Итоги 2016 года по версии World Military Balance

Во всем мире не сократилось число угроз безопасности, которые требуют внимания политиков. Конфликт и угрозы безопасности наблюдаются в Африке, на Ближнем Востоке, а в случае с Украиной — и в Европе. Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать свое ракетное вооружение. Большее число терактов в 2016 году говорит о растущем вызове со стороны транснациональных террористов. И все больше стран хотят использовать военную силу при решении своих национальных задач.

Вызовы военному превосходству Запада становятся все значительнее — Китай приближается к военному паритету с ним. Если раньше Китай в основном имитировал советские или российские образцы, то теперь становится очевидно, что в ключевых областях Китай сосредоточился на собственных исследованиях и производстве, что подкрепляется ростом ассигнований.

Использование российского оружия в Сирии с сентября 2015 года… говорит о том, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы и наращивать возможности своих систем. Операция в Сирии говорит о том, что Россия не только хочет и способна размещать свои вооруженные силы, но и готовы использовать военную силу в ситуациях, когда считает себя пострадавшей — или считает, что она может пострадать, понеся геополитические потери.

На ближайшие годы объявлены новые сокращения расходов по мере того, как российская экономика чувствует на себе последствия более низких цен на энергоносители и экономических санкций.

Европейские страны уже наращивают свои военные бюджеты, хотя и довольно постепенно. В 2016 году только две страны НАТО — Эстония и Греция — потратили на оборону 2% ВВП, тогда как в 2015 году таких стран было четыре.