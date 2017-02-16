Пентагон пока не может принять решение по разгрому ИГИЛ

Мы находимся в процессе 30-дневного изучения стратегии по уничтожению ИГ, как было поручено президентом, в рамках этого мы рассматриваем ряд мер по ускорению кампании, но пока никакого решения не принято.

Как сообщает РИА Новости , Пентагон продолжает выполнять поручение президента США Дональда Трампа и ищет возможности для форсирования борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). На данной стадии выработки решения отправка дополнительных военнослужащих в Сирию не предусматривается.— пояснил представитель минобороны.В конце января Д. Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису в течение 30 дней разработать план по борьбе с ИГИЛ, в том числе учитывающий поиск новых союзников для коалиции во главе с США: план должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".Ранее была информация о том, что Пентагон в качестве выхода из создавшейся ситуации может предложить направить регулярные боевые подразделения США в Сирию для борьбы с боевиками ИГИЛ.