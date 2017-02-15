14:02 15 февраля

Поставок ЗРС С-400 в Индию в этом году не будет

В 2017 году Россия, скорее всего, не начнет поставки ЗРС С-400 в Индию, передает Интерфакс-АВН сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.

«Думаю, что в этом году – нет», – сказал Дрожжов на пресс-конференции.

Ранее руководство ФСВТС заявляло, что контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан уже в этом году.


В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно,
уточнил он.

Агентство напоминает, что осенью 2016 года Россия заключила межправительственное соглашение о продаже Индии зенитной системы «Триумф». Оно было подписано по итогам переговоров Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди.

Ранее сообщалось, что Индия заинтересована в приобретении 12-ти комплексов С-400.

Справка агентства: «ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров».

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru
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Комментарии 10
  1. НЕКСУС Сегодня, 12:56
    По всей видимости,индусы либо хотят дополнительных префиренций,либо пытаются договориться о производстве этих комплексов у себя,что в данное время неприемлемо для нас.
    НЕКСУС
    1. Zibelew Сегодня, 13:03
      В этом году не будет по той простой причине, что заказов на 3 года вперед.
      В 17 году только начнут производство оплаченных Китаем дивизионов.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 13:10
        Цитата: НЕКСУС
        По всей видимости,индусы либо хотят дополнительных префиренций,либо пытаются договориться о производстве этих комплексов у себя,что в данное время неприемлемо для нас.


        Индусы , наверное, самые сложные и капризные "партнеры" , пытаются вносить изменения уже в действующие договоры и будут продолжать торговаться.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
          Да , хитровычпоканность индусов общеизвестна . Но ведь и русские не пальцем деланы ! good
          bouncyhunter
        2. Zibelew Сегодня, 13:14
          Цитата: cniza
          Индусы , наверное, самые сложные и капризные "партнеры" , пытаются вносить изменения уже в действующие договоры и будут продолжать торговаться.

          Сначала индусов не устраивает цена контракта, потом не устраивает "откат".
          Zibelew
  2. Громобой Сегодня, 13:03
    Может американцы со своим "Патриотом" встревают?Или ещё кто?Уж больно вокруг Индии много купцов крутится и не просто продать чего,а установить "стратегическое партнёрство".
    Громобой
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:07
      Цитата: Громобой
      Может американцы со своим "Патриотом" встревают?

      Патриот не конкурент Триумфу,от слова совсем.
      Цитата: Громобой
      Уж больно вокруг Индии много купцов крутится и не просто продать чего,а установить "стратегическое партнёрство".

      Индия вооружается и интенсивно закупает как технологии ,так и само оружие...А на такого покупателя ,понятно что слетятся со всех сторон с предложениями.
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
        Совершенно верно - спрос рождает предложение . А Индия для мировых игроков на рынке вооружений очень лакомый кусок .
        bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:14
    Индия никуда не денется. Китай купил - Индия следом.Торгуются, наверное laughing
    Сейчас и сушки 35-е попросят. А то у Китая есть, а у Индии? А до истребителя 5-го поколения - еще далеко (совместной разработки).
    Горный стрелок
  4. Волька Сегодня, 13:51
    хватит, чем дольше, а лучше вообще не будет подписан этот контракт тем лучше...
    Волька

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