10:15 15 февраля

АПЛ «Рязань» возвратилась в Вилючинск после прохождения ремонта и модернизации

Как сообщает «Интерфакс», атомный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" возвратился в пункт постоянного базирования Вилючинск (Камчатка) после прохождения ремонта и модернизации.

По докладу командира подводного крейсера, материальная часть подводного крейсера исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

- заявила пресс-служба Тихоокеанского флота.

АПЛ «Рязань» возвратилась в Вилючинск после прохождения ремонта и модернизации



Подводников встречали командование подводных сил ТОФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил их с возвращением на базу.

АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар" - это советская атомная подводная лодка 2-го поколения. Была заложена 31 января 1980 года на стапелях "Севмаш" в Северодвинске. До 2008 года находилась в составе Северного флота. В сентябре 2008 года совершила переход с Северного на Тихоокеанский флот в пункт постоянной дислокации Вилючинск и с этого времени выполняет задачи в составе подводных сил ТОФ.


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Комментарии 8
  1. просто экспл Сегодня, 08:19
    а что интересно там модернизировали ? как с новым оружием ?
    просто экспл
    1. cniza Сегодня, 08:39
      Цитата: просто экспл
      а что интересно там модернизировали ? как с новым оружием ?


      Сиё нам не скажут , а оружие это нам ещё послужит.
      cniza
  2. Старый26 Сегодня, 08:44
    Цитата: просто экспл
    как с новым оружием ?

    Никак
    Старый26
  3. васильев ю Сегодня, 08:56
    Не знаю как в Вилючинске, но надеюсь не как в Приморье было в 80-90-ых годах.
    Популярная у нас песня Иванова Сергея (Морячок) была в те годы в Приморье.
    васильев ю
    1. Burbon Сегодня, 09:17
      знает кто, на сколько лет продлили службу ей?
      Burbon
    2. Комментарий был удален.
      1. васильев ю Сегодня, 10:11
        Да, в наше время аквапарков явно не было. Спасибо, заодно поглядел и другие ролики.
        васильев ю
  4. MURANO Сегодня, 09:49
    [quote=васильев ю]Не знаю как в Вилючинске, но надеюсь не как в Приморье было в 80-90-ых годах.
    "Немного" получше.Есть и Аквапарк wink
    MURANO
  5. Талгат Сегодня, 10:15
    Вот кто сможет мне пояснить?

    МБР в шахтах понятно дело - находятся далеко от врага и подлетное время бостаточно чтобы успеть их запустить - грунтовы или ЖД ракеты тоже ясно - их даже найти трудно - успеют взлететь

    А этот Вилючинск он же на берегу - и база Северного флота Гаджиево на берегу по сути. Подлетное время там 2-3 минуты наверное. Вот подкрадется супостат и ударит неожиданно и все - нет атомарин
    А на дежурстве ведь находится не более 30% в среднем? Где то так - ну не важно - точно не половина

    Т е как средство сдерживания наземные СЯС в центре страны гораздо надежнее - зачем же тогда строить подлодки? Может было бы выгоднее фокусироваться на шахтах и бжрк?
    Талгат

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