Конашенков назвал дилетантским доклад HRW о химическом оружии в Сирии

Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch,

С чем это связано: давлением конкретной страны-производителя иприта или нерасторопностью отдельных чиновников – и должно быть предметом особого внимания HRW. Если это действительно правозащитная организация,