В Росгвардии появятся «Ветераны труда» и «Ветераны военной службы»
В Росгвардии разработано положение «О ведомственных знаках отличия». Всего планируется ввести 11 медалей и 4 нагрудных знака, сообщают Известия.
Среди наград – знак «Почетный сотрудник Росгвардии» и медали «За отличие в службе» I и II степени, а также «За заслуги в труде». Получение этих наград автоматически будет означать присвоение званий «Ветеран военной службы» (для военнослужащих) и «Ветеран труда» (для гражданских сотрудников). Российское законодательство гарантирует таким людям ряд социальных льгот и дополнительных выплат к пенсии, пишет газета.
Знак «Почетный сотрудник Росгвардии» является высшей степенью отличия. Получить его могут сотрудники отдавшие ведомству не менее 15-ти лет и показавшие при этом «эффективный, добросовестный и безупречный труд».
По словам профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, «год назад все ведомственные награды давали право их обладателям получить при увольнении статус "Ветеран труда". Но эта практика была пересмотрена правительством».
Среди наград – знак «Почетный сотрудник Росгвардии» и медали «За отличие в службе» I и II степени, а также «За заслуги в труде». Получение этих наград автоматически будет означать присвоение званий «Ветеран военной службы» (для военнослужащих) и «Ветеран труда» (для гражданских сотрудников). Российское законодательство гарантирует таким людям ряд социальных льгот и дополнительных выплат к пенсии, пишет газета.
Знак «Почетный сотрудник Росгвардии» является высшей степенью отличия. Получить его могут сотрудники отдавшие ведомству не менее 15-ти лет и показавшие при этом «эффективный, добросовестный и безупречный труд».
Положение о ведомственных наградах проходит этап общественного обсуждения. Мы ждем, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов подпишет его в ближайшее время,сказал изданию начальник военно-научного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Марценюк.
По словам профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, «год назад все ведомственные награды давали право их обладателям получить при увольнении статус "Ветеран труда". Но эта практика была пересмотрена правительством».
Монетизация ведомственных знаков и медалей – очень эффективная система стимулирования службы и роста ее престижа. Это не только делает ведомственные награды статусными, но и гарантирует их обладателям возможность получения дополнительных социальных гарантий после завершения службы,сказал Козюлин.
Использованы фотографии: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»