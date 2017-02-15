В Иране завершено строительство новой военно-морской базы

Военно-морской флот разработал планы по развитию двух военно-морских зон и трех новых военных баз в этом районе, как только было приказано форсировать его присутствие вдоль берегов Макранского побережья.

Как сообщает интернет-портал flot.com , командующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри анонсировал завершение строительство новейшей военно-морской базы в прибрежной зоне Пасабандар на юго-востоке страны, озвучив дальнейшие планы по усилению военного присутствия в данном районе:Безопасность в Аденском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе рассматривается ВМС Ирана в качестве первоочередной задачи. С октября 2016 года корабли ВМС - эсминец "Алванд" и логистическое судно "Бушер" - сопроводили 3850 иранских коммерческих кораблей и танкеров, а также 25 иностранных судов в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, где пираты региона проявляют особую активность.