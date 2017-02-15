10:11 15 февраля

Главы правительств стран ГУАМ встретятся в Киеве

Премьер-министры стран ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) договорились встретиться в Киеве 27 марта с целью придания дополнительного импульса сотрудничеству, сообщает Взгляд.

Главы правительств стран ГУАМ встретятся в Киеве


В этом году председательствует в ГУАМ Грузия.


«Вместе – за сильный ГУАМ», – так была названа новая программа сотрудничества стран, входящих в организацию, которой в 2017 году исполняется 20 лет.

В свое время ГУАМ создавалась как некая альтернатива СНГ. Ранее в нее входил и Узбекистан, однако позже вышел из содружества.

Члены организации договорились поддерживать друг друга «в плане нерешенных конфликтов и обсуждения путей их урегулирования в международных организациях», отмечается в материале. Кроме того, на встречах обсуждались и принимались решения по общим вопросам экономики.

В Грузии заявили о готовности «активно и максимально развивать потенциал ГУАМ». Планируется проведение регулярных консультаций, в том числе с партнерами из США, Японии и стран Вышеградской группы.

По данным газеты, после 2008 года встречи стран, входящих в ГУАМ, на высшем уровне не проводились.

Использованы фотографии: https://wiki2.org
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Комментарии 23
  1. Смог Сегодня, 08:23
    Во сейчас петька на Додна наедет, что тот хочет с Приднестровьем замириться.
    Так что будем посмотреть на поведение главы Молдовы после этих посиделок.
    Смог
    1. Александр романов Сегодня, 08:35
      Цитата: Смог
      Во сейчас петька на Додна наедет

      У Петьки другие задачи ,выпросить денег у Алиева. Суметь выпросить,потому ,что просто так Алиев не даст,у самого денег нет.
      Александр романов
    2. cniza Сегодня, 08:35
      «Вместе – за сильный ГУАМ»,


      ГУАМно - они и в Африке это же , а если серьёзно поддерживается это все нашими "партнерами" США и Запада , если бы они не "стимулировали" про ГУАМ все давно бы забыли.
      cniza
    3. maxim947 Сегодня, 08:41
      Двое участников сего саммита нас уже проверили на "слабо" Крым ушел, Абхазия и Ю.Осетия тоже "ушли" пусть расскажут остальным как делать не надо, что все можно миром порешать
      maxim947
    4. vovanpain Сегодня, 08:43
      Вместе – за сильный ГУАМ», –

      Лозунг должен звучать так:-"Вместе за более вонючее гуано".У кого Петруха еще денег не просил и кто его еще не посылал,таких в мире не осталось,хотя вру,пингвины в Антарктиде еще есть. wink
      vovanpain
    5. русский молдаван Сегодня, 09:23
      Цитата: Смог
      Во сейчас петька на Додна наедет, что тот хочет с Приднестровьем замириться.
      Так что будем посмотреть на поведение главы Молдовы после этих посиделок.

      Додона там не будет ,он президент ,а не глава правительства.Глава правительства Молдавии проамерикаевропорумынский или если проще антироссийский ,и это печалит feel
      русский молдаван
      1. Талгат Сегодня, 10:09
        Цитата: русский молдаван
        Додона там не будет


        И это ожидаемо - вроде новый ваш президент адекват и понимает важность сотрудничества с Россией.

        Вообще ГУАМ это искусственно созданная организация с одной целью - насолить России. Это антироссийская и антиевразийская организация. Это по сути аппендикс НАТО и Запада и направлена против ОДКБ

        Молдаванам давно пора выйти из нее. И вступать в ОДКБ. и ПВО делать общее как все мы сделали. Будете получать нефть и газ из РФ и КЗ по внутренним ценам. Откроются наши рынки труда и товаров - вон посмотрите на Беларусь - цветет т к рынки и РФ и КЗ открыты их производителям а энергоносители по внутренним ценам - и Украина так же могла бы и прибалты - но им запад заморочил головы
        Талгат
  2. Громобой Сегодня, 08:32
    Я бы Молдавию выгнал,а принял бы Непал и Океанию(всю am ).
    ГУАНО был бы самый сильный блок на планете.И название под стать киевским планам от которых так и разит ненавистью к России.
    Громобой
  3. PBF Сегодня, 08:33
    Вот интересно на каком языке они межу собой договариваться будут?
    PBF
    1. ротмистр Сегодня, 08:47
      На языке Кулиша.
      ротмистр
  4. Ампер Сегодня, 08:40
    Будут плакаться друг другу и сопли жевать,
    Ампер
  5. DPN Сегодня, 08:45
    Помолимся горбачёву и ельцину за создание этого ГУАМ.
    DPN
  6. Доктор Бармалей Сегодня, 08:48
    Главы правительств стран ГУАМ встретятся в Киеве

    С целью попросить друг у друга денег.
    Доктор Бармалей
  7. 3vs Сегодня, 08:48
    Сборище неудачников.
    Соберутся, выльют говнища на Россию, нажрутся на банкете и по домам!
    3vs
  8. Горменгаст Сегодня, 09:07
    ГУАМ скорее мертв, чем жив, так как был рожден от внематочной беременности. laughing

    Равно как и Восточное партнерство и прочие объединения друзей против России.
    Горменгаст
  9. Мавр Сегодня, 09:09
    Союз обиженных? Нет, скорее союз незамеченных
    Мавр
  10. Kenneth Сегодня, 09:20
    Предлагаю Молдавию исключить и добавить Нидерланды и Оман.
    Kenneth
  11. RUS96 Сегодня, 09:26
    ГовУАМно ......smile
    RUS96
  12. Vitalson Сегодня, 09:26
    Цитата: vovanpain
    .У кого Петруха еще денег не просил и кто его еще не посылал,таких в мире не осталось,хотя вру,пингвины в Антарктиде еще есть.

    У новозеландских аборигенов тоже не просил, но они ему не дадут, разве только поменяются на что, только у Петуха не на что даже поменяться.
    Vitalson
  13. хот абыч Сегодня, 09:32
    ГУАМ новое удобрение
    хот абыч
  14. svp67 Сегодня, 09:41
    Странно, но почему все что связанно с Украиной начинается на "Г"? Карма такая, что ли.
    svp67
  15. JonnyT Сегодня, 09:47
    слет гастарбайтеров)))
    JonnyT
  16. MAGRIB Сегодня, 09:55
    Читаю комменты, ничего кроме маразма и грязи.
    Так сами же до всего этого довели. Друзей растеряли, из братьев врагов сделали, кроме того,новых нажили.
    Если РФ состоит в какой либо организации, это же не значит что нужно оскорбительно отзываться о стране и об этой структуре. Ну что вас так напрягает? Эти государства должны быть в форпостане? Живут люди своей жизнью, вот и вы живите, не стоит оскорблять окружающих. Это никому чести не делает. Дружить-так по мужски, враждовать-тоже по мужски надо. А то некоторые форумчане (есть и те, с которыми не знаком но глубоко уважаю) как старухи перед подъездом, не знают где каша варится, а отведать хотят....
    MAGRIB

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