Поставок ЗРС С-400 в Индию в этом году не будет
В 2017 году Россия, скорее всего, не начнет поставки ЗРС С-400 в Индию, передает Интерфакс-АВН сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова.
«Думаю, что в этом году – нет», – сказал Дрожжов на пресс-конференции.
Ранее руководство ФСВТС заявляло, что контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан уже в этом году.
Агентство напоминает, что осенью 2016 года Россия заключила межправительственное соглашение о продаже Индии зенитной системы «Триумф». Оно было подписано по итогам переговоров Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди.
Ранее сообщалось, что Индия заинтересована в приобретении 12-ти комплексов С-400.
Справка агентства: «ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров».
«Думаю, что в этом году – нет», – сказал Дрожжов на пресс-конференции.
Ранее руководство ФСВТС заявляло, что контракт на поставку Индии С-400 может быть подписан уже в этом году.
В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно,уточнил он.
Агентство напоминает, что осенью 2016 года Россия заключила межправительственное соглашение о продаже Индии зенитной системы «Триумф». Оно было подписано по итогам переговоров Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди.
Ранее сообщалось, что Индия заинтересована в приобретении 12-ти комплексов С-400.
Справка агентства: «ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров».
Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru