemonicus
  7. злой партизан Сегодня, 07:41
    Ожидаем решения наших партнеров.
    Это решение индусы могут рожать бесконечно. С них станется. Нам в своё время индусы весь мозг вынесли. Хотя в итоге платили исправно...
    злой партизан
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:03
      Цитата: злой партизан
      Нам в своё время индусы весь мозг вынесли

      до сих пор назад не занесли? laughing привет, приятель,с вынесеным мозгом! drinks
      андрей юрьевич
      1. злой партизан Сегодня, 08:41
        Цитата: андрей юрьевич
        до сих пор назад не занесли?

        Хамим? am
        Я от Индии в своё время отмазался на своё счастье smile . Так что все эти танцы с бубнами мимо меня прошлиyes .
        злой партизан
  8. mamont5 Сегодня, 07:56
    Цитата: андрей юрьевич
    ох...я вас умоляю! Индия-союзник? ага...! все ТАКИЕ "союзники"-только о себе думают... "хинди-руси-пхай пхай"-дааавно прошло! самое большее-деловой партнёр.

    Так это обычное дело для ВСЕХ союзников. Пока выгодно. Тот же Китай ничем не лучше. Естественно, Индия не полезет против США, но как противовес Китаю вполне сойдет. Прошли времена СССР (К сожалению или...?), когда мы могли указывать своим "сателлитам" ЧТО и КАК делать.
    mamont5
    1. Zaurbek Сегодня, 09:09
      Она страна партнер, вполне сама решающая куда тратить свои деньги.... Для РФ это очень не плохо. Для примера возьмите Францию (прибалтику и Польшу не привожу в пример сознательно). Дали заказ на корабли (не авианосцы и фрегаты) заплатили живые деньги (не кредиты) и люди сами себе сделали плохо...
      Zaurbek

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