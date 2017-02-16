Премьер-министр Черногории требует от России прекратить дестабилизацию страны
Как сообщает RT, премьер-министр Черногории Душко Маркович потребовал от России и её сторонников внутри страны прекратить политические провокации, направленные на пресечение её вхождения в состав Северо-Атлантического альянса.
Д. Маркович предупредил, что силы, дестабилизирующие страну, «должны держать руки подальше от Черногории». Его высказывание стало ответом на критику представителями пророссийских партий призыва спецпрокурора страны лишить депутатской неприкосновенности двух оппозиционных лидеров. Лидеры оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрей Мандич и Милан Кнежевич обвиняются в участии в заговоре в октябре 2016 года, целью которого было убийство премьер-министра и захват власти, чтобы не позволить Черногории вступить в НАТО. 15 февраля по итогам голосования они лишились депутатского иммунитета.
Членство Черногории в альянсе было одобрено 24 из 28 стран-членов НАТО. США свою позицию по данному поводу еще не обозначили. Но, по мнению главы организации, в США обе партии поддерживают данное решение. На этом фоне в качестве пока что непредсказуемого фактора выглядит скептический настрой президента США Дональда Трампа в отношении финансовых возможностей альянса.
Можно предположить, что Черногория ценна для России в первую очередь с финансовой точки зрения. Ставка корпоративного налога на прибыль в Черногории – одна из самых низких в Европе и составляет 9%. Налог на добавленную стоимость варьируется от 7% до 17%. Учитывая тесные связи руководства Черногории с Россией, это способствовало притоку отечественного капитала. Договор о свободной торговле, заключённый Черногорией с Россией в 2000 г., позволяет беспошлинно ввозить на территорию России товары, произведённые в Черногории. Всё это способствует созданию первой пророссийской оффшорной юрисдикции в Европе.
Как полагает финансовый консультант Кирилл Жестерова «оффшор — это обязательный придаток для стран, интегрированных в глобальную экономику». Например, считает эксперт, Нормандские острова в проливе Ла-Манш, Мэн, или Британские Виргинские острова и Кайманы — владениях Британской короны, швейцарский Лихтенштейн, французское Монако или итальянский Ватикан.
Д. Маркович предупредил, что силы, дестабилизирующие страну, «должны держать руки подальше от Черногории». Его высказывание стало ответом на критику представителями пророссийских партий призыва спецпрокурора страны лишить депутатской неприкосновенности двух оппозиционных лидеров. Лидеры оппозиционной партии «Демократический фронт» Андрей Мандич и Милан Кнежевич обвиняются в участии в заговоре в октябре 2016 года, целью которого было убийство премьер-министра и захват власти, чтобы не позволить Черногории вступить в НАТО. 15 февраля по итогам голосования они лишились депутатского иммунитета.
Членство Черногории в альянсе было одобрено 24 из 28 стран-членов НАТО. США свою позицию по данному поводу еще не обозначили. Но, по мнению главы организации, в США обе партии поддерживают данное решение. На этом фоне в качестве пока что непредсказуемого фактора выглядит скептический настрой президента США Дональда Трампа в отношении финансовых возможностей альянса.
Можно предположить, что Черногория ценна для России в первую очередь с финансовой точки зрения. Ставка корпоративного налога на прибыль в Черногории – одна из самых низких в Европе и составляет 9%. Налог на добавленную стоимость варьируется от 7% до 17%. Учитывая тесные связи руководства Черногории с Россией, это способствовало притоку отечественного капитала. Договор о свободной торговле, заключённый Черногорией с Россией в 2000 г., позволяет беспошлинно ввозить на территорию России товары, произведённые в Черногории. Всё это способствует созданию первой пророссийской оффшорной юрисдикции в Европе.
Как полагает финансовый консультант Кирилл Жестерова «оффшор — это обязательный придаток для стран, интегрированных в глобальную экономику». Например, считает эксперт, Нормандские острова в проливе Ла-Манш, Мэн, или Британские Виргинские острова и Кайманы — владениях Британской короны, швейцарский Лихтенштейн, французское Монако или итальянский Ватикан.