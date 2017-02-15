10:12 15 февраля

В Иране завершено строительство новой военно-морской базы

Как сообщает интернет-портал flot.com, командующий военно-морских сил Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри анонсировал завершение строительство новейшей военно-морской базы в прибрежной зоне Пасабандар на юго-востоке страны, озвучив дальнейшие планы по усилению военного присутствия в данном районе:

Военно-морской флот разработал планы по развитию двух военно-морских зон и трех новых военных баз в этом районе, как только было приказано форсировать его присутствие вдоль берегов Макранского побережья.


В Иране завершено строительство новой военно-морской базы



Безопасность в Аденском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе рассматривается ВМС Ирана в качестве первоочередной задачи. С октября 2016 года корабли ВМС - эсминец "Алванд" и логистическое судно "Бушер" - сопроводили 3850 иранских коммерческих кораблей и танкеров, а также 25 иностранных судов в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, где пираты региона проявляют особую активность.


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Комментарии 3
  1. cniza Сегодня, 08:44
    Безопасность в Аденском заливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе рассматривается ВМС Ирана в качестве первоочередной задачи.


    Пора США убираться во свояси.
    cniza
  2. тлауикол Сегодня, 08:59
    На фото китайцы
    тлауикол
  3. Талгат Сегодня, 10:00
    Еще раз хотел заметить, что Иран находится в условиях жесточайших санкции и фактически блокады. "мИРОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ" по понятным причинам ненавидят эту страну больше чем КНДР или Кубу или Россию или Китай (хотя конечно боятся больше всего Китая из за размера и России из за СЯС и технологии)

    Тем не менее, несмотря на санкции и блокаду - Иран показывает ВВП сравнимый (по моему примерно равный +-) с той же Турцией - которая наоборот член НАТО и в режиме наибольшего благоприятствования

    Иран несмотря на полную блокаду смог развить собственные военные технологии - а это очень и очень трудно - ведь те же южнокорейцы или япы или шведы и т д все все это все часть единой западной технологической системы - они покупают друг у друга и чипы и решения и зап части и т д. Единственная страна в мире которая делала АЛЬТЕРНАТИВНУЮ технику была Россия. Сейчас начинает Китай. и Иран пусть и с трудом и пусть не все получается - тоже пытается сам что то сделать.

    Ну конечно есть большая вероятность что в чем то ему помогают - и Россия и Китай понимают, что Иран их естественный союзник и передача технологии "по секрету" в обход амеровских запретов вполне возможна

    Ну с нами ( как я много писал и приводил примеры с совместным строительством ЖД и т д) с Казахстаном Иран самый лучший сосед и друг и планы только наращивать сотрудничество
    Талгат

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