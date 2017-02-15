АПЛ «Рязань» возвратилась в Вилючинск после прохождения ремонта и модернизации
Как сообщает «Интерфакс», атомный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань" возвратился в пункт постоянного базирования Вилючинск (Камчатка) после прохождения ремонта и модернизации.
- заявила пресс-служба Тихоокеанского флота.
Подводников встречали командование подводных сил ТОФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил их с возвращением на базу.
АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар" - это советская атомная подводная лодка 2-го поколения. Была заложена 31 января 1980 года на стапелях "Севмаш" в Северодвинске. До 2008 года находилась в составе Северного флота. В сентябре 2008 года совершила переход с Северного на Тихоокеанский флот в пункт постоянной дислокации Вилючинск и с этого времени выполняет задачи в составе подводных сил ТОФ.
По докладу командира подводного крейсера, материальная часть подводного крейсера исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.
- заявила пресс-служба Тихоокеанского флота.
Подводников встречали командование подводных сил ТОФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш поздравил их с возвращением на базу.
АПЛ "Рязань" проекта 667 БДР "Кальмар" - это советская атомная подводная лодка 2-го поколения. Была заложена 31 января 1980 года на стапелях "Севмаш" в Северодвинске. До 2008 года находилась в составе Северного флота. В сентябре 2008 года совершила переход с Северного на Тихоокеанский флот в пункт постоянной дислокации Вилючинск и с этого времени выполняет задачи в составе подводных сил ТОФ.