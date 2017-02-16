09:31 16 февраля

В Минске призвали прекратить контакты с Украиной "до низложения порошенковской банды"

Очередной раунд Минских переговоров прошёл под знаком акции лиц, объявивших о том, что они являются активистами «Другой России» (партия, которая не прошла регистрацию в Минюсте РФ) и протестуют против переговоров в Минске. Перед началом выступления специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, который собирался отчитаться о работе «минской» контактной группы и ряда подгрупп, несколько человек стали выкрикивать лозунги и разбрасывать листовки в зале.

Лозунги касались того, что Минские встречи должны быть прекращены, так как Украина всё равно не исполняет своих обязательств и продолжает убивать людей в Донбассе. Из текста листовок, которые были разбросаны по залу (цитирует РИА Новости):
Нацболы призывают руководство России прекратить все дипломатические и экономические контакты с Украиной до низложения власти порошенковской банды. Переговоры в Минске должны быть прекращены. Власти Украины не соблюдают перемирие, предусмотренное минскими соглашениями от 2015 года.


В Минске призвали прекратить контакты с Украиной "до низложения порошенковской банды"


Спецпредставитель ОБСЕ М.Сайдик


Спецпредставитель ОБСЕ решил покинуть помещение, не сообщая журналистам об итогах очередных (не поддающихся исчислению) переговоров в «минском» формате. Белорусские сотрудники правоохранительных органов попросили разойтись и журналистов «до выяснения обстоятельств инцидента».

В итоге стало известно, что новый этап переговоров завершился новыми договорённостями по поводу отвода вооружений и обмена пленными. По меньшей мере, это уже седьмые подобные решения, которые, есть мнение, как и все предыдущие выполнены не будут.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 29
  1. himRa Сегодня, 06:46
    Спецпредставитель ОБСЕ решил покинуть помещение, не сообщая журналистам об итогах очередных (не поддающихся исчислению) переговоров в «минском» формате. Белорусские сотрудники правоохранительных органов попросили разойтись и журналистов «до выяснения обстоятельств инцидента».

    Сорвать совсем ребятам не удалось позже но он все равно выступил а парней арестовали!
    himRa
    1. himRa Сегодня, 06:56
      Плохо что свели к простому: у них были паспорта РФ значит Россия хочет сорвать минские переговоры!
      himRa
      1. vovanpain Сегодня, 08:34
        Цитата: himRa
        Плохо что свели к простому: у них были паспорта РФ значит Россия хочет сорвать минские переговоры!

        Добрый день Рахим hi !Так на это и рассчитано,в Европах яйцами на трибунах закидывают,так говорящим головам пофиг вещают,а тут обсешник сразу слинял,а у этих обормотов паспорта России,вы правильно сказали,значит Россию снова обвинят во всех грехах.С уважением Коллега.! drinks hi
        vovanpain
        1. dik-nsk Сегодня, 09:02
          так другая Россия это же вроде птенчики ходорковского, а срыв минских, хоть они и не выполняются, выгоден в первую очередь укропам
          dik-nsk
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:53
    Цитата: himRa
    Сорвать совсем ребятам не удалось позже но он все равно выступил а парней арестовали!

    Судя по кадрам новостей из Могилёва националисты там поднимают голову.В интернет появились новые тролли с надписями Львов,Могилёв.Киев Могилёв.Батька открыл границы?? Чувствую доиграется с самостийностью!
    Мар.Тира
    1. himRa Сегодня, 07:10
      Цитата: Мар.Тира
      Судя по кадрам новостей из Могилёва националисты там поднимают голову.В интернет появились новые тролли с надписями Львов,Могилёв.Киев Могилёв.Батька открыл границы?? Чувствую доиграется с самостийностью!

