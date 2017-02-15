Снабженцы НАТО проведут учения в Восточной Европе
Как сообщают «Известия», части снабжения Европейского командования начали самый масштабный со времен холодной войны эксперимент по организации развертывания и снабжения войск, действующих вдали от основных баз в Германии.
Командующий 21-го командования снабжения ТВД генерал-майор Дуане Гэмбл заявил, что в течение ближайших девяти месяцев будут проведены не менее 80 учений. В ходе маневров будет отрабатываться реагирование на кризисные ситуации и взаимодействие военных из разных стран — членов альянса в рамках инициативы «Атлантическая решимость» по защите Польши и Прибалтики.
Учения будут проходить на базе 16-й бригады снабжения – «костяка» 21-го командования, в связи с чем её интенсивно готовят к действиям на малознакомой территории, где нет развитой натовской инфраструктуры, — в Прибалтике, Польше и Румынии. Недавно бригаде были поставлены десятки ударных и транспортных вертолетов, прибывших в немецкий порт Бремерхафен: 24 «Апача», 94 транспортных вертолета «Чинук» и «Черный ястреб». Вместе с ними доставлено 350 единиц наземной техники.
Со слов командира 16-й бригады полковника Мишель Летчер, все указанные мероприятия направлены на «сдерживание российской агрессии» в Восточной Европе, где отсутствует развитая дорожная сеть, железнодорожная колея в некоторых странах не соответствует стандартам НАТО, заправочное оборудование не стандартизировано и американский заправщик не может передать топливо на польский грузовик, существуют различные бюрократические препоны.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что Восточная Европа является малоосвоенным ТВД для американских военных:
Как считает эксперт, активизация американских снабженцев не является признаком подготовки к войне с Россией:
Командующий 21-го командования снабжения ТВД генерал-майор Дуане Гэмбл заявил, что в течение ближайших девяти месяцев будут проведены не менее 80 учений. В ходе маневров будет отрабатываться реагирование на кризисные ситуации и взаимодействие военных из разных стран — членов альянса в рамках инициативы «Атлантическая решимость» по защите Польши и Прибалтики.
Учения будут проходить на базе 16-й бригады снабжения – «костяка» 21-го командования, в связи с чем её интенсивно готовят к действиям на малознакомой территории, где нет развитой натовской инфраструктуры, — в Прибалтике, Польше и Румынии. Недавно бригаде были поставлены десятки ударных и транспортных вертолетов, прибывших в немецкий порт Бремерхафен: 24 «Апача», 94 транспортных вертолета «Чинук» и «Черный ястреб». Вместе с ними доставлено 350 единиц наземной техники.
Со слов командира 16-й бригады полковника Мишель Летчер, все указанные мероприятия направлены на «сдерживание российской агрессии» в Восточной Европе, где отсутствует развитая дорожная сеть, железнодорожная колея в некоторых странах не соответствует стандартам НАТО, заправочное оборудование не стандартизировано и американский заправщик не может передать топливо на польский грузовик, существуют различные бюрократические препоны.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что Восточная Европа является малоосвоенным ТВД для американских военных:
Во времена холодной войны они готовились действовать на других рубежах. Их основные базы в Европе находятся на территории Германии. В 1990-е годы американцы не спешили сниматься с насиженных мест, где есть склады и вся необходимая инфраструктура, и только теперь под давлением политического руководства двинулись на восток, который в этом плане развит очень слабо по сравнению с Западной Европой. Там уверены, что от снабжения зависит комфорт войск и их моральный дух, поэтому не жалеют на это сил и средств. Налаживание системы МТО на новом театре, в частности в Восточной Европе, происходит «на автомате» и является вполне логичным шагом для любого профессионального командующего.
Как считает эксперт, активизация американских снабженцев не является признаком подготовки к войне с Россией:
Силы слишком неравны, и новое руководство США понимает нелепость самой идеи конфликта с ядерной державой. Поэтому происходящее надо воспринимать как еще один способ продемонстрировать серьезность своих намерений союзникам по НАТО, которые после украинских событий никак не справятся с паникой.