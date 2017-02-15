В Росгвардии появятся «Ветераны труда» и «Ветераны военной службы»

Положение о ведомственных наградах проходит этап общественного обсуждения. Мы ждем, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов подпишет его в ближайшее время,

Монетизация ведомственных знаков и медалей – очень эффективная система стимулирования службы и роста ее престижа. Это не только делает ведомственные награды статусными, но и гарантирует их обладателям возможность получения дополнительных социальных гарантий после завершения службы,