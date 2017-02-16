В Минске призвали прекратить контакты с Украиной "до низложения порошенковской банды"
Очередной раунд Минских переговоров прошёл под знаком акции лиц, объявивших о том, что они являются активистами «Другой России» (партия, которая не прошла регистрацию в Минюсте РФ) и протестуют против переговоров в Минске. Перед началом выступления специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, который собирался отчитаться о работе «минской» контактной группы и ряда подгрупп, несколько человек стали выкрикивать лозунги и разбрасывать листовки в зале.
Лозунги касались того, что Минские встречи должны быть прекращены, так как Украина всё равно не исполняет своих обязательств и продолжает убивать людей в Донбассе. Из текста листовок, которые были разбросаны по залу (цитирует РИА Новости):
Спецпредставитель ОБСЕ решил покинуть помещение, не сообщая журналистам об итогах очередных (не поддающихся исчислению) переговоров в «минском» формате. Белорусские сотрудники правоохранительных органов попросили разойтись и журналистов «до выяснения обстоятельств инцидента».
В итоге стало известно, что новый этап переговоров завершился новыми договорённостями по поводу отвода вооружений и обмена пленными. По меньшей мере, это уже седьмые подобные решения, которые, есть мнение, как и все предыдущие выполнены не будут.
Лозунги касались того, что Минские встречи должны быть прекращены, так как Украина всё равно не исполняет своих обязательств и продолжает убивать людей в Донбассе. Из текста листовок, которые были разбросаны по залу (цитирует РИА Новости):
Нацболы призывают руководство России прекратить все дипломатические и экономические контакты с Украиной до низложения власти порошенковской банды. Переговоры в Минске должны быть прекращены. Власти Украины не соблюдают перемирие, предусмотренное минскими соглашениями от 2015 года.
Спецпредставитель ОБСЕ М.Сайдик
Спецпредставитель ОБСЕ решил покинуть помещение, не сообщая журналистам об итогах очередных (не поддающихся исчислению) переговоров в «минском» формате. Белорусские сотрудники правоохранительных органов попросили разойтись и журналистов «до выяснения обстоятельств инцидента».
В итоге стало известно, что новый этап переговоров завершился новыми договорённостями по поводу отвода вооружений и обмена пленными. По меньшей мере, это уже седьмые подобные решения, которые, есть мнение, как и все предыдущие выполнены не будут.
Использованы фотографии: Твиттер