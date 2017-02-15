10:07 15 февраля

Итоги 2016 года по версии World Military Balance

Согласно информации «Коммерсанта», авторы World Military Balance подвели итоги 2016 года.

Во всем мире не сократилось число угроз безопасности, которые требуют внимания политиков. Конфликт и угрозы безопасности наблюдаются в Африке, на Ближнем Востоке, а в случае с Украиной — и в Европе. Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать свое ракетное вооружение. Большее число терактов в 2016 году говорит о растущем вызове со стороны транснациональных террористов. И все больше стран хотят использовать военную силу при решении своих национальных задач.

- полагает издание.




Как считают аналитики IISS, военный баланс все больше продолжает смещаться в Азию. С 2012 по 2016 год затраты на оборону в Азии росли на 5–6% в год. Уже в 2013 году Азия потеснила Европу со второго места в мире по объему расходов на оборону. В 2016 году государства Азии потратили на оружие в 1,3 раза больше, чем страны Европы. Основная часть затрат в 2016 году пришлась на США (604 млрд. долл.), на втором месте находится Китай (145 млрд.), на третьем – Россия (58,9 млрд.).

Особенное внимание IISS уделяет Китаю, чьи военные расходы в 1,8 раза больше, чем военные бюджеты Южной Кореи и Японии вместе взятые и составляют треть всех военных затрат стран Азии.

Вызовы военному превосходству Запада становятся все значительнее — Китай приближается к военному паритету с ним. Если раньше Китай в основном имитировал советские или российские образцы, то теперь становится очевидно, что в ключевых областях Китай сосредоточился на собственных исследованиях и производстве, что подкрепляется ростом ассигнований.


Особенно заметные успехи достигнуты Китаем в военно-воздушной и военно-морской отраслях: осуществляется работа над строительством трех новейших больших ракетных эсминцев типа 055; из серии 13 новейших эсминцев типа 052D пять уже находятся в строю, а еще восемь будут сданы в эксплуатацию в 2017–2018 годах. В 2016 году Китай начала оснащать свои ВВС последней модификацией ракеты «воздух—воздух» PL-10, которая «сопоставима с образцами лишь немногих ведущих военных держав мира». Разрабатывается новейшая сверхдальняя ракета «воздух—воздух» с радиусом действия до 300 км.

Рассматривая Россию, аналитики IISS заявляют:
Использование российского оружия в Сирии с сентября 2015 года… говорит о том, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы и наращивать возможности своих систем. Операция в Сирии говорит о том, что Россия не только хочет и способна размещать свои вооруженные силы, но и готовы использовать военную силу в ситуациях, когда считает себя пострадавшей — или считает, что она может пострадать, понеся геополитические потери.

В качестве примера они приводят украинский вопрос, отмечая, что «прямое использование российской военной мощи вылилось в быстрый захват Крыма. Когда Москва сочла, что ее интересы находятся под угрозой из-за наступления украинских войск, военное давление вновь было оказано — например в Зеленополье и Иловайске в 2014 году и Дебальцево в 2015 году».

Указывается, что «некоторые образцы российского ракетного вооружения превосходят по дальности использования подобные системы стран НАТО и США». Имеются в виду реактивные системы залпового огня «Смерч-М» со снарядами 9М55К, 9М525 и 9М542; тактические ракетные комплексы «Точка-У» с ракетами 9М79 и 9М79-1; оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» с ракетами 9М723 и 9М728.

Эксперты IISS полагают, что развертывание РФ вооружений связано с «усилиями России по сдерживанию растущей военной активности — особенно американской — вдоль российских границ». Падение цен на энергоносители и экономические санкции привели к сокращению военных затрат до 58,9 млрд. долл. (66,1 млрд. в 2015 году).

На ближайшие годы объявлены новые сокращения расходов по мере того, как российская экономика чувствует на себе последствия более низких цен на энергоносители и экономических санкций.

- заявляют эксперты.

Военные расходы государств НАТО могут существенно вырасти (до 2% от ВВП) по итогам запланированной министерской встречи стран-членов альянса.

Европейские страны уже наращивают свои военные бюджеты, хотя и довольно постепенно. В 2016 году только две страны НАТО — Эстония и Греция — потратили на оборону 2% ВВП, тогда как в 2015 году таких стран было четыре.

- полагает IISS.

В случае увеличения военных затрат всех европейских стран-членов НАТО до 2% ВВП, их общие военные расходы поднялись бы на 40%.


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Комментарии 17
  1. rasputin17 Сегодня, 08:01
    Хорошего конечно мало! Гонка вооружения не только ни когда не прекращаласьно продолжает расти и втягивать все больше стран!
    rasputin17
    1. Stas157 Сегодня, 08:19
      Из статьи можно сделать вывод, что военная угроза из Китая, Запад беспокоит в гораздо большей степени, чем из России. Тем более в следствии плачевного состояния российской экономики военные расходы снижаются. В то время, как во всем мире наоборот, увеличиваются. В принципе, подтверждается западная мысль о том, что не может страна с маленькой экономикой проецировать свою военную силу, продолжительное время, как мировая держава.
      Stas157
      1. rasputin17 Сегодня, 08:28
        Цитата: Stas157
        Тем более в следствии плачевного состояния российской экономики военные расходы снижаются.

        Тут я с Вами не согласен! Снижение в долларовом эквиваленте еще не показатель! Закупки и расходы ведутся исключительно а рублевом эквиваленте. На ряду с этим есть тенденции к росту экспорта вооружения за рубеж и рост портфеля заказов!
        rasputin17
        1. Stas157 Сегодня, 08:40
          Цитата: rasputin17
          На ряду с этим есть тенденции к росту экспорта вооружения за рубеж и рост портфеля заказов!

          Тенденции есть, но мы скатились по экспорту вооружений со второго места на третие. А кое кто уже и в затылок дышит.
          Цитата: rasputin17
          Снижение в долларовом эквиваленте еще не показатель! Закупки и расходы ведутся исключительно а рублевом эквиваленте.

          Так и в рублевом не показатель! Цены то рублевые выросли. И продолжают расти! До тех пор пока с долларовыми не сравняются. Ну, а военные расходы в мировом рейтинге, к сожалению не в рублях считаются.
          Stas157
          1. cniza Сегодня, 08:49
            Ещё забывают о таком показателе , как эффективность использования военных бюджетов , если они сделают анализ - то им совсем поплохеет.
            cniza
          2. c3r Сегодня, 09:07
            Накакать на мировой рейтинг!Операция в Сирии показала эффективность использования российского оружия.Ребятки из мирового сообщества серьёзно задумались.И вообще отходить надо от мировых рейтингов,на свои внутренние ориентироваться,тогда и в мире уважать начнут!
            c3r
  2. dik-nsk Сегодня, 08:05
    да уж, все приближается к Большой войне.. эх, нам бы перенести ее начало в азиатский регион, столкнув амеров с китаем, идеальный вариант и ждать как мудрой обезьяне пока два тигра дерутся (кит. пословица))))
    dik-nsk
    1. Громобой Сегодня, 08:17
      Цитата: dik-nsk
      эх, нам бы перенести ее начало в азиатский регион, столкнув ов с китаем

      Как бы от таких перенесений с самим Китаем не столкнуться в один хороший момент.В Америке ведь тоже в подвале Пентагона стратеги сидят и восточные мудрости им тоже не чужды.
      Громобой
    2. rasputin17 Сегодня, 08:19
      Цитата: dik-nsk
      столкнув амеров с китаем, идеальный вариант

      Вариант хуже не придумать!! Война двух сильнейших армий мира и обладателей ЯО со всеми видами их доставки! negative В таком замесе в стороне отсидеться не получиться! hi
      rasputin17
      1. dik-nsk Сегодня, 08:23
        не соглашусь, ибо иначе весь запад на нас попрет, как уже было не раз. уж лучше пусть с китайцами сначала надрываются. про отсидеться я и не говорил - в мировых войнах участвуют все крупные державы, но вступить к шапочному разбору (как матрасники в 2ВМ) идеальный варик
        dik-nsk
        1. rasputin17 Сегодня, 08:31
          Хорошо но как тогда быть с подписанными с Китаем договорами на различных площадках типа ОДКБ и ШОС!??
          rasputin17
          1. dik-nsk Сегодня, 08:36
            да никак, подмогнем чем-нибудь типа лендлиза)))) вы уверены, что в них прописано, что в случае войны с такими как сша или ес мы друг за друга вписываемся? то есть уверены, что если армады нато перейдут границу РФ, то китайцы будут воевать на нашей стороне? пункты договоров в студию, уверен их нет
            dik-nsk
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:06
    случае увеличения военных затрат всех европейских стран-членов НАТО до 2% ВВП, их общие военные расходы поднялись бы на 40%.
    А,это тем кто не подумавши говорит что России ядерное оружие сокращать нужно.4 раза Землю можно уничтожить laughing Так и хочется спросить.Это наверное в шахматном порядке по всей Земле одновременно взрывать будите? bully
    Поэтому никакого российского ядерного разооружения! Не верьте не кому, кто говорит что (это просто пример) "Калибр" сможет заменить ЯО."Друзья" всех мастей должны знать.Ядерный пепел , он с ка радиоактивный гад ,лет 300.И загорать придётся (кто выжил) круглый год. am bully
    Наблюдатель2014
    1. kagorta Сегодня, 09:04
      Загорать при ядерной зиме)? wassat что-то новое.
      kagorta
  4. Громобой Сегодня, 08:12
    Судя по докладу напряжённость в мире растёт ,а наше финансирование обороны жёстко привязано к экономике и наблюдается спад.
    Громобой
  5. Горменгаст Сегодня, 08:13
    Пацифисты, конечно, могут мечтать о том, чтобы эти несчитанные миллиарды тратились бы на полезные цели. laughing

    Особо упертые - на борьбу с изменением климата (от которого России больше пользы, хотя бы в виде вреда США и Гейропе), на солнечную псевдоэнергетику, на раздувание laughing ветровой вакханалии, на сланцевое массовое уничтожение laughing природы и пр.

    Но история учит - пока есть государства, есть противоположные интересы государств и вооружение - есть единственная гарантия от импортных сатанинских выдумок, как-то: демократии, глобализма, содомии.

    Пока тупоконечники и остроконечники laughing (Гулливер) спорят, умные люди кормят свои армии, дабы не пришлось кормить чужие. am
    Горменгаст
  6. raid14 Сегодня, 08:46
    Новая гонка вооружений западу на руку, как средство поднятия экономики. Война как двигатель прогресса и высоких технологий будет хорошим стимулом.
    Чем больше будут орать о российской угрозе, тем больше будут зарабатывать производители и продавцы оружия.
    raid14

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