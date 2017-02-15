10:08 15 февраля

Пентагон признал применение боеприпасов с обедненным ураном в Сирии

Как сообщает ТАСС, Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, отвечающее в первую очередь за ближневосточное направление, подтвердило, что ВВС США применяли боеприпасы с обедненным ураном в ходе авианалетов на позиции боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

"Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии, - отметил он. - Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.
- пояснил официальный представитель СЕНТКОМ майор Джош Джакс.

Пентагон признал применение боеприпасов с обедненным ураном в Сирии



В ходе данных операций всего было использовано 5265 бронебойных зажигательных 30-мм снарядов. 16 ноября 1490 выпущенных снарядов из 1790 содержали токсичный материал (уничтожено 46 транспортных средств), а 22 ноября - 3775 из 4530 (ликвидировано 293 транспортных средства). То есть на каждый обычный снаряд приходилось пять боеприпасов с обедненным ураном. Снаряды применялись четырьмя штурмовиками A-10 Thunderbolt ВВС США.



Ранее Пентагон отрицал использование вооруженными силами США боеприпасов с обедненным ураном при проведении международной антитеррористической операции в Сирии и Ираке.


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Комментарии 18
  1. Vitalson Сегодня, 09:21
    Видать за яйса взяли, и тут они сознались, матрасня поганая.
    Vitalson
    1. cniza Сегодня, 10:01
      Цитата: Vitalson
      Видать за яйса взяли, и тут они сознались, матрасня поганая.


      Нет у них этого органа , бери не бери , не помогает.
      cniza
    2. twincam Сегодня, 10:06
      у них оные отсутствуют, ибо оне есть профурсетки.
      так взяли их за ноздри, или за *опу lol
      twincam
  2. silberwolf88 Сегодня, 09:21
    Ну то ... что американцы применили снаряды с обеднённым ураном совсем не удивило ... это в из обычной манере ... удивляет повод ... поражение автоцистерн перевозящих нефть???? ... ну ладно бы танки с верхней проекции или иную бронетехнику ... а то цистерны которые отлично поражаются из обычного стрелкового ...
    silberwolf88
    1. Злой543 Сегодня, 09:56
      Гринписа на них нет negative, вездЕ куда суются своим ураном мусорят.
      Злой543
  3. Zaurbek Сегодня, 09:21
    У А-10, наверное , в боекомплекте вообще нет ОФ снарядов.
    Zaurbek
  4. роман66 Сегодня, 09:23
    а зачем уран по цистернам? обычный офзт за глаза хватит, или у бармалеев бронецистерны?
    роман66
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:30
      роман66
      а зачем уран по цистернам? обычный офзт за глаза хватит, или у бармалеев бронецистерны?
      По видимому эта пуха шлак рекламный laughing Или ураном пулять .Или чисто как пулемёт работает.ВСЁ.Без урана цистерну не пробить.Так получается.
      Наблюдатель2014
      1. роман66 Сегодня, 09:32
        де нет, пушка классная, видимо, других снарядов не завезли
        роман66
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:42
          [b] роман66 [/b
          ]де нет, пушка классная, видимо, других снарядов не завезли
          Так почему уран? Или точнее, по чём там налево и направо урановыми сердечниками шмалять?
          Наблюдатель2014
          1. роман66 Сегодня, 09:45
            ну нет других, а пострелять хочется, дали бы холостые, стрелял бы холостыми
            роман66
  5. san4es Сегодня, 09:32
    Наверное нужно сделать норму по расходу в пентагон или срок годности заканчивается
    san4es
  6. svp67 Сегодня, 09:40
    "Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии, - отметил он. - Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.
    Такие боеприпасы предназначены для уничтожения сильнобронерованных целей, как то грузовики и наливники к таким явно не относятся, так что я лично не вижу причин для использования этих боеприпасов в данной обстановке кроме как для "освежения" запасов боеприпасов в арсеналах.
    svp67
  7. рич Сегодня, 09:42
    Де юро просто списали, а де факто бармалеям подкинут.
    рич
    1. Айрателинсион Сегодня, 09:45
      А у них бобрадировщки есть?
      Айрателинсион
  8. Shuttle Сегодня, 09:50
    Я вижу две версии:
    1. Фантастическая - утилизация урана.
    2. Конспирологическая - снаряды продали налево.
    3. Фактическая - засорить Сирию как когда-то засорили Югославию.
    Shuttle
    1. Alex_Tug Сегодня, 10:01
      Скорее всего первая, а третья автоматически вытекает из первого.
      Alex_Tug
  9. twincam Сегодня, 10:07
    а чем такие снаряды лучше чем обычные?
    twincam

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