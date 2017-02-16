09:31 16 февраля

Премьер-министр Черногории требует от России прекратить дестабилизацию страны

Как сообщает RT, премьер-министр Черногории Душко Маркович потребовал от России и её сторонников внутри страны прекратить политические провокации, направленные на пресечение её вхождения в состав Северо-Атлантического альянса.



Д. Маркович предупредил, что силы, дестабилизирующие страну, «должны держать руки подальше от Черногории». Его высказывание стало ответом на критику представителями пророссийских партий призыва спецпрокурора страны лишить депутатской неприкосновенности двух оппозиционных лидеров. Лидеры оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрей Мандич и Милан Кнежевич обвиняются в участии в заговоре в октябре 2016 года, целью которого было убийство премьер-министра и захват власти, чтобы не позволить Черногории вступить в НАТО. 15 февраля по итогам голосования они лишились депутатского иммунитета.


Членство Черногории в альянсе было одобрено 24 из 28 стран-членов НАТО. США свою позицию по данному поводу еще не обозначили. Но, по мнению главы организации, в США обе партии поддерживают данное решение. На этом фоне в качестве пока что непредсказуемого фактора выглядит скептический настрой президента США Дональда Трампа в отношении финансовых возможностей альянса.

Можно предположить, что Черногория ценна для России в первую очередь с финансовой точки зрения. Ставка корпоративного налога на прибыль в Черногории – одна из самых низких в Европе и составляет 9%. Налог на добавленную стоимость варьируется от 7% до 17%. Учитывая тесные связи руководства Черногории с Россией, это способствовало притоку отечественного капитала. Договор о свободной торговле, заключённый Черногорией с Россией в 2000 г., позволяет беспошлинно ввозить на территорию России товары, произведённые в Черногории. Всё это способствует созданию первой пророссийской оффшорной юрисдикции в Европе.
Как полагает финансовый консультант Кирилл Жестерова «оффшор — это обязательный придаток для стран, интегрированных в глобальную экономику». Например, считает эксперт, Нормандские острова в проливе Ла-Манш, Мэн, или Британские Виргинские острова и Кайманы — владениях Британской короны, швейцарский Лихтенштейн, французское Монако или итальянский Ватикан.

Премьер-министр Черногории требует от России прекратить дестабилизацию страны


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Комментарии 16
  1. himRa Сегодня, 06:12
    На этом фоне в качестве пока что непредсказуемого фактора выглядит скептический настрой президента США Дональда Трампа в отношении финансовых возможностей альянса.

    Да чего ужж -берите и их на поруки ...до кучи!
    himRa
  2. 210окв Сегодня, 06:13
    С таким же успехом от нас можно потребовать прекратить преследование инопланетян.. fool
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:15
      Премьер-министр Черногории требует от России прекратить дестабилизацию страны
      корея,лимпопо... и черногорию мы? belay
      андрей юрьевич
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:51
        Цитата: андрей юрьевич
        Премьер-министр Черногории требует от России прекратить дестабилизацию страны
        корея,лимпопо... и черногорию мы? belay

        Zoldat_A
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
    Это бизнес ничего личного...отстегните ему больше капусты и он заткнется...на худой конец есть проверенные американцами способы решения этой проблемы.
    Тот же ЛЕХА
    1. Монархист Сегодня, 07:42
      Тот же Леха,Вы совершенно правы:мереканцев балсой набор средств ,чтоб таких успокаивать-упокаивать. Можно как Альенде,, можно как Кеннеди,а можно как в Гренаде
      Монархист
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:54
        Цитата: Монархист
        Можно как Альенде,, можно как Кеннеди,а можно как в Гренаде

        Дай бог, чтоб как во Вьетнаме - от всей души им желаю...
        Zoldat_A
  4. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:25
    Как сообщает RT, премьер-министр Черногории Душко Маркович потребовал от России и её сторонников внутри страны прекратить политические провокации, направленные на пресечение её вхождения в состав Северо-Атлантического альянса.

    Это сейчас модный политический тренд на "западе" - сетовать на всемогущество России. Пусть сетуют. Главное, чтобы пятна на Солнце нам не приписывали.
    IGOR GORDEEV
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:27
    Это как? Не ездить туда? Видимо, Русские туристы в больших количествах вызывают опасения у премьер-министра?
    Горный стрелок
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
    Ну да ничего личного-кроме капитала. Вывести из этих оффшоров все наше бабло. Черногории народ нормальный, а власти как всегда-заподные задолизы.
    Изгоняющий либероидов
  7. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:34
    Хороший знакомый живет иногда в Черногории рассказывал что футболки с изоброжением ВВП там нарасхват.
    Дмитрий Потапов
  8. Монархист Сегодня, 07:45
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Ну да ничего личного-кроме капитала. Вывести из этих оффшоров все наше бабло. Черногории народ нормальный, а власти как всегда-заподные задолизы.

    Видимо, тамошние зады сладкие
    Монархист
  9. Джонни Сегодня, 07:50
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Это бизнес ничего личного...отстегните ему больше капусты и он заткнется...на худой конец есть проверенные американцами способы решения этой проблемы.


    Нет человека нет проблемы, бизнес есть бизнес
    Джонни
  10. Masya Masya Сегодня, 07:54
    А на карте мира вообще есть такая точка, где Россия что- то или кого- то не " дестабилизирует"? recourse
    Masya Masya
    1. Вольнопёр Сегодня, 08:34
      Цитата: Masya Masya
      А на карте мира вообще есть такая точка, где Россия что- то или кого- то не " дестабилизирует"? recourse

      По мнению наших западных "партнеров", Россия "дестабилизирует" весь мир, самим фактом своего присутствия на политической карте мира.
      Вольнопёр
    2. Hiss Сегодня, 09:13
      Тщательно изучив все документы, сверхсверхсекретный комитет ответственно заявляет- данные о дестабилизирующем влиянии России еще не подали атланты и лемурийцы. Так же пока не поступили сообщения от рептилоидов марианской впадины. Но всему свое время, Лимпопо тому пример..
      Hiss

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