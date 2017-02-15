Главы правительств стран ГУАМ встретятся в Киеве
Премьер-министры стран ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) договорились встретиться в Киеве 27 марта с целью придания дополнительного импульса сотрудничеству, сообщает Взгляд.
В этом году председательствует в ГУАМ Грузия.
«Вместе – за сильный ГУАМ», – так была названа новая программа сотрудничества стран, входящих в организацию, которой в 2017 году исполняется 20 лет.
В свое время ГУАМ создавалась как некая альтернатива СНГ. Ранее в нее входил и Узбекистан, однако позже вышел из содружества.
Члены организации договорились поддерживать друг друга «в плане нерешенных конфликтов и обсуждения путей их урегулирования в международных организациях», отмечается в материале. Кроме того, на встречах обсуждались и принимались решения по общим вопросам экономики.
В Грузии заявили о готовности «активно и максимально развивать потенциал ГУАМ». Планируется проведение регулярных консультаций, в том числе с партнерами из США, Японии и стран Вышеградской группы.
По данным газеты, после 2008 года встречи стран, входящих в ГУАМ, на высшем уровне не проводились.
В этом году председательствует в ГУАМ Грузия.
«Вместе – за сильный ГУАМ», – так была названа новая программа сотрудничества стран, входящих в организацию, которой в 2017 году исполняется 20 лет.
В свое время ГУАМ создавалась как некая альтернатива СНГ. Ранее в нее входил и Узбекистан, однако позже вышел из содружества.
Члены организации договорились поддерживать друг друга «в плане нерешенных конфликтов и обсуждения путей их урегулирования в международных организациях», отмечается в материале. Кроме того, на встречах обсуждались и принимались решения по общим вопросам экономики.
В Грузии заявили о готовности «активно и максимально развивать потенциал ГУАМ». Планируется проведение регулярных консультаций, в том числе с партнерами из США, Японии и стран Вышеградской группы.
По данным газеты, после 2008 года встречи стран, входящих в ГУАМ, на высшем уровне не проводились.
Использованы фотографии: https://wiki2.org