Холдинг «Вертолеты России» начнёт модернизацию Ми-26
Минобороны выдало заводу им. Миля (входит в объединение «Вертолеты России») техническое задание на разработку модернизированной версии вертолета Ми-26, получившей обозначение Ми-26Т2В, передает Интерфакс-АВН.
По его словам, разработка «будет финансироваться не министерством обороны, а холдингом "Вертолеты России" с последующей компенсацией затрат через отпускную цену вертолетов при их последующей закупке» военным ведомством.
«Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в четвертом квартале 2018 года», – сказал собеседник.
В этом году поставка Ми-26 базовой комплектации будет продолжена. Всего в 2017 году планируется поставить 2 машины.
«Ми-26Т2В оснастят автопилотом и новой авионикой. Также на вертолет установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости машины», – рассказал он.
Обновленная машина, по словам собеседника, будет способна выполнять взлет и посадку с неподготовленных площадок, решать боевые задачи днем и ночью в любых, даже самых сложных климатических и погодных условиях.
В этом году планируется открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) на разработку проекта модернизированного вертолета Ми-26Т2В. Техническое задание от Минобороны уже получено,сказал агентству источник в авиапроме.
По его словам, разработка «будет финансироваться не министерством обороны, а холдингом "Вертолеты России" с последующей компенсацией затрат через отпускную цену вертолетов при их последующей закупке» военным ведомством.
«Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в четвертом квартале 2018 года», – сказал собеседник.
В этом году поставка Ми-26 базовой комплектации будет продолжена. Всего в 2017 году планируется поставить 2 машины.
Минобороны является стартовым, первым заказчиком Ми-26Т2В, но вертолет этой модификации будет востребован и другими силовыми структурами России, а также инозаказчиками. Аналога вертолету Ми-26 способному перевозить грузы весом 20 тонн в мире нет,отметил источник.
«Ми-26Т2В оснастят автопилотом и новой авионикой. Также на вертолет установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости машины», – рассказал он.
Обновленная машина, по словам собеседника, будет способна выполнять взлет и посадку с неподготовленных площадок, решать боевые задачи днем и ночью в любых, даже самых сложных климатических и погодных условиях.
Использованы фотографии: Холдинг "Вертолеты России"