Ми-38 заинтересовал ВВС Индии

Командующий индийских ВВС осмотрел образцы вертолетов Ми-38 и Ка-226Т. В разговоре с заместителем генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорем Чечиковым Бирендер Сингх Даноа высоко оценил российские вертолеты, а также проявил заинтересованность к среднему многоцелевому вертолету Ми-38, отметив его преимущества.

По информации РИА Новости , пресс-служба предприятия «Вертолеты России» сообщает о том, что командующий Военно-воздушными силами Индии Бирендер Сингх Даноа заинтересовался российским вертолетом Ми-38 в ходе международной выставки AirоIndia-2017 (проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор):Ми-38, впервые заказанный Минобороны РФ, отличается повышенной грузоподъемностью, достигающей 6 тонн, и пассажировместимостью до 30 человек. Машина может использоваться как для перевозки грузов и пассажиров, так и в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя.Всего российские предприятия представили на выставке более 400 образцов военной техники. Столь внушительное присутствие РФ вызвано крепкими связями между странами в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Индия закупает у России оружия и военной техники более чем на 4,5 млрд. долл.