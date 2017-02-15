Конашенков назвал дилетантским доклад HRW о химическом оружии в Сирии
Доклад правозащитников из организации Human Rights Watch о применении сирийскими войсками химического оружия является дилетантским, поскольку основан на общедоступной информации из соцсетей, передает РИА Новости заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
Согласно опубликованному накануне докладу, правительственные войска САР в прошлом году «не менее восьми раз применили химическое оружие в контролируемых оппозицией районах Алеппо».
Он отметил, что, если HRW «действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то должна была начать с применения боевиками в сентябре 2016 года боевого отравляющего газа – иприта – в населенном пункте Марат-Ум-Хауш».
«У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта», – отметил генерал.
Он напомнил, что все обнаруженные тогда доказательства были переданы экспертам ОЗХО.
«Сегодня уже февраль 2017 года, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается», – сказал Конашенков.
Согласно опубликованному накануне докладу, правительственные войска САР в прошлом году «не менее восьми раз применили химическое оружие в контролируемых оппозицией районах Алеппо».
Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch,сказал Конашенков журналистам.
Он отметил, что, если HRW «действительно хотела бы разобраться с применением химоружия в Сирии, то должна была начать с применения боевиками в сентябре 2016 года боевого отравляющего газа – иприта – в населенном пункте Марат-Ум-Хауш».
«У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта», – отметил генерал.
Он напомнил, что все обнаруженные тогда доказательства были переданы экспертам ОЗХО.
«Сегодня уже февраль 2017 года, но когда ОЗХО завершит свою экспертизу полученных доказательств применения иприта в Алеппо и установит страну, которая передала его боевикам, даже не обсуждается», – сказал Конашенков.
С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников – и должно быть предметом особого внимания HRW. Если это действительно правозащитная организация,заключил он.
Использованы фотографии: Sputnik/ Nour Molhem