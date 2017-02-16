09:31 16 февраля

Ми-38 заинтересовал ВВС Индии

По информации РИА Новости, пресс-служба предприятия «Вертолеты России» сообщает о том, что командующий Военно-воздушными силами Индии Бирендер Сингх Даноа заинтересовался российским вертолетом Ми-38 в ходе международной выставки AirоIndia-2017 (проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор):

Командующий индийских ВВС осмотрел образцы вертолетов Ми-38 и Ка-226Т. В разговоре с заместителем генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорем Чечиковым Бирендер Сингх Даноа высоко оценил российские вертолеты, а также проявил заинтересованность к среднему многоцелевому вертолету Ми-38, отметив его преимущества.


Ми-38 заинтересовал ВВС Индии



Ми-38, впервые заказанный Минобороны РФ, отличается повышенной грузоподъемностью, достигающей 6 тонн, и пассажировместимостью до 30 человек. Машина может использоваться как для перевозки грузов и пассажиров, так и в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя.



Всего российские предприятия представили на выставке более 400 образцов военной техники. Столь внушительное присутствие РФ вызвано крепкими связями между странами в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Индия закупает у России оружия и военной техники более чем на 4,5 млрд. долл.


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Комментарии 12
  1. Alex_Rarog Сегодня, 08:00
    Ну а почему бы нет))) продаём Китаю. Продаём Индии... Строим для себя... В регионе Китай и индия противники. Так что если усилил одних вторые тоже захотят... А с нами пока у обоих нормальные отношения...
    Alex_Rarog
    1. himRa Сегодня, 08:13
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну а почему бы нет)))

      Согласен с Вами радует объем и надо отметить советское прошлое:
      Всего российские предприятия представили на выставке более 400 образцов военной техники. Столь внушительное присутствие РФ вызвано крепкими связями между странами в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства.
      himRa
      1. dik-nsk Сегодня, 08:56
        а чему тут радоваться? контракты заключены, бабло оплачено? я вообще такие "новости" не понимаю - кто-то куда-то глянул - все, перемога, как говорят соседи. а потом начинается - "индийская сторона пока не согласовала, думает" - индусы еще лет пять "думать" будут, если вообще будут
        Слишком часто мы громко кричим об успехах, не заключив даже рамочных соглашений, а потом выглядим посмешищем, одни Южно/Турецкие потоки чего стоят... Работать надо, а не языком мести
        dik-nsk
        1. himRa Сегодня, 09:16
          Цитата: dik-nsk
          а чему тут радоваться?

          Если Вы цитируете и оппонируете мне то:
          я кажется прямо написал что радует так что вопросов быть не должно!То что вы написали это очевидно и так ...без топанья ногами и брызганья слюнями! laughing
          himRa
          1. dik-nsk Сегодня, 09:27
            да никаких слюней топанья hi
            Вы пишите
            Согласен с Вами радует объем
            на цитату коллеги
            Ну а почему бы нет)))
            на что я и указал - нет никаких объемов - одни слова, никаких противоречий wink
            dik-nsk
    2. jonht Сегодня, 08:16
      Так благодаря нам и есть эти отношения (БРИКС), и те и другие заинтересованны в сотрудничестве с нами, главное направлять на положительные эмоции при всех взаимных претензиях связывать экономически и политически их с нами.
      jonht
  2. Корсар0304 Сегодня, 08:07
    Нормально все. Индийский рынок вооружений нельзя отпускать ни в коем случае. Да и что уж там: без лишней скромности скажу что наши "Ми" одни из лучших в мире. Недаром даже американцы их закупали (или арендовали) для работы в Афгане. Простая, надежная, неприхотливая машина. То что надо для войны.
    Корсар0304
  3. Jovanni Сегодня, 08:08
    И чего бы такому красавЦУ не продать? Одних медалей, поди, килограмма два. Главное бабосы вроде есть...
    Jovanni
    1. трактористъ Сегодня, 08:17
      а имя-то какое! Владыко Ситх с Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей(-Задунайским) отдыхают...
      командующий Военно-воздушными силами Индии Бирендер Сингх Даноа
      трактористъ
    2. netslave Сегодня, 09:00
      Странно: иконостас висит целиком на левой груди, справа лишь бейджик. Но рубашка при этом совсем не оттягивается вниз. Уж не из алюминиевой ли фольги медальки?
      netslave
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:23
    Лет через пять как минимум индусы созреют для заключения контракта на покупку этого вертолета, и сам контакт лет десять будут соглосовывать и подписывать.
    Изгоняющий либероидов
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
    Такой серьезный дядька на фото. Может и правда, договорятся до чего.
    a.s.zzz888

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