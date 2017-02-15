10:14 15 февраля

С военной базы США «сбежал» беспилотник

Как сообщает "Российская газета", в ходе испытаний нового разведывательного беспилотника RQ-7Bv2 Shadow на полигоне военной базы "Форт Уачука" на юге Аризоны аппарат стоимостью полтора миллиона долларов потерял связь с наземной станцией управления и улетел далеко за пределы военной базы.

С военной базы США «сбежал» беспилотник


Его поиски длились в течение девяти дней, что было обусловлено большим радиусом полета: беспилотник может находиться в воздухе девять часов и за это время способен преодолеть расстояние в 109 км. За это время находящийся в воздухе неопознанный объект довольно внушительных размеров так и не был обнаружен ни одной наземной службой или войсками ПВО.


Военнослужащие, полиция и представители общественных организаций не смогли обнаружить БЛА. Он был найден в горах Колорадо случайным туристом. Беспилотник застрял на дереве и при "жесткой посадке" потерял крыло.

Военные эксперты не могут понять, как он там оказался. Между полигоном военной базы и местом обнаружения беспилотника 970 км, что превышает ресурс дальности данного летательного аппарата. Хотя, как теперь стало известно, дальность в автономном полете оказалась намного большей.

Беспилотник RQ-7Bv2 Shadow имеет в длину 3,4 метра и размах крыла 6,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 204,1 килограмма оборудован поршневым малоразмерным двигателем мощностью 38 лошадиных сил, способным развивать скорость до 204 км в час.

Ранее, в октябре 2015 года, во время испытаний на Абердинском полигоне наблюдательного аэростата JLENS, произошел подобный случай. Оборвался стальной трос и аэростат ушел в автономный полет, волоча за собой на небольшой высоте обрывки троса. В течение нескольких часов данный обрывок закоротил несколько линий электропередач.


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Комментарии 16
  1. Балу Сегодня, 08:56
    Нужно ли обсуждать кто виноват? Слава русским хакерам, ура!
    Балу
    1. kebeskin Сегодня, 09:29
      Дядя Вова на пару с Кужугетовичем лично возле базы со станцией перехвата сидели.
      kebeskin
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:58
    Смешно конечно ... НО при испытаниях всякая фигня бывает ... удивляет только одно - даже обыкновенный дрон/игрушка при потере связи возвращается в точку запуска на автопилоте ... а тут разведовательный беспилотник)))
    silberwolf88
  3. Громобой Сегодня, 09:04
    Не иначе как в Северной Америке завелась птица Рух(поедательница слонов).
    Громобой
    1. васильев ю Сегодня, 09:35
      А я то думал первый буду с Рух здесь((.
      Вроде как про Синдбада там недавно новые фильмы снимали, наверно сбежавшая птичка и волокла его в гнездо, пока не попробовала ''на зуб''.
      васильев ю
      1. Громобой Сегодня, 10:12
        Цитата: васильев ю
        А я то думал первый буду с Рух здесь((.

        Второе место это тоже почётно.Ну,что ...ждём третьего,без третьего на Руси серьёзные дела не делаются! drinks )))
        Громобой
  4. Стройбат запаса Сегодня, 09:06
    беспилотник может находиться в воздухе девять часов и за это время способен преодолеть расстояние в 109 км. За это время находящийся в воздухе неопознанный объект довольно внушительных размеров. ???????

    Это что значит? Не понял, извините.

    И как интересно... дальность 109км, время полета до 9 часов, а улетел на 970км при скорости до 204км/ч...
    Будем считать, он по пути еще за пивом заскочил в пару магазов. Чтоб не скучать в пути
    Стройбат запаса
    1. dik-nsk Сегодня, 09:11
      подозреваю это "профессионализм" журналистов РГ, мозг включить и цифры сопоставить для них видимо непосильная задача laughing
      dik-nsk
    2. kebeskin Сегодня, 09:39
      То то его долго искали, а он все это время ел в макдаке цеплял беспилотных девочек, и в конце концов рухнул на дерево как нажравшийся алкаш.
      kebeskin
  5. Мавр Сегодня, 09:12
    "И вечерний экипаж его уносит на окраину Москвы-ы-ы..." laughing laughing
    Мавр
  6. Vitalson Сегодня, 09:21
    Цитата: Стройбат запаса
    Будем считать, он по пути еще за пивом заскочил в пару магазов. Чтоб не скучать в пути

    А заодно в пиццерию и за мороженкой!
    Vitalson
  7. svp67 Сегодня, 09:37
    Он был найден в горах Колорадо случайным туристом.
    Очень надеюсь, что к этому моменту "иные туристы" успели ознакомиться с его начинкой...
    svp67
    1. kebeskin Сегодня, 09:40
      Если бы это были наши туристы то половина беспилотника уже доблестно служила в подручном хозяйстве дачи.
      kebeskin
      1. svp67 Сегодня, 09:43
        Цитата: kebeskin
        Если бы это были наши туристы то половина беспилотника уже доблестно служила в подручном хозяйстве дачи.

        Туристы разные бывают, есть такие, которые там и не были, когда они его разбирали...
        svp67
  8. татарин 174 Сегодня, 09:45
    Надо устроить так, чтобы на границе России и трибалтийских стран сбежал какой-нибудь старый советский танк... Куда интересно доберётся?)))
    татарин 174
  9. MoJloT Сегодня, 09:52
    }{aKepbl 100%
    MoJloT

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