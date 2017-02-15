14:03 15 февраля

Конашенков назвал дилетантским доклад HRW о химическом оружии в Сирии

Доклад правозащитников из организации Human Rights Watch о применении сирийскими войсками химического оружия является дилетантским, поскольку основан на общедоступной информации из соцсетей, передает РИА Новости заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.



Согласно опубликованному накануне докладу, правительственные войска САР в прошлом году «не менее восьми раз применили химическое оружие в контролируемых оппозицией районах Алеппо».


Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch,
сказал Конашенков журналистам.

Он отметил, что, если HRW «действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то должна была начать с применения боевиками в сентябре 2016 года боевого отравляющего газа – иприта – в населенном пункте Марат-Ум-Хауш».

«У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта», – отметил генерал.

Он напомнил, что все обнаруженные тогда доказательства были переданы экспертам ОЗХО.

«Сегодня уже февраль 2017 года, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается», – сказал Конашенков.

С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников – и должно быть предметом особого внимания HRW. Если это действительно правозащитная организация,
заключил он.

Использованы фотографии: Sputnik/ Nour Molhem
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Комментарии 16
  1. новичок Сегодня, 11:15
    да всё та же ситуация/конфигурация лавления и лжи, что и с вада и с боингом голландским. озхо долго будут топтаться, в то время как такие шакалы как хюмен райтс будут клепать доносы.
    новичок
    1. Zoldat_A Сегодня, 11:27
      Цитата: новичок
      да всё та же ситуация/конфигурация лавления и лжи, что и с вада и с боингом голландским

      Всё время думаю - им самим неужели не видно, какую откровенную лажу, шитую белыми нитками, они лепят. Ну надо ж как-то профессиональней, что-ли... В Советском Союзе исполнителю-лейтенанту за такую топорную работу по созданию того, что сейчас называют "фейк", погоны оторвали бы вместе с руками.....
      Zoldat_A
      1. cniza Сегодня, 11:29
        Цитата: новичок
        да всё та же ситуация/конфигурация лавления и лжи, что и с вада и с боингом голландским. озхо долго будут топтаться, в то время как такие шакалы как хюмен райтс будут клепать доносы.


        Это война и хорошо , что только информационная.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
          Конашенков назвал дилетантским доклад HRW о химическом оружии в Сирии

          Я бы назвал его не дилетантским , а высосанным из последнего пальца матрасов ...
          bouncyhunter
      2. новичок Сегодня, 11:38
        самое интересное, что на западе(да и не только, у нас тоже таких полно) пипл всё это хавает. полоскание мозгов десятилетиями_ “рус плёхо“_ и рядовые граждане верят всему, что им подсунут, или власти, или такие радетели как хюман райтс. да украина нам всем в пример.
        новичок
      3. vovanpain Сегодня, 11:59
        Цитата: Zoldat_A
        им самим неужели не видно, какую откровенную лажу, шитую белыми нитками, они лепят. Ну надо ж как-то профессиональней, что-ли..

        Ложь сказанная в 1000 раз становится правдой,говорил доктор Геббельс.А эти верные ученики Геббельса,просто следуют по геббельсовским методикам. hi
        vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 11:31
      Сейчас американцам самое время заняться с ситуацией в Габоне, куда Путин ввел войска, да разобраться с российским марионеткой Айболитом в Лимпопо! bully
      сибиралт
  2. Горменгаст Сегодня, 11:26
    Указ Трампа: "АНБ и ЦРУ ликвидировать, поскольку продвинутой технологией разведки является соцсетяйская интернет-разведка" laughing
    Горменгаст
  3. krops777 Сегодня, 11:29
    Доклад правозащитников из организации Human Rights Watch


    Очередное проплаченое овно от Human Rights Watch.
    krops777
  4. Копчёный Сегодня, 11:29
    Конашенков напомнил о себе.
    Копчёный
  5. Altona Сегодня, 11:37
    Если хочешь доказать свою ангажированность и предвзятость по политическим мотивам, то опубликуй откровенную заказуху и ложь. HRW, WADA, BBC, CNN, кто следующий?
    Altona
  6. Masya Masya Сегодня, 11:48
    разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch

    "Репутация" как раз однозначная, редкостный фейкомет... wink
    Masya Masya
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    «Сегодня уже февраль 2017 года, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается», – сказал Конашенков.


    Все куплено и подтасовано, так же как и по малазийскому самолету сбитому укровермахтом. Ни ответа ни привета...
    a.s.zzz888
  8. Злой 55 Сегодня, 11:57
    Да бармалейчикам потом этот иприт по камерам и расстави
    Злой 55
  9. рич Сегодня, 12:43
    Правозащитник такой-то считает то-то...Да и плевать, что он там считает. Я сейчас не про импортных, а про наших хочу поговорить. На кой они вобще нужны? У нас любой диссидент или мразь оппозиционная, на которой пробу ставить некуда величает себя правозащитником. Все что они не делают - все против страны где они живут. На кой они нам? Наши права защищать? Да для этого вроде прокуратура существует. Говорить где у нас плохо - так это мы и без них знаем. Оболгать и подвергать сомнению наши ценности? Избили в тюрьме Дадина вот вой поднялся - оказалось фейк. А ребенка мажор сбил - тишина, ни одного "правозащитника", молчат в тряпочку. Теперь в стаи объединяются - правозащитные общества, видимо по одному ходить боятся. Кстати, насчет прокуратуры, поинтересовалась бы кто их финансирует
    рич
  10. murriou Сегодня, 13:10
    Хим. оружие удобно для подобных сказок тем, что публика сейчас массово безграмотна, из химии знает только, что "химия - это страшно", и готова принять стиральный порошок за ОМП.
    murriou

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