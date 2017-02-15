14:04 15 февраля

Киевский суд изучает новое видео расстрелов на майдане

Украинский телеканал «Громадське ТВ» публикует материал, в котором сообщается о приобщении к делу о расстрелах на майдане нового видео. По заявлениям представителя следствия, видео «доказывает, что снайперский огонь вёлся сотрудниками «Беркута» (спецподразделение украинской милиции), находившимися за грузовиками». В качестве «доказательства» приводится размытая фигура на крыше автомобильного фургона.

Видео:


Почему это видео «всплыло» лишь спустя три года с момента расстрелов на майдане, на Украине не говорят. Как не говорят и того, почему при выстрелах со стороны автомобилей украинского «Беркута» пули попали странными образом не только во фронт «майдановцам», но и в тыл. Не объясняют и необходимости срочного спиливания деревьев, на которых оставались важнейшие улики – следы попадания пуль, выпускаемых в спины тем, кто находился за баррикадами.


"Военное обозрение" напоминает, что 20 февраля 2014 года (за сутки до объявления о смене власти) в центре Киева погибли 53 человека: 4 сотрудника милиции и 49 майданных активистов. В течение предшествующих двух дней в украинской столице погибли 11 силовиков и 29 протестующих.

А на скамье подсудимым Святошинского райсуда исключительно бойцы украинского "Беркута", на которых собираются "повесить" всё, что происходило на майдане в феврале 2014-го.


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Комментарии 12
  1. cniza Сегодня, 13:07
    Господь накажет по деяниям , как бы они не старались за все ответят и сполна.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
      Я фигею с этого цирка - не прошло и трёх лет , опля - контрацептивы из Крыжопля ! Получите новое видео кровавого "Беркута" . А где же оно , это видео , три года пылилось ? Или три года потребовалось чтобы слепить эту шляпу ?
      bouncyhunter
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 13:43
        Они 3 года дух кубрика вызывали, чтоб он именно сделал
        CooL_SnipeR
    2. сибиралт Сегодня, 13:27
      Ага, и главный обвинитель душегуб Парубий? Пока куевскаую власть не уйдут, никакой правды не сыскать.
      сибиралт
  2. ser-pov Сегодня, 13:12
    Отстрелять бы всю эту верхушку Киевской власти , которая на майдане людям в спину стреляла... am
    ser-pov
  3. Vladimir Сегодня, 13:16
    Пока власть не поменяеться никакого объектива не будет,сами себя судить не будут.
    Vladimir
  4. Александр 3 Сегодня, 13:17
    Киевские майдауны пойдут в полное отрицапово,им не впервой.Что возьмёшь с этих упырей.
    Александр 3
  5. soroKING Сегодня, 13:30
    Видимо теребят их за мошёнку из ЕС-вот они и отрабатывают...
    soroKING
  6. рич Сегодня, 13:32
    По заявлениям представителя следствия, видео «доказывает, что снайперский огонь вёлся сотрудниками «Беркута» (спецподразделение украинской милиции), находившимися за грузовиками». В качестве «доказательства» приводится размытая фигура на крыше автомобильного фургона.

    По заявлениям представителя следствия, баллистичский анализ ран, неопровержимо доказывает что поражение погибших в спину вызвано применением сотрудниками «Беркута» (спецподразделение украинской милиции), находившимися за грузовиками боевых бумерангов. В качестве доказательства приводится размытое изображение такого бумеранга на стене доисторической пещеры в Австралии.
    рич
  7. НЕКСУС Сегодня, 13:32
    Как не говорят и того, почему при выстрелах со стороны автомобилей украинского «Беркута» пули попали странными образом не только во фронт «майдановцам», но и в тыл.

    Значит у Беркута уже тогда были "умные пули",которые летали аки Калибры,куда хотели и сколько хотели... fellow
    А ведь какие-то западные политики то на это будут опираться,без устали горлопаня о новых санкциях...кстати,а как там расследование по сбитому Боингу? Или через три года увидим тоже видео ,как украинская ракета полетела на территорию РФ ,сделала российское гражданство и сбила голландский самолет после?
    НЕКСУС
  8. изя топ Сегодня, 13:33
    Не объясняют и необходимости срочного спиливания деревьев,
    а на этих деревьях не было ножом вырезано "здесь был беркут"?
    Д.,б...(с)
    изя топ
  9. Улисс Сегодня, 13:35
    При этой киевской "власти" правды мы не узнаем.
    Улисс

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