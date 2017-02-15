Поставок ЗРС С-400 в Индию в этом году не будет

В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно,

В 2017 году Россия, скорее всего, не начнет поставки ЗРС С-400 в Индию, передает Интерфакс-АВН сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.«Думаю, что в этом году – нет», – сказал Дрожжов на пресс-конференции.Ранее руководство ФСВТС заявляло, что контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан уже в этом году.уточнил он.Агентство напоминает, что осенью 2016 года Россия заключила межправительственное соглашение о продаже Индии зенитной системы «Триумф». Оно было подписано по итогам переговоров Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди.Ранее сообщалось, что Индия заинтересована в приобретении 12-ти комплексов С-400.Справка агентства: