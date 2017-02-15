14:03 15 февраля

Снабженцы НАТО проведут учения в Восточной Европе

Как сообщают «Известия», части снабжения Европейского командования начали самый масштабный со времен холодной войны эксперимент по организации развертывания и снабжения войск, действующих вдали от основных баз в Германии.

Снабженцы НАТО проведут учения в Восточной Европе


Командующий 21-го командования снабжения ТВД генерал-майор Дуане Гэмбл заявил, что в течение ближайших девяти месяцев будут проведены не менее 80 учений. В ходе маневров будет отрабатываться реагирование на кризисные ситуации и взаимодействие военных из разных стран — членов альянса в рамках инициативы «Атлантическая решимость» по защите Польши и Прибалтики.




Учения будут проходить на базе 16-й бригады снабжения – «костяка» 21-го командования, в связи с чем её интенсивно готовят к действиям на малознакомой территории, где нет развитой натовской инфраструктуры, — в Прибалтике, Польше и Румынии. Недавно бригаде были поставлены десятки ударных и транспортных вертолетов, прибывших в немецкий порт Бремерхафен: 24 «Апача», 94 транспортных вертолета «Чинук» и «Черный ястреб». Вместе с ними доставлено 350 единиц наземной техники.

Со слов командира 16-й бригады полковника Мишель Летчер, все указанные мероприятия направлены на «сдерживание российской агрессии» в Восточной Европе, где отсутствует развитая дорожная сеть, железнодорожная колея в некоторых странах не соответствует стандартам НАТО, заправочное оборудование не стандартизировано и американский заправщик не может передать топливо на польский грузовик, существуют различные бюрократические препоны.



Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что Восточная Европа является малоосвоенным ТВД для американских военных:
Во времена холодной войны они готовились действовать на других рубежах. Их основные базы в Европе находятся на территории Германии. В 1990-е годы американцы не спешили сниматься с насиженных мест, где есть склады и вся необходимая инфраструктура, и только теперь под давлением политического руководства двинулись на восток, который в этом плане развит очень слабо по сравнению с Западной Европой. Там уверены, что от снабжения зависит комфорт войск и их моральный дух, поэтому не жалеют на это сил и средств. Налаживание системы МТО на новом театре, в частности в Восточной Европе, происходит «на автомате» и является вполне логичным шагом для любого профессионального командующего.


Как считает эксперт, активизация американских снабженцев не является признаком подготовки к войне с Россией:
Силы слишком неравны, и новое руководство США понимает нелепость самой идеи конфликта с ядерной державой. Поэтому происходящее надо воспринимать как еще один способ продемонстрировать серьезность своих намерений союзникам по НАТО, которые после украинских событий никак не справятся с паникой.


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Комментарии 20
  1. marinatvar2016 Сегодня, 12:38
    Не нужно недооценивать врага. Любые учения это подготовка к войне.
    marinatvar2016
    1. cniza Сегодня, 12:45
      Цитата: marinatvar2016
      Не нужно недооценивать врага. Любые учения это подготовка к войне.


      Да , можно и так сказать , только в чем их мотивация , за что и кого они собрались воевать ? они очень надеются что учений будет достаточно.
      cniza
      1. dik-nsk Сегодня, 12:51
        подготовка к очередному Drang nach Osten, тут семи пядей во лбу не надо быть, видимо очень надеются создать внутренний конфликт на фоне выборов 2018, но надеюсь своими экспериментами на украине, русским привили очень хороший иммунитет от этой заразы
        dik-nsk
        1. Татьяна Сегодня, 13:08
          Военщина Пентагона именно толкает в спину страны НАТО к войне с Россией!
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 13:28

            Цитата из статьи
            эксперт, активизация американских снабженцев не является признаком подготовки к войне с Россией:

            Очень странный эксперт, если вспомнить слова Маргерет Тетчер, а также госпожи Олбрайт.
            Получается - Россия кури, бухай, не разочаруй старушку!
            Татьяна
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:57
        Витя , добрый день ! hi
        Как сообщают «Известия», части снабжения Европейского командования начали самый масштабный со времен холодной войны эксперимент по организации развертывания и снабжения войск, действующих вдали от основных баз в Германии.

        "Значит , будут грабить !" (с) из х/ф "Свадьба в Малиновке"
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 13:06
          "Значит , будут грабить !" (с) из х/ф "Свадьба в Малиновке"

          Masya Masya
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:37
            Мася Мася...
            Включи голову...
            Сперва учения по развертыванию... а теперь логистика...
            Даже если нато. как вы изобразили в труселях - воевать то они с нами будут... с территории прибалтов. кокланда. пшекии. возможно болгар и прочих румын...
            Сами юсавцы соскочат с паравоза, а РФ опять должна в европе своих парней положить?
            Скептик-Самоучка
            1. Татьяна Сегодня, 13:54
              США никогда просто так на военную благотворительность другим странам свои доллары не "жгут"! Только с умыслом и с суперприбыльной отдачей во время развязанной ими войны между другими странами!
              Татьяна
            2. Masya Masya Сегодня, 13:58
              воевать то они с нами будут...

              Я так понимаю, вы, уже во всеоружии...
              Masya Masya
  2. RUSOIVAN Сегодня, 12:39
    Млеко, кура, яйки, давай, давай!?
    RUSOIVAN
  3. Бомба Сегодня, 12:41
    Только слепой и тупой не поймет к чему все эти телодвижения....но в России как всегда, пока гром не грянет
    Бомба
    1. Олег Монархист Сегодня, 13:12
      Ваши предложения????
      Олег Монархист
  4. Громобой Сегодня, 12:51
    Силы слишком неравны, и новое руководство США понимает нелепость самой идеи конфликта с ядерной державой. Поэтому происходящее надо воспринимать как еще один способ продемонстрировать серьезность своих намерений союзникам по НАТО, которые после украинских событий никак не справятся с паникой.
    Не думаю,чтобы американцы стали затрачивать миллиарды долларов и придвигать войска на восток,только ради того,чтобы прибалтийские обыватели спали спокойнее или чешские.Или думаете простые поляки опасаются нашей агрессии?Как бы не так,а даже если и так,то не это причина по которой НАТО смазывает свой механизм и создаёт группировки для явно наступательных действий.Так же и про Гитлера говорили,даже за несколько дней до нападения правительство делало специальное заявление.
    Конечно,ЯО и стабильность в стране это залог нашей безопасности.Но в НАТО не тупые сидят и сейчас они только ведут экономическую и инфовойну,+мы ввязаны втой или иной степени в 2 конфликта,рубль привязан к нефти,власть держится на одном человеке.
    Думаю,что они развёртывают свои группировки не для ближнесрочного нападения,а собираются играть в долгую.Поэтому,я считаю,что немцы и др. в Прибалтике или Румынии это очень опасно и не соглашусь с экспертом.
    Громобой
  5. barclay Сегодня, 12:53
    Все логично. Где развертываются войска, там и отрабатывается тыловое обеспечение. Только вот в данном случае это будет стоить дополнительных затрат. Интересно как финансовая нагрузка будет распределяться на участников этих маневров, поровну или опять США будет всех кормить и успокаивать? Переделывать заправки и ж/д коллею и т. п. не дешевое удовольствие. Трамп вроде больше не настроен кормить нахлебников в Европе.
    barclay
  6. san4es Сегодня, 13:05
    Все их учения похожи на кетч (амер. народная "борьба" - рисовки)ю всем по-приколу - а толку н0ль negative
    san4es
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:38
      ну а чем в таком случае наши учения от их отличаются?
      Скептик-Самоучка
      1. san4es Сегодня, 13:50
        ...У нас как в Дзю-до (гибкий путь).Т.е. действия по-ситуации good
        san4es
  7. Олег Монархист Сегодня, 13:18
    Со слов командира 16-й бригады полковника Мишель Летчер, все указанные мероприятия направлены на «сдерживание российской агрессии»


    А мы уже прибалтов захватили? Может я что пропустил? laughing



    Это кстати мужик или баба....просто сейчас вот так сразу и не поймешь "ху из ху" в их армии laughing
    Олег Монархист
  8. seregatara1969 Сегодня, 13:22
    американский заправщик не может передать топливо на польский грузовик - пистолет не влезает в бак
    seregatara1969

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