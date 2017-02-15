Киевский суд изучает новое видео расстрелов на майдане

Украинский телеканал «Громадське ТВ» публикует материал, в котором сообщается о приобщении к делу о расстрелах на майдане нового видео. По заявлениям представителя следствия, видео «доказывает, что снайперский огонь вёлся сотрудниками «Беркута» (спецподразделение украинской милиции), находившимися за грузовиками». В качестве «доказательства» приводится размытая фигура на крыше автомобильного фургона.Видео:Почему это видео «всплыло» лишь спустя три года с момента расстрелов на майдане, на Украине не говорят. Как не говорят и того, почему при выстрелах со стороны автомобилей украинского «Беркута» пули попали странными образом не только во фронт «майдановцам», но и в тыл. Не объясняют и необходимости срочного спиливания деревьев, на которых оставались важнейшие улики – следы попадания пуль, выпускаемых в спины тем, кто находился за баррикадами."Военное обозрение" напоминает, что 20 февраля 2014 года (за сутки до объявления о смене власти) в центре Киева погибли 53 человека: 4 сотрудника милиции и 49 майданных активистов. В течение предшествующих двух дней в украинской столице погибли 11 силовиков и 29 протестующих.А на скамье подсудимым Святошинского райсуда исключительно бойцы украинского "Беркута", на которых собираются "повесить" всё, что происходило на майдане в феврале 2014-го.