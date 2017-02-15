Сирии будет передана эскадрилья Су-24М2
Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com, военно-воздушные силы Сирии в ближайшее время получат 12 Су-24М2 из России.
Ранее уже фигурировала информация о поставках Сирии самолетов данной модели.
Бомбардировщик Су-24М2 представляет собой дальнейшую (после Су-24М) модернизацию строевого самолёта российских ВВС Су-24 и отличается усовершенствованной версией БРЭО, а также расширенным списком используемого вооружения. В состав высокоточного оружия самолёта входят ракеты Х-31П и Х-59М. Также Су-24М2 способен применять свободнопадающие бомбы со сложной траекторией полёта.
Ранее уже фигурировала информация о поставках Сирии самолетов данной модели.
Бомбардировщик Су-24М2 представляет собой дальнейшую (после Су-24М) модернизацию строевого самолёта российских ВВС Су-24 и отличается усовершенствованной версией БРЭО, а также расширенным списком используемого вооружения. В состав высокоточного оружия самолёта входят ракеты Х-31П и Х-59М. Также Су-24М2 способен применять свободнопадающие бомбы со сложной траекторией полёта.