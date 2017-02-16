В Минске призвали прекратить контакты с Украиной "до низложения порошенковской банды"

Нацболы призывают руководство России прекратить все дипломатические и экономические контакты с Украиной до низложения власти порошенковской банды. Переговоры в Минске должны быть прекращены. Власти Украины не соблюдают перемирие, предусмотренное минскими соглашениями от 2015 года.

Спецпредставитель ОБСЕ М.Сайдик