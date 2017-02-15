20:39 15 февраля

Холдинг «Вертолеты России» начнёт модернизацию Ми-26

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Минобороны выдало заводу им. Миля (входит в объединение «Вертолеты России») техническое задание на разработку модернизированной версии вертолета Ми-26, получившей обозначение Ми-26Т2В, передает Интерфакс-АВН.



В этом году планируется открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) на разработку проекта модернизированного вертолета Ми-26Т2В. Техническое задание от Минобороны уже получено,
сказал агентству источник в авиапроме.


По его словам, разработка «будет финансироваться не министерством обороны, а холдингом "Вертолеты России" с последующей компенсацией затрат через отпускную цену вертолетов при их последующей закупке» военным ведомством.

«Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в четвертом квартале 2018 года», – сказал собеседник.

В этом году поставка Ми-26 базовой комплектации будет продолжена. Всего в 2017 году планируется поставить 2 машины.

Минобороны является стартовым, первым заказчиком Ми-26Т2В, но вертолет этой модификации будет востребован и другими силовыми структурами России, а также инозаказчиками. Аналога вертолету Ми-26 способному перевозить грузы весом 20 тонн в мире нет,
отметил источник.

«Ми-26Т2В оснастят автопилотом и новой авионикой. Также на вертолет установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости машины», – рассказал он.

Обновленная машина, по словам собеседника, будет способна выполнять взлет и посадку с неподготовленных площадок, решать боевые задачи днем и ночью в любых, даже самых сложных климатических и погодных условиях.

Использованы фотографии: Холдинг "Вертолеты России"
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Комментарии 10
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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:30 Новый
    Большая железная красивая птица,у нас в Ростовском небе часто ее вижу -очень серьезно выглядит.
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    Изгоняющий либероидов
    1. Политотдел Сегодня, 18:37 Новый
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Большая железная красивая птица,у нас в Ростовском небе часто ее вижу -очень серьезно выглядит.

      Очень нужная "корова" в войсках...Вместительна ,проверена, надежна! Мало их почему то..
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      Политотдел
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:43 Новый
        Винтокрыл серьёзнейший ! А то , что модернизируют вообще отлично - такими уникальными машинами разбрасываться не резон . Ещё послужат и супостатам нос утрут ! good
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        bouncyhunter
    2. maxim947 Сегодня, 19:38 Новый
      Ми-26Т2В оснастят автопилотом и новой авионикой. Также на вертолет установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости машины[i][/i]
      Все эти новшества однозначно нужны, это решит один из "недостатков" МИ-26-го - сократится количество экипажа, а это важный момент. Но главное впереди - ждем свой движок.
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      maxim947
  2. Pirogov Сегодня, 18:31 Новый
    Также на вертолет установят модернизированный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения выживаемости машины»,.........................................
    .................................................
    ................Хорошая новость ,безопасность пилотов должна быть на первом месте.
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    Pirogov
  3. Александр 3 Сегодня, 18:36 Новый
    Настроение улучшается после таких новостей,но больше ведь таких машин не становится ,идёт модернизация существующих.А хотелось бы и количество модернизировать
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    Александр 3
    1. donavi49 Сегодня, 19:20 Новый
      Нет. Это новая постройка. Вообще новой постройки 26 много:
      http://russianplanes.net/planelist/Mil/Mi-26/27

      Просто МО отказалось дозаказывать классику (старый борт). А заинтересовалось Т2 - который сделали для того же Алжира. Там куча новшеств. И выдало задание - судя по планам к концу следующего года отстреляться на испытаниях - задание близко к алжирскому Т2.
      [media=https://youtu.be/y5CDBFSr_rA]
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      donavi49
  4. kefan Сегодня, 19:06 Новый
    Очень хорошая новость, машина очень хорошая и надежная машина.
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    kefan
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:42 Новый
    А движки как? Надеюсь, с движками тоже разобрались, и модернизированные вертолеты могут получить более мощные двигатели.
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    Горный стрелок
  6. exo Сегодня, 19:46 Новый
    Отличная вертушка.Удалось в ней,побывать.Проблема двигателей- будет тяжело решить.ПД-12,думаю доводить будут долго.Если вспомнить путь ПС-90,то доводка затянулась на 15 лет. И то,помогли Пратт-Уитни.
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    exo
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