      этот очень и легкий простой способ давления .... национализм.. на своих граждан, на соседей но как известно наци в Германии тоже пришли выборным путем...экономическая ситуация от этого кардинально не изменится да и нас это не впечатлит laughing
      himRa
      1. samoletil18 Сегодня, 09:15
        Гитлера назначил канцлером Гинденбург.
        samoletil18
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:55
    Обсолютно верно, ибо город герой Минск запятнал себя фактом по сути помощи киевским убийцам в виде позорного минского соглошательства которые тупо навязывают народу Донбасса, и коие подло игнорируются киевской преступной псевдовластью.
    Изгоняющий либероидов
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 08:37
      Так , по Вашему мнению, любая площадка переговоров может изгадить себе историю прсто потому, что ей воспользовались?
      Я думаю Город-герой Минск как таковой здесь не при чем.
      А вот то что действительно важно, это наличие шкурных интересов по разные стороны разграничения в Добассе. Там сейчас ,на сколько я понимаю, киев пытаетеся отжать бизнес у Ахметова (Авдеевка - коксохимический завод, Мариуполь - металлургический, все Ахметовское). Под мульку военных действий цена на уголек для ТЭС поднимется. потставлять его же будут все равно, как и раньше. Но только через другие конторы и по другим ценам (раза в два выше). Догадайтесь, кто с этого будет вариться? Ну нет там альтернативы - или донбасский уголь или российский. Из ДНР - блокируется железка, а из России возить - зрада.
      Это я к чему: кто-то там на передовой, а кто-то набивает карманы.
      С моей т.з. важно это, а не сам город-герой Минск, где подписали что-то там. тогда и ситуация внешне выглядела по другому.
      КОТ БАЮН
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:57
    Спецпредставитель ОБСЕ М.Сайдик
    За шкварник.И в Горловке где нибудь погостить оставить, пока не прекратят обстрелы. Чуть не забыл ."Это не наш метод".
    Наблюдатель2014
  5. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Шо опять рука Путина.
    Александр 3
  6. Nix1986 Сегодня, 07:00
    Ну а толку? Что, там за углом стоит команда ангелов? Да такие же сволочи. Поэтому проще уж разговаривать с теми, кого хоть как то знаешь.
    Nix1986
  7. Дмитрий Потапов Сегодня, 07:04
    Чудны Твои дела Господи! Эти же хреники ратовали раньше за майдан, за Порошенко, и по их словам все в Киеве кошерно было! А ли ветер поменялся?
    Дмитрий Потапов
    1. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Эти же хреники ратовали раньше за майдан, за Порошенко, и по их словам все в Киеве кошерно было! А ли ветер поменялся?

      Другая Россия это же лимоновцы. Они сначала поддерживали демократию в киеве,когда былимаидан,а потом...... хрен их поими.
      Александр романов
      1. avt Сегодня, 09:12
        Цитата: Александр романов
        это же лимоновцы.

        Ну собственно -да ,,Бывший ЗК , большого риску человек" видать поиздержался и напомнил о себе. Собственно чего ради целую статью засадили на раскрутку Лимонова ??
        avt
    2. polev66 Сегодня, 07:20
      нацболы никогда за порошенко не ратовали... Лимонов сразу его с гавном стоптал, как и майдан
      polev66
      1. Смог Сегодня, 07:32
        Цитата: polev66
        нацболы никогда за порошенко не ратовали... Лимонов сразу его с гавном стоптал, как и майдан

        Лимонов: Для меня на Майдане шастают враги, бомжи и украинские белоленточники
        Одиозный российский писатель утверждает, что "слишком многие в Москве приняли сторону киевского Майдана", и пытается понять, почему они так радуются "западенской шпане на Майдане?".

        15 декабря, 2013 09.45
        Смог
      2. Александр романов Сегодня, 07:51
        Цитата: polev66
        нацболы никогда за порошенко не ратовали.

        Когда был маидан,Порохом и не пахло он был в тени
        Цитата: polev66
        Лимонов сразу его с гавном стоптал, как и майдан

        Это было уже потом
        Александр романов
  8. rotor Сегодня, 07:32
    Донбассу нужен мир, а не война. Демаршами проблему не решить.
    rotor
    1. Балу Сегодня, 08:14
      Это провокация чистой воды. Всем понятно, что минские договоренности бандерия не будет исполнять. посол ФША не разрешит, црули в здании СБУ не позволят. Провокаторов к ногтю, пусть ответят че-почем им заплатили враги РФ. angry
      Балу
  9. Горменгаст Сегодня, 07:32
    Кажется разумным, а по сути - провокация. Это даст Кыюву повод геноцидировать Донбасс, а российский ответ всенепременно объявят агрессией, и не только ук-ры.
    Горменгаст
  10. 1536 Сегодня, 07:45
    Польские активисты-наемники? Только им выгодно, чтобы на Украине люди убивали друг друга. Поляки вновь хотят развязать мировую войну!
    1536
  11. Jovanni Сегодня, 08:04
    Воно как...
    Jovanni
  12. romandostalo Сегодня, 08:23
    Бессмысленная говорильня, все резолюции и призывы напоминают последнее китайское предупреждение. А этот надутый индюк вообще ничего нового сказать не может!
    romandostalo
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 08:43
    Да ладно Вам, господа. Просто попиарились чудаки за счет мероприятия. Им край как реклама нужна. Вот и нашли повод о себе заявить.Чего-то там позаявляли - типа герои... На общую ситуацию они повлиять не в состоянии. Их мнение не критично вообще ввиду отсутствия массовости. Это статистически не значимая кучка маргиналов.
    КОТ БАЮН
  14. maiman61 Сегодня, 08:48
    ЕС и США бойкотируют Минск-2! Хватит этот балаган разводить!
    maiman61
  15. dva36 Сегодня, 08:51
    Смотришь на фото этого Сайдика - животное, животным. Напыщенная горилла. И такие вершат судьбы людей.
    dva36
    1. samoletil18 Сегодня, 09:23
      Даже Чезаре Ломброзо не назвал бы его животным. Просто сказал бы: преступник.
      samoletil18
  16. sergei1975 Сегодня, 09:30
    Надо не Минские переговоры проводить, а львовские и те о капитуляции Бандер-штата. И поднять над Львовом красное знамя победы.
    sergei1975

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