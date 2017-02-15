Итоги 2016 года по версии World Military Balance
Согласно информации «Коммерсанта», авторы World Military Balance подвели итоги 2016 года.
- полагает издание.
Как считают аналитики IISS, военный баланс все больше продолжает смещаться в Азию. С 2012 по 2016 год затраты на оборону в Азии росли на 5–6% в год. Уже в 2013 году Азия потеснила Европу со второго места в мире по объему расходов на оборону. В 2016 году государства Азии потратили на оружие в 1,3 раза больше, чем страны Европы. Основная часть затрат в 2016 году пришлась на США (604 млрд. долл.), на втором месте находится Китай (145 млрд.), на третьем – Россия (58,9 млрд.).
Особенное внимание IISS уделяет Китаю, чьи военные расходы в 1,8 раза больше, чем военные бюджеты Южной Кореи и Японии вместе взятые и составляют треть всех военных затрат стран Азии.
Особенно заметные успехи достигнуты Китаем в военно-воздушной и военно-морской отраслях: осуществляется работа над строительством трех новейших больших ракетных эсминцев типа 055; из серии 13 новейших эсминцев типа 052D пять уже находятся в строю, а еще восемь будут сданы в эксплуатацию в 2017–2018 годах. В 2016 году Китай начала оснащать свои ВВС последней модификацией ракеты «воздух—воздух» PL-10, которая «сопоставима с образцами лишь немногих ведущих военных держав мира». Разрабатывается новейшая сверхдальняя ракета «воздух—воздух» с радиусом действия до 300 км.
Рассматривая Россию, аналитики IISS заявляют:
В качестве примера они приводят украинский вопрос, отмечая, что «прямое использование российской военной мощи вылилось в быстрый захват Крыма. Когда Москва сочла, что ее интересы находятся под угрозой из-за наступления украинских войск, военное давление вновь было оказано — например в Зеленополье и Иловайске в 2014 году и Дебальцево в 2015 году».
Указывается, что «некоторые образцы российского ракетного вооружения превосходят по дальности использования подобные системы стран НАТО и США». Имеются в виду реактивные системы залпового огня «Смерч-М» со снарядами 9М55К, 9М525 и 9М542; тактические ракетные комплексы «Точка-У» с ракетами 9М79 и 9М79-1; оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» с ракетами 9М723 и 9М728.
Эксперты IISS полагают, что развертывание РФ вооружений связано с «усилиями России по сдерживанию растущей военной активности — особенно американской — вдоль российских границ». Падение цен на энергоносители и экономические санкции привели к сокращению военных затрат до 58,9 млрд. долл. (66,1 млрд. в 2015 году).
- заявляют эксперты.
Военные расходы государств НАТО могут существенно вырасти (до 2% от ВВП) по итогам запланированной министерской встречи стран-членов альянса.
- полагает IISS.
В случае увеличения военных затрат всех европейских стран-членов НАТО до 2% ВВП, их общие военные расходы поднялись бы на 40%.
Во всем мире не сократилось число угроз безопасности, которые требуют внимания политиков. Конфликт и угрозы безопасности наблюдаются в Африке, на Ближнем Востоке, а в случае с Украиной — и в Европе. Северная Корея продолжает разрабатывать и испытывать свое ракетное вооружение. Большее число терактов в 2016 году говорит о растущем вызове со стороны транснациональных террористов. И все больше стран хотят использовать военную силу при решении своих национальных задач.
- полагает издание.
Как считают аналитики IISS, военный баланс все больше продолжает смещаться в Азию. С 2012 по 2016 год затраты на оборону в Азии росли на 5–6% в год. Уже в 2013 году Азия потеснила Европу со второго места в мире по объему расходов на оборону. В 2016 году государства Азии потратили на оружие в 1,3 раза больше, чем страны Европы. Основная часть затрат в 2016 году пришлась на США (604 млрд. долл.), на втором месте находится Китай (145 млрд.), на третьем – Россия (58,9 млрд.).
Особенное внимание IISS уделяет Китаю, чьи военные расходы в 1,8 раза больше, чем военные бюджеты Южной Кореи и Японии вместе взятые и составляют треть всех военных затрат стран Азии.
Вызовы военному превосходству Запада становятся все значительнее — Китай приближается к военному паритету с ним. Если раньше Китай в основном имитировал советские или российские образцы, то теперь становится очевидно, что в ключевых областях Китай сосредоточился на собственных исследованиях и производстве, что подкрепляется ростом ассигнований.
Особенно заметные успехи достигнуты Китаем в военно-воздушной и военно-морской отраслях: осуществляется работа над строительством трех новейших больших ракетных эсминцев типа 055; из серии 13 новейших эсминцев типа 052D пять уже находятся в строю, а еще восемь будут сданы в эксплуатацию в 2017–2018 годах. В 2016 году Китай начала оснащать свои ВВС последней модификацией ракеты «воздух—воздух» PL-10, которая «сопоставима с образцами лишь немногих ведущих военных держав мира». Разрабатывается новейшая сверхдальняя ракета «воздух—воздух» с радиусом действия до 300 км.
Рассматривая Россию, аналитики IISS заявляют:
Использование российского оружия в Сирии с сентября 2015 года… говорит о том, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы и наращивать возможности своих систем. Операция в Сирии говорит о том, что Россия не только хочет и способна размещать свои вооруженные силы, но и готовы использовать военную силу в ситуациях, когда считает себя пострадавшей — или считает, что она может пострадать, понеся геополитические потери.
В качестве примера они приводят украинский вопрос, отмечая, что «прямое использование российской военной мощи вылилось в быстрый захват Крыма. Когда Москва сочла, что ее интересы находятся под угрозой из-за наступления украинских войск, военное давление вновь было оказано — например в Зеленополье и Иловайске в 2014 году и Дебальцево в 2015 году».
Указывается, что «некоторые образцы российского ракетного вооружения превосходят по дальности использования подобные системы стран НАТО и США». Имеются в виду реактивные системы залпового огня «Смерч-М» со снарядами 9М55К, 9М525 и 9М542; тактические ракетные комплексы «Точка-У» с ракетами 9М79 и 9М79-1; оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» с ракетами 9М723 и 9М728.
Эксперты IISS полагают, что развертывание РФ вооружений связано с «усилиями России по сдерживанию растущей военной активности — особенно американской — вдоль российских границ». Падение цен на энергоносители и экономические санкции привели к сокращению военных затрат до 58,9 млрд. долл. (66,1 млрд. в 2015 году).
На ближайшие годы объявлены новые сокращения расходов по мере того, как российская экономика чувствует на себе последствия более низких цен на энергоносители и экономических санкций.
- заявляют эксперты.
Военные расходы государств НАТО могут существенно вырасти (до 2% от ВВП) по итогам запланированной министерской встречи стран-членов альянса.
Европейские страны уже наращивают свои военные бюджеты, хотя и довольно постепенно. В 2016 году только две страны НАТО — Эстония и Греция — потратили на оборону 2% ВВП, тогда как в 2015 году таких стран было четыре.
- полагает IISS.
В случае увеличения военных затрат всех европейских стран-членов НАТО до 2% ВВП, их общие военные расходы поднялись бы на 40%.