С военной базы США «сбежал» беспилотник
Как сообщает "Российская газета", в ходе испытаний нового разведывательного беспилотника RQ-7Bv2 Shadow на полигоне военной базы "Форт Уачука" на юге Аризоны аппарат стоимостью полтора миллиона долларов потерял связь с наземной станцией управления и улетел далеко за пределы военной базы.
Его поиски длились в течение девяти дней, что было обусловлено большим радиусом полета: беспилотник может находиться в воздухе девять часов и за это время способен преодолеть расстояние в 109 км. За это время находящийся в воздухе неопознанный объект довольно внушительных размеров так и не был обнаружен ни одной наземной службой или войсками ПВО.
Военнослужащие, полиция и представители общественных организаций не смогли обнаружить БЛА. Он был найден в горах Колорадо случайным туристом. Беспилотник застрял на дереве и при "жесткой посадке" потерял крыло.
Военные эксперты не могут понять, как он там оказался. Между полигоном военной базы и местом обнаружения беспилотника 970 км, что превышает ресурс дальности данного летательного аппарата. Хотя, как теперь стало известно, дальность в автономном полете оказалась намного большей.
Беспилотник RQ-7Bv2 Shadow имеет в длину 3,4 метра и размах крыла 6,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 204,1 килограмма оборудован поршневым малоразмерным двигателем мощностью 38 лошадиных сил, способным развивать скорость до 204 км в час.
Ранее, в октябре 2015 года, во время испытаний на Абердинском полигоне наблюдательного аэростата JLENS, произошел подобный случай. Оборвался стальной трос и аэростат ушел в автономный полет, волоча за собой на небольшой высоте обрывки троса. В течение нескольких часов данный обрывок закоротил несколько линий электропередач.
Его поиски длились в течение девяти дней, что было обусловлено большим радиусом полета: беспилотник может находиться в воздухе девять часов и за это время способен преодолеть расстояние в 109 км. За это время находящийся в воздухе неопознанный объект довольно внушительных размеров так и не был обнаружен ни одной наземной службой или войсками ПВО.
Военнослужащие, полиция и представители общественных организаций не смогли обнаружить БЛА. Он был найден в горах Колорадо случайным туристом. Беспилотник застрял на дереве и при "жесткой посадке" потерял крыло.
Военные эксперты не могут понять, как он там оказался. Между полигоном военной базы и местом обнаружения беспилотника 970 км, что превышает ресурс дальности данного летательного аппарата. Хотя, как теперь стало известно, дальность в автономном полете оказалась намного большей.
Беспилотник RQ-7Bv2 Shadow имеет в длину 3,4 метра и размах крыла 6,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 204,1 килограмма оборудован поршневым малоразмерным двигателем мощностью 38 лошадиных сил, способным развивать скорость до 204 км в час.
Ранее, в октябре 2015 года, во время испытаний на Абердинском полигоне наблюдательного аэростата JLENS, произошел подобный случай. Оборвался стальной трос и аэростат ушел в автономный полет, волоча за собой на небольшой высоте обрывки троса. В течение нескольких часов данный обрывок закоротил несколько линий электропередач.