10:08 15 февраля

Сирии будет передана эскадрилья Су-24М2

Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com, военно-воздушные силы Сирии в ближайшее время получат 12 Су-24М2 из России.

Сирии будет передана эскадрилья Су-24М2


Ранее уже фигурировала информация о поставках Сирии самолетов данной модели.


Бомбардировщик Су-24М2 представляет собой дальнейшую (после Су-24М) модернизацию строевого самолёта российских ВВС Су-24 и отличается усовершенствованной версией БРЭО, а также расширенным списком используемого вооружения. В состав высокоточного оружия самолёта входят ракеты Х-31П и Х-59М. Также Су-24М2 способен применять свободнопадающие бомбы со сложной траекторией полёта.



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Комментарии 38
  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:20
    о как... неожиданно. успели подготовить экипажи когда то... what
    андрей юрьевич
    1. просто экспл Сегодня, 07:22
      дык война то уже не первый год идет . а решение могли принят еще до ввода наших в Сирию , и как раз то что пилотов обученных не было на тот момент и послужило причиной ввода наших . сейчас у сирийцев свои обученные будут и наши там будут уже нужны не так часто .
      просто экспл
      1. рич Сегодня, 07:44
        военно-воздушные силы Сирии в ближайшее время получат 12 Су-24М2 из России
        .
        Хорошая новость
        рич
        1. Злой543 Сегодня, 07:49
          А израильские товарищи не обвинят нас в том что мы передали их хезболе?
          Злой543
          1. Смог Сегодня, 08:01
            Цитата: Злой543
            А израильские товарищи не обвинят нас в том что мы передали их хезболе?

            А мы сразу сильно этого испугаемся.
            Смог
          2. Рабинович Сегодня, 09:03
            Что хезбола, что сирийская армия разницы нету. И те и те в состоянии войны находятся с Израилем.
            Рабинович
  2. Alex_Rarog Сегодня, 07:21
    Ну это просто царский подгон!без шуток... У нас то их заменят 34е а вот Сирии они очень сильно жизнь облегчат.
    Alex_Rarog
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:23
      Цитата: Alex_Rarog
      Сирии они очень сильно жизнь облегчат.

      у них была уже эскадрилия 24,что там с ними? what
      андрей юрьевич
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
        у них была уже эскадрилия 24,что там с ними? what

        на войне, как на войне... бывают и сбивают, бывают и на земле жгут...
        a.s.zzz888
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:29
          Цитата: a.s.zzz888
          у них была уже эскадрилия 24,что там с ними? what

          на войне, как на войне... бывают и сбивают, бывают и на земле жгут...

          нашёл:потеряны три самолёта(сбиты)(один-Израилем)
          андрей юрьевич
      2. тлауикол Сегодня, 07:28
        Советские грабли ничему не учат к сожалению
        тлауикол
        1. yuriy55 Сегодня, 07:48
          Цитата: тлауикол
          Советские грабли ничему не учат к сожалению


          Советские грабли научили "ИХ" тому, что недовольное население нужно отвлечь войной, идущей в соседних государствах, а провалы в экономическом развитии списывать на дешевеющую нефть, санкции и необходимость оказывать помощь то там, то сям. В результате чего все "ОНИ" ходят в белых фраках, а мы, которые внизу, всегда будем в **вне... what
          yuriy55
          1. klas000000 Сегодня, 08:16
            Если Вам так нравится ходите в **вне,я так не считаю и мне абсалютно по барабану что считают либералы по этому поводу
            klas000000
          2. EvilLion Сегодня, 08:20
            Молодец, поскакал.
            EvilLion
          3. Ныробский Сегодня, 08:35
            Цитата: yuriy55
            В результате чего все "ОНИ" ходят в белых фраках, а мы, которые внизу, всегда будем в **вне...

            Так вы это того - снизу то хоть на приступочек поднимитесь.........
            Ныробский
    2. просто экспл Сегодня, 07:24
      пока их у нас все заменят на утят , не только война успеет закончится , но и младенцы вырасти до солдат .
      по крайней мере я надеюсь что поставки утят только тем что заказано на данный момент не ограничатся , бо даже полторы сотни это мало для полноценной замены Су-24
      просто экспл
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:30
        Цитата: просто экспл
        полторы сотни это мало

        это вообще ничтожно,для такой страны как Россия.
        андрей юрьевич
        1. EvilLion Сегодня, 08:24
          Например, США с их бюджетом и постоянными войнами произвели F-15E в количестве аж 300+ шт. До сих пор на них живут. Это без учета того, что к ударным задачам можно привлечь еще и истребители. Но вам и 500, и 1000 будет ничтожно мало.
          EvilLion
      2. EvilLion Сегодня, 08:31
        До 2020-го года заменят, срыва плана нет, наоборот перевыполнение. Так что прыг-скок, прыг-скок.
        EvilLion
    3. Чеширский Сегодня, 07:42
      Ну это просто царский подгон!без шуток... У нас то их заменят 34е а вот Сирии они очень сильно жизнь облегчат.

      Подгон то царский, да только жизнь им это облегчит не сильно. Летать все равно нам придется. Ли Си Цын....
      Чеширский
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Я вот что то очень плохо соображаю, вопросов куча-почему Сирии не начали помогать году так в 13ом, когда у нас положение на международном уровне было получше, почему те же старые танки,бмп и самолеты отдаем сейчас,а не когда ввели свою группировку в Сирию (я про нашу авиацию)?
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Я вот что то очень плохо соображаю, вопросов куча-почему Сирии не начали помогать году так в 13ом, когда у нас положение на международном уровне было получше, почему те же старые танки,бмп и самолеты отдаем сейчас,а не когда ввели свою группировку в Сирию (я про нашу авиацию)?
      в одном издании пишут так: существенным фактором стала помощь извне, в первую очередь — из России. Начавшаяся в 2012 году и расширившаяся в следующие два года, она позволила замедлить темпы снижения боевого потенциала, а затем и остановить его. Ключевую роль сыграли поставки запчастей, позволившие поддерживать техническую готовность авиапарка, и организационная помощь в виде военных советников на месте и запущенной вновь подготовки летного, технического и командного состава ВВС в России.
      андрей юрьевич
    2. Громобой Сегодня, 07:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      почему Сирии не начали помогать году так в 13ом

      Пытались только политическим образом решить сирийский вопрос.
      Да и готовые эскадрильи бомбардировщиков у нас на базах хранения не стоят ,а у сирийцев лётчики на дороге не валяются.
      П.С.Думаю,что израильские политики не станут сильно возражать против такой поставки,ведь Су вряд ли попадут в руки бойцов из "Х"...
      Громобой
  4. Холуай Сегодня, 07:29
    Давно пора! А то их ВВС совсем плохи...
    Холуай
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:35
      вот ещё чего нашёл-кому интересно:Операция российских воздушно-космических сил в Сирии, начавшаяся официально 30 сентября 2015 года, позволила дать сирийским ВВС отдых — почти все современные машины были выведены на ремонт и модернизацию. По имеющейся информации, сирийские Су-24МК получили новый прицельно-навигационный комплекс СВП-24 и другое оборудование, что расширило номенклатуру используемых боеприпасов и позволило резко поднять точность бомбометания неуправляемыми авиабомбами. Это резко повысило эффективность их действий — теперь в каждом вылете сирийские Су-24 благодаря новому оборудованию и прошедшим переподготовку летчикам могли поражать несколько целей, как и модернизированные российские бомбардировщики того же типа
      андрей юрьевич
  5. Айрателинсион Сегодня, 08:04
    "Переданы " это значит совершенно безвозмездно? Чууудесно...
    Айрателинсион
    1. EvilLion Сегодня, 08:30
      Это значит за наши интересы воевать будет сирийский экипаж. Впрочем, Сталин тем же китайцам тоже охотно передавал вооружение: трофейное японское, свое старое, году в 50-ом даже Т-34-85 для советской армии уже имел сомнительную боевую ценность, а "братьям на век" у которых и винтовок часто не было, сойдет.
      EvilLion
      1. Koshak Сегодня, 09:57
        Цитата: EvilLion
        Это значит за наши интересы воевать будет сирийский экипаж.

        По-вашему получается, что у самих сирийцев там никакого интереса нет. Только у нас.
        Koshak
    2. Ныробский Сегодня, 09:15
      Цитата: Айрателинсион
      "Переданы " это значит совершенно безвозмездно? Чууудесно...

      А мы не жадные. Если раскинуть сумму поставляемой сирийцам техники на каждого россиянина, то получится рублей по 10-15 на нос. Ну не купите вы стаканчик пломбира, и что? Хотя, это не ваше, пожертвовать 10-15 рублей на благое дело. Лучше ангину заработаете
      Ныробский
  6. МПК105 Сегодня, 08:05
    Не знаю-не лётчик.А по-мне-пусть сами воюют в своей стране,хватит нашим на себя огонь вызывать(с нашей области парень был,помните,ему Героя дали,посмертно...)
    МПК105
    1. pothas Сегодня, 08:24
      Я тоже из этой области и Фамилия его Прохоренко Александр
      pothas
      1. МПК105 Сегодня, 08:28
        Здравствуйте,земеля,я с Бузулука,просто,к стыду своему забыл имя его,фамилию помнил,а имя нет...Александр...Вот МУЖИК,ГЕРОЙ...
        МПК105
        1. pothas Сегодня, 08:31
          я тоже с Бузулука
          pothas
          1. МПК105 Сегодня, 08:41
            О как!!! wink Мир тесен-рад знакомству-напишите в личку,если появится желание.
            МПК105
            1. андрей юрьевич Сегодня, 09:46
              Цитата: МПК105
              О как!!! wink Мир тесен-рад знакомству-напишите в личку,если появится желание.

              только не забухайте! drinks laughing
              андрей юрьевич
  7. Рабинович Сегодня, 09:02
    Миллиарды дарите, хорошо быть богатыми.
    Рабинович
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:47
      ..
      Цитата: Рабинович
      Миллиарды дарите, хорошо быть богатыми.

      не завидуйте... laughing
      андрей юрьевич
    2. Koshak Сегодня, 10:00
      Цитата: Рабинович
      Миллиарды дарите, хорошо быть богатыми.

      А "рабиновичи" опять, как всегда, всё на деньги переводят. И за медали вам заплати, и цену самолетам определили...Торгаши и есть торгаши.
      Koshak

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