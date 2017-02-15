Холдинг «Вертолеты России» начнёт модернизацию Ми-26

В этом году планируется открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) на разработку проекта модернизированного вертолета Ми-26Т2В. Техническое задание от Минобороны уже получено,

Минобороны является стартовым, первым заказчиком Ми-26Т2В, но вертолет этой модификации будет востребован и другими силовыми структурами России, а также инозаказчиками. Аналога вертолету Ми-26 способному перевозить грузы весом 20 тонн в мире нет,