09:31 16 февраля

Пентагон пока не может принять решение по разгрому ИГИЛ

Как сообщает РИА Новости, Пентагон продолжает выполнять поручение президента США Дональда Трампа и ищет возможности для форсирования борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). На данной стадии выработки решения отправка дополнительных военнослужащих в Сирию не предусматривается.

Пентагон пока не может принять решение по разгрому ИГИЛ


Мы находимся в процессе 30-дневного изучения стратегии по уничтожению ИГ, как было поручено президентом, в рамках этого мы рассматриваем ряд мер по ускорению кампании, но пока никакого решения не принято.

— пояснил представитель минобороны.




В конце января Д. Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису в течение 30 дней разработать план по борьбе с ИГИЛ, в том числе учитывающий поиск новых союзников для коалиции во главе с США: план должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".
Ранее была информация о том, что Пентагон в качестве выхода из создавшейся ситуации может предложить направить регулярные боевые подразделения США в Сирию для борьбы с боевиками ИГИЛ.


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Комментарии 14
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:33
    Это как второй фронт.Пока мы не сломаем хребет врагу"союзничек"не пошевелится!
    Мар.Тира
    1. himRa Сегодня, 06:35
      Точно ...к разделу бы не опоздать,долго не думайте !
      На данной стадии выработки решения отправка дополнительных военнослужащих в Сирию не предусматривается.
      himRa
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:20
        Цитата: himRa
        Точно ...к разделу бы не опоздать,долго не думайте !

        Когда войска Асада будут стоять у Ракки,тогда матрассы и откроют "второй фронт"...классика жанра...а потом обьявят,что они равноправные победители ИГИЛ.
        НЕКСУС
    2. Alex_Rarog Сегодня, 06:38
      Да тут на самом деле лучше бы союзнички вообще не чего не делали... И к границе Сирии на 500 км не приближались...
      Alex_Rarog
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:37
    Уж кто там точно не нужен так это армия матрасников , конфликт только еще больше разгорится .
    Spartanez300
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:38
    Они примут решение о разгроме даиш когда Нью Йорк будет выглядеть как город на фото fool
    Дмитрий Потапов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
    В Афганистане в результате" войны" с талибами резко выросло производство героина! В Сирии на поток поставлено" производство"смертников. Сейчас еще игил пкревооружат и пополнят им ряды,и продолжат с ним "бороться "подпитывая оружием и деньгами.
    Изгоняющий либероидов
  5. Nix1986 Сегодня, 07:04
    Отстранить США от всякого участия в ближневосточных конфликтах и все решится максимум за 5 лет. Вангую даже, что утихомирится таким же образом с чего и началось, нового полковника в Ливии и новой сильной партии в Ираке. И если в Ираке со временем и можно построить демократическое государство, то с Ливией дудки, там сплав разных племен со строго патриархальной структурой. Их только сильной рукой можно держать от междуусобицы.
    Nix1986
  6. фа2998 Сегодня, 07:04
    Цитата: Мар.Тира
    Это как второй фронт.Пока мы не сломаем хребет врагу"союзничек"не пошевелится!

    Цитата: Alex_Rarog
    Да тут на самом деле лучше бы союзнички вообще не чего не делали... И к границе Сирии на 500 км не приближались...

    Да ничего в Сирии не решается!Мы конкретно помогаем нашему союзнику-Ассаду.Победят ИГИЛ в Сирии-уйдут в другую страну.В данный момент сфера ИГИЛ -это как оккупированная Европа 1941 г.Это весь север Африки и почти весь Ближний Восток.С ними надо бороться-как с нацизмом-со всех сторон-от Марокко и от Индии!И ставить вменяемые режимы в освобожденных странах(или укреплять существующие).И без широкой коалиции-там делать нечего.
    И еще-на место поставить главных спонсоров ИГИЛ-СА и Катар(и др).Сидят на газе и нефти-денег у них несчитано!Вот тогда можно говорить о победе над ИГИЛОМ. yes hi
    фа2998
  7. Jovanni Сегодня, 07:13
    В конце января Д. Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису в течение 30 дней разработать план по борьбе с ИГИЛ, в том числе учитывающий поиск новых союзников для коалиции во главе с США: план должен включать в себя "выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками".


    И этот кобель шелудивый тут же кинулся исполнять! Первым делом призвал с Россией "разговаривать с позиции силы"... Нет, американцы неисправимы...
    Jovanni
  8. Altona Сегодня, 08:18
    Издавать угрожающие и ни к чему ни обязывающие рыки в Сенате и реально действовать на земле-это несколько разные вещи. У них там конфликт интересов. Их горячие и верные союзники в виде Катара и Саудовской Аравии активно спонсируют халифат всеми видами помощи. Мосул так и остался не взятым. А вообще, без денег и подкупа воевать они не могут. В 1991 году они купили у иракских генералов карты районов ПВО, видимо их хваленые спутники не видели как расположены зоны ПВО. В 2003 году они купили взятие Багдада. В Афганистане они за разведение и продажу наркоты покупают свой относительный покой. Видимо потери при взятии Мосула американцы считают неприемлимыми. Там уже успешно положили 27 тысяч иракской пехоты и около 2000 "советников НАТО". И это при том, что в городе им противостоит около 9000 бармалеев. В общем, такое впечатление, что мощь армии США сильно распиарена. Голливуд снял новую военную эпопею Billy Lynn's Long Halftime Walk, кстати там и показано, как из случайных солдат лепят героев. Ирония судьбы в том, что фильм снят в кооперации с Китаем. В общем как то так себе с военными успехами у США.
    Altona
  9. Altona Сегодня, 08:19
    Цитата: Jovanni
    И этот кобель шелудивый тут же кинулся исполнять! Первым делом призвал с Россией "разговаривать с позиции силы"... Нет, американцы неисправимы...

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    Обама лизал у Маккейна и этих приучают.
    Altona
  10. Fkjydjckfrgh Сегодня, 08:53
    Семь раз отмерь, и ни чего не делай.
    Fkjydjckfrgh
  11. Волька Сегодня, 09:02
    ну вот приплыли тапочки к дивану, нет похоже у янки ни тактиков ни стратегов и плана войны с игил тоже нету, все что не придумают, везде засада и потери...
    Волька

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