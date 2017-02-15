Снабженцы НАТО проведут учения в Восточной Европе

Во времена холодной войны они готовились действовать на других рубежах. Их основные базы в Европе находятся на территории Германии. В 1990-е годы американцы не спешили сниматься с насиженных мест, где есть склады и вся необходимая инфраструктура, и только теперь под давлением политического руководства двинулись на восток, который в этом плане развит очень слабо по сравнению с Западной Европой. Там уверены, что от снабжения зависит комфорт войск и их моральный дух, поэтому не жалеют на это сил и средств. Налаживание системы МТО на новом театре, в частности в Восточной Европе, происходит «на автомате» и является вполне логичным шагом для любого профессионального командующего.

Силы слишком неравны, и новое руководство США понимает нелепость самой идеи конфликта с ядерной державой. Поэтому происходящее надо воспринимать как еще один способ продемонстрировать серьезность своих намерений союзникам по НАТО, которые после украинских событий никак не справятся с паникой.