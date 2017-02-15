Пентагон признал применение боеприпасов с обедненным ураном в Сирии
Как сообщает ТАСС, Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, отвечающее в первую очередь за ближневосточное направление, подтвердило, что ВВС США применяли боеприпасы с обедненным ураном в ходе авианалетов на позиции боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.
"Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии, - отметил он. - Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.
- пояснил официальный представитель СЕНТКОМ майор Джош Джакс.
В ходе данных операций всего было использовано 5265 бронебойных зажигательных 30-мм снарядов. 16 ноября 1490 выпущенных снарядов из 1790 содержали токсичный материал (уничтожено 46 транспортных средств), а 22 ноября - 3775 из 4530 (ликвидировано 293 транспортных средства). То есть на каждый обычный снаряд приходилось пять боеприпасов с обедненным ураном. Снаряды применялись четырьмя штурмовиками A-10 Thunderbolt ВВС США.
Ранее Пентагон отрицал использование вооруженными силами США боеприпасов с обедненным ураном при проведении международной антитеррористической операции в Сирии и Ираке.
"Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии, - отметил он. - Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.
- пояснил официальный представитель СЕНТКОМ майор Джош Джакс.
В ходе данных операций всего было использовано 5265 бронебойных зажигательных 30-мм снарядов. 16 ноября 1490 выпущенных снарядов из 1790 содержали токсичный материал (уничтожено 46 транспортных средств), а 22 ноября - 3775 из 4530 (ликвидировано 293 транспортных средства). То есть на каждый обычный снаряд приходилось пять боеприпасов с обедненным ураном. Снаряды применялись четырьмя штурмовиками A-10 Thunderbolt ВВС США.
Ранее Пентагон отрицал использование вооруженными силами США боеприпасов с обедненным ураном при проведении международной антитеррористической операции в Сирии и Ираке